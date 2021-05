Ăn Cỗ Đi Trước

Van Narrazo

Tác giả lần đầu tham dự VVNM, ông vượt biên từ 1979 qua Thụy Sĩ, ở 10 năm rồi bay qua Texas sống. Dần dần được vào quốc tịch Mỹ từ 2000, du lịch nhiều tiểu bang Mỹ rồi nảy sinh biến Texas thành nơi định cư.

Sau đây là bài viết mới của tác giả.



***





Van Nazzaro là bút hiệu tôi đã viết về một giải pháp hòa bình cho nhân loại dựa theo sự phát triển kinh tế của Mỹ và Cộng đồng Âu Châu, đưa Trung Quốc vào một thế kẹt trong sự cô lập về kinh tế. Tôi có gửi cho cựu Tổng Thống Trump và Tom Perez chủ tịch đảng Dân chủ nhưng không ai quan tâm!





Thôi thì "Ta về ta tắm ao ta". Tôi cũng đã có những ý tưởng về định cư những người Việt Nam đã hoặc sắp về hưu tại một vùng đất miền Đông Nam nước Mỹ để có một cuộc sống ổn định lúc tuổi già . Thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên tại Mỹ đã thật sự hội nhập và là niềm tự hào của chúng ta! Đa số đều tốt nghiệp Đại học và đang đóng góp cho sự phát triển kinh tế của nước Mỹ. Phần còn lại là giới trung niên, không có bằng cấp đại học tại Mỹ, chỉ tốt nghiệp college 2 năm hoặc chỉ học hết high school rồi ra đi làm, cuộc sống không được ổn định lắm nhất là người phái nam, nếu chẳng may bị mất công ăn việc làm, sẽ không có được một benefit nào về bảo hiểm an sinh xã hội! Tôi có những dự án sau đây nhằm tạo công ăn việc làm cho nhóm người Việt nam trung niên này và cố gắng tạo dựng một cộng đồng Việt Nam vững mạnh về kinh tế tại Nam và Bắc Texas .

- Dự án phát triển ngành may mặc, giày dép, bóp xách (garment factory). Chain boutique bán đồ fashion (mode), mỹ phẩm của Ý và Pháp tại khu du lịch tương lai tại vùng biên giới Mexico-Texas. Khách du lịch thế giới sẽ có khuynh hướng đi thăm bức tường biên giới Donald Trump và Trung tâm NASA của Texas. Hội đang có dự án và đang mở nhiều Trung tâm may mặc, sản xuất Giày dép (shoes) Bóp xách (Handbags) hàng cao cấp dưới nhãn hiệu GISELA Fashion, giá rất đắt vì có chất lượng (quality) và rất thẩm mỹ do những Designers và nghệ nhân số một của Ý. Công ty đang cần rất nhiều người Việt nam khéo tay về may mặc từ Việt Nam và khắp Thế giới đưa về nước Ý làm việc và định cư, lo nơi ăn chốn ở miễn phí không bị trừ lương. Director General của Công ty là Gabriele Cristina là người có thế lực về chính trị tại Ý, các bạn không phải lo. Người Việt nam trên khắp Thế giới muốn mở Boutiques dưới nhãn hiệu GISELA Fashion (franchise) chỉ trả 10% tiền lời hàng tháng sau chi phí cho Premonation. Bạn cũng có quyền bán những hàng hóa thương hiệu khác của Ý và Pháp. GISELA cũng cung cấp cho các bạn luôn . Chi tiết sẽ cho các bạn biết qua Email.





- Hội có chương trình mở tiệm ăn dưới tên VIET BISTRO Healthy food tại Thụy Sĩ và Ý





Các bạn Việt Nam đã định cư khắp thế giới có quan tâm hãy liên hệ với tổ chức. Đây là cơ hội cho người Việt Nam phổ biến món ăn Việt nam cho khắp Thế Giới thay thế các tiệm ăn Tàu hầu hết bị tẩy chay vì dịch bệnh (nhất là tại Ý).





- Hội đang chuẩn bị thành lập Trung tâm thực hành tiếng Anh và tiếng Tây ban Nha tại Corpus Christi, Padre Island ( English & Spanish Learning Center ). Đã mua được 1 Trung tâm trên 14 acres đất, có thể nhận 200 học sinh, sinh viên hoặc người lớn trên 18 tuổi từ Âu Châu và khắp nơi trên Thế Giới. Trung tâm kết hợp việc thực hành tiếng Anh và những sinh hoạt Thể thao hoặc tắm biển ban ngày, ca nhạc sống ban đêm . Hội sẽ ưu tiên mướn nhiều sinh viên Việt nam sau đó là sinh viên Mỹ và sinh viên Latino. Quảng cáo trên Google và qua các agencies du lịch. Các bạn trẻ nhớ ghi danh liền để có cơ hội.





- Dự án thành lập nhà máy sản xuất Electric Car (EV) với giá thành $20,000 một chiếc, Designer là người Ý Nổi tiếng đã về hưu, Kỹ sư MIT, sản xuất tại Mỹ Made in USA, lifetime free service, mua xe không cần credit, mất việc làm không bị kéo xe (repossession) sẽ đánh bại Tesla và EV của Trung quốc (mặc dù giá rẻ nhưng ít ai muốn mua xe Trung quốc). Tên hãng xe là FERRO có 2 phiên bản và sẽ không bao giờ thay đổi model. Xe sản xuất sẽ dựa trên những kỹ thuật mới nhất về battery, vỏ xe không có air, an toàn trên xa lộ. Xe sẽ không bị mất giá như các hãng xe khác vì được free replacement battery , vỏ xe và life time free service.





-Dự án sản xuất vật liệu xây dựng căn nhà tháo ráp vừa đẹp vừa rẻ vừa tiện nghi. Không cần thợ chuyên môn cũng có thể xây dựng được. Nhà nhỏ vừa để ở, có thể xây ráp thêm bao nhiêu phòng cũng được, mẫu nhà tuyệt đẹp do kiến trúc sư quốc tế đại tài design. Tại sao nhà rẻ tiền lại không thể thiết kế mỹ thuật được!. Vật liệu làm từ đất đá thiên nhiên cộng với các chất liệu hóa học sẽ được sản xuất và bán khắp thế giới. Sau này hãng sản xuất sẽ có mặt khắp nơi. Giám đốc, kỹ sư, kỹ thuật viên sẽ là người Việt Nam, niềm tự hào của chúng ta trong tương lai ! hãng sản xuất vật liệu xây dựng đầu tiên sẽ được thành lập tại vùng biên giới Mexico Texas, đa số thợ là người Latino vì công việc rất nặng nhọc. Dân biểu Hubert Võ chắc có việc làm rồi! Ông có thể nào đệ nạp lưỡng viện tiểu bang cấp permit hàng năm Annual hoặc từng mùa Seasonal cho người Hispanic từ Mexico qua lại Texas làm việc (gọi là Frontaliero), giảm giá thành cho sản phẩm.





Kể từ khi có Bức tường Biên giới Donald Trump, thế giới đang mong đợi một ngày nào đó sau dịch bệnh sẽ làm một cuộc hành trình để viếng thăm công trình vĩ đại này, Bức tường biên giới nằm dọc theo 4 tiểu bang miền nam gồm có Texas, New Mexico, Arizona và California. Hai tiểu bang có lợi thế hơn hết là California và Texas vì cả 2 đều có một nơi chốn khác để quan tâm. Nam California có Hollywood, Disneyland, tuy nhiên nhà cửa ở San Diego quá đắt! Người Việt Nam bên ấy có dự tính gì không? Ở miền Nam Texas có Trung tâm NASA để thăm viếng, có bãi biển Padre Island nước trong xanh và ấm áp sẽ dễ thu hút du khách nhiều hơn.





Nghĩ trước làm trước, ăn cỗ đi trước lội nước đi sau! Tôi đã có bài viết về chuyện định cư người Việt Nam tại Miền Nam Texas . Đây là cơ hội cho người Việt Nam mình hội tụ về đây để sống . Nhà cửa ở đây đang có giá rẻ nhất nước Mỹ, chỉ bằng 1//3 hoặc phân nửa so với giá nhà ở Houston! Thuế nhà thì tùy theo trị giá đánh thuế của căn nhà, đa số nhà Hội Từ thiện kiếm cho các bạn có giá trị đánh thuế rất thấp, tiền thuế chỉ có 7, 8 trăm một năm, 97% là nhà xây bằng gạch rất chắc chắn và đẹp đẽ. Từ những studio như phòng khách sạn giá $25,000 (không phải đóng tiền maintenance fee hàng tháng) đến các unit từ 1 phòng ngủ đến 2 phòng ngủ giá từ $40,000 đến $80,000. Nhà riêng single home có giá từ $85,000 đến $145,000.





Tính đến thời điểm này Hội Từ thiện Premonation đã kiếm được khoảng gần 1,000 căn nhà để phục vụ cho người đồng hương Việt nam. Có những unit và những căn nhà vừa mới xây xong nhưng công ty xây cất bị phá sản vì dịch bệnh Covid, có nhiều nhà có đất rộng từ nửa mẫu đến 5, 6 mẫu đất, tha hồ mà trồng cây ăn trái và rau quả. Nhiều nhà có hồ tắm (swimming pool) giá cũng từ $145,000 trở xuống. Có 1 căn waterfront nằm trên nửa mẫu đất ngay hồ Lake of Corpus Christi giá thị trường khoảng $250,000, họ bán chỉ có $100,000. Có 1 căn 3 phòng ngủ 3 phòng tắm nằm trên 3 lô đất thương mại (commercial land) giá chỉ có $135,000. Có 1 căn nằm trong thành phố 3 phòng ngủ xây dựng năm 1999 trên 6 mẫu đất giá $120,000. Có 1 căn 5 phòng ngủ 3 chỗ đậu xe giá chỉ có $120,000. Có căn nhà mới xây chưa có người ở nằm trên 5 mẫu đất giá $135,000. Có 4 buildings, 7 units nằm trên 1 mẫu đất giá $160,000. Có 1 khu nhà nằm ngoại ô thành phố County road gồm 11 căn trên 12 mẫu đất giá $170,000. Có 4 căn nằm trên Highway 83 đất gần nửa mẫu giá chì có $170,000. và còn nhiều nữa ... Căn nhà bạn mua bạn có quyền bán ra ngoài thị trường địa ốc hoặc sử dụng cho thuê theo ý muốn của bạn, tuy nhiên hội cũng có Công ty V Property management, bạn chỉ trả 5% tiền management fee dựa trên tiền cho thuê hàng tháng cộng tiền cắt cỏ sửa chữa căn nhà, nếu bạn không cho thuê, dùng làm nhà vacation, tiền management flat fee là $30 một tháng cộng tiền cắt cỏ.





Bạn cũng có thể cho thuê căn nhà hoặc unit bạn mua qua trang Web VB&B (Vietnam B&B) cho khách hàng Việt, sẽ thành lập một ngày gần đây, hoặc qua AirB&B cho khách hàng Mỹ. Tuy nhiên bạn cũng nên (không bắt buộc ) contract với V Property management để công ty mướn người giặt dũ drap trải giường, lau chùi phòng ốc (5% trên income cộng tiền service phòng ốc ).





Các bạn hãy mau mau ghi tên nhập hội Người Việt nam tại Miền nam Texas để được ưu tiên mua các căn nhà trên, ghi danh qua email: Premonationorganization @gmail.com đóng tiền membership fee là $500 cho 1 năm, chi phiếu (check) trà cho Premonation Organization P.O.Box 690734 Houston Texas 77269-0734.





Email kèm theo tên và số hội viên cho biết chi tiết căn nhà bạn muốn mua như thế nào, tùy theo số tiền bạn có. Sau đó bạn phải chuyển tiền bằng check hoặc cashier's check cũng gửi về địa chỉ P.O Box. Nhận được tiền hội sẽ gửi 1 biên nhận qua email dưới hình thức giấy nợ đúng số tiền bạn gửi.





Hội sẽ email căn nhà thứ nhất, nếu bạn không thích thì sẽ gửi căn thứ 2, thứ 3 cho đến khi bạn đồng ý thì làm giấy tờ Warranty Deed gửi cho bạn kèm theo số tiền dư của bạn nếu có. Thí dụ bạn gửi cho hội $125,000 , căn nhà bạn mua chỉ có giá $120,000, hội sẽ gửi trả lại bạn $5000 kèm theo giấy title nhà.là Warranty Deed (bản copy) bản chính sẽ được file tại County Clerk và họ sẽ gửi cho bạn sau theo địa chỉ bạn đã ghi. Khi nhận được bản copy qua email bạn sẽ ghé Houston để lấy chìa khóa nhà và sẽ cho bạn biết gặp nhau ở đâu khoảng từ 2 đến 3 giờ chiều chẳng hạn.





Sau khi nhận nhà, bạn cho hội biết tình trạng căn nhà. Việc đầu tiên bạn cần là đổi bằng lái xe Texas, mở một bank account với địa chỉ căn nhà mới mua, sau đó apply food stamp online (snap program) bạn sẽ được khoảng $200 một tháng hoặc nhiều hơn. Vấn đề bảo hiểm sức khỏe thì mua ObamaCare đóng tiền khoảng vài chục đô la một tháng. Các bạn là con lai Trắng hoặc Hispanic, muốn ứng cử Thị Trưởng thành phố , nghị viên hoặc các viên chức County, nên ra tòa án đổi họ Việt nam thành họ Mễ, tôi sẽ vận động cộng đồng Mễ để bạn thắng cử dễ dàng. Ở những nơi này không có người da màu.





Hội cũng có chương trình tạo công ăn việc làm cho hội viên có vốn liếng hoặc không , không cần biết tiếng anh nhiều hội sẽ giúp những người muốn kinh doanh tiệm ăn, khách sạn tại miền Nam Texas. Đây là khu du lịch trong tương lai gần, hơn nữa lúc nầy có rất nhiều tiệm ăn bị đóng cửa vì dịch bệnh, nhiều tiệm trống vacant có đầy đủ equipments, các bạn chỉ cần contract mướn có điều kiện ngay bây giờ để có những tiệm ăn tốt, tiền rent rẻ ( vì ký lease trong lúc nầy ) tổ chức cũng giúp các bạn kiếm các địa điểm để mở các tiệm nails, tiệm tóc .





Có những điều bạn chưa hiểu hoặc cần biết thêm chi tiết, chỉ cần email cho tổ chức.





First come First serve, ăn cỗ đi trước , bạn còn chần chờ điều gì nữa.





Mong các bạn có được một cuộc sống ổn định qua chương trình này.





VAN NAZZRO