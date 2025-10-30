Denton Trước Ngày Halloween

Halloween ở thành phố Denton (hình do TG cung cấp)

Đón chào ngày lễ hội Halloween, tác giả gửi đến Viết Về Nước Mỹ bài viết ngắn ghi lại vài nét độc đáo của thành phố Denton-Texas trước ngày Halloween.

Tôi trở lại thành phố Denton vào ngày Chủ Nhật, ngày 26 tháng Mười năm nay. Thành phố Denton cách Dallas khoảng 40 miles về hướng tây bắc. Năm nay Denton được các nhà lập pháp chính thức công nhận là thủ đô Halloween của bang Texas (Halloween capital of Texas).





Denton quả thật là một thành phố dành cho những ai yêu thích lễ hội Halloween với khu downtown được trang trí với những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc theo chủ đề Halloween do các nghệ sĩ địa phương sáng tác. Trong suốt 31 ngày của tháng mười năm nay, khu quảng trường downtown của thành phố Denton biến thành xứ sở thần tiên Halloween vì thành phố luôn tổ chức các sự kiện chủ đề Halloween cho mỗi ngày.





Từ bãi đậu xe của công viên Cedar Street, chúng tôi thả bộ đến khu quảng trường trung tâm (downtown square) trong tiết trời mát mẻ của mùa thu Texas. Nắng thu nhè nhẹ trải dài trên các vỉa hè trong khu phố. Khu downtown square là nơi quy tụ cho những ai yêu thích lễ Halloween ở mọi nơi của bang Texas mặc dù khu này không quá rộng, đi dăm phút đã về chốn cũ.





Có rất nhiều nhà hàng và các cửa hiệu được trang trí theo chủ đề Halloween ở khu downtown này. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm các cửa hiệu, men theo các con đường dẫn đến toà nhà Mad Scientist Laboratory với lối kiến trúc độc đáo và dẫn tới nhà bảo tàng tòa án (Courthouse on-the -square museum). Nhà bảo tàng này là cột mốc trung tâm của thành phố Denton.









Courthouse Museum-Nhà Bảo tàng Tòa Án (hình do TG cung cấp)



Đi ngang qua tòa nhà Mad Scientist Laboratory, kiến trúc của tòa nhà này khiến tôi phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Tòa nhà này trông giống như một nhà tù giam giữ một con bạch tuộc khổng lồ đang cố tìm đường đào tẩu. Tòa nhà được Dan Black, một nghệ sĩ địa phương, thiết kế như một mê cung có tên là The Maze. Mê cung này có bảng điều khiển tương tác và được thiết kế trông giống như hang ổ của một nhà khoa học mất trí. Mê cung này mở của cho công chúng đến hết ngày 2 tháng 11 năm nay.

Nhà bảo tàng tòa án được xây dựng vào năm 1896. Công trình này là một trong những công trình nổi tiếng và mang tính biểu tượng của hạt Denton. Công trình này được làm từ đá vôi pha trộn với đá granit, đá sa thạch đỏ và màu nâu rám nắng. Ngày nay, công trình này được xem như một lời nhắc nhở về lịch sử hạt Denton. Các buổi thuyết trình, triển lãm và các sự kiện do cộng đồng tổ chức đều diễn ra ở đây. Vì vậy, công trình này được ví như một viên ngọc địa phương, nơi mọi người đến thăm để thể nghiệm quá khứ.





Tiếp tục đi lang thang, tôi bắt gặp linh vật màu tím của thành phố Denton có tên là Củ Hành Tây (Onion) bên kia đường nhe hàm răng trắng chào đón chúng tôi với nụ cười tinh nghịch như muốn nhắc nhở chúng tôi về sự hiện diện của nó ở khu downtown square. Vì Denton là thủ đô Halloween của bang Texas nên linh vật của thành phố là một quái vật là điều hợp lý.





persimmon với những trái hồng giòn thật to thật đẹp. Vườn địa đàng là đây chứ còn ở đâu nữa!



Tác phẩm nghệ thuật Dĩa Bay UFO (hình do TG cung cấp)



Từ chỗ linh vật Onion, chúng tôi xuôi theo con đường nơi có bức tường treo tấm biển linh vật rồi rẽ trái xuôi theo đường Hickory. Hai bên đường Hickory có nhiều cây xanh được trang trí với những chiếc xô nhỏ đựng kẹo Halloween của bọn trẻ con báo hiệu mùa Halloween đang tới gần. Tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một vườn cam với những trái cam chín vàng khổng lồ hoặc đang lạc vào vườnvới những trái hồng giòn thật to thật đẹp. Vườn địa đàng là đây chứ còn ở đâu nữa!

Chúng tôi tiếp tục đi loanh quanh khu downtown square. Một người dân địa phương chỉ đường cho chúng tôi đến chỗ tác phẩm nghệ thuật dĩa bay UFO và người ngoài hành tinh trong công viên Cedar cách chỗ chúng tôi đậu xe không xa. Dĩa bay UFO này có đường kính 10 feet được làm bằng các tấm thép không gỉ và một mái vòm bằng gương. Tác phẩm nghệ thuật này có tên là khu vực 940, trùng với mã vùng điện thoại của thành phố Denton. Tác phẩm nghệ thuật này được xem như một phần trang trí cho chủ đề Halloween của khu downtown.





Ghé vào quán Graffiti Pasta ở khu downtown, chúng tôi được dẫn xuống tầng hầm để thưởng thức món mì ống và món thịt bò viên. Tầng hầm được trang trí với nhiều mạng nhện chăng trên tường. Bàn ghế trông có vẻ u ám. Ánh đèn vàng hiu hắt theo phong cách Halloween, máy lạnh chạy hết cỡ làm tôi run lập cập, không hiểu mình run do cái lạnh 60F của tầng hầm hay do cách bài trí của quán này làm tôi lạnh sống lưng. Bước lên trên tầng trên cũng chẳng khác gì hơn, đi đâu cũng thấy bài trí cảnh tượng ma quái.





Từ ngày 24 đến 26 tháng Mười, thành phố Denton tổ chức lễ hội Ngày của Người chết, kết hợp với truyền thống Halloween để tạo thành một lễ hội khó quên. Ngày của Người Chết, hóa ra, là một ngày vui. Một cuộc đua quan tài (Coffin race) đã diễn ra sôi nổi tại đây. Các quan tài được trang trí công phu đã thu hút một đám đông náo nhiệt đến cổ vũ cho các đội họ yêu thích. Để tưởng nhớ người đã khuất, các con bướm chúa sẽ được phóng sinh vào những ngày này. Thành phố Denton tổ chức một cuộc thi trang phục hóa trang và một cuộc diễn hành lồng đèn trong thời khắc chạng vạng tranh tối tranh sáng của những ngày này.





Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất của 31 ngày Halloween tại thành phố Denton chính là được lang thang khắp khu downtown và khám phá vô vàn điều bất ngờ, mới mẻ. Trở lại Denton vào những ngày cuối tháng Mười năm nay chính là trở lại với những kỷ niệm về những mùa Halloween đầu tiên của tôi ở Mỹ.

Tôi nhớ cách đây hai thập niên, mùa Halloween đầu tiên của tôi trên quê hương thứ hai, gia đình tôi đã đón Halloween với nhiều bỡ ngỡ và đầy háo hức.

Tôi nhớ những mùa Halloween tiếp theo, ba tôi thường lọ mọ trang trí trước sân nhà những quả bí màu vàng màu trắng. Má tôi chuẩn bị một rổ kẹo to đùng để phát cho bọn trẻ con. Trick or Treat là câu hỏi của bọn trẻ con đến nhà ba má tôi xin kẹo. Một vốc kẹo là câu trả lời của thằng bé phát kẹo, con trai của tôi, kèm theo lời chúc Happy Halloween. Khi con tôi phát xong rổ kẹo, má tôi tắt ngọn đèn ngoài sân như một ám hiệu cho bọn trẻ con. Phát kẹo không phải là điều vui nhất của ngày Halloween. Điều vui nhất của ngày này là …đi xin kẹo.





Tôi nắm tay con tôi hòa theo dòng người đi xin kẹo quanh loanh quanh trong khu phố, để cảm nhận tim mình đập thình thịch mỗi khi đến những ngôi nhà có những ngọn đèn tờ mờ và tiếng nhạc rùng rợn ma quái khiến con tôi nắm chặt lấy tay tôi hơn. Những ngày Halloween lạnh hay ấm tùy vào thời tiết mỗi năm nhưng thằng bé con tôi năm nào cũng mặc mỗi một bộ đồ hóa trang của tên cướp biển. Tôi nhớ tiếng cười trong trẻo và hạnh phúc ngời lên trong đôi mắt của tên cướp biển này khi hắn mang về nhà chiến lợi phẩm là một túi kẹo đủ loại. Ôi, hạnh phúc của bọn trẻ con ở Mỹ thật đơn sơ nhưng không kém phần ngọt ngào như những viên kẹo Halloween.





Thành phố Denton đã trao tặng tôi một chiếc vé đi về với những kỷ niệm đẹp của những mùa Halloween đầu tiên ở Mỹ. Đối với nhiều người Mỹ, đến Denton vào mùa Halloween là để trở về với ký ức tươi đẹp tuổi thơ.





Nhiều năm nay tôi không còn cơ hội đi lang thang xin kẹo vào ngày Halloween vì “tên cướp biển” không còn là trẻ thơ. Ngoài ra, “tên cướp biển” đi học xa nhà nên không có ai lãnh nhiệm vụ phát kẹo. Mấy năm nay, từ khi bọn trẻ trong đại gia đình của tôi đi học xa, tôi thôi không mong đợi Halloween nữa. Ba tôi thôi không trang trí nhà cửa. Má tôi thôi không mua kẹo.





Nhưng hôm nay trở lại Denton, sao bỗng nhiên thấy lòng rạo rực, tôi như được sống lại những ngày vui của những mùa Halloween đã qua. Tôi biết tôi đã phải lòng Denton. Tôi biết tôi sẽ quay trở lại thành phố này vào mùa Halloween năm tới.





Nhị Độ Hoàng Mai