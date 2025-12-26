Grapevine Trước Lễ Giáng Sinh

Khu vực nhà ga ở thành phố Grapevine (hình do TG cung cấp)





Tác giả lần đầu tham dự VVNM vào tháng 1-2024 với bài “Một Ngày Thăm Trường Võ Bị West Point”. Bà hiện định cư ở Texas và làm việc trong ngành giáo dục. Nhân mùa Giáng Sinh, Nhị Độ Hoàng Mai gửi đến VVNM bài viết ghi lại nhiều sinh hoạt lý thú của Grapevine, một thành phố được mệnh danh là “Thủ Đô Giáng Sinh-Christmas Capital của tiếu bang Texas.

***

Tôi đến thành phố Grapevine thuộc hạt Tarrant ở Bắc Texas vào ngày 24 tháng 11, ngày của sự kiện Carol of Lights (Lễ khai mạc mùa Giáng Sinh) để tận hưởng không khí mùa Giáng Sinh năm nay.





Được các nhà lập pháp bang Texas công nhận là thủ đô Giáng sinh của bang Texas (Christmas Capital of Texas) vào năm 2009, thành phố Grapevine mỗi năm thu hút hàng triệu du khách đến thăm vào thời điểm này hàng năm. Trong vòng 40 ngày kể từ Lễ Tạ Ơn đến hết mùa Giáng Sinh, đã có hơn 1,400 sự kiện Giáng Sinh diễn ra ở thành phố này. Grapevine thật xứng đáng được phong tặng danh hiệu Thủ đô Giáng Sinh của bang Texas.





Cuối thu, ông mặt trời đi ngủ sớm. Đến Grapevine lúc 6 giờ tối, tất cả các bãi đậu xe công cộng đầu chật kín. Chúng tôi mất thời gian khá lâu chạy lòng vòng đi tìm chỗ đậu xe. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một chỗ trống. Từ bãi đậu xe trong sân một nhà thờ, chúng tôi thả bộ đến con đường Main Street, nơi diễn ra lễ khai mạc Carol of Lights.









Sân khấu ca nhạc-Lễ khai mạc (hình do TG cung cấp)



Các cửa hiệu bán quần áo, các tiệm kim hoàn, tiệm bán vật dụng trang trí mùa Giáng Sinh được trang hoàng lộng lẫy. Một vài tòa nhà (building) trên con đường Main Street được xây dựng vào cuối những năm 1800 được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh rất bắt mắt. Mỗi một góc đường đều được trang trí với chủ đề Giáng Sinh. Một vài cây thông Noel nhiều sắc màu nhấp nháy liên tục tạo nên cảnh tượng thật đẹp mắt, tô điểm thêm cho vẻ đẹp lộng lẫy của con đường này.

Lễ Khai Mạc diễn ra khoảng 7 giờ tối. Du khách tập trung trước sân khấu chính trên con đường Main Street. Ánh sáng nhấp nháy, âm nhạc vui nhộn mở màn cho lễ khai mạc. Sau phần ca hát rộn rã của các ca sĩ là tiết mục Ông Già Noel tuyên bố khai mạc mùa Giáng Sinh ở Grapevine năm 2025. Mọi người reo hò khi ông già Noel xuất hiện trên sân khấu. Từng chùm tia sáng màu vàng, tím, đỏ, hồng được bắn lên không trung, tỏa sáng một vùng trời khiến ai cũng phải ngước nhìn. Một cảnh tượng hết sức ngoạn mục.





Men theo con đường Main Street về hướng bắc, khi đi ngang qua khu vui chơi của bọn trẻ con, tôi bắt gặp chiếc tàu tốc hành đi về Bắc Cực (Santa’s North Pole Express) đang nằm trong sân ga. Dịch vụ tàu tốc hành này nhằm tái hiện lại chuyến tàu đi về Bắc Cực trong bộ phim kinh điển The Polar Express được hầu hết trẻ em Mỹ yêu thích.





Chuyến tàu Santa’s North Pole Express đầu tiên ở Grapevine được khởi hành vào năm 2002. Lúc ấy, du khách chưa đông đúc như ngày nay, một tuần chỉ có hai chuyến tàu chở khoảng 50 gia đình du khách đi về “North Pole” trong quãng thời gian từ Lễ Tạ Ơn đến Giáng Sinh. Ngày nay, có hơn 150 chuyến tàu chuyên chở hàng ngàn gia đình du khách trong mùa lễ hội cuối năm. Tàu Santa’s North Pole năm nay chở du khách đi về “North Pole- Bắc Cực” (thực chất là khu Fort Worth Stockyard) bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 12. Trẻ em trên chuyến tàu này sẽ được ông già Noel tặng cho một chiếc chuông bạc.





Một lần nữa tôi lại nhỡ chuyến tàu chuyên chở ký ức tuổi thơ. Tối hôm ấy, khi về nhà, tôi vào youtube để xem lại cuốn phim The Polar Express. Tôi đã xem cuốn phim này nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, tôi như một đứa trẻ, luôn bị cuốn phim này thu hút đến giây phút cuối.





Sân trượt băng Peace Plaza Ice Rink ở trước nhà ga (Grapevine Main Station) là một địa điểm thú vị thu hút du khách tham quan. Đây là sân trượt băng ngoài trời rộng nhất vùng Bắc Texas với diện tích lên đến 4,500 square foot. Một cây thông Noel cao lớn lộng lẫy được đặt ở trước nhà ga để tô điểm cho khu vực này. Bên trong nhà ga là khu vực nhà hàng được trang hoàng rực rỡ với những cây thông Noel, Ông già Noel và những con tuần lộc được gắn đèn nhiều màu sắc. Như bao cư dân Texas khác, tôi yêu Texas và tin rằng mọi thứ ở Texas đều to lớn hơn các tiểu bang khác (Everything is bigger in Texas). Vì thế, sân trượt băng và cây thông Noel phải to cao hơn so với những nơi khác là điều dễ hiểu, hiii. Nếu tôi có quá ngạo mạn, cũng bởi vì tôi quá yêu Texas.





Đi xuôi theo đường Main Street về hướng nam, chúng tôi dừng lại ở một sân khấu khác, nơi các nghệ sĩ trình bày những bản nhạc Giáng Sinh trầm buồn. Những bản nhạc Giáng Sinh có tiết tấu chầm chậm đưa tôi về với ký ức của một thời tuổi trẻ của một kẻ ngoại đạo nhưng luôn kính Chúa. Thuở ấy, khi còn ở tuổi cập kê, Giáng Sinh năm nào tôi cũng đi đến nhà thờ với bạn bè dù tôi là một Phật tử. Ở quê tôi, ngày Giáng Sinh, mọi người lũ lượt kéo nhau lang thang trên đường phố, vui như trẩy hội, để rồi dừng chân ở một nhà thờ nào đó, không hẳn để cầu nguyện, đôi khi chỉ để ngắm nhà thờ, ngắm con chiên đi lễ.









Nhóm Goode Time Carolers (hình do TG cung cấp)



Những năm tháng sau này ở Mỹ, vào đêm trước Giáng Sinh (Christmas’ Eve), vì không biết đi đâu vào ngày này, nhiều lần tôi lái xe đến nhà thờ Công Giáo trong thành phố tôi ở để tận hưởng không khí Giáng Sinh. Tuy tôi là một Phật tử nhưng Giáng Sinh là quãng thời gian thật đặc biệt đối với tôi, nhắc nhớ về những người người bạn thân có đạo thuở xưa, về một người mà với người ấy tôi có duyên nhưng không có nợ.

Lúc chuẩn bị rời đi khỏi con đường Main Street, chúng tôi nhác thấy vài quý ông lịch lãm và bốn quý cô phục sức khác thường đang đi lẫn trong đám đông du khách. Họ đứng lại và biểu diễn ngay trên đường Main Street, hát theo yêu cầu của khán giả. Họ là những nghệ sĩ của nhóm Goode Time Carolers. Đây là một nhóm nghệ sĩ hát Thánh Ca chuyên nghiệp phục vụ khu vực Grapevine và vùng Bắc Texas. Phong cách biểu diễn trẻ trung sôi động và trang phục lạ mắt của họ đã chinh phục được rất nhiều khán giả trong đêm lễ hội Carols of Lights.





Grapevine, cái tên này gợi lên trong tâm trí tôi hình ảnh những giàn nho màu tím nặng trĩu trên giàn của quê ngoại. Lúc còn bé thơ, cứ mỗi khi mùa hè đến, Ba má thường dắt tôi về quê thăm Ông Bà Ngoại ở Phan Rang. Vườn nhà Ngoại tôi rộng mênh mang. Ngôi nhà to đùng nằm gọn lỏn trong một vườn nho bát ngát ở trong xóm Mỹ Đức. Ngoại tôi trồng loại nho tím than, thơm và ngon ngọt quá chừng. Mùa hè là mùa thu hoạch nho. Ngoại luôn dành cho anh em chúng tôi những chùm nho ngon ngọt và giòn nhất.





Tôi tự tìm hiểu và biết được cái tên thành phố Grapevine được đặt tên theo giống nho Vitis Mustangensis, hay còn gọi là nho Mustang (The Mustang grape), một loại nho hoang dại từng phát triễn mạnh ở vùng đất này. Trước cuộc nội chiến nước Mỹ (1861-1865), loại nho này được sử dụng làm thạch jelly, làm nhân bánh, làm thuốc nhuộm sợi len và làm rượu vang. Những người định cư xa xưa đã đặt tên cho vùng đất này là “Grape Vine Prairie” (Thảo nguyên nho) vì số lượng nho Mustang hoang dại ở đây hằng hà sa số.





Grapevine là khu định cư lâu đời nhất ở hạt Tarrant, được thành lập vào năm 1844, trước khi Texas gia nhập vào Liên Bang vào năm 1846. Kể từ đó, Grapevine được biết đến như là Thủ đô Rượu vang của Texas (The Wine Capital of Texas). Khu vực đường Main Street là nơi tập trung 9 phòng nếm thử rượu vang. Mặc dù Grapevine không có những vườn nho thương mại rộng lớn nhưng có những người dân địa phương trồng nho trên những mảnh đất họ sở hữu. Grapevine ngày nay trở thành điểm đến yêu thích của những tín đồ rượu vang ở Mỹ.





Tôi không phải là tín đồ rượu vang nhưng kể từ Giáng Sinh năm nay, tôi biết tôi sẽ là một tín đồ của thành phố Grapevine. Nhất định tôi sẽ trở lại Grapevine vào một ngày thật gần. Đến Grapevine mùa Giáng Sinh, tôi được đi lang thang trên đường phố mà cứ ngỡ mình đang lang thang chốn quê nhà. Tôi biết Grapevine đã âm thầm len lỏi vào trái tim tôi từ mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.

Nhị Độ Hoàng Mai

Viết cho mùa Giáng Sinh 2025.