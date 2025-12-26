Hôm nay,  

Grapevine Trước Lễ Giáng Sinh

26/12/202500:04:53(Xem: 1040)

 

nhà ga
Khu vực nhà ga ở thành phố Grapevine (hình do TG cung cấp)



Tác giả lần đầu tham dự VVNM vào tháng 1-2024 với bài “Một Ngày Thăm Trường Võ Bị West Point”. Bà hiện định cư ở Texas và làm việc trong ngành giáo dục. Nhân mùa Giáng Sinh, Nhị Độ Hoàng Mai gửi đến VVNM bài viết ghi lại nhiều sinh hoạt lý thú của Grapevine, một thành phố được mệnh danh là “Thủ Đô Giáng Sinh-Christmas Capital của tiếu bang Texas.

 

***

 

Tôi đến thành phố Grapevine thuộc hạt Tarrant ở Bắc Texas vào ngày 24 tháng 11, ngày của sự kiện Carol of Lights (Lễ khai mạc mùa Giáng Sinh) để tận hưởng không khí mùa Giáng Sinh năm nay.

Được các nhà lập pháp bang Texas công nhận là thủ đô Giáng sinh của bang Texas (Christmas Capital of Texas) vào năm 2009, thành phố Grapevine mỗi năm thu hút hàng triệu du khách đến thăm vào thời điểm này hàng năm. Trong vòng 40 ngày kể từ Lễ Tạ Ơn đến hết mùa Giáng Sinh, đã có hơn 1,400 sự kiện Giáng Sinh diễn ra ở thành phố này. Grapevine thật xứng đáng được phong tặng danh hiệu Thủ đô Giáng Sinh của bang Texas.

Cuối thu, ông mặt trời đi ngủ sớm. Đến Grapevine lúc 6 giờ tối, tất cả các bãi đậu xe công cộng đầu chật kín. Chúng tôi mất thời gian khá lâu chạy lòng vòng đi tìm chỗ đậu xe. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một chỗ trống. Từ bãi đậu xe trong sân một nhà thờ, chúng tôi thả bộ đến con đường Main Street, nơi diễn ra lễ khai mạc Carol of Lights.

Các cửa hiệu bán quần áo, các tiệm kim hoàn, tiệm bán vật dụng trang trí mùa Giáng Sinh được trang hoàng lộng lẫy. Một vài tòa nhà (building) trên con đường Main Street được xây dựng vào cuối những năm 1800 được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh rất bắt mắt. Mỗi một góc đường đều được trang trí với chủ đề Giáng Sinh. Một vài cây thông Noel nhiều sắc màu nhấp nháy liên tục tạo nên cảnh tượng thật đẹp mắt, tô điểm thêm cho vẻ đẹp lộng lẫy của con đường này.

sân khấu ca nhạc-lễ khai mạc
Sân khấu ca nhạc-Lễ khai mạc (hình do TG cung cấp)


Lễ Khai Mạc diễn ra khoảng 7 giờ tối. Du khách tập trung trước sân khấu chính trên con đường Main Street. Ánh sáng nhấp nháy, âm nhạc vui nhộn mở màn cho lễ khai mạc. Sau phần ca hát rộn rã của các ca sĩ là tiết mục Ông Già Noel tuyên bố khai mạc mùa Giáng Sinh ở Grapevine năm 2025. Mọi người reo hò khi ông già Noel xuất hiện trên sân khấu. Từng chùm tia sáng màu vàng, tím, đỏ, hồng được bắn lên không trung, tỏa sáng một vùng trời khiến ai cũng phải ngước nhìn. Một cảnh tượng hết sức ngoạn mục.   

Men theo con đường Main Street về hướng bắc, khi đi ngang qua khu vui chơi của bọn trẻ con, tôi bắt gặp chiếc tàu tốc hành đi về Bắc Cực (Santa’s North Pole Express) đang nằm trong sân ga. Dịch vụ tàu tốc hành này nhằm tái hiện lại chuyến tàu đi về Bắc Cực trong bộ phim kinh điển The Polar Express được hầu hết trẻ em Mỹ yêu thích.

Chuyến tàu Santa’s North Pole Express đầu tiên ở Grapevine được khởi hành vào năm 2002. Lúc ấy, du khách chưa đông đúc như ngày nay, một tuần chỉ có hai chuyến tàu chở khoảng 50 gia đình du khách đi về “North Pole” trong quãng thời gian từ Lễ Tạ Ơn đến Giáng Sinh. Ngày nay, có hơn 150 chuyến tàu chuyên chở hàng ngàn gia đình du khách trong mùa lễ hội cuối năm. Tàu Santa’s North Pole năm nay chở du khách đi về “North Pole- Bắc Cực” (thực chất là khu Fort Worth Stockyard) bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 12. Trẻ em trên chuyến tàu này sẽ được ông già Noel tặng cho một chiếc chuông bạc.

Một lần nữa tôi lại nhỡ chuyến tàu chuyên chở ký ức tuổi thơ. Tối hôm ấy, khi về nhà, tôi vào youtube để xem lại cuốn phim The Polar Express. Tôi đã xem cuốn phim này nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, tôi như một đứa trẻ, luôn bị cuốn phim này thu hút đến giây phút cuối.

Sân trượt băng Peace Plaza Ice Rink ở trước nhà ga (Grapevine Main Station) là một địa điểm thú vị thu hút du khách tham quan. Đây là sân trượt băng ngoài trời rộng nhất vùng Bắc Texas với diện tích lên đến 4,500 square foot. Một cây thông Noel cao lớn lộng lẫy được đặt ở trước nhà ga để tô điểm cho khu vực này. Bên trong nhà ga là khu vực nhà hàng được trang hoàng rực rỡ với những cây thông Noel, Ông già Noel và những con tuần lộc được gắn đèn nhiều màu sắc. Như bao cư dân Texas khác, tôi yêu Texas và tin rằng mọi thứ ở Texas đều to lớn hơn các tiểu bang khác (Everything is bigger in Texas). Vì thế, sân trượt băng và cây thông Noel phải to cao hơn so với những nơi khác là điều dễ hiểu, hiii. Nếu tôi có quá ngạo mạn, cũng bởi vì tôi quá yêu Texas.

Đi xuôi theo đường Main Street về hướng nam, chúng tôi dừng lại ở một sân khấu khác, nơi các nghệ sĩ trình bày những bản nhạc Giáng Sinh trầm buồn. Những bản nhạc Giáng Sinh có tiết tấu chầm chậm đưa tôi về với ký ức của một thời tuổi trẻ của một kẻ ngoại đạo nhưng luôn kính Chúa. Thuở ấy, khi còn ở tuổi cập kê, Giáng Sinh năm nào tôi cũng đi đến nhà thờ với bạn bè dù tôi là một Phật tử. Ở quê tôi, ngày Giáng Sinh, mọi người lũ lượt kéo nhau lang thang trên đường phố, vui như trẩy hội, để rồi dừng chân ở một nhà thờ nào đó, không hẳn để cầu nguyện, đôi khi chỉ để ngắm nhà thờ, ngắm con chiên đi lễ.

Những năm tháng sau này ở Mỹ, vào đêm trước Giáng Sinh (Christmas’ Eve), vì không biết đi đâu vào ngày này, nhiều lần tôi lái xe đến nhà thờ Công Giáo trong thành phố tôi ở để tận hưởng không khí Giáng Sinh. Tuy tôi là một Phật tử nhưng Giáng Sinh là quãng thời gian thật đặc biệt đối với tôi, nhắc nhớ về những người người bạn thân có đạo thuở xưa, về một người mà với người ấy tôi có duyên nhưng không có nợ.

Goode Time Carolers
Nhóm Goode Time Carolers (hình do TG cung cấp)


Lúc chuẩn bị rời đi khỏi con đường Main Street, chúng tôi nhác thấy vài quý ông lịch lãm và bốn quý cô phục sức khác thường đang đi lẫn trong đám đông du khách. Họ đứng lại và biểu diễn ngay trên đường Main Street, hát theo yêu cầu của khán giả. Họ là những nghệ sĩ của nhóm Goode Time Carolers. Đây là một nhóm nghệ sĩ hát Thánh Ca chuyên nghiệp phục vụ khu vực Grapevine và vùng Bắc Texas. Phong cách biểu diễn trẻ trung sôi động và trang phục lạ mắt của họ đã chinh phục được rất nhiều khán giả trong đêm lễ hội Carols of Lights.

Grapevine, cái tên này gợi lên trong tâm trí tôi hình ảnh những giàn nho màu tím nặng trĩu trên giàn của quê ngoại. Lúc còn bé thơ, cứ mỗi khi mùa hè đến, Ba má thường dắt tôi về quê thăm Ông Bà Ngoại ở Phan Rang. Vườn nhà Ngoại tôi rộng mênh mang. Ngôi nhà to đùng nằm gọn lỏn trong một vườn nho bát ngát ở trong xóm Mỹ Đức. Ngoại tôi trồng loại nho tím than, thơm và ngon ngọt quá chừng. Mùa hè là mùa thu hoạch nho. Ngoại luôn dành cho anh em chúng tôi những chùm nho ngon ngọt và giòn nhất.

Tôi tự tìm hiểu và biết được cái tên thành phố Grapevine được đặt tên theo giống nho Vitis Mustangensis, hay còn gọi là nho Mustang (The Mustang grape), một loại nho hoang dại từng phát triễn mạnh ở vùng đất này. Trước cuộc nội chiến nước Mỹ (1861-1865), loại nho này được sử dụng làm thạch jelly, làm nhân bánh, làm thuốc nhuộm sợi len và làm rượu vang. Những người định cư xa xưa đã đặt tên cho vùng đất này là “Grape Vine Prairie” (Thảo nguyên nho) vì số lượng nho Mustang hoang dại ở đây hằng hà sa số.

Grapevine là khu định cư lâu đời nhất ở hạt Tarrant, được thành lập vào năm 1844, trước khi Texas gia nhập vào Liên Bang vào năm 1846. Kể từ đó, Grapevine được biết đến như là Thủ đô Rượu vang của Texas (The Wine Capital of Texas). Khu vực đường Main Street là nơi tập trung 9 phòng nếm thử rượu vang. Mặc dù Grapevine không có những vườn nho thương mại rộng lớn nhưng có những người dân địa phương trồng nho trên những mảnh đất họ sở hữu. Grapevine ngày nay trở thành điểm đến yêu thích của những tín đồ rượu vang ở Mỹ.

Tôi không phải là tín đồ rượu vang nhưng kể từ Giáng Sinh năm nay, tôi biết tôi sẽ là một tín đồ của thành phố Grapevine. Nhất định tôi sẽ trở lại Grapevine vào một ngày thật gần. Đến Grapevine mùa Giáng Sinh, tôi được đi lang thang trên đường phố mà cứ ngỡ mình đang lang thang chốn quê nhà. Tôi biết Grapevine đã âm thầm len lỏi vào trái tim tôi từ mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.
 
 
Nhị Độ Hoàng Mai
Viết cho mùa Giáng Sinh 2025.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 504,402
1234567Trang sauTrang cuối

Mùa đông của nước Mỹ bắt đầu từ khi nào? Vào tháng mấy? Theo trang Fanpage của nước Mỹ, thì “Mùa đông ở nước Mỹ bắt đầu từ tháng 12 kéo dài đến hết tháng Hai năm sau. Một số thành phố như New York, Washington.D.C, Boston... tuyết rơi nhiều, lạnh giá...”, nhưng theo nhiều người Việt sống lâu năm ở Mỹ, nhất là những người cao niên, không ưa cái lạnh của mùa đông thì cứ sau lễ Thanksgiving và sau những ngày mua sắm Black Friday, thì đã nghe cái lạnh của mùa đông tràn về. Thậm chí có nhiều nơi đã bắt đầu cái rét... tái tê, và trong nhà đã cần phải bật máy sưởi, người thì cần phải mặc thêm nhiều lớp áo ấm, khăn choàng cổ, cùng với mũ nón, trùm kín đầu! Và cứ thế cái lạnh kéo theo lê thê qua mãi đến, tháng 3, thậm chí đến đầu tháng 4 mới chấm dứt.

Trương Hữu Hiền, sinh năm 1958, quê quán Quảng Nam. Theo học bậc tiểu học và trung học tại Đà Nẵng, đại học tại Sài Gòn. Năm 1980, vượt biển và được tàu cứu vớt đưa đến trại tị nạn Okinawa, Nhật Bản. Từ 1983 đến 2000 sống ở Tokyo. Năm 2000 cùng gia đình chuyển sang sống ở Boston, bang Massachusetts (Hoa Kỳ). Hiện làm việc tại trung tâm phục hồi chức năng cho người bị chấn thương não. Đây là lần đầu tiên tác giả tham dự chương trình VVNM. Bài viết ghi lại một truyện ngắn đã đăng trên tạp chí Văn từ nhiều năm trước vẫn in đậm trong ký ức của ông.

Chỉ một đôi năm trước đây thôi, California nơi tôi ở hằng ngày nhất là vào cuối tuần, đi ngang qua những tiệm như Home Depot hay Little Orchard Hardware, bạn sẽ thấy rất đông những người đàn ông đứng rải rác gần đó để chờ được thuê đi làm những việc như: chặt cây, làm vườn, khuân vác, dọn nhà, …và những công việc nặng nhọc khác. Gần như tất cả đều là người Mễ lén nhập cư vào Mỹ nên không đủ giấy tờ để đi làm công sở như mọi người khác mà phải chịu thiệt thòi nhận những công việc lao động vất vả này. Chính phủ Mỹ biết, nhưng làm ngơ để cho họ có cơ hội làm việc lương thiện sinh sống, miễn là đừng làm gì vi phạm luật pháp là được.

Buổi sáng Christmas Eve năm ấy bình yên đến vô cùng. Lò sưởi kêu tí tách như ai gõ nhịp vui, hơi nóng lan ra làm cả phòng khách ấm hẳn lên. Cây thông đặt bên cửa sổ sáng rực bởi dây kim tuyến và những bóng đèn nhỏ đủ màu. Ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên tường, lung linh như mảnh ký ức thắp sáng từ những yêu thương. Trong bếp, vợ Nam đang lúi húi lấy khay bánh mới nướng ra khỏi lò. Chút bột trắng còn dính trên tạp dề, nhoẻn miệng cười- nụ cười xoá tan đi bao mệt mỏi. Mùi bơ, mùi quế, mùi turkey quay hòa vào nhau, thơm đến mức làm lòng người ấm lại. Căn nhà rộn rã tiếng cười, tiếng của hai vợ chồng, tiếng của đứa con trai năm tuổi đang chạy lon ton giữa phòng khách, chân nhỏ khua lên nền gỗ lách cách, suýt vấp vào hộp Lego mới, làm mẹ hốt hoảng: -Tin, coi chừng té đó con! - Ba ơi, ba ơi!! Thằng bé ôm cái ba-lô nhỏ chạy tới. Hai má đỏ bừng, đôi chân lon ton muốn vấp vào chính mình. Nó dừng trước mặt Nam, thở gấp, rồi lục lọi trong ba-lô như đang tìm kho báu....

Hôm nay, trong lúc dọn dẹp các hồ sơ, giấy tờ và các thư từ cũ để chào đón năm mới, tình cờ, tôi bắt gặp một tấm thiệp Giáng Sinh đã phai màu theo thời gian của một người bạn cùng khóa 7/68 KQ viết gửi chúc mừng tôi cách đây 33 năm, khi gia đình tôi vừa đến San José. Thiệp chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới của bạn Nguyễn Xong Kiệt. Trong quan hệ bạn bè cùng Khóa, tôi không chơi thân với Kiệt. Thời gian thụ huấn giai đoạn một ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, và giai đoạn hai ở Trường Bộ Binh Thủ Đức, thỉnh thoảng gặp nhau, chỉ bắt tay chào hỏi xã giao.

Rời quê hương theo diện đoàn tụ gia đình, tôi đến Mỹ vào một ngày cuối năm 1998, đúng vào mùa Giáng Sinh. Lúc ấy, tôi gần tròn năm mươi tuổi. Chuyến bay đưa vợ chồng tôi và ba đứa con nhỏ đến thành phố Tulsa, một vùng đất nhỏ yên tĩnh giữa miền Trung nước Mỹ, nơi mùa đông tuyết phủ trắng trời. Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây, tôi vẫn nhớ rõ, trên con đường nhỏ về thị trấn Broken Arrow-gió lạnh thổi táp vào mặt, hơi thở hóa thành khói trắng, đường phố vắng tanh, chỉ có ánh đèn Noel le lói sau các khung cửa sổ. Cả gia đình chúng tôi quây quần trong căn nhà nhỏ của người em gái, vừa mừng vừa lo. Đó là mùa Giáng Sinh đầu tiên trên đất Mỹ, nhưng trong lòng mỗi người đều chùng xuống, buồn và nhớ nhà vô hạn.

Tôi định cư tại San Diego đã ngoài bốn mươi năm qua. Vùng đất hiếm hoi khó có nơi nào sánh được: bởi chỉ nội trong một ngày lái xe quanh quẩn, người ta có thể đi từ biển lên núi, từ rừng xanh đến sa mạc, thưởng ngoạn đủ đầy hương sắc của đất trời. Sáng sớm thong dong bên vịnh Mission, mặt nước yên như tờ, hàng cọ in bóng trên nền sương mỏng. Trưa ghé Julian, nhâm nhi ly cà phê hay lát bánh táo giữa tiết trời lành lạnh và màu xanh thăm thẳm của rừng thông. Chiều về, con đường tới Borrego mở ra vùng sa mạc hoang vu, xương rồng rải rác trên nền đá đỏ. Suốt dọc hành trình đâu đó hiện ra vườn cam, vườn bơ, đồng nho trĩu quả giữa thung lũng nắng chan hòa. Cảnh vật thay đổi không ngừng, khi mộc mạc, lúc rực rỡ, nhưng vẫn hài hòa như một bản nhạc êm dịu của đất trời. Mỗi lần lái xe ngang qua, tôi cảm thấy mình như được nối lại với nhịp sống của đất, và lòng bỗng nhẹ nhàng lạ thường.

Không khí sáng hôm nay thật yên lành, bầu trời xanh lơ trong vắt như được kéo lên cao hơn. Xa xa, một dải mây trắng như chiếc khăn “voan’ trôi lặng lờ tạo cho cảnh vật êm đềm nơi đây thêm thanh bình! Trong cái không gian im ắng của những ngày giữa tháng Bảy ở thành phố Dayton, tiểu bang Ohio này thì tại phi trường DAY (Dayton-Ohio) vẫn vắng lặng. Không biết tự lúc nào, nó đã trở nên thưa thớt vì đa số các chuyến bay đều đổ dồn về phi trường lớn CVG (Cincinnati/ Northern Kentucky International Airport) ở cách đây hơn tiếng đồng hồ lái xe khiến cho đa số hành khách đều chọn đến và đi từ nơi đó làm cho giá vé ở phi trường nhỏ này thêm mắc mỏ. Tuy nhiên vì thằng con chúng tôi được đơn vị AFROTC (The Air Force of the Reverse Officer Training Corps) của nó chọn mua cho vé ở phi trường gần nhà nhất nên nó đi tại đây và hôm nay là ngày nó khởi hành tới căn cứ không quân Maxwell Air Force Base tại Alabama để được thụ huấn khoảng ba tuần.

Giờ này tôi mới tỉnh táo sống cho mình với dư âm của buổi phát giải “Viết Về Nước Mỹ” do Việt Báo tổ chức vào ngày 30 tháng 11 năm 2025 tuần trước. Sau ngày đó, buổi sáng ngồi xe đò Hoàng trên đường trở về, tôi mở phone lướt vội xem có thông báo gì quan trọng từ các hội văn thơ. Mạ ơi! phó chủ nhiệm của trang Văn Học Cỏ Thơm (VHCT) ghi thẳng tên tôi to lớn, yêu cầu họa lại bài thơ Đường Luật của chị Phương Hoa. Tiếp theo là thư của chủ nhiệm VHCT hối thúc nạp bài cho kịp ra flipbook tháng 12. Kế tiếp các em Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa họp trên zoom chuẩn bị tổ chức buổi thắp nến nguyện cầu cho nhân quyền VN. Các em yêu cầu tôi làm bài thơ về các nhân vật đấu tranh đang bị giam cầm trong nước, được giải nhân quyền năm nay. Thật tình mà nói tôi nay đã già, chồng bệnh, lái xe tệ, không muốn tham gia việc gì nữa, nhưng em Huy trưởng nhóm của HDBCL nói một câu chạm vào tim tôi “Cô ơi, chúng cháu rất cần ba thế hệ một tấm lòng ...”. Em là kỹ sư từ lâu sinh hoạt rất hăng say ngoài Cộng Đồng...

Ngày 30 tháng 11 năm nay tôi lại có dịp về thành phố Santa Ana, California để lãnh giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ lần thứ hai. Lần trước cũng vào dịp lễ Thanksgiving năm 2023, tôi được trao giải danh dự với hai bài viết : “Joe và Những Con Bồ Câu” và bài “Giữ Cháu Ngoại”. Lần này với bài “Viết Văn Ở Mỹ” và bài “Xin Đừng Đẻ Nữa”. Cứ mỗi hai năm thì Việt Báo tổ chức trao giải một lần. Lần này là năm 2025, đánh dấu 50 năm người Việt tị nạn, cũng là năm thứ 25 từ ngày Việt Báo mở ra diễn đàn Viết Về Nước Mỹ vào dịp 30 tháng 4 năm 2000. Diễn đàn mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, già trẻ, trai gái, thành phần nghề nghiệp. Ai cũng có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ qua ngòi bút, viết ra những trải nghiệm của bản thân, gia đình, người thân, bạn bè và những người có cùng hoàn cảnh trên con đường tìm đến nước Mỹ sau cái ngày 30 tháng 4 oan nghiệt năm 1975, cũng như bằng cách nào mà mỗi người hội nhập vào đời sống Mỹ và trở thành công dân Mỹ như ngày hôm nay.
1234567Trang sauTrang cuối
Nhạc sĩ Cung Tiến