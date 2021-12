Mùa Yêu Thương

Triều Phong (TPN)

Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm, hiện là cư dân Dayton, Ohio.

Vào khoảng giữa tháng mười khi trời trở lạnh, báo hiệu thu tàn đông tới là cuộc sống của người dân ở Hoa Kỳ bắt đầu nhộn nhịp, chuẩn bị mua sắm cho các kỳ lễ lớn sắp đến. Đặc biệt năm nay, 2021, thì không khí tưng bừng náo nức lại càng rõ ràng hơn. Vì sao?





Bởi qua trận dịch bệnh Covid-19 vừa xảy ra và đang tiếp tục tàn phá, đe dọa sinh mạng nhân loại thì người ta chợt nhận ra là cuộc sống này quả là vô thường. Hầu như không nhiều thì ít ai cũng có thân nhân ruột thịt hoặc bạn bè quen biết thiệt mạng do dịch bệnh gây ra. Đau thương này làm thiên hạ bàng hoàng vì mất mát to lớn của nó. Mấy triệu sinh linh đã bỏ mình oan ức. Thế giới kinh hoàng với những tổn thất không gì bù đắp được. Biết bao gia đình tan nát, con mất cha, vợ vắng chồng, cha mẹ anh em đều cùng chung số phận!





Ngoài ra, năm ngoái mọi sinh hoạt xã hội gần như đều bị hủy bỏ nhằm hạn chế tiếp xúc để ngăn ngừa Covid lây lan do đó đời sống của người dân đã bị ức chế, nhiều người đã bị khủng hoảng tinh thần vì tù túng, gò bó. Năm nay, nhờ có “vaccine” chủng ngừa và mọi người đã ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh cũng như đa phần đều tuân thủ hướng dẫn của chính phủ, của CDC như đeo khẩu trang, đứng cách xa đúng quy định, tự cách ly nếu mắc bệnh… nhờ vậy mà bệnh có phần chậm lại, số ca tử vong cũng gia giảm vì thế lúc này ai cũng muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, thăm họ hàng bạn bè, hưởng thụ những gì có thể bởi thời gian bây giờ rất là quý. Không gian yên bình, không khí trong lành; các thứ mà trước kia ai cũng xem là tầm thường thì giờ đây mới hiểu nó còn quý hơn cả kim cương, vàng bạc, những đặc ân mà tạo hóa đã ban cho con người vô điều kiện!





Trong cùng suy nghĩ ấy ngay từ đầu tháng mười vợ chồng con cái tôi đã ghi danh đóng tiền tham gia “Turkey Trot” liền khi nhận được thư mời. Đây là một sinh hoạt thường niên của cộng đồng nơi tôi sinh sống cho mỗi dịp Lễ Thanksgiving. Ngoài tính chất thể dục vô cùng sôi nổi nó còn mang ý nghĩa đoàn kết mọi sắc tộc, đưa mọi người gần lại với nhau hơn qua hình thức “chạy việt dã.” Rõ ràng là chỉ có lĩnh vực thể thao mới là nơi không biên giới cho tôn giáo, màu da, thành phần xã hội mà tôi cảm nhận được!





Ngay từ năm giờ sáng, chúng tôi đã dậy để chuẩn bị mọi thứ và bảy giờ thì ra khỏi nhà. Lúc đến nơi chúng tôi đã thấy người ta tụ tập về “điểm xuất phát” đông đảo với đủ trang phục, giày vớ sặc sỡ trong niềm hân hoan, nô nức. Theo dự trù của ban tổ chức thì năm nay có khoảng ba ngàn người tham dự. Và dù thời tiết vào khoảng 40 độ F, trời lại mưa khá to nhưng thằng con trai tôi cùng đám bạn nó đã nôn nóng, cởi trần, chạy nhảy vận động làm nóng cơ thể để chuẩn bị cho buổi chạy “năm dặm” mà chúng đã đăng ký. Hòa trong không khí nhộn nhịp tưng bừng chờ đợi ấy người ta còn thấy có cả sự tham dự của các người già, những người tàn tật trong nhóm đăng ký chỉ chạy “một dặm” nữa!





Đúng bảy giờ rưỡi, mọi người đứng nghiêm chỉnh hướng về quốc kỳ để chào quốc ca Hoa Kỳ qua tiếng hát hùng hồn trầm ấm của nam ca sĩ được chỉ định mặc cho nước mưa tuôn dầm dề trên má, trên môi. Phải công nhận rằng chỉ đến sau biến cố 9/11, tinh thần ái quốc của người Mỹ mới lên cao và rõ nét vì nhìn gương mặt của những người hiện diện lúc ấy người ta cảm thấy dường như chúng được phủ mờ bởi một lòng yêu nước thiêng liêng không diễn tả được và rất nhiều người đã đặt bàn tay phải lên ngực trái, mắt thiết tha nhìn lá cờ tung bay phất phới trong màn nước với cả nhiệt huyết của con tim rạo rực! Khi tiếng ca chấm dứt, phát súng vang lên báo hiệu buổi chạy bắt đầu thì hàng ngàn người già trẻ lớn bé, nam cũng như nữ đã ồ ạt xông lên đường đua với một khí thế bừng bừng. Những nam thanh nữ tú đã nhanh chóng bứt phá với mong muốn là người về nhất cuộc đua hôm ấy!





Người ta vừa chạy vừa cười la, những người tham dự ngày hội nhưng không chạy đừng đầy hai bên lề đường reo hò, cổ vũ làm cho bầu không khí thêm sinh động. Buổi chạy “marathon” chấm dứt vào lúc mười giờ, thiên hạ vui vẻ, hả hê, sung sướng thưởng thức cam, chuối, bánh kẹo, nước lọc được các tổ chức thiện nguyện phân phát miễn phí, lo lắng chu đáo cho mọi người để lấy lại sức sau hành trình chạy mệt mỏi rồi ra về để chuẩn bị cho buổi Lễ Tạ Ơn tối hôm đó với gia đình bè bạn tại tư gia của mình!





Không lâu sau đó, khi nhạc Giáng Sinh bắt đầu vang lừng trên đường phố, trong các khu phố thương mại, cửa hàng trang trí “Dashing through the snow in a one- horse open sleigh. O’er the fields we go, laughing all the way….Jingle bells, Jingle bells….Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh!” thì người ta lại thấy hân hoan, lòng rạo rực mua sắm dù những ngày này nạn lạm phát đã gia tăng đáng kể. Mùa lễ cuối năm là mùa yêu thương, san sẻ và không khó khăn lắm để mọi người nhận ra rằng việc chi tiêu cho quà cáp năm nay tốn kém hơn nhiều lần vì kinh tế lao đao nhưng thiên hạ vẫn không nghĩ ngợi nhiều bởi ai cũng biết rằng cuộc sống hôm nay vô cùng bấp bênh, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào duy chỉ có tình thương là vĩnh cửu!





Bên cạnh đó, ai ai lúc này cũng hiểu rằng chỉ có một tinh thần lạc quan, vui vẻ trong một cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào mới giúp cho chúng ta chống chọi với bệnh dịch quái ác này và vượt qua nếu không may mắc phải nên đã chuyên tâm chăm sóc bản thân hơn. Vì bây giờ ‘bảo vệ mình cũng là bảo vệ cho gia đình, cộng đồng, quốc gia mà mình đang sinh sống trong đó!”





Trong tình yêu tuyệt đối với Đấng Toàn Năng ấy, trong niềm tin và hy vọng ấy, nguyện xin ơn trên ban phước lành cho tất cả được bình an cả về thể xác lẫn tâm hồn để nhân loại này được mãi trường tồn!





OH, mùa yêu thương 2021

