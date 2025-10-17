Công Viên Quốc Gia-Seldon Lake State (Texas)

TG Trương Ngọc Anh trong lễ trao giải VVNM 2002

Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ khủng bố tấn công làm sụp đổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á Âu, Do Thái... sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng giải thưởng Danh dự năm 2002. Cũng với giọng văn tự nhiên và nhiều cảm xúc, bài viết kỳ này miêu tả một cảnh đẹp thiên nhiên nơi tiểu bang Texas-Công viên Quốc gia Seldon Lake State.

***

Seldon Lake State Park là cánh rừng còn nhiều hoang sơ của Houston, tiểu bang Texas (TX), rộng 2,800 mẫu Anh. Khu rừng mênh mông này đã được chính quyền TX xây dựng từ thế chiến thứ 2, là nơi dân địa phương tới câu cá trên những hồ nước thiên nhiên rộng lớn. Từ năm 1975, những hồ này trở thành khu rừng công viên tiểu bang (State Park).





Về khu rừng tiểu bang Seldon (Seldon Lake State Park), chính phủ đang cố công gây dựng lại khu rừng bị bỏ hoang dã thành công viên tiểu bang. Họ tìm trồng lại những giống cây của Texas đã từ lâu bị biến mất. Nuôi trong tự nhiên những nai, thỏ, cò, vạc, những giống chim muông như thời hoang dã.





Ở đây chúng ta có thể dạo chơi, cắm trại, chạy xe đạp, đi bộ ... len lỏi trên những con đường trải sỏi cát xào xạc như đường quê. Hai bên đường quanh co giữa rừng cây cao vút. Hay thoải mải thưởng thức những bông hoa dại hai bên con đường cầu lót ván nên thơ, mùa mưa xâm xấp nước và lồng lộng gió. Đôi khi bạn sẽ chợt bắt gặp những khóm lau trắng phơi đầu bạc phất phơ trong gió sớm.





Vào đầu mùa xuân, sau vài trận mưa nước lên ngập những đồng cỏ là lúc những rừng bông dại xanh trắng tím vàng ... nở bừng, như hớn hở chào đón khách bộ hành nhàn du. Bạn có thể thưởng thức hương thơm honeysuck thơm ngào ngạt trên đường đi. Hoặc dạo quanh những hồ bông súng nở trắng mặt hồ. Lúc này những nhánh lan tím, vươn mình lên khỏi mặt nước, nở những đóa tím nên thơ chen với những khóm li-ly trắng muốt, thơm ngát.





Vào mùa hạ, khách nhàn du ngóng chờ những nhánh sen vàng vươn cao đài cát, những bông súng trắng tinh khôi vươn lên giữa những lá xanh mướt bản rộng, nằm im lìm trên mặt nước, những mặt hồ thinh lặng, thế giới của thiền hành. Câu cá cũng là niềm vui quanh năm của nhiều gia đình dân bản xứ.





Thỉnh thoảng, bạn có thể nhìn thấy những chú cá sấu nằm dài trên những khúc gỗ mục lững lơ trên mặt hồ, phơi mình đón ánh nắng mặt trời, hay những chú rùa sắp hàng bên bờ hồ, tận hưởng bình minh ấm áp. Đừng sợ, cũng đừng chọc phá chúng.



Nơi đây cũng không thiếu những con cò, con vạc, vịt trời, trầm ngâm trên những cành cây, hay trầm mình bắt cá trên hồ nước đầy bông sen vàng, hay bông súng nở trắng xóa. Đó đây là sóc, thỏ, và những con chuồn chuồn, bươm bướm núp ló hay bay lượn đó đây. Tiếng chim ca hót khuấy động bầu không khí tịch mịch.





Phía xa xa có đài vọng cảnh vuông vắn, cao 4 từng, với những bậc thang sắt vững vàng cho bước chân trẻ nhỏ. Đó là nơi bạn có thể ngắm nhìn bốn phía trong gió lồng lộng mát mẻ. Leo lên tới từng cao nhứt cũng hơi mỏi chân, nhưng thú vị lắm bạn ơi. Họ cũng có thang máy cho các bác leo thang khó khăn. Trên đây, bạn sẽ thấy những cái tên viết bằng mực, hay khắc bằng dao lên bảng, ghi dấu của những cặp đang yêu.





Vùng hồ này có cá sấu, nên không cho tắm lội, hay sinh hoạt gần nước . Giữ khoảng cách 30F nếu thấy cá sấu nhe bạn, cho an toàn 30F bằng chiều dài của chiếc School bus, bảng nhắc nhở này rất dễ hiểu cho trẻ con vì nơi đây thường xuyên có những nhóm học trò nhỏ cùng thầy cô tới chơi.









Họ bảo vệ những giống thú lớn, cũng lưu tâm tới những thú vật nhỏ bé nữa. Trên dọc đường đi bộ rải sỏi cát xuyên rừng cây có gắn những bảng nhỏ, hướng dẫn bạn khi gặp những mạng nhện giăng ngang đó đây thì hãy cúi sát xuống mà băng qua, hay đi vòng quanh, đừng phá hay giết hại chúng. Họ bảo vệ cả những động vật thật nhỏ bé.

Những hồ trong khu công viên này chứa hoàn toàn nước mưa, nên sau khi lọc, nước an toàn để dùng trong công viên, khu nhà vệ sinh, luôn cả nước phông-tên để uống.





Những ngày thời tiết tốt, không có mưa gió, mùa xuân, mùa thu trời mát mẻ, hay những ngày mùa đông không quá lạnh, chúng tôi thường tới bộ hành, thong dong thưởng thức, chụp hình cảnh thiên nhiên xinh đẹp.





Tại khu rừng thiên nhiên này, có một cánh đồng bo-bo. Đây là loại cây cho hột, ở Mỹ người ta dùng để làm thức ăn cho bò, ngựa. Cũng có cả ngàn trùng cây điên điển bông màu đỏ hồng. Hai loại cây này mọc san sát trên khoảng đất rộng minh mông, mùa mưa ngập nước. Có một con đường lót ván, quanh co giữa cánh đồng hoang dả cho chúng ta đi bộ, ngắm phong cảnh, chụp hình.





Một ngày đầu mùa thu, nhàn du, trong lúc chụp hình bông hoa cây cối trong rừng, Tím khám phá một loại cây cành tủa ra nhiều nhánh, đeo từng chùm trái tròn, nhỏ, có màu tím đẹp quá chừng. Đương nhiên là không cưỡng nỗi ám ảnh màu tím thủy chung, nên chụp nhiều hình lắm, mãi mê. Chụp cả chân dung mình với những chùm trái tím rịm dễ thương này. Về nhà, tìm hiểu thêm về loại cây này mới biết... Thậm chí tại Mỹ cũng ít người biết về trái dâu màu tím xinh đẹp này.





Trái dâu tím rịm này là Americana Beautyberry, tên đẹp ghê nhe. Tím thử dịch tên qua tiếng Việt: Cây ngọc tím – nghe dân dã nhưng vẫn có chút kiêu sa. Được không các bạn tui? "Beautyberry Mỹ” (Callicarpa americana) hay cây “ngọc tím”, là một loại cây bụi bản xứ của các khu rừng miền Nam nước Mỹ, nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên với màu sắc bắt mắt giữa rừng cây. Loại berry tím này có những công dụng đáng kinh ngạc lắm nhe. Nếu có dịp cắm trại, bạn nên tìm một chỗ có nhiều cây “beauty berry”. Khi đói hái vài trái nhâm nhi ngon ngọt giải sầu. Người ăn được và cả thú rừng thú nuôi đều cũng ăn được luôn.





Lá của nó, vò nát và thoa lên da đám muỗi đói, ve cỏ .. chạy mất dép. Nghe nói trái dâu ngọc tím này làm bánh mứt có hương vị thơm ngon lắm đó bạn. Cũng có thể xay trái làm nước sinh tố uống. Chỉ cần thêm chút đường và vài giọt nước chanh, vị chua tự nhiên sẽ làm nổi bật hương vị, khiến ly nước trở nên thơm ngon và giúp ta sảng khoái. Điều cần là mình phải trồng được giống cây này trong vườn nhà. Ước gì.





Mời bạn cùng Tím nhe, nếu có dịp viếng thăm tiểu bang Texas, hãy ghé thăm hồ Seldon. Buông bỏ thời gian, nhàn du trong rừng cây tươi mát những ngày mùa xuân, hay mùa thu mát mẻ. Mùa hè và mùa đông không dám mời, vì thời tiết có hơi khắc nghiệt. Nhưng lo gì, nước Mỹ có tới 50 tiểu bang, mỗi chỗ có cảnh đẹp khác nhau, xuyên suốt 4 mùa.





Tức cảnh sinh tình. Tim có bài thơ tặng quý độc giả:





Seldon Lake – Bản tình ca của rừng hoang Texas

Giữa lòng Houston nắng gắt, Có một rừng xanh mát dịu dàng, Seldon Lake – hồ trong vắt, Nơi thiên nhiên hát khúc mơ màng.

Từ thuở chiến tranh xa vắng, Rừng hoang dần hóa công viên, Cây cỏ hồi sinh lặng lẽ, Chim muông về tụ dưới trời hiền.

Đường mòn rải sỏi quanh co, Hoa dại nở tím, trắng, vàng, xanh, Cầu gỗ lót ván nên thơ, Gió lồng lộng thổi qua cành măng.

Sen trắng vươn mình giữa nước, Lan tím chen li-ly thơm ngát, Rùa phơi nắng bên bờ hồ, Cá sấu nằm im, chẳng hề sát.

Cò vạc trầm ngâm bắt cá, Chuồn chuồn bay lượn giữa trời cao, Tiếng chim hót vang tĩnh lặng, Thỏ, sóc núp ló dưới tán rào.

Đài vọng cảnh cao bốn tầng, Gió mát lồng lộng bốn phương trời, Tên người khắc lên bảng gỗ, Dấu yêu còn mãi chẳng phai phôi.

Một ngày đầu thu nhàn du, Tím gặp trái dâu tím rịm xinh, Chụp hình mê mẩn chẳng ngừng, Về nhà mới biết tên đẹp lung linh:

“Ngọc tím”- Beautyberry Mỹ, Trái ăn được, lá xua muỗi bay, Làm mứt, sinh tố ngọt ngào, Ước gì trồng được ở vườn này.

Nếu bạn có dịp ghé qua, Texas mùa xuân, thu mát lành, Hãy đến Seldon Lake một lần, Buông thời gian, sống chậm, yên thanh.

Trương Ngọc Anh (NA Tím Trương)



