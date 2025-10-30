Hôm nay,  

Denton Trước Ngày Halloween

30/10/202500:00:00(Xem: 237)
1000016373
Halloween ở thành phố Denton (hình do TG cung cấp)
 
Tác giả lần đầu tham dự VVNM vào tháng 1-2024 với bài “Một Ngày Thăm Trường Võ Bị West Point”. Bà hiện định cư ở Texas và làm việc trong ngành giáo dục. Đón chào ngày lễ hội Halloween, tác giả gửi đến Viết Về Nước Mỹ bài viết ngắn ghi lại vài nét độc đáo của thành phố Denton-Texas trước ngày Halloween.
 
***
 
Tôi trở lại thành phố Denton vào ngày Chủ Nhật, ngày 26 tháng Mười năm nay. Thành phố Denton cách Dallas khoảng 40 miles về hướng tây bắc. Năm nay Denton được các nhà lập pháp chính thức công nhận là thủ đô Halloween của bang Texas (Halloween capital of Texas).

Denton quả thật là một thành phố dành cho những ai yêu thích lễ hội Halloween với khu downtown được trang trí với những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc theo chủ đề Halloween do các nghệ sĩ địa phương sáng tác. Trong suốt 31 ngày của tháng mười năm nay, khu quảng trường downtown của thành phố Denton biến thành xứ sở thần tiên Halloween vì thành phố luôn tổ chức các sự kiện chủ đề Halloween cho mỗi ngày.

Từ bãi đậu xe của công viên Cedar Street, chúng tôi thả bộ đến khu quảng trường trung tâm (downtown square) trong tiết trời mát mẻ của mùa thu Texas. Nắng thu nhè nhẹ trải dài trên các vỉa hè trong khu phố. Khu downtown square là nơi quy tụ cho những ai yêu thích lễ Halloween ở mọi nơi của bang Texas mặc dù khu này không quá rộng, đi dăm phút đã về chốn cũ.

Có rất nhiều nhà hàng và các cửa hiệu được trang trí theo chủ đề Halloween ở khu downtown này. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm các cửa hiệu, men theo các con đường dẫn đến toà nhà Mad Scientist Laboratory với lối kiến trúc độc đáo và dẫn tới nhà bảo tàng tòa án (Courthouse on-the -square museum). Nhà bảo tàng này là cột mốc trung tâm của thành phố Denton.

Đi ngang qua tòa nhà Mad Scientist Laboratory, kiến trúc của tòa nhà này khiến tôi phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Tòa nhà này trông giống như một nhà tù giam giữ một con bạch tuộc khổng lồ đang cố tìm đường đào tẩu. Tòa nhà được Dan Black, một nghệ sĩ địa phương, thiết kế như một mê cung có tên là The Maze. Mê cung này có bảng điều khiển tương tác và được thiết kế trông giống như hang ổ của một nhà khoa học mất trí. Mê cung này mở của cho công chúng đến hết ngày 2 tháng 11 năm nay.

courthouse museum
Courthouse Museum-Nhà Bảo tàng Tòa Án (hình do TG cung cấp)


Nhà bảo tàng tòa án được xây dựng vào năm 1896. Công trình này là một trong những công trình nổi tiếng và mang tính biểu tượng của hạt Denton. Công trình này được làm từ đá vôi pha trộn với đá granit, đá sa thạch đỏ và màu nâu rám nắng. Ngày nay, công trình này được xem như một lời nhắc nhở về lịch sử hạt Denton. Các buổi thuyết trình, triển lãm và các sự kiện do cộng đồng tổ chức đều diễn ra ở đây. Vì vậy, công trình này được ví như một viên ngọc địa phương, nơi mọi người đến thăm để thể nghiệm quá khứ.

Tiếp tục đi lang thang, tôi bắt gặp linh vật màu tím của thành phố Denton có tên là Củ Hành Tây (Onion) bên kia đường nhe hàm răng trắng chào đón chúng tôi với nụ cười tinh nghịch như muốn nhắc nhở chúng tôi về sự hiện diện của nó ở khu downtown square. Vì Denton là thủ đô Halloween của bang Texas nên linh vật của thành phố là một quái vật là điều hợp lý.

Từ chỗ linh vật Onion, chúng tôi xuôi theo con đường nơi có bức tường treo tấm biển linh vật rồi rẽ trái xuôi theo đường Hickory. Hai bên đường Hickory có nhiều cây xanh được trang trí với những chiếc xô nhỏ đựng kẹo Halloween của bọn trẻ con báo hiệu mùa Halloween đang tới gần. Tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một vườn cam với những trái cam chín vàng khổng lồ hoặc đang lạc vào vườn persimmon với những trái hồng giòn thật to thật đẹp. Vườn địa đàng là đây chứ còn ở đâu nữa!

UFO
Tác phẩm nghệ thuật Dĩa Bay UFO (hình do TG cung cấp)

Chúng tôi tiếp tục đi loanh quanh khu downtown square. Một người dân địa phương chỉ đường cho chúng tôi đến chỗ tác phẩm nghệ thuật dĩa bay UFO và người ngoài hành tinh trong công viên Cedar cách chỗ chúng tôi đậu xe không xa. Dĩa bay UFO này có đường kính 10 feet được làm bằng các tấm thép không gỉ và một mái vòm bằng gương. Tác phẩm nghệ thuật này có tên là khu vực 940, trùng với mã vùng điện thoại của thành phố Denton. Tác phẩm nghệ  thuật này được xem như một phần trang trí cho chủ đề Halloween của khu downtown.

Ghé vào quán Graffiti Pasta ở khu downtown, chúng tôi được dẫn xuống tầng hầm để thưởng thức món mì ống và món thịt bò viên. Tầng hầm được trang trí với nhiều mạng nhện chăng trên tường. Bàn ghế trông có vẻ u ám.  Ánh đèn vàng hiu hắt theo phong cách Halloween, máy lạnh chạy hết cỡ làm tôi run lập cập, không hiểu mình run do cái lạnh 60F của tầng hầm hay do cách bài trí của quán này làm tôi lạnh sống lưng. Bước lên trên tầng trên cũng chẳng khác gì hơn, đi đâu cũng thấy bài trí cảnh tượng ma quái.

Từ ngày 24 đến 26 tháng Mười, thành phố Denton tổ chức lễ hội Ngày của Người chết, kết hợp với truyền thống Halloween để tạo thành một lễ hội khó quên. Ngày của Người Chết, hóa ra, là một ngày vui. Một cuộc đua quan tài (Coffin race) đã diễn ra sôi nổi tại đây. Các quan tài được trang trí công phu đã thu hút một đám đông náo nhiệt đến cổ vũ cho các đội họ yêu thích. Để tưởng nhớ người đã khuất, các con bướm chúa sẽ được phóng sinh vào những ngày này. Thành phố Denton tổ chức một cuộc thi trang phục hóa trang và một cuộc diễn hành lồng đèn trong thời khắc chạng vạng tranh tối tranh sáng của những ngày này.

Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất của 31 ngày Halloween tại thành phố Denton chính là được lang thang khắp khu downtown và khám phá vô vàn điều bất ngờ, mới mẻ. Trở lại Denton vào những ngày cuối tháng Mười năm nay chính là trở lại với những kỷ niệm về những mùa Halloween đầu tiên của tôi ở Mỹ.
Tôi nhớ cách đây hai thập niên, mùa Halloween đầu tiên của tôi trên quê hương thứ hai, gia đình tôi đã đón Halloween với nhiều bỡ ngỡ và đầy háo hức.
Tôi nhớ những mùa Halloween tiếp theo, ba tôi thường lọ mọ trang trí trước sân nhà những quả bí màu vàng màu trắng. Má tôi chuẩn bị một rổ kẹo to đùng để phát cho bọn trẻ con. Trick or Treat là câu hỏi của bọn trẻ con đến nhà ba má tôi xin kẹo. Một vốc kẹo là câu trả lời của thằng bé phát kẹo, con trai của tôi, kèm theo lời chúc Happy Halloween. Khi con tôi phát xong rổ kẹo, má tôi tắt ngọn đèn ngoài sân như một ám hiệu cho bọn trẻ con. Phát kẹo không phải là điều vui nhất của ngày Halloween. Điều vui nhất của ngày này là …đi xin kẹo.

Tôi nắm tay con tôi hòa theo dòng người đi xin kẹo quanh loanh quanh trong khu phố, để cảm nhận tim mình đập thình thịch mỗi khi đến những ngôi nhà có những ngọn đèn tờ mờ và tiếng nhạc rùng rợn ma quái khiến con tôi nắm chặt lấy tay tôi hơn. Những ngày Halloween lạnh hay ấm tùy vào thời tiết mỗi năm nhưng thằng bé con tôi năm nào cũng mặc mỗi một bộ đồ hóa trang của tên cướp biển. Tôi nhớ tiếng cười trong trẻo và hạnh phúc ngời lên trong đôi mắt của tên cướp biển này khi hắn mang về nhà chiến lợi phẩm là một túi kẹo đủ loại. Ôi, hạnh phúc của bọn trẻ con ở Mỹ thật đơn sơ nhưng không kém phần ngọt ngào như những viên kẹo Halloween.

Thành phố Denton đã trao tặng tôi một chiếc vé đi về với những kỷ niệm đẹp của những mùa Halloween đầu tiên ở Mỹ. Đối với nhiều người Mỹ, đến Denton vào mùa Halloween là để trở về với ký ức tươi đẹp tuổi thơ.

Nhiều năm nay tôi không còn cơ hội đi lang thang xin kẹo vào ngày Halloween vì “tên cướp biển” không còn là trẻ thơ. Ngoài ra, “tên cướp biển” đi học xa nhà nên không có ai lãnh nhiệm vụ phát kẹo. Mấy năm nay, từ khi bọn trẻ trong đại gia đình của tôi đi học xa, tôi thôi không mong đợi Halloween nữa. Ba tôi thôi không trang trí nhà cửa. Má tôi thôi không mua kẹo. 

Nhưng hôm nay trở lại Denton, sao bỗng nhiên thấy lòng rạo rực, tôi như được sống lại những ngày vui của những mùa Halloween đã qua. Tôi biết tôi đã phải lòng Denton. Tôi biết tôi sẽ quay trở lại thành phố này vào mùa Halloween năm tới.

 
Nhị Độ Hoàng Mai

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 390,097
1234567Trang sauTrang cuối

Năm 2025, người Việt gốc Mỹ kỷ niệm 50 năm định cư tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng sẽ có thêm một kỷ niệm định cư tại Seattle được nửa thế kỷ. Nửa thế kỷ đã qua, những người đến sau, những người mới qua, không tưởng tượng được mọi chuyện đã có thể thay đổi như ngày hôm nay: Một “Việt Nam Mới”. Bây giờ, tiệm ăn, siêu thị bán đầy đủ thực phẩm Việt Nam không thiếu, sẵn sàng tại các khu người Việt. Trong các Mall, giữa các sắc dân đông đúc luôn luôn nghe được một giọng lạ nổi lên nhưng lại rất quen thuộc thì chắc là có người Việt trong đám đó rồi. Hồi những năm 1975, 76, cố tìm một chai nước mắm cũng khó. Cả thành phố chỉ có một tiệm tạp hóa Tầu nhỏ. Thế mà chỉ mười mấy năm sau khi có làn sóng vượt biển, những người “boat people” đã đến, và họ đã làm nên lịch sử những “Little Saigon”, tôi tin tưởng như thế. Chúng ta hãy cám ơn họ.

California đang vào Thu. Khí trời trở nên mát mẻ, bỏ lại sau lưng những ngày hè oi bức. Cũng một buổi sáng đầu tuần như thường lệ nhưng mọi việc dường như chậm lại, vài điện thư gửi đi cũng chưa thấy hồi âm, mọi việc có lẽ đều bị ảnh hưởng từ việc chính phủ đóng cửa. Tôi cho phép mình được thư thả ngồi bên ly cà phê nóng, chậm rãi nhâm nhi chiếc bánh croissant thơm lừng với một chút phô mai. Ngắm mưa rơi lộp độp trên cửa kính, tôi bỗng nhớ về những cơn mưa của ngày xa xưa. Ở đây, hình như mưa lạnh và buồn hơn; còn ở quê tôi, Mỹ Tho, mưa mang theo mùi phù sa, mùi lá dừa, mưa đưa tiếng cười trẻ con rộn rã về với những mái tranh. Mỗi giọt mưa rơi trên mái lá như một lời ru, nhắc nhớ những buổi cơm chiều từ bàn tay Ngoại, khi nồi cá kho tộ sôi riu riu thật vui tai, khi tô canh chua bốc khói hòa lẫn mùi thơm dìu dịu của ngò om. Tôi nhắm mắt, hít thật sâu và thấy mình như trở về một không gian cũ kỹ mà ấm áp, ngập tràn hạnh phúc đơn sơ qua dáng đi siêu vẹo, còm cõi của Ngoại tôi.

Tôi vẫn tin rằng, sự chia rẽ trong một cộng đồng, dù đau đớn và kéo dài đến đâu, cũng chỉ là một giai đoạn mang tính tạm thời trong tiến trình phát triển của xã hội. Bởi lẽ, thời gian luôn là yếu tố có khả năng gạn lọc những gì tiêu cực, cực đoan và phi lý. Mọi thứ sẽ dần lắng xuống, những mâu thuẫn, hiểu lầm, khác biệt sẽ được sàng lọc như lớp phù sa được nước lũ cuốn đi, để lại những giá trị chung làm nền tảng kết nối con người với nhau.

Mỗi năm tới ngày này, lòng tôi dâng lên một cảm giác vừa bùi ngùi, vừa ấm áp. Đó là ngày giỗ ông Nội chồng. Một ngày mà không chỉ riêng gia đình nhỏ của tôi mà cả đại gia đình, xem như một ngày sum họp quan trọng. Dẫu Ông đã đi xa nhiều năm, hình ảnh kỷ niệm, và tình thương của Ông vẫn còn hiện diện, trong từng nhà, trong từng câu chuyện được con cháu nhắc lại. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống đạo Công Giáo, gia đình nội của tôi có một Linh Mục, gia đình ngoại có ba Linh Mục, chị ruột nữ tu dòng Saint Paul, họ suốt đời tận hiến cho Chúa và tha nhân. Đó là niềm hãnh diện không chỉ cho gia đình mà còn cho họ hàng, thân quen. Trong khi đó, gia đình chồng tôi, từ bao đời gìn giữ đạo thờ cúng tổ tiên. Đặc biệt con trai và cháu ngoại của ông anh chồng, một là Đại Đức trụ trì chùa An Cựu, và một là Đại Đức giảng dạy tu viện Phật giáo ở Florida...

Seldon Lake State Park là cánh rừng còn nhiều hoang sơ của Houston, tiểu bang Texas (TX), rộng 2,800 mẫu Anh. Khu rừng mênh mông này đã được chính quyền TX xây dựng từ thế chiến thứ 2, là nơi dân địa phương tới câu cá trên những hồ nước thiên nhiên rộng lớn. Từ năm 1975, những hồ này trở thành khu rừng công viên tiểu bang (State Park). Về khu rừng tiểu bang Seldon (Seldon Lake State Park), chính phủ đang cố công gây dựng lại khu rừng bị bỏ hoang dã thành công viên tiểu bang. Họ tìm trồng lại những giống cây của Texas đã từ lâu bị biến mất. Nuôi trong tự nhiên những nai, thỏ, cò, vạc, những giống chim muông như thời hoang dã.

Sáng cuối tuần, trời trong xanh, nắng rải vàng khắp những hàng cây dọc bãi đậu xe trước khu chợ Á Đông. Bố chở mẹ và tôi đến quán phở quen thuộc trong khu thương xá. Quán nhỏ, treo vài tấm tranh phố xưa, lúc nào cũng ồn ào tiếng nói cười của những người Việt xa quê. Chúng tôi ngồi chung một bàn, bát phở nghi ngút khói. Bố thong thả nhấp cà phê, thỉnh thoảng pha trò làm mẹ bật cười, còn tôi cũng cười theo, thấy lòng mình ấm áp. Hạnh phúc, đôi khi rất bình thường và gần gũi. Ăn xong, bố để hai mẹ con xuống siêu thị rồi ngồi chờ ngoài xe, mở YouTube, mở báo online xem tin tức. Bố lúc nào cũng say mê nghe ngóng tình hình nước Mỹ hằng ngày, như là một chính trị gia, hay một công dân yêu nước thực thụ.

Thông là loại cây thường không mọc ở nơi đồng bằng trù phú, nơi mưa thuận gió hòa. Nó được gieo vào giữa sỏi đá khô cằn, chịu dãi dầu gió tuyết, nắng gắt hay bão giông. Vậy mà, năm tháng trôi qua, thân nó vẫn vươn cao, ngọn lá xanh biếc, đứng hiên ngang giữa đất trời. Người xưa thường dùng hình ảnh cây thông để nói về sự kiên cường, bất khuất, không cúi đầu trước nghịch cảnh. Những khi gặp phải những khó khăn, đối mặt với những thử thách, tôi lại nhìn thấy gia đình tôi, và đặc biệt Ba tôi, một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong hình ảnh những cây thông ấy. Lịch sử nghiệt ngã đã khiến đất nước tôi rơi vào tay cộng sản, người dân quê tôi bị đọa đày. Nước mất thì nhà tan nhưng nhờ niềm tin vào Thiên Chúa, chúng tôi đã đứng vững, đã vươn lên, và đã tìm thấy một bầu trời mới để tiếp tục sống và phụng sự.

Bà thong thả bước vào nhà, thưởng thức ly cà phê thơm mùi bơ đậu phụng. Đó là bí quyết pha chế của gia đình ông Hữu lúc mở quán cà phê căn nhà để dư sau 1975. Lúc mà ông trở thành tên “vô lương mất dạy, buôn bán sáu mặt” (tiếng lóng: Nhà giáo không được đi dạy, không có lương, buôn bán sặc máu). Trước mặt bà là lát mì kèm với phô mai Đầu Bò dùng điểm tâm kiêm luôn buổi trưa, ăn mà tưởng nhớ tới công lao nhiều người cho mình no bao tử sáng nay, bà ăn trong sự biết ơn nên cảm nhận được cái ngon của ly cà phê, của bánh mì, của miếng phô mai.

Thử tưởng tượng nếu không có mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm, thế gian này sẽ ra sao nhỉ? Sẽ không còn vô số loài hoa đẹp nở rộ vào mùa xuân, sẽ không có cảnh những đàn chim di cư về những miền đất ấm. Những cánh đồng hoa dại ngút ngàn sẽ biến mất. Những rừng cây trơ trụi lá ngủ đông sẽ không bừng tỉnh để mầm non đâm chồi và nhú lộc. Các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và họa sĩ sẽ mất đi cảm hứng sáng tác. Nhiệt độ chuyển đột ngột từ lạnh ngắt sang cái nóng của mùa hè sẽ làm cơ thể con người không kịp thích nghi, mọi thứ sẽ bị đảo lộn, rối tung. Cuộc sống sẽ chẳng còn thú vị. Mùa xuân quan trọng biết bao, vậy mà có đôi lần tôi đã thầm nhủ mùa xuân ơi, đừng đến với tôi nữa làm gì.

Mỗi người có một thú tiêu khiển khác nhau. Người thì thích xem phim. Kẻ thì mê đọc sách. Người khác thì khoái nghe nhạc. Cũng có người dùng thể thao là niềm vui mỗi ngày. Thú tiêu khiển giúp chúng ta thấy cuộc sống vui hơn. Riêng tôi, viết lách là đam mê không thể bỏ được. Tôi viết đủ thứ từ âm nhạc, tiểu thuyết, thơ và viết cho chương trình Viết Về Nước Mỹ (VVNM) của Việt Báo.
1234567Trang sauTrang cuối
Nhạc sĩ Cung Tiến