



18 Tác Giả Sẽ Nhận Giải Viết Về Nước Mỹ Năm 2024–2025; Ngày Phát Giải, Ra Mắt Sách Mới: 30 Tháng Mười Một, 2025

Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm thứ hai mươi bốn và hai mươi lăm - được quyết định tổ chức vào ngày: Chủ Nhật 30 Tháng Mười Một 2025, tại Bowers Museum, Santa Ana, CA. 18 tác giả sẽ nhận các giải thưởng. (Tuyển chọn từ các bài viết được phổ biến trên nhật báo Việt Báo và trên vietbao.com từ ngày 1 tháng Bảy 2023 tới 30 tháng Sáu 2025.)

Chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ được phát động từ 30 Tháng Tư năm 2000, với ngân sách giải thưởng hàng năm là 35,000 mỹ kim. Riêng giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm trong năm là 10,000 mỹ kim. Họp mặt phát giải và ra mắt sách năm thứ nhất đã được tổ chức tại Richard Nixon Library, Yorba Linda, California, ngày 29 tháng Mười Một 2000. Từ đây, liên tục bao năm qua, mỗi ngày, mỗi tuần đều có phổ biến bài viết mới, trên các ấn bản Việt Báo và Việt Báo Online. Quốc Hội Hoa Kỳ trong khóa họp ngày 28 tháng Bảy 2010, đã chính thức tuyên dương Việt Báo về giá trị văn hoá, lịch sử mà chương trình Viết Về Nước Mỹ đạt được.

Sang năm thứ 25, sách “Viết Về Nước Mỹ” do Việt Báo ấn hành đã được 24 cuốn, mỗi cuốn 640 trang, trên 15,000 trang sách. Ngoài các ấn bản chính thức của Việt Báo, hàng ngàn bài viết cũng liên tiếp được trích đăng lại trên các sách báo Việt ngữ trong ngoài nước, nhiều cuốn sách được in đi in lại. Không kể số lượng người đọc sách báo, chỉ riêng tổng số lượt đọc Viết Về Nước Mỹ trên Việt Báo online hiện đã trên 800 triệu. Một số tác giả có bài viết đạt kỷ lục trên dưới 1 triệu lượt người đọc. Trên 6000 bài viết của hàng ngàn tác giả Viết Về Nước Mỹ trong 25 năm qua hiện được phổ biến trên Vietbao.com. Bạn đọc có thể vào “Danh Sách Tác Giả” gõ tên để đọc bài và xem thêm những bài khác do cùng một người viết. Sau đây là danh sách các tác giả sẽ nhận giải thưởng VVNM 2025.

7 GIẢI ĐẶC BIỆT

1. Nhị Độ Hoàng Mai, bài “Thử Làm Điều Mới Lạ”

Tác giả lần đầu tham dự VVNM với bài “Một Ngày Thăm Trường Võ Bị West Point” vào đầu năm 2024. Bà hiện định cư ở Texas và làm việc trong ngành giáo dục. Số bài viết trong năm: 9

2. Huỳnh Thanh Tú, bài “Bể Nước Ngầm Houston”



TG là giáo viên tiểu học trước khi cùng gia đình định cư Mỹ năm 2001. Bà từng làm việc cho học khu tại Houston, Texas trước khi về hưu. TG tham dự VVNM từ đầu năm 2024 với bài viết đầu tiên “Áo khoác để ngoài cửa”.

Số bài viết trong năm: 7

3. Sỏi Ngọc, bài “Cay Nghiệt”

Tác giả lần đầu tham dự VVNM từ năm 2023 với bài Cay Nghiệt. Cô hiện đang làm cố vấn đầu tư tài chính cho một ngân hàng tại Montreal, Canada. Tác giả cho biết có dự định về hưu non để làm những việc mình từng đam mê như viết lách, đi du lịch, ca hát.

Số bài viết trong năm: 13

4. Việt An, bài “Giấc Mơ Mỹ”



Tác giả Việt An sinh năm 1976, qua Mỹ năm 1993, định cư ở Austin, Texas. Cô từng là kỹ sư điện tử ở Intel, nay là nhân viên của bộ Ngân khố, đồng thời là thông dịch viên tự do. Bài viết đầu tiên của cô tham dự chương trình VVNM từ đầu năm 2025 kể về những thành công trong việc thực hiện “Giấc Mơ Mỹ” của người Việt nơi hải ngoại.

Số bài viết trong năm: 4

5. Nguyễn Mộng Giang, bài “Bóng Ma Trong Sòng Bài”.



TG Nguyễn Mộng Giang sinh trưởng tại Việt Nam, nay định cư ở Hoa Kỳ. Bà lần đầu tham gia chương trình VVNM vào tháng 5-2024 với bài “Đời bỗng quạnh hiu“ Tác giả cho biết sở thích của bà là làm thơ, viết văn, phổ nhạc. Bà đã có được vài tuyển tập truyện ngắn.

Số bài viết trong năm: 5.

6. Phước An Thy, bài “Bạn Bè Thân Ở Mỹ”





Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải Đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân và giải Đặc biệt năm 2023.

Số bài trong năm: 7.

7. Chính Vũ, bài “Bão Và Mất Điện”

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, thầy giáo hưu trí, định cư tại Hoa Kỳ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA.

Số bài trong năm: 2.

10 TÁC GIẢ VÀO DANH SÁCH CHUNG KẾT 2024-2025 + 1 GIẢI PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT VVNM 2025



1. Biển Cát, bài “Mùa Giáng Sinh Về” và “Ba Mươi Tết”



Tác giả tên thật là Trần Hương Thủy hiện sống tại South Carolina. Tác giả là một cây bút được yêu mến và đọc nhiều nhất trên trang mạng VVNM, số lượng độc giả của Bà bỏ xa tất cả những cây bút khác. Bà vừa nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm 2023. Hai bài Mùa Giáng Sinh Về và Ba Mươi Tết viết về đời sống người Việt tại đất Mỹ, với những chi tiết thường ngày mà cảm động.

Tác giả viết rất đều tay, góp nhiều bài xuất sắc trong năm.

Số bài viết trong năm: 14

2. Lại Thị Mơ, bài “Bà Ta Cháu Tây” và “Vết Xe Đổ”



Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám và giải Danh Dự năm 2023. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO.

Số bài góp trong năm: 7

3. Duy Nhân: “Viết Văn Ở Mỹ” và “Xin Đừng Đẻ Nữa”





TG Duy Nhân tên thật Nguyễn Đức Đạo hiện ở tại Chicago, tiểu bang Illinois. Tác giả đã đóng góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ và lãnh nhiều giải từ năm 2001. Tác giả nay đã 80 tuổi, về hưu từ nhiều năm qua. Ông mới bay về Cali lãnh giải Danh Dự VVNM 2023.

Số bài góp trong năm: 8

4. Kim Loan: Ngàn Lời Tạ Ơn / Từ Tháng Tư Đen Đến Mỹ Quốc

Tác giả tên thật là Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1966, là cô giáo tiểu học khi còn ở Việt Nam. Vượt biên và sống ở trại tỵ nạn Thailand từ 1989-1993. Định cư tại Canada từ 1994 đến nay. Tác giả nhận giải Đặc Biệt VVNM 2021 và mới nhận Giải Vinh Danh Tác Giả năm 2023.

Số bài góp trong năm: 20

5. Lê Đức Luận: Làm Lơ Xe Bus và Chuyện Dài Di Dân Gốc Mễ





TG Lê Đức Luận lần đầu tham dự VVNM năm 2021 với bài “Ngẫm ra mới thấy thèm”. Tốt nghiệp Khóa 1 Trường ĐH/CTCT/ Đà Lạt, trước năm 1975 ông là sĩ quan, làm việc trong Ủy Ban Binh Thư - Tổng Cục/CTCT/QL VNCH – Sài Gòn. Sau năm 1975, Ông bị “tập trung cải tạo” 7 năm. Sang Mỹ năm 1986. Tác giả vừa nhận giải Danh Dự năm 2023.

Số bài góp trong năm: 10

6. Trương Ngọc Anh, bài “Di Dân Nga Trên Nước Mỹ” và “Chuyện Đời Không Bình Thường”.





Trương Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á Âu, Do Thái... sống với nhau hòa thuận. Bài viết được trao tặng giải thưởng Danh Dự năm 2002.

Số bài góp trong năm: 3

7. Minh Thúy Thành Nội: “Màn Sương Đêm” và “Đi Qua Miền Quá Khứ”



TG bắt đầu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”. Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thúy, sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali. TG nhận giải Vinh danh Tác giả 2023. Tác giả viết đều và góp nhiều bài xuất sắc trong năm, bà cũng là một cây bút được yêu thích và được đọc nhiều nhất ở website VVNM, với số lượng gần xấp xỉ với tác giả Biển Cát.

Số bài đóng góp: 19

8. Triều Phong: “Mầm Xuân Trên Đất Mới” và “Đường Vào Học Viện Không Quân Hoa Kỳ”

Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm, hiện là cư dân Dayton, Ohio.

Số bài đóng góp: 5

9. Hoàng Đình Minh Long: “Dịch Vụ Khách Hàng” và “Cò Mồi”

TG định cư tại Mỹ từ năm 1991 và hiện là kỹ sư phần mềm cho Raytheon. TG đã tham gia VVNM từ năm 2002 và nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017.

Số bài đóng góp: 9

10. Võ Phú: “Tôi Là Một Door-Dasher” và “Con Cái Xứ Này”

Võ Phú tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Hoa Kỳ, 1994; tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. TG hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. TG đã nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Số bài đóng góp: 7

Giải Phóng Sự Đặc Biệt VVNM – Tác giả Thắng Chu với loạt bài “Homeless ở Đại Lộ Bolsa” (Thay thế giải Việt Bút năm nay)

Năm nay không có giải Việt Bút-Trùng Quang, nhưng đề nghị trao Giải phóng sự VVNM về “Homeless ở Đại Lộ Bolsa”, là loạt bài của tác giả Thắng Chu, sinh năm 1962 hiện là cư dân Garden Grove. Ông là mục sư Minister at Community of Agape Love Church. Bài VVNM đầu tiên của ông là “Chỉ Cần Một Tay” đã phổ biến đầu năm 2016. Sau 8 năm, tác giả trở lại VVNM gần đây với loạt bài “Homeless ở Đại Lộ Bolsa”, kể lại những câu chuyện đời thật của người Việt sa cơ sống bụi ở Bolsa, và công việc của tác giả giúp đỡ và trò chuyện với những người này.

Số bài đóng góp: 7

Xin quý vị tác giả có tên trên đây vui lòng liên lạc với Việt Báo để xác nhận địa chỉ, cập nhật thông tin và nhận thiệp mời họp mặt.

* Việc Tuyển Chọn Giải Chung Kết hàng năm





Thể lệ tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ khởi đầu, năm 2000, có ghi rõ: “Mục tiêu của giải thưởng là cổ võ việc ghi lại những kinh nghiệm hội nhập của người Việt vào dòng sống nước Mỹ, càng nhiều chi tiết sống thực càng hay. Bài tham dự có thể là truyện ký, truyện ngắn, tạp bút... Người viết có thể gửi nhiều bài tham dự, hoàn toàn tự do chọn đề tài, miễn là liên quan tới nước Mỹ.”





Hàng năm, một hội đồng tuyển chọn chung kết sẽ quyết định các giải bằng cách cho điểm dựa trên tiêu chuẩn: 1) Đề tài, nội dung; 2) Cách viết, sức viết; và 3) Ý nghĩa thông điệp của bài viết.





Liên tục suốt 25 năm qua, trên các ấn bản Việt Báo và Việt Báo online, mỗi ngày, mỗi tuần đều có thêm bài mới. Tất cả hiện lưu trữ đầy đủ trên Vietbao.com, có 336 giải thưởng đã được trao tặng, trong số này có 21 giải chung kết, mỗi giải 10.000 mỹ kim.





Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2024-2025 gồm 11 giám khảo:





- 5 tác giả Viết Về Nước Mỹ từng nhận giải quán quân/Việt Bút: Lê Tường Vi, Khôi An, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Viết Tân, và Anne Khánh Vân.

- 5 đại diện Việt Báo: Nhã Ca, Hoà Bình, Phạm Quyến, Trịnh Y Thư, Phan Tấn Hải

- 1 trưởng ban tuyển chọn từ 2017: Trương Ngọc Bảo Xuân, tác giả đã nhận giải Chung Kết năm thứ hai, 2001.

- Tư vấn: Nguyễn Xuân Nghĩa và Trần Dạ Từ.