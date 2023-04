Spring Break và Những Chuyến Đi

Hình minh họa thảm hoa của công viên Green Spring Gardens chụp vào một ngày đầu tháng 4, 2023.







Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016 , Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19 và 21.





*



Mấy năm về trước, dịp nghỉ lễ spring break của hệ thống trường công ở thành phố tôi ở luôn trùng với dịp lễ Phục Sinh. Thời gian đó hãng tôi cũng cho nghỉ ngày thứ Sáu trước và ngày thứ Hai sau ngày Chủ Nhật Phục Sinh nên chúng tôi luôn có một long weekend trùng với ngày nghỉ học của hai con. Cho nên gần như là truyền thống khi hai con còn bé là cả nhà chúng tôi luôn đi chơi xa mà thường là lên khu gần thủ đô Washington DC vào dịp lễ Phục Sinh cũng như spring break của hai con. Sở dĩ chúng tôi chọn khu vực này vì thông thuờng đây cũng chính là dịp mà hoa anh đào nở rộ rực rỡ, hoặc ít ra cũng vẫn chưa tàn tùy theo thời tiết hàng năm.





Những năm sau này khi con gái lớn của tôi lên đại học thì spring break của trường hai con không khớp nhau và hãng của tôi cũng đã bỏ hai ngày nghỉ lễ Phục Sinh để dành cho dịp khác. Tuy vậy tôi vẫn lấy mấy ngày phép để tiếp tục truyền thống có từ bao năm nay đó là làm một chuyến thăm viếng lên vùng thủ đô Washington DC. Cũng cần phải nói thêm là chúng tôi (và có lẽ ngay cả nhiều người Việt Nam ở vùng này) vẫn thường có thói quen gọi "lên DC" để ám chỉ đi lên vùng phía Bắc tiểu bang Virginia, nơi có khu trung tâm thương mại lớn của người Việt mang tên Eden. Nơi có số lượng lớn người Việt tập trung ở các thành phố hay county lân cận thủ đô như Alexandria, Fairfax, Falls Church, Vienna, v.v…chứ không nhất thiết phải là chuyến đi ghé thăm nơi có tòa bạch ốc cùng chiếc tháp "bút chì" tưởng niệm vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.





Và lần "lên DC" chơi mấy ngày vừa qua, gia đình chúng tôi cũng không hề đặt chân đến địa phận thủ đô một ngày nào. Một trong những lý do là năm nay hoa anh đào nở rộ hơi sớm và trước khi chúng tôi đến đã có những trận mưa to gió lớn mà tôi đoán chắc đã thổi tan tác hầu hết các cánh hoa. Hơn nữa thành phố tôi ở và khuôn viên hãng nơi tôi làm cũng có những con đường với hai hàng cây anh đào nở rộ từ những ngày giữa tháng Ba. Do đó thưởng hoa không còn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi để phải chấp nhận chen chúc theo đoàn xe cũng như đoàn người hướng về thủ đô. Một lý do nữa là chúng tôi đã có dịp ghé thăm các danh lam thắng cảnh tại Washington DC nhiều lần trước đây, nên lần này chủ yếu chúng tôi dành thời gian cho vợ con đi mua sắm và ăn uống ở những khu phía Bắc của tiểu bang Virgina.





Vì vướng con gái nhỏ còn ở chung phải đến trường nên gia đình tôi không thể tổ chức đi chơi đâu xa vào dịp trường đại học của con gái lớn nghỉ spring break vào tháng Ba trước đây. Cũng bởi lý do đó, chuyến đi vacation của gia đình chúng tôi vài năm sau này luôn bắt đầu bằng hai ngày weekend ở Charlottesville, nơi có ngôi trường đại học UVA của con gái lớn đang theo học. Đây là dịp để hai chị em chúng nó có nhiều dịp trò chuyện với nhau, cũng là dịp cả gia đình trọn vẹn bốn người được đi đây đi đó và ăn uống cùng nhau. Sau hai ngày weekend, chúng tôi đưa con gái lớn quay về dorm để lại tiếp tục một tuần lễ vật lộn với sách vở, ba người còn lại trực chỉ hướng Bắc Virginia để thực hiện chuyến đi "lên DC".





Từ Charlottesville lên hướng Bắc Virgina chúng tôi chạy theo con đường quốc lộ US-29 (sau có đoạn nhập chung với đường US-15). Con đường này được tôi ví như trò chơi roller coaster vì có những khúc lên xuống chập chùng suốt dọc đường. Nếu so sánh với việc lái lên đó từ thành phố tôi ở phía Đông Nam Virginia bằng xa lộ I-64 và I-95 thì đi con đường US-29 này thoải mái hơn nhiều. Chưa lần nào tôi bị kẹt xe ở đây. Hơn nữa dọc đường chạy qua những thị trấn có chợ búa, shopping center nên nếu cần kiếm rest room cũng không phải vấn đề khó khăn. Giới hạn tốc độ cũng khá nhanh phần lớn lên đến 55mph. Suốt dọc đường chạy từ Charlottesville cho đến khi rẽ vào xa lộ I-66 số lần tôi phải dừng ở ngã tư đèn đỏ cũng không nhiều lắm.









Một địa điểm không thể thiếu trong chương trình mỗi khi chúng tôi lên đây đó là đưa vợ con vô khu shopping mall của Tyson Corners, nơi có nhiều tiệm bán những nhãn hiệu mà các mall ở khu tỉnh lẻ của chúng tôi không có. Garage đậu xe ở nơi đây cũng thoải mái. Có một điều cần nói đó là nhiều năm trước, khi chúng tôi mới bắt đầu thực hiện những chuyến đi chơi vào dịp này, do thiếu kinh nghiệm nên chúng tôi thường sắp xếp thời gian đi shopping vào ngày Chủ Nhật nên gặp năm trúng ngày lễ Phục Sinh các shopping mall, cửa hàng phần lớn đều đóng cửa. Năm nay thì đã có kinh nghiệm kiểm tra ngày tháng kỹ càng trước khi đi nên tránh được cảnh lái xe đến nơi thấy bãi đậu xe trống vắng như đã từng bị trước kia.

Loanh quanh cả buổi vừa mua sắm, vừa ngắm thiên hạ qua lại, ghé ăn trưa, rồi lại loanh quanh mua sắm ngắm thiên hạ đến khi mỏi chân thì kéo về khách sạn nghỉ ngơi một chút trước khi lên kế hoạch chọn nhà hàng ăn bữa tối. Dĩ nhiên lên khu này thì các nhà hàng Việt Nam với các món ăn thuần túy phong phú hơn hẳn thực đơn ở nhà hàng nơi tỉnh nhỏ tôi ở là địa điểm hai vợ chồng tôi ưu tiên chọn lựa. Chỉ có một trở ngại nhỏ là con gái chúng tôi đã ở vào tuổi muốn khám phá các món ăn lạ nên không còn muốn quanh quẩn với các món ăn Việt Nam liên tiếp mấy ngày liền nữa. Đã chuẩn bị trước nên chuyện này cũng không có gì phiền hà rắc rối. Xen kẽ với các bữa ăn Việt Nam là bữa lẩu hot pot, hay nướng vỉ Đại Hàn. Có hôm thì chúng tôi order take out món ăn Việt Nam cho hai vợ chồng và món ăn Mỹ cho con gái đem về khách sạn ăn. Thường những lần đi chơi xa chúng tôi luôn chọn khách sạn có tủ lạnh, bếp núc đầy đủ để khi đem thức ăn to go về có thể hâm nóng lại ăn không khác chi lúc ở nhà. Mà kể cũng lạ, ở nhà cũng có TV, cũng có lúc order thức ăn take out nhưng ngồi ăn trong phòng khách sạn trong lúc cùng nhau xem TV các chương trình nấu ăn hay phim truyện vẫn có một thú vị riêng của nó. Những giây phút như thế ít nhiều tạo nên một không khí ấm cúng đáng nhớ cho mỗi chuyến đi xa.





Lần này có một địa điểm được chúng tôi lên chương trình thăm viếng đó là công viên Green Spring Gardens tọa lạc ở thành phố Alexandria nhưng được điều hành bởi quận Fairfax. Tôi biết đến công viên này là nhờ trước đó xem được một bài của người quen giới thiệu trên mạng xã hội Facebook. Công viên này tương đối nhỏ chỉ rộng khoảng 31 acres, có hồ nước, có các thảm hoa và lối đi xuyên qua khu vườn cây thiên nhiên. Công viên này cũng có một nhà kính trồng các loại cây nhiệt đới bao gồm cả xương rồng, bông giấy,v.v.... Dĩ nhiên nếu so sánh với các công viên quốc gia lớn thì Green Spring Gardens chả là gì nhưng đây là một nơi ghé thăm lý tưởng cho các gia đình lười chen lấn giữa rừng người hay giữa dòng xe cộ qua lại như chúng tôi. Bãi đậu xe miễn phí và có thể kiếm chỗ đậu dễ dàng. Khi chúng tôi đến đây thì phần lớn hoa thủy tiên (daffodil) hay tulip đã không còn ở vào độ đẹp rực rỡ nhất nhưng còn có nhiều loại hoa khác tô điểm cho cảnh vật mùa xuân của Virginia thêm thơ mộng.





Một điểm đặc biệt của kỳ nghỉ spring break lần này của gia đình chúng tôi đó là lần đầu tiên chúng tôi chọn được phòng khách sạn vừa ý, vừa túi tiền ở ngay gần khu trung tâm thương mại Eden nên việc ghé qua đây mua vài món ăn lặt vặt ăn chơi rất thuận tiện . Thông thường mỗi khi lên đây, vào ngày cuối cùng trước khi chấm dứt kỳ nghỉ để lái xe về chúng tôi luôn ghé vào khu trung tâm thương mại Eden mua sắm những món mà dưới thành phố chúng tôi không có hoặc đắt hơn (vì nguồn hàng lấy về từ vùng trên này) như giò chả, bánh mì, bánh giò, các loại bánh trái, chè cháo ăn lặt vặt để đem về nhà . Trước kia các khách sạn chúng tôi ở thường cách khá xa Eden nên sau khi ăn sáng và trả phòng phải đến gần trưa chúng tôi mới ghé đây để mua sắm trước khi khởi hành về nhà. Nhờ vậy mà lần đi chơi này chúng tôi có thể về đến nhà sớm hơn mọi khi. Ngoài ra việc về được nhà sớm hay muộn còn phụ thuộc nhiều vào tình trạng xe cộ trên xa lộ và thời tiết. Nếu trời không mưa gió, đường xá thông thoáng thì chúng tôi không mất đến ba tiếng để lái từ trung tâm thương mại Eden ở Falls Church về đến nhà. Nhưng có lẽ đó là chuyện xa xưa của nhiều năm về trước. Lâu lắm rồi, tôi cũng không rõ là lần cuối mình có thể lái lên Eden hay lái từ Eden về mà mất chưa đến ba tiếng là dịp nào. Lần vừa rồi lái về đường xá tương đối thông thoáng chỉ có kẹt một ít ở xa lộ I-495 mà chúng tôi cũng phải mất cỡ ba tiếng mười lăm phút. Còn thì trung bình cỡ ba tiếng rưỡi đến bốn thậm chí năm tiếng lái xe cho chặng đường dài trên 170 miles này là chuyện thường.





Đôi lúc tôi tự hỏi mai đây khi các con tôi ra trường có việc làm, không còn các kỳ nghỉ spring break nữa thì không biết chúng tôi có còn giữ cái truyền thống lái xe “lên DC” vào mùa hoa anh đào nở, dịp lễ Phục Sinh như hiện thời nữa hay không? Dù sao thì tôi vẫn tin rằng kỷ niệm của những chuyến đi lên phía Bắc tiểu bang Virginia xung quanh thủ đô Washington DC như lần này luôn tồn tại trong ký ức mỗi thành viên gia đình tôi. Để mỗi năm khi hoa anh đào nở, mùa Phục Sinh đến, mỗi người chúng tôi chắc chắn sẽ lại hồi tưởng về những chuyến đi “lên DC” hàng năm.





Thảo Lan

4/2023