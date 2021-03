Kỳ Thị Chủng Tộc

Những người tham dự cuộc tập họp biểu tình có tên “Hãy Ngưng Thù Ghét Người Mỹ Gốc Á” ở gần Tòa Nhà Quốc Hội Tiểu Bang Georgia tại Atlanta hôm Thứ Bảy, 20 tháng 3 năm 2021. (nguồn: CNN)

Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.

***

Hầu như ai cũng biết Châu Mỹ mới được ông Kha Luân Bố (Columbus) tìm ra vào thế kỷ thứ 16. Trải qua nhiều cuộc di dân từ Âu Châu, mỗi nước chiếm cứ một vùng. Anh – Pháp nhận vùng Bắc Mỹ, Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha di dân đến vùng Trung và Nam Mỹ...Sau này mới phân chia ranh giới và thành lập các quốc gia, theo hình thể địạ lý như hôm nay. Bởi vậy Hoa Kỳ và Canada nói tiếng Anh là chính, nhưng vẫn có nhiều khu vực nói, viết và chịu ảnh hưởng văn hoá Pháp. Trong khi từ Mễ Tây Cơ trở xuống phía Nam, nói – viết tiếng Tây Ban Nha. Và dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng của nền văn hóa nước này.

Theo Wikepedia:

Người da đen xuất xứ từ Tây Phi. Họ được người da trắng cử người đi mua về làm nô lệ vào giữa thế kỷ thứ 17. Những người da đen này do di truyền vừa to con vừa khỏe mạnh. Nô lệ có nghĩa là làm đầy tớ, con ở không có lương. Chủ chỉ nuôi ăn cho có sức khỏe để gánh vác công việc chăm sóc nhà cửa cũng như việc đồng áng. Người nô lệ sẽ ăn ngủ riêng biệt. Khi không còn cần dùng đến nữa thì chủ có thể đem bán cho người khác giống súc vật. Dĩ nhiên họ lấy vợ, gả chồng, sinh đẻ con cái với người đồng chủng. Có một số nhỏ rủ nhau trốn khỏi các chủ nhân, tìm vùng đất mới tự kiếm cách sinh nhai. Thời gian đầu người Da Đen có dân số khoảng 4 triệu, đến nay tăng lên khoảng hơn 40 triệu (13%).

Cuộc chiến tranh với mẫu quốc Anh thành công, Hoa Kỳ tuyên bố độc lập vào năm 1776. Gần trăm năm sau người da đen bây giờ đã khá đông, lại được sự ủng hộ của Tổng Thống Abraham Lincoln và các tiểu bang phía Bắc. Cuộc chiến tranh dân quyền xảy ra. Miền Bắc chiến thắng, chế độ nô lệ được bãi bỏ sau cuộc chiến. Từ năm 1865.

Ấy là trên nguyên tắc giấy tờ.Thực tế người Đen vẫn bị chà đạp, hất hủi. Bị coi là những công dân hạng bét: Không được ứng cử, bầu cử, trên xe bus, quán ăn...có chỗ ngồi riêng. Học sinh cũng có trường dành riêng và chế độ chăm sóc khác biệt. Người da đen bị khinh bỉ, coi thường. Nói cách khác họ vẫn bị kỳ thị.

Trăm năm nữa lại trôi qua. Tiến sĩ Matin Luther King và bạn hữu lãnh đạo cuộc đấu tranh đòi hỏi quyền được đối xử bình đẳng. Thêm biết bao máu, lệ phải đổ ra, và TS King đã phải đánh đổi chính mạng sống của mình vào năm 1968. Bộ luật chi tiết về quyền bình đẳng mới chính thức ra đời.

Dù vậy, một số người với tinh thần thượng tôn da trắng vẫn chưa bao giờ chấp nhận thực tế này. Họ vẫn coi những sắc dân da màu khác là công dân hạng hai, nếu có dịp là họ thể hiện ngay sự kỳ thị bằng hành động.

Hoa Kỳ không chỉ có hai chủng tộc Đen Trắng. Cho đến nay đã có hàng trăm chủng tộc tộc khác nhau trên thế giới di dân đến định cư, lập nghiệp và sinh sống. Thế mới có tên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

******

Vâng, Hoa Kỳ là nước văn minh, giàu mạnh vào bậc nhất thế giớ! Từ bên ngoài nhìn vào ai cũng tưởng mọi người dân đều hạnh phúc, ấm no. Thực tế không hẳn như vậy. Người học thức, giàu có...bất kể thuộc chủng tộc nào phần lớn tập trung ở những đô thị.

Nếu có dịp làm việc, sinh hoạt ở ngoại ô, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh xã hội khác. Chỉ có một số chủ nhân của các nông trang lớn nhỏ mới khá giả. Phần còn lại là nông dân, kiếm sống bằng dủ mọi ngành nghề chân tay trong các trang trại nông nghiệp và lao động khác với lương công nhật. Họ sống trong các mobil home hoặc những căn nhà vừa nhỏ, vừa cũ kỹ. Một phần không nhỏ thường nhận thêm trợ cấp chính phủ. Cho đến thời điểm này phần lớn thanh thiếu niên chỉ tốt nghiệp trung học, thiếu nữ thì chưa xong trung học đã có con. Nhóm nông dân này đa phần (70%) là người da trắng. 30% còn lại là lao đông hợp đồng nhập cư từ nước ngoài và các sắc dân khác. Cuộc sống cứ tiếp nối như vậy đã không theo kịp đà tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến của các khu đô thị mấy thập niên gần đây. Trong đó các sắc dân đủ loại chủng tộc, càng những di dân mới càng nỗ lực học tập, làm việc để các thế hệ con em có được kiến thức cao hầu tương lai sáng sủa hơn. Lâu dần người dân ở các vùng nông thôn này bị bỏ lại phía sau, và cảm thấy bị lãng quên. Trong tiềm thức đã ẩn chứa sự bất mãn, ganh tị vì bị thua kém.

Vị tổng thống trước với chủ trương dân túy. Ông đã gãi đúng chỗ ngứa và khơi dậy sự bất mãn của đám đông này. Họ đã coi ông là vị cứu tinh được Trời phái xuống để thay đổi cuộc đời họ. Cùng lúc vị thổng thống này khơi dậy tinh thần tự tôn da trắng vẫn còn nằm trong góc tối của vô số các người da trắng khác. Nhưng phải có dịp nó mới bộc phát.

Dĩ nhiên khối cử tri 74 triệu bầu cho ông cựu TT này trong năm 2020 còn bao gồm rất nhiều thành phần khác, bao gồm cả trí thức, thương gia giàu có...khi thấy chính sách của ông phù hợp với quyền lợi của họ. Nhưng tinh thần kỳ thị thượng tôn da trắng có góp phần lớn trong nhóm cử tri này.

Thống kê của cơ quan FBI cho thấy: Việc những nhóm cực đoan da trắng kỳ thị người da màu tăng mạnh trong bốn năm thời TT Donald Trump. Dưới sự cổ võ, khích lệ của một tổng thống và có cả các dân cử cấp cao khác, gần đây như thượng nghị sĩ liên bang Ron Johnson của tiểu bang Wiscomsin, như củi lửa được tưới thêm xăng... gieo thêm sự kỳ thị trong đầu cuả các nhóm cực đoan này.

Tôi cho rằng Covid – 19 chỉ là giọt nước làm tràn ly, khiến các nhóm cực đoan hành động bạo lực, trút sự ganh tị, bực bội nhất thời lên người Á Châu. Vì cho rằng dân da vàng, tóc đen, mũi tẹt...đã đem con virus khốn nạn này đến Hoa Kỳ. Họ dùng lý do này để trút nỗi bực bội đã âm ỷ từ lâu.

Chính quyền ứng xử với việc này ra sao?

Với các nhóm cực đoan da trắng. Các cơ quan tình báo quốc gia đã cảnh báo và gọi các nhóm này là khủng bố nội địa, một tiềm năng gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Tổng thống Joe Biden đã mấy lần lên án việc kỳ thị người gốc Á, đặc biệt trong bài diễn văn với quốc dân vài tuần trước, ông lại nhắc đến hành động này và lên án nó.

Trích.

“Những tội ác căm thù hung hiểm chống lại người Mỹ gốc Á châu, là những người vẫn đã và đang bị tấn công, bị quấy rối, bị đổ lỗi, và bị làm vật tế thần. Ngay tại chính thời điểm này, rất nhiều người trong số họ — những người bạn Mỹ* của chúng ta — họ vẫn đang ở những tuyến đầu của cơn đại dịch này, vẫn đang cố gắng cứu mạng người khác, và vẫn — vẫn — họ bị buộc phải sống trong nỗi sợ hãi cho tính mạng của họ khi phải đi bộ trên đường phố nước Mỹ. Chuyện này đã quá sai, chuyện này không phải là đặc tính của người Mỹ, và nó phải được dừng lại.”

[* Tức là những người Mỹ gốc Á châu.]

Hôm qua sau biến cố ở Atlanta, ba tiệm SPA của người Á châu bị một thanh niên da trắng 21 tuổi tấn công khiến 8 người tử vong. Tổng thống và phó tổng thống không chỉ gọi điện ủi an, chia sẻ niềm đau thương với các gia đình nạn nhân. Ông ra lệnh treo cờ rũ tại tòa Bạch cung để tưởng niệm họ. Hôm nay hai người đã xuống tận nơi để tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân để cùng các nhà dân cử, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cộng đồng tìm các giải pháp chế ngự các hành động bạo lực này.

Trưa nay Thứ Sáu ngày 19-3. Trên sàn Hạ Viện, Chủ tịch Nancy Pelosi cũng cất tiếng nói với đồng viện về biến cố đau thương và lên án những kẻ gây hận thù tang tóc của biến cố thảm khốc xảy ra ở Atlanta tuần này.

Cộng đồng người Mỹ gốc á ở nhiều nơi kết hợp với lãnh đạo các tôn giáo, các dân cử ở một số tiểu bang ... cùng nắm tay nhau lên án thái độ kỳ thị chủng tộc và hành động bạo lực với công dân Mỹ gốc Á.

Còn Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại thì sao?

Ở Georgia có dân biểu Bee Nguyễn rất tích cực lên án việc kỳ thị người da màu nói chung và cộng đồng Á Châu tại Atlanta nói riêng. Cô nói với đài CNN đại ý: Cô là một dân cử gốc việt duy nhất trong hơn 200 năm lịch sử và hơn 230 dân cử của bang. Cha mẹ cô, những người Ti Nạn Công Sản Việt Nam, đến định cư tại nước này. Cô không chỉ lo lắng cho cha mẹ, cho cộng đồng người Mỹ gốc Á khi bị tấn công bạo lực. Mà chính cô cũng cảm thấy bất an khi những chính sách và chương trình làm việc của cô bị những đối thủ chính trị tấn công, đe dọa bạo lực. Chắc chắn hôm nay Dân Biểu Bee Nguyễn sẽ gặp TT, PTT và các lãnh đạo khác trong sự kiện quan trọng này tại Atlanta. Link:

Bee Nguyen 🐝 (@BeeForGeorgia) | Twitter

The latest Tweets from Bee Nguyen 🐝 (@BeeForGeorgia). State Representative for Georgia House District 89. Card-carrying IBEW Local 613 member. Nonprofit director, doting aunt, dog lover, 2nd gen Viet. #YesBeeCan!. Atlanta, GA

twitter.com

Hôm qua Thứ Năm, một cụ ông tên Ngoc Pham, 83 tuổi, bị một thanh niên da trắng đấm vào mặt, té xuống lề đường ở San Fancico. Cụ hiện còn nằm trong nhà thương. Cũng tên này sau đó lại tiếp tục tấn công một bà gốc Trung Hoa 73 tuổi khác. Bà bị đấm bầm một bên mặt nhưng phản ứng kịp thời đánh lại, khiến kẻ tấn công bà đã bị thương đến độ phải có xe cứu thương đem băng ca đến chở đi. Tên này đang bị xộ khám và chờ ngày ra tòa.

Và còn hàng trăm cuộc tấn công người gốc Á nói chung và người gốc Việt khác bằng những hành động gây thương tích, bằng lời nói khinh miệt, phỉ nhổ ở mọi nơi, gây tổn thương về tinh thần, về thể xác cho các nạn nhân trong thời gian qua.

Thật đáng tiếc.

Một phần không nhỏ trong Cộng Đồng Người Việt chúng ta đã nghe tin giả, tin tin giả, phổ biến tin giả...để rồi tự làm thương tổn đến chính cộng đồng, có khi là người thân của mình.

Xin đơn cử:

- Người Mỹ gốc Phi Châu đã trải qua hàng trăm năm tranh đấu cho quyền được đối xử bình đẳng. Bao nhiêu máu đổ, lệ rơi, mạng người đã nằm xuống? Nhưng quyền này vẫn chưa hoàn toàn đạt được. Hiện tại phong trào Black Lives Matter là biểu tượng để tiếp tục đấu tranh. Nếu quyền lợi này của người gốc Phi Châu đạt thêm được phần nào thì chúng ta, những người thiểu số da màu cũng có quyền hưởng lợi trong đó. Nhiều người chúng ta không chỉ bàng quan đứng bên lề, mà còn dè bỉu chê bai, thậm chí còn đánh đồng với những kẻ phá hoại, chống chính phủ rồi mạt sát lên án phong trào BLM.

- Phủ nhận niềm tin vào thể chế chính trị Dân Chủ, Pháp Trị, vào nền văn hoá bao dung của đất nước Hoa Kỳ, nơi mà chính mình đã chọn làm quê hương thứ hai, đã bao năm được nhận lãnh, thụ hưởng từ đất nước này. Gần đây đem niềm tin đổ vào những thuyết hoang đường, những nhóm cực đoan, những phường vá áo túi cơm... Mà đỉnh điểm là đem lá Cờ Vàng đứng chung với những kẻ phản loạn, gây rối, tấn công vào biểu tượng của nền Dân Chủ là tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ hôm 6-01-2021. Với chúng tôi, không chỉ lá Cờ Vàng bị hoen ố, mà hình ảnh Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia cũng bị tổn thương trước dư luận đại chúng.

Trong chừng mực nào đó. Những hạt nhân của sự u mê, hẹp hòi, cả tin...thì cái trái đắng chúng ta sẽ nhận lại của sự kỳ thị chủng tộc của những tên qúa khích là không có gì phải thắc mắc.

Chúng tôi cầu chúc cho qúi vị mau tỉnh giấc, biết phân biệt hơn thiệt để hành động cho đúng lý lẽ. Nhất là vượt qua được sự kỳ thị bạo lực của những nhóm cực đoan qúa khích. Những người mà qúi vị vẫn tưởng lầm mình là ngang vai, là đồng minh của họ.