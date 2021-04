Đất Lành Ở Đâu?

Đường ranh giới tiểu bang Texas và Arkansas. (www.en.wikipedia.org)

Tác giả lần đầu tham dự VVNM Ông vuọt biên từ 1979 qua Thuỵ sĩ ở 10 năm rồi bay qua Texas sống , dần dần được vào quốc tịch mỹ từ 2000, du lịch nhiều tiểu bang Mỹ rồi nảy sinh biến TX thành nơi định cư.





****



Hãy làm một cuộc hành trình về phía Đông Nam nước Mỹ để khám phá, rồi bạn sẽ tìm thấy một nơi thật đáng sống!





Nếu bạn dang sống ở một nơi nào đó trên đất Mỹ , thì thật khó mà rời bò nơi đó và thường cho rằng "an cư rồi mới lạc nghiệp"! Tôi thì lại suy nghĩ khác, luôn tính đi tính lại để tìm một nơi đáng sống . Từ bên trời Âu, khi có ý định di dân qua Mỹ, tôi cũng đã đi gần hết những thành phố lớn của nước Mỹ, rồi sau cùng mới quyết định chọn Houston để an cư từ năm 1990 đến nay.





Con gái tôi, từ khi ra trường và làm việc cho Google, đã đóng góp rất nhiều cho Google Maps và nhất là Google Search.





Cũng vì thích Google Search nên một hôm tôi vào Google Search để tìm kiếm xem một nơi nào đó có đời sống và nhà cửa rẻ nhất nước Mỹ. Không biết Google dựa vào đâu mà cho rằng tiểu bang Mississippi là số 1, Arkansas là số 2. Riêng tôi cho dù Missisippi nhà cửa có rẻ thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ muốn dọn nhà đến đó! và dù rằng mới đây thành phố Natchez, Mississippi có chương trình giúp đỡ cho những ai muốn đến sống tại đây mỗi tháng $ 300 cộng thêm tiền moving là $ 2,500, nhưng thành phố lại bị lụt lội quanh năm vì nằm cạnh dòng sông Mississipi, cho nên tôi chỉ chú tâm vào tiểu bang Arkansas. Điều đầu tiên thu hút tôi chính Arkansas là quê hương của cựu tổng thống Bill Clinton. Hope là nơi Bill Clinton đã sống thời niên thiếu, một thành phố nhỏ bé, chỉ cách biên giới Texas Arkansas 30 phút lái xe. Kế đến, Bentonville là Headquarters của Walmart. Capital của Arkansas là Little Rock. Phi trường quốc tế ở Little Rock mang tên Clinton và Hillary. Giá nhà ở Arkansas đúng là thấp nhất nước Mỹ, trung bình khoảng 80 ngàn đô la! Tuy nhiên cũng có những căn nhà đắt hơn, sang trọng hơn giá trên 100 ngàn đến hai, ba trăm ngàn. Nói chung giá nhà ở nơi này chỉ bằng nửa hoặc bằng 1/3 giá nhà ở Houston mà thôi! Đa số nhà có đất rộng, có nhà nằm trên khu đất từ nửa mẫu đến 7,8 mẫu, tha hồ mà trồng cây ăn trái và rau cải. Thuế nhà cửa chỉ có 0,63%! Thuế đất còn thấp hơn nữa. Thí dụ căn nhà trị giá 70 ngàn, thuế nhà $240/năm. Chủ nhà từ 65 tuổi trở lên thì được miễn thuế nhà, nhưng phải làm đơn xin free thuế nhà đất. Arkansas có hệ thống chăm sóc sức khỏe Methodist Health of Arkansas gần như miễn phí dành cho những người có lợi tức thấp (low income) giống như Harris Health System ở Houston, chắc được Walmart bảo trợ? Nếu phải nằm bệnh viện chỉ phải trả $4.50 một ngày, operating room $10, $6 cho minor case. Người đã về hưu tiếp tục đi làm được miễn thuế $6,000/năm. Có điều đáng nói là ở Arkansas bạn khó xin được việc làm! Về khí hậu thì tùy theo từng vùng trong tiểu bang. Từ Little Rock trở về hướng Bắc thì luôn có tornado gió lốc xoáy, chỉ trừ ở miền Tây thành phố Texarkana nằm ngay biên giới Arkansas và Texas là không . Ở Texarkana, cũng không có bão lụt, không có động đất và tuyết rơi như các tiểu bang miền Bắc. Khí hậu ở đây dễ chịu nhờ chung quanh có nhiều hồ lớn nhỏ, bạn tha hồ đi cắm trại, chơi bơi thuyền. Đất đai canh nông chăn nuôi giá từ 2 ngàn đô la 1 mẫu, toàn là dồng bằng, xanh ngát một màu, mưa nắng điều hòa, cây cỏ xanh tươi, nên không có nạn cháy rừng! Thuế dất gần như không có (khoảng $56 một năm cho 10 mẫu đất). Thuế nhu nhập liên bang thi tôi nghĩ mọi nơi đều giống nhau khỏi phải bàn tới. Tiền hưu bỗng, an sinh xã hội cũng vậy. Đi đâu, ở đâu bạn cũng có tiền social security mỗi tháng, bạn không phảỉ lo!





Tôi có khái niệm về một nơi đáng sống từ đây.





Thành phố Texarkana một nửa là dân Texas với dân số 31,191 theo thống kê dân số năm 2020, và nửa còn lại thuộc tiểu bang Arkansas dân số khoảng 29,500. Bên Texas là Bowie County, bên Arkansas là Miller County. Giá nhà và đất ở 2 nơi này giống nhau, chỉ khác về thuế đất. Bên Texas thuế nhà đất từ 2.1% dến 2.8% , bên Arkansas chỉ có 0,63%. Bên Texas nếu chủ nhà được 65 tuổi hoặc hơn thi được miễn hơn nửa tiền thuế (không đóng thuế trường học!) nếu căn nhà trị giá dưới 100 ngàn thì miễn thuế 100%. Ở California dù mức thuế thấp nhưng 65 tuổi trở lên vẫn phaỉ đóng thuế nhà đất!





Texarkana, Bowie County, Miller County ít dân bởi có ít công ăn việc làm. Texarkana có đầy đủ các cơ sở thương mại Mỹ như chợ Walmart, Albersons, Krogers, Mc Donalds, Burger kings,Taco Bell, Cici Pizza, Olive Gardens... nói chung có đầy đủ các tiệm ăn Mỹ. Có Home Depot, Lowes, nhiều khách sạn và nhất là Texarkana Hospital rất lớn. Texarkana có 1 chợ Á đông, 3 tiệm phở Việt nam, 3 tiệm ăn Tàu. Texarkana có 94 tiệm nails tóc. Từ Texarkana di Garland, khu Việt nam ở Dallas chỉ mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ . Đi Houston khu Bellaire Việt Nam mất hết 4 tiếng 50 phút. Đi sòng bài Casino ở Spring Hill, Louisiana chỉ mất 40 phút ( 50 miles) Đi tắm biển ở Florida, bãi tắm Pensacola hoặc Corpus Christi Texas mất 8 tiếng lái xe, mua vé vào bãi tắm có cắm trại ở Pensacola hay Padre Island, Corpus Christi chỉ mất 10 đô la cho 1 tuần lễ. Texarkana có phi trường local ngay trong thành phố, cách xa phi trường quốc tế Little Rock 2 tiếng lái xe, cách phi trường quốc tế DFW Dallas 3 tiếng lái xe, phi trường quốc tế George Bush Houston 4 tiếng 20 phút, cách Hot Springs chỉ có 1 tiếng rưỡi đồng hồ! Texarkana có trường Đại học Texas A&M at Texarkana và Texarkana College, học phí thấp nhất nước Mỹ, rất thích hợp cho các bạn có con cháu theo học đại học, ăn ở, di chuyển đỡ tốn kém ( từ nhà đến trường chỉ mất 10 phút lái xe) Có chương trình tài trợ financial aids, học miễn phí!





Tôi chợt nghĩ nếu người Việt nam lưu vong cùng tìm về một nơi nào đó để sống, thì nơi đáng sống có lẽ là đây.





Nơi này rất thuận lợi cho những người đã nghỉ hưu sớm hoặc sắp nghỉ hưu! Bạn sẽ sống rất thoải mái trong suốt cuộc dời còn lại của bạn với mức thu nhập thấp khoảng 1000 đô la mỗi tháng. Những người khác có thu nhập hàng tháng từ các nguồn tài trợ nào đó hoặc từ tiền saving đủ chi phí cho thời gian chờ ngày được về hưu sớm (62 tuổi) cũng rất thích hợp. Các bạn cũng có thể bán căn nhà bạn đang ở, dọn đến nơi này, không còn phải trả tiền mortgage hàng tháng, tiền còn dư bạn có thể sống không cần phải đi làm cho dến khi nghỉ hưu.





Tôi hy vọng người Việt nam tụ về đây càng ngày càng đông, chỉ cần đạt đến con số 4,000 người và đi bầu 100 % thì chắc chắn ghế thị trưởng Texarkana bên Texas,Thị trưởng Texarkana Arkansas, các nghị viên thành phố sẽ là người Mỹ gốc Việt . Cũng có một phương án khác chỉ cần một vài năm sau, Thị trưởng , các nghị viên thành phố, viên chức County đa số sẽ là người Mỹ gốc Việt mặc dù người mình về lập nghiệp ở đây chưa được nhiều. Các bạn còn chần chờ gì nữa !





Tôi có thành lập 1 tổ chức không vụ lợi non-profit tên là Premonation Organization có mục tiêu phục vụ cộng đồng thiểu số và làm các công tác từ thiện trên thế giới. Được miễn thuế tax exempt, section 501(c)(3)- File number # 802440657- EIN # 82-1534652 . Thành lập tháng 4, 2016 tại tiểu bang Texas nhưng có thể hoạt động trong nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới.





Tổ chức không có ý định quyên tiền người Việt nam và mọi hoạt động về thương mại cũng chỉ nhằm phục vụ từ thiện và cộng đồng Việt Nam, không làm giàu cho một cá nhân nào.





Tổ chức có ý định như sau :





1- Định cư người Việt nam ở Thành phố Texarkana, Bowie County, Miller County, miền Nam Texas Padre Island area.





Texarkana, Bowie County, Miller County thuộc 2 tiểu bang Arkansas và Texas hoặc miền Nam Texas Padre Island area để sinh sống. Chương trình trước tiên sẽ dành cho người đã về hưu, SSI, hoặc sắp dến tuổi về hưu sớm 62, bởi vì những người nảy đã có hoặc sắp có nguồn thu nhập hàng tháng.Kế đến là những người có thu nhập hàng tháng nhờ kinh doanh.



Tổ chức sẽ đưa người Việt nam nào muốn vềthuộc 2 tiểu bangvàhoặc miền Nam Texas Padre Island area để sinh sống. Chương trình trước tiên sẽ dành cho người đã về hưu, SSI, hoặc sắp dến tuổi về hưu sớm 62, bởi vì những người nảy đã có hoặc sắp có nguồn thu nhập hàng thángKế đến là những người có thu nhập hàng tháng nhờ kinh doanh.

Trong tương lai người Việt nam sẽ về đây ngày càng nhiều hơn để sinh sống và kinh doanh thương mại.





Tổ chức sẽ lo cho các bạn như tìm mua nhà và đất giá thật rẻ từ các cuộc bán đấu giá ở Texarkana, và Houston Texas hoặc từ các nhà banks. Giá nhà đất sẽ rẻ từ một nửa đến 2/3 giá thị trường. Mỗi tháng có hàng ngàn căn nhà bán đấu giá, người Việt nam mình tha hồ mà mua.





Các bạn mua nhà từ các nguồn tài chánh nào?





a-Tiền để dành của bạn sau thời gian lâu dài làm việc trên đất Mỹ.





b- Ban có thể rút tiền 401K





c- Đối với các bạn đang hưởng tiền SSI, con cái sẽ mua nhà để các bạn ở.





Tổ chức cũng có dự án cho những người về hưu sớm tuổi 62, gọi là nhà Cộng Đồng, mỗi người độc thân hoặc cặp vợ chồng không ở với con cái, sở hữu 1 phòng studio giống như phòng khách sạn hoặc 1 căn condo 1 hoặc 2 phòng ngủ. Chỉ cần bạn có chừng 25 ngàn đô là được. Dù các bạn ỡ bất cứ hoàn cãnh nào, miễn sao có tiền hưu, có SSI, có thu nhập hàng tháng, có sức khỏe, tổ chức cũng sẽ lo cho các bạn một chỗ ở thật thoãi mái cho suốt cuộc đời còn lại.





2- Trung tâm sinh hoạt người Việt tạm thời tại Texarkana .





Lúc đầu số người Việt đến đây chưa được nhiều, mỗi ngày trong tuần người Việt sinh sống ở đây đều có thể đến nơi này để sinh hoạt. Khu vực rộng rãi, nhiều chỗ đậu xe.Trung tâm có nhạc sống, karaoke, nhiều màn hinh TV để xem phim, theo dõi các trận tranh tài thể thao, có internet, cờ tướng, domino, bóng bàn, cầu lông, bida Pháp, bida Mỹ, game room. Tất cả miễn phí, chỉ phải trả tiền ăn, thức uống. Có 4 sân tennis của City có thể chơi ban đêm gần đó, chỉ 3 phút lái xe. Giá tiền khách sạn ở Texarkana cũng không đắt lắm chỉ từ $ 35 một đêm . Sau này người Việt nam về sinh sồng đông đảo tại miền Nam Texas, Padre Island area, tổ chức cũng sẽ thành lập 1 trung tâm tương tự để người Việt nam mình có nơi gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng. Các bạn có ý định về Houston để sinh sống thì không cần phài là hội viên của tồ chức vì ở Houston không có trung tâm sinh hoạt . Trung tâm sẽ bắt đầu hoạt động một khi có được khoảng 50 gia đình Việt Nam về đây sinh sống.





3- Dự án thành lập làng Việt-Ý ( Vietnamese- Italian Village )



Tương lai sẽ giống như Hershey Village ở Harrisburg, PA. Mục đích thành lâp làng Việt Ý (người Việt sẽ đông đảo hơn người Ý) là thành lập nhà máy may mặc ( Garment Factory ) do những nghệ nhân người Ý khéo tay đã làm lâu năm cho các hãng Fashion Ý như Gucci , sản xuất giày dép ( shoes ), bóp xách (handbags) Thợ công nhân người Ý (Masters) sẽ huấn luyện cho thợ Việt nam tạo nhiều công ăn việc làm cho người Việt. Lúc này bên Ý, Trung quốc đã mua hết tất cả những công ty lớn nhỏ của Ý, đem người Trung quốc vào làm công nhân trong hãng, nên sản phẩm của Ý không còn có chất lượng tốt như xưa nữa ! Đây là cơ hội cho chùng ta, dùng nghệ nhân tài ba của Ý cùng thợ Việt nam khéo tay để đem lại tiếng tăm cho hàng Ý sản xuất tại Mỹ Sau này người Việt mình cũng sẽ mờ nhiều boutiques bán các sản phẩm thời trang và mỹ phẩm của Ý và Pháp cho du khách. sản phẩm Việt nam mình chưa có tiếng tăm, làm thương mại tạm thời dựa vào các thương hiệu của Ý và Pháp.





4- Dự án thành lập nhà máy sản xuất electric car với giá thành khoảng $20,000 .





Xe electric với giá rẻ , ai cũng có thể mua được, không cần diểm tín dụng, life time free service sẽ đánh bại Tesla và các hãng xe khác. Marker tên Ý, Designer là người Ý nổi tiếng. Công ty sẽ mướn các công nhân đã làm trong các hãng xe bên Ý sẽ hưóng dẫn các công nhân Việt nam (chương trình thành lập làng Việt Ý có mục đích như vậy ) Xe sản xuất tại Mỹ ( made in USA ) sẽ được bán khắp nơi trên thế giới.





5- Tổ chức cũng có chương trình giúp người Việt Nam định cư tại Houston và miền Nam Texas Padre Island area.





Sau ngày 31 tháng 3 năm 2021, sẽ có rất nhiều nhà cửa bị nhà bank tịch biên và bán đấu giá ( foreclosure sale ). Đây là cơ hội tốt cho người Việt Nam mình có thể hội tụ về đây để sồng. Tuy nhiên phải mua bằng tiền mặt ( cash ). Tổ chức sẽ đứng ra mua cho các bạn những căn nhà giá rẻ chỉ bằng 1 nửa hoặc 2/3 giá thị trường. Hãy liên hệ với tổ chức qua email nếu muốn về sống ở Houston hoặc miền Nam Texas, Padre Island area ( giá nhà rẻ chỉ bằng 1 nửa giá nhà ở Houston, bãi biển Padre Island nước trong xanh và ấm áp! )





Các bạn nên đi một vòng miền Đông Nam nước Mỹ để thấy được nơi đáng sống. Từ các tiểu bang xa, các bạn có thể bay đến DFW International Airport ở Dallas hoặc Clinton Hillary International Airport ở Little Rock. Lấy rental car, nếu đến từ DFW thì ghé khu Việt nam Garland Dallas, xong lấy I 30 East chạy thẳng về Texarkana ( diểm dừng chân ) Nếu muốn tiếp tục đi chơi thì nên ghé Hope xem căn nhà thời thơ ấu của Bill Clinton, rồi tiếp tục lấy I 30 East , exit về hướng Hot Springs chơi vài ngày để thư dãn. Nếu thích tắm biển thì lấy I 40 East đến Memphis rồi xuôi Nam theo I 55 South. Gặp I 12 chạy về hướng East, đổi qua I 10 , ghé sòng bài Biloxi, có ca nhạc sống, tiếp tục lấy I 10 East Mobile, rẽ phải hướng Pensacola Florida. Bãi biển Pensacola nước trong xanh và ấm áp. Đường về bạn có thể ghé New Orleans để xem họ chơi nhạc Jazz ở khu French Quarter. Từ New Orleans bạn tiếp tục lấy I 10 West chạy về Houston , ghé khu người Việt ở Bellaire tha hồ ăn đồ ăn Việt nam. Từ Houston bạn sẽ xuôi Nam hướng về Padre Island có thành phố biển Corpus Christi, trả xe ở Corpus Christi International Airport và bay trở lại về nhà.





Sau cùng nếu bạn có ý muốn dọn về nơi đáng sống ở Texarkana hay Bowie County Texas, Miller County Arkansas, muốn về Houston hoặc miền Nam Texas, Padre Island area, bạn chỉ cần liên hệ với Premonation Organization qua email để ghi danh và đóng tiền membership. Membership có giá trị 1 năm tính từ ngày bạn dọn về Texarkana, Bowie County , Miller County hay Miền Nam Texas Padre Island area. Bạn cần cho biết nơi bạn muốn về định cư hoặc bạn có quan tâm đến dịch vụ may mặc hoặc electric car đồng hành cùng tổ chức, tổ chức sẽ cho biết chi tiết qua email. Mong được phục vụ các bạn .





Tổ chức Premonation sẽ phục vụ cộng đồng người Việt nam muốn định cư ở Texarkana, Bowie County, Miller County, Miền Nam Texas Padre Island area, qua các dịch vụ sau đây kể cả sinh hoạt tại Trung tâm, tạo cơ hội gặp gỡ bạn hiền, bạn đồng hương, bạn cùng sở thích. Một Trung tâm sinh hoạt đúng nghĩa chưa từng có trên thế giới!





- Giúp bạn mua nhà đất tại Thành phố Texarkana, Bowie County, Miller County, thành phố Houston, miền nam Texas Padre Island area. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Hướng dẫn các bạn mọi vấn đề liên quan đến đời sống ở đây.





- Sửa chữa nhà miễn phí bao gồm máy lạnh, máy sưởi, máy nước nóng, bếp nấu ăn, điện nhà, ống nước bị bể, bị nghẹt . Không có phần installation. Chỉ sửa chữa căn nhà bạn ở, không sửa căn nhà thứ hai. Bạn chỉ phải trả tiền đồ part và vật liệu mua ở Amazon, Ebay hoặc ở các shops.





- Sửa chữa xe miễn phí gồm thay thắng ( brake ) xe không chịu nổ máy, thay bơm nước, thermostat, dây belt, alternator, starter, bình điện. Bạn chỉ phải trả tiền đồ part mua ở Amazon, Ebay hoặc ở các shops Không sửa những hư hại lớn như hộp số hoặc body xe, thay nhớt, inspection hoặc reset light.





Để có được các dịch vụ trên , các bạn phải là Members của Tổ chức ( Members Only ) Tiền Menbership là $ 500 cho 1 năm. Trả bằng Personal check hoặc money order payable to Premonation Organization cho năm đầu tiên ( không nhận tiền mặt ) Gửi thư qua email và check về : Premonation Organization - P.O.Box 690734 Houston- TX 77269-0734.





Email : premonationorganization@gmail.com

Có thể đây là mô hình cho người Việt nam Tự do trong tương lai.