Thăm Viếng Caribbean

Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây là bài bà mới viết về chuyến đi chơi Virginia Beach.



Năm nay vùng Hoa thinh Đôn thời tiết khác với các năm trước. Mọi năm tháng 11 đã có tuyết và lai rai đên tháng 3. Nay đã tháng hai chưa có trận tuyết nào. Phần lớn trời nắng đẹp nhưng rất lạnh. Cũng có đôi khi mưa, ẩm ướt và lạnh. Tháng giêng tàu Royal Caribbean giá hạ đến 30% nên một nhóm bạn rủ nhau đi Caribbean sau mấy ngày Tết Nguyên Đán. It ra trốn lạnh được 8 ngày. Chúng tôi khởi hành từ bến cảng Baltimore, Maryland. Người nhà lái xe khoảng hơn tiếng, đưa chúng tôi đến bến cảng, thả chúng tôi xuống rồi về nhà. Mọi người chỉ chờ đến lượt mình làm thủ tục lên tàu, không phải ngồi máy bay cả mấy tiêng mới đến bên cảng. Nếu đi bến cảng xa phải đáp máy bay, chờ đợi ở phi cảng, qua hệ thống an ninh phiền phức trước khi lên phi cơ. Tàu rời bến lúc 17 giờ, chạy 2 ngày 3 đêm mới đến bến cảng Canaveral, Florida.Tàu Enchantment of the Seas chở 2446 du khách, không kể thủy thủ đoàn. Tàu nhỏ so với chiếc Oasis of the Seas chở 6500 du khách, chỉ đậu ở các bến cảng lớn như New York hay Miami, Florida.





Bến cảng Canaveral, Florida:

Rộng lăm, cầu cảng dài, 5 chiếc du thuyền to đâu cùng 1 bến cảng. Chiếc du thuyền mới của hảng Royal Caribbean, tàu Wonder of the Seas đẹp và to gấp đôi du thuyền chúng tôi đi, bệ vệ chiếm khoảng lớn bến cảng. Khách lố nhố trên du thuyền, đông lắm.

Tàu Enchantment sẽ đậu nơi đây từ 8 giờ sáng đến 17 giờ tàu sẽ rời bến đi COCO CAY. Du khách lên bờ viếng cảnh tự túc hay mua tua của tàu, thăm Disneyland và các thắng cảnh Florida. Chúng tôi đã viếng Florida, thăm Disneyland mấy lần nên không ai lên bờ. Người đọc sách, người chơi cờ hay xem phim chiếu ở rảp hát trên tàu nên thì giờ cũng qua mau. Rất nhiều người lên bờ nên tàu vắng hoe, hồ bơi, phòng ăn cũng vắng.

Florida ấm, 79-80 độ F,nắng nhẹ nhàng ấm áp ai cũng thích và phần lớn du khách lên bờ. Trên tàu như các du thuyền khác, thức ăn, trái cây ê hề ở phòng ăn tự dọn (buffet) nhưng phòng ăn chính thì đóng cửa buổi sáng và trưa khi tàu đậu. Cafe mở cửa 24/24. Trên tàu có những trò giải trí như dạy xếp khăn ăn, xếp các con thú, dạy làm bánh, dạy khiêu vũ... hay trò chuyện với nhau nên thì giờ qua mau. Nhất là những bạn bè đến từ các tiểu bang khác, lâu ngày mới gặp nhau trò chuyên hết ngày cũng chưa hết chuyện.

Tàu Enchantment nhỏ nên không có các sô đăt tiền như trượt tuyết, nhào lộn dưới nước (AquaShow), đu dây, trượt nước hay vườn cây cảnh như các tàu lớn Allure hay tàu Oasis of the Seas.

COCO CAY, Bahamas:

Tàu chạy cả đêm, sáng hôm sau đến Bahamas, đậu ở bến cảng COCO CAY Island. Thuyết trình viên cho biết Coco Cay là hòn đảo nhỏ gần Nassau do hảng tàu Royal Caribbean làm chủ (private Island). Hảng tốn 250 triệu mỹ kim để sửa sang, xây cất, trồng trọt cây cảnh thành nơi tiện nghi xinh đẹp cho du khách thưởng ngoạn như ngày nay. Từ trên tàu du khách đã thấy hàng chữ thật to "Perfect Day at Coco Cay" màu mè nổi bật cao hơn những ngọn cây trên đảo. Cầu tàu dài bề ngang rộng rãi. Có xe con thoi của du thuyền đưa khách lên bờ đến trạm xe bus. Xe bus sẽ đưa khách một vòng trên đảo, ra bãi biển nếu khách muốn. Ai không đi thì rẽ vào nhà ăn. Hôm ây phần lớn du khách ăn trưa trên đảo, hưởng gió mát, tắm biển, mua quà lưu niệm ở các lều nhỏ gần nhà ăn. Nhà ăn rộng, chung quanh có nhiều bàn ăn, băng gỗ có dù che cho cả ngàn thưc khách. Thức ăn từ tàu mang lên bờ, đủ các món ăn nước uống như trên tàu. Gần nhà ăn là hồ bơi rộng lắm, xa hơn nữa có bãi biễn nước xanh cát trắng. Môt khu vực dù màu xanh, khu vực khác dù màu hồng. Ai muốn tắm phải mang khăn tắm từ trên tàu.

Khi xe chạy vòng quanh đảo thấy hoa lá xanh tốt, những cây dừa cao đầy trái như thôn quê Viêt Nam trong khi vùng Hoa Thinh Đốn cây trụi lá trơ cành buồn hiu. Theo tôi những hàng hóa trên đảo mắc hơn trên tàu thí dụ T Shirt trên tàu bán 15$ 1 cái thì trên đảo bán 25$, cái túi sách trên tàu bán 10$, trên đảo bán 15$ hay hơn... Những đồ thủ công, nữ trang bằng vỏ sò, vỏ ốc, quần áo mùa hè nhiều lắm. Khách xem cũng đông. Chúng tôi trở về tàu sau khi ăn trưa nhưng phần lớn du khách ở lại tắm biển hay dự các trò chơi trên đảo đến gần tới giờ tâp trung mới trở về tàu. Xe con thoi chay liên tục đưa khách đi và đón khách trở về du thuyền.

Paradise Island, Nassau:

Sáng hôm sau tàu đến bến cảng Nassau, Bahamas. Trên bến cảng có chừng 6 du thuyền khác của các hãng như Carnival, Norvegian, Royal Caribbean.... Trời ấm, nắng đẹp. Du khách mặc y phục mùa hè đi lại tấp nập trên cầu cảng. Họ từ các tàu khác lên bờ, người đi bộ, người dùng xe con thoi. Con đường từ cầu cảng lên bờ có khoảng dài có mái che và nhiều băng bằng xi măng đặt rải rác cho du khách nghỉ chân, hưởng gió biển. Gió mát lắm. Nhìn người đi lại, ngắm biển xanh và các hải điểu bay lượn quanh các con tàu cũng vui. Những người đi bộ và đi xe con thoi là những người lên bờ tự túc. Ai theo tua du thuyền đã có xe riêng đưa đi theo giờ giấc ấn đinh trong chương trình. Họ có thể du ngoạn bằng tàu nhỏ hay theo các xe van chở khoảng 8 hay vài chục người.

Từ trên tàu chúng tôi thấy lâu đài xinh đẹp và chòm cây xanh ở Paradise Island. Muốn đến đảo hoặc đi bằng các tàu nhỏ hay đi bằng xe và qua cầu. Từ du thuyền đến đảo mất khoảng 15-20 phút. Chúng tôi đi xe van chung với những người trên tàu. Qua khỏi cầu đến đảo thấy các tiêm buôn nhỏ, tiêm thuốc tây, tiêm bán thức ăn, nước giải khát... trước khi đến các kiên trúc to và tráng lệ, xinh đẹp. Cây trên đảo xanh tốt. Trước nhà họ trồng nhiều hoa nhưng hoa dâm bụt nhà nào cũng có, làm hàng rào. Hoa to và nhiều màu khác nhau: hồng, trắng, đỏ... xen lẫn nhau rất đẹp. Đường tráng nhựa rộng, sạch sẽ. Có những kiosque bán quà lưu niêm ở vệ đường dưới bóng cây to hay cây dù rộng màu mè. Họ bán kính mát, nón, khăn áo tắm, áo sun-dress,váy, áo ngắn tay cho nam nữ... Người bán hàng là cô gái hay người nam trẻ tuổi đều tươi cười, vui vẻ, ân cần dù khách hàng chỉ xem mà không mua.

Chúng tôi vào resort nơi có khách sạn, các tiêm buôn sang trọng, các hàng hiêu, nữ trang, quần áo, giày, ví hay đồ điên tử loại mắc tiền. Cũng có nhà hàng ăn uống nơi đây. Nơi nào cũng đẹp, sang trọng. Casino rông lớn có nhiều khách. Chúng tôi không ai vào Casino nhưng khách trên tàu có người ở lại thử thời vận may rủi đến gần đến giờ tâp trung mới trở về du thuyền. Cách đây khoảng gần 10 năm, tôi và các con đến đây và đi xem hồ cá rộng dưới hầm khu nghỉ mát. Mọi người đi trong đường hầm, trên đầu và 2 bên đường là nước và cá đẹp lội nhởn nhơ, nhiều lắm. Ngoài ra còn có hồ cá lộ thiên rất rộng nuôi cá để bi biểu diễn. Lúc ấy đi xem hồ cá hay tắm trong khu nghỉ mát đều miễn phí. Sau này muốn xem cá phải mua vé, 150$ mỹ kim/ người.

Khu nghỉ mát này nếu tôi không lầm có tên là Atlantis Resort hay Atlantis Paradise, có 2 kiến kiến trúc to, đẹp, rộng như lâu đài nằm gần nhau. Đảo rộng 2.8 cây số vuông gồm bãi biển, hồ bơi, sân golf, hồ nuôi cá, sòng bạc, tiêm buôn và khách sạn.Paradise Island là hòn đảo tư nhân qua 3 đời chủ. Người chủ hiên nay là Sol Kerzner mua đảo vào tháng 3 năm 2020 với giá 25 triêu mỹ kim (Vikipedia). Khách sạn Royal Tower ở Paradise Island là môt trong những khách sạn đắt tiền trên thê giới.

Vị nào không muốn đến Paradise Island cũng có thể lên bờ qua khỏi cầu cảng quảng ngắn có những tiệm quần áo, nữ trang, cửa hàng ăn uống, nơi bán quà lưu niệm... để mua sắm hay viếng cảnh.





Thưa quý độc giả theo tôi, người cao niên muốn thư giãn nghỉ ngơi đi du thuyền tiện và rẻ hơ đi đường bộ.Du khách không phải tìm khách sạn hay tiệm ăn mỗi ngày sau khi ngồi bó gối trên máy bay xe hơi mấy tiếng hay cả buổi. Sau đó còn thuê xe và mỗi ngày phải đổ xăng để đi viếng các thắng cảnh. Nhưng mỗi người mỗi ý. Xin ghi lại những điều nghe thấy. Dĩ nhiên là còn thiếu sót để quý vị chưa đi có chút khái niêm mà thôi

Tôi cầu mong dich cúm Covid bị diêt trừ vì cho đến nay vẫn có người bị Covid sau khi đến nơi đông người, và kinh tế khắp nơi được phục hồi, ai cũng có việc làm, ấm no hạnh phúc.

Xin có bài thơ tặng quý độc giả:

Thăm Paradise Island

Đầu năm một nhóm bạn thân thương

Rủ nhau đi viếng đảo Thiên Đường (Paradise Island)

Du thuyền chở khoảng vài ngàn khách

Họp mặt trên tàu từ bốn phương

Măc nắng mặc mưa hay gió sương

Con tàu lướt sóng giữa trùng dương

Cầu mong dân chúng được an lạc

Hạnh phúc, ấm no và thiện lương

Tháng 2 năm 2023

Ngọc Hạnh