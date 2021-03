Xuân Hy Vọng

Như Ý Crystal H. Vo

Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới.



***





Chiều thứ năm, 4 tây tháng hai, trong lúc tôi đang bận rộn ở nhà bếp, ông xã tôi, anh Dennis bước xuống từ trên lầu với gương mặt hớn hở. Anh khẽ hỏi: "Em ơi, có phải ngày mai là Tết Nguyên Đán không? Anh nghĩ đến những món ăn truyền thống đầy dãy trên bàn là anh cảm thấy vui quá rồi." Tôi cười nhẹ và trả lời: "Không phải, anh ạ. Thứ sáu tuần sau mới đến Tết.” “Ồ, vậy sao? Anh cứ ngỡ là ngày mai.” Sau đó anh trở lên lầu. Không bao lâu, anh lại bước xuống và hỏi tôi: “Em dự định làm món gì vậy? Em có thể nấu món thịt kho tàu không? Anh rất thích món đó.” “Đương nhiên, đó là món truyền thống trong ba ngày Tết mà anh.”





Tôi nhìn anh, một người ngoại quốc nhưng có tâm hồn rất Á Đông làm tôi cảm thấy vui làm sao đó. Tôi nói với anh như hằng năm tôi sẽ nấu thịt kho tàu, canh khổ qua nhồi thịt, mì xào, chả giò, xá xíu. Tôi sẽ mua bánh tét và củ kiệu, kẹo, bánh, bao mừng tuổi đỏ và tôi sẽ đến ngân hàng rút một số đô la mới. Tôi sẽ trang trí nhà cửa vào cuối tuần này với hoa lan, hoa đào, bông vạn thọ và treo bao lì xì trên các nhành mai. Anh vui lắm khi nghe tôi kể đến những dự định sắp tới. Sau đó tôi nắm tay anh và khẽ hỏi: “Tết này mình có thể mời vài người đến nhà mình không anh?” Anh hơi buồn và trả lời chậm rãi: “Đừng em. Mình còn trong mùa đại dịch mà. Cẩn thận vẫn tốt hơn.”





Sau khi dùng cơm chiều xong, tôi đề nghị với anh Dennis rằng tôi sẽ nấu thêm mấy khay thức ăn, mua thêm bao mừng tuổi và sẽ mang biếu gia đình và bà con của anh trong những ngày Tết sắp đến. Anh rất vui khi nghe tôi đề nghị điều này.





Mấy năm gần đây tôi có một truyền thống mới ở tại gia vào ngày tết Nguyên Đán đó là tổ chức ăn uống, chúc tết và phát bao mừng tuổi. Tôi giới thiệu cho anh Dennis cũng như gia đình của ảnh biết về phong tục tập quán của người Việt trong ba ngày Tết. Họ rất thích. Có năm tôi bận rộn không định tổ chức, nhưng gia đình ảnh gọi điện thoại và hỏi chúng tôi hôm nào tổ chức ăn mừng xuân mới. Thế là tôi mua sắm và nấu nướng suốt mấy ngày liền.





Những năm sức khỏe còn tốt, tôi không thấy mệt như mấy năm gần đây sau mỗi buổi tiệc lớn. Thế nhưng vì ham vui, thỉnh thoảng tôi vẫn mời khách đến đông cả nhà để rồi đêm đó phải sức dầu khắp tay và chân vì mệt mỏi. Nhưng gần cả năm nay tôi không có dịp để đau nhức chân tay nữa. Tôi thèm tiếng nói rộn ràng, tiếng cười của trẻ con và tiếng chạy nhảy của các cháu. Tôi thèm nhìn cả nhà ngồi sát bên nhau cùng thưởng thức những món tôi làm với cả tấm lòng.





Anh Dennis nói với tôi rằng xưa nay trước khi quen tôi, anh không hề thích món chả giò. Nhưng sau khi dùng món này tôi làm, anh bị nghiện luôn. Anh hỏi vì sao nó lại ngon đến thế. Tôi nói vì trong chả giò của tôi ngoài thịt heo xay, còn có bún tàu, nấm mèo, củ sắn, khoai môn, cà rốt, hành lá, hành củ, và đặc biệc là có tôm. Gia vị gồm có: muối, đường, tiêu, bột nêm và dầu mè. Tất cả trộn chung với một cái trứng hột gà sống. Sau khi cuốn 8-10 cái chả giò, tôi bỏ chúng vào bao ny lông đặc biệt dùng cho tủ lạnh đông đá. Khi chiên, lấy từ ngăn đông đá ra và chiên với lửa vừa. Đừng để chả giò tan đá mà nên chiên liền bánh mới giòn. Nếu muốn bánh giòn hơn, sau khi chiên gần chín, vớt ra ngoài và chiên lại một lần nữa, bánh sẽ giòn lâu hơn.





Tôi có một sở thích đã trên hai mươi năm qua là nấu các món ăn ngon và mời bà con cùng bạn bè đến nhà thưởng thức trong cuối tuần. Số là ngày xưa khi mới định cư ở Hoa Kỳ, tôi cảm thấy lạc lõng và bơ vơ lắm. Lúc đó tôi không có diễm phúc được sống trong cảnh sung túc. Ngoài chăm chỉ lo toan cho cuộc sống ra, tôi chỉ ở nhà. Niềm vui nho nhỏ của tôi vào cuối tuần là mời bạn bè đến ăn những món chính tay tôi nấu. Nhớ lần đầu tôi gói chả giò cho sinh nhật 21 của mình, nó rách tả tơi và cháy đen thui sau khi chiên. Số là khi làm nhân chả giỏ, tôi không có vắt nước trong nhân ra hết. Chẳng những vậy, tôi chồng chất tất cả các cuốn chả giò chung nhau. Khi chiên, bánh dưới bị bánh trên đè lên làm cho bánh ướt và rách. Lần đó nhìn khay chả giò của tôi, vừa buồn cười vừa xấu hổ với bạn bè.





Vì rời xa gia đình từ nhỏ, chưa một lần tôi được mẹ hay

chị dạy nấu ăn. Những gì tôi biết là do tự học hỏi. Ngày xưa, trước khi có YouTube, mình đâu có được diễm phúc học hỏi các món ăn trên mạng như ngày hôm nay. Một năm qua, sau khi về hưu từ ngành công chức, tôi nấu khá nhiều món và gởi trên YouTube. Cái khó khăn của tôi là không có người quay cho mình nên chương trình chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Sau một năm trời chia sẻ các món ăn của mình trên trang Crystal H Vo, mới đây tôi quyết định lập riêng trang mới: Taste Show With Crystal. Mỗi tháng tôi sẽ cố gắng chia sẻ những món ăn mình thích. Tôi sẽ tập trung nấu các món Á Đông phần lớn là các món chay và các món với nhiều rau và cá hơn là thịt.





Hè năm ngoái, sau khi gặp bác sĩ gia đình để khám tổng quát và thử máu, bác sĩ cho biết trong máu của tôi có mỡ và có nguy cơ bệnh tiểu đường nếu tôi không thay đổi chế độ ăn uống. Anh ba của tôi khuyên tôi nên uống thuốc làm giảm mỡ trong máu và đường. Xưa nay tôi rất kị uống thuốc. Dường như cả năm tôi không uống lấy một viên thuốc ngoại trừ thuốc bổ. Tôi biết uống thuốc sẽ làm mỡ trong máu tan ra nhưng cái giá phải trả là phản ứng phụ. Thế nên tôi không nghe lời khuyên của anh ba mà cố gắng khắc phục chế độ ăn uống của mình. Mấy tháng qua, tôi bắt đầu ăn chay thường xuyên hơn. Lúc trước có nhiều đêm sau khi thức giậy, tôi có cảm giác những mạch máu dẫn đến tim của mình bị nghẽn. Lúc đó tim tôi đập mạnh hơn và hơi thở không được bình thường. ̣Đây là triệu chứng do suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến tinh thần. Thế nhưng từ ngày ăn kiêng và ăn chay thường xuyên hơn tôi không còn những triệu chứng lo âu nữa. Ngoài ra, tôi còn uống nước trái cây và rau xanh vào buổi sáng do mình tự ép như táo xanh, cần tây, dưa leo, ớt chuông xanh, rau spinach và gừng. Sau khi ép nước xong, tôi vớt bọt ra, bỏ vào một muỗng canh mật ong và vài cục nước đá. Mỗi ngày uống một ly khoảng 12 ounces này thay cho ăn sáng sẽ giúp mình xuống cân, chống bệnh tiểu đường và đột qụy. Có nhiều người bị đột qụy vì không kềm chế mỡ trong máu, đa số do ăn uống quá nhiều chất béo gây ra.





Ngoài niềm đam mê văn chương ra, nấu các món ngon và lạ là niềm vui của tôi. Năm bảy tháng trước, có lần trong lúc tôi đang chiên bánh xèo với hai cái chảo cùng một lúc, vừa bận cho chảo này chưa xong lại tới chảo nọ, nó làm cho tôi có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Ngay lúc đó tôi có một ước nguyện rằng sau này tôi muốn có một chương trình nấu ăn trên đài truyền hình hay trên trang YouTube của mình với thật nhiều người xem.





Tết năm nay ngoài ở Mỹ ra, còn cả Việt Nam và hàng triệu người Việt ở khắp năm châu sẽ không được đón Xuân như xưa. Tuy vậy, chúng ta những người rất còn may mắn vì đã và đang vượt qua cơn đại dịch này đã kéo dài cả năm nay. Thú thật mười mấy tháng qua, tôi và chắc nhiều người có rất nhiều lo âu về con Vi Rút Covid-19. Lúc đầu tôi cầu nguyện và cảm thấy bình an. Nhưng có lúc tôi cảm thấy lo sợ bị dính bệnh vì nghe kể có người khi mắc bệnh không thể tự thở được mà phải nhờ sự trợ giúp của bình dưỡng khí. Vì thế tôi kị đến bất cứ nơi đông người hay xa lạ mà không cần thiết. Tôi đếm từng ngày tháng cho đến phiên mình để được chích ngừa chống bệnh. Sau khi chích ngừa xong, tôi sẽ đi thăm bà con và bạn bè. Tôi hứa với em Tố Nguyễn rằng tôi sẽ gặp em và đến mừng ngày khai trương cơ sở khai thuế thương mại mới của em ở Hermosa Beach.





Xuân năm nay tôi có thật nhiều hy vọng. Hy vọng sau tháng năm này, trên 80% dân Mỹ được tiêm chủng và sau đó mọi việc sẽ trở lại bình thường. Chỉ nghĩ đến ngày đó, mọi người đều có thuốc chích ngừa, tôi cảm thấy vui khôn xiết vì cuộc sống của chúng ta sẽ lần lượt trở lại như xưa: Con được gặp cha, mẹ. Cháu được gặp ông, bà. Tiệc mừng sinh nhật, mừng thọ, mừng Giáng Sinh, mừng Xuân mới sẽ có đông đủ bà con và bạn bè.





Hạnh phúc của tôi rất bình thường và đơn sơ. Tôi chỉ ước sao có sức khỏe để lo cho gia đình chu toàn và cầu mong cho mùa đại dịch này chóng qua. Được sinh hoạt với bà con và bạn bè trong những ngày lễ lớn là niềm vui nhất trong đời của tôi.





Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu, xin chúc quí báo, quí độc giả và bạn bè khắp năm châu hưởng một mùa Xuân mới đầy đầm ấm, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng.





Như Ý Crystal H. Vo

Xuân Tân Sửu 2021





Editor: Lê Nguyễn Hằng