Cầu Nguyện Giữa Tang Thương

Tác giả tên thật là Phương Nguyễn. Sinh năm 1957 tại Phủ Cam, Huế, là cựu học sinh trường Jeanne D’Arc. Bà hiện ở tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Tác giả vừa nhận giải Đặc Biệt năm 2023.
 
***
 
Năm ngoái  tôi đã mất người con trai, con tôi ra đi ở lứa tuổi bốn mươi, lứa tuổi mà Ông Khổng Tử dạy”Tứ thập nhi bất hoặc”. Lứa tuổi mà lẻ ra người đàn ông đang gặt hái thành quả của đời mình, xây dựng hạnh phúc gia đình, trở thành chỗ dựa cho cha mẹ già. Thế nhưng con tôi không kịp đi tiếp con đường ấy, đã ra đi quá sớm, để lại cho tôi một khoảng trống  không bao giờ lấp đầy được.
 
Từ ngày con mất, tôi vẫn sống nhưng không trọn vẹn niềm vui nào. Có những lúc ngồi một mình , tôi nghe, hình như tiếng con trai vẫn đâu đây. Từng bước chân quen thuộc, tiếng con gọi “Mẹ ơi…” Nhưng tất cả đều là ký ức. Đêm về, tôi trằn trọc, nước mắt thấm gối, tôi thầm gọi tên con. Người ngoài thấy tôi bình thản, nhưng lòng tôi nỗi đau vẫn âm ỷ, như ngọn lửa cháy không bao giờ tắt.
 
Mấy hôm nay, tôi nghe và đọc nhiều tin về một anh thanh niên ba mươi hai tuổi, bị bắn chết. Lòng tôi quặn thắt. Tôi tưởng tượng đến cha, mẹ của cậu ấy, đến người vợ trẻ, đến những đứa con thơ, đến cả gia đình, họ chết lặng vì hung tin. Tôi thấy nỗi đau của mình hòa quyện trong nỗi đau của họ.

Chúng Tôi là những người mẹ, đã sinh ra con ra  trong nước mắt, dưỡng nuôi con bằng tất cả tình thương, vậy mà cuối cùng, bất chợt, phải tiễn đưa con mình vào lòng đất lạnh. Có nỗi đau nào trên đời này lớn hơn thế nữa.
 
Tôi tự hỏi. Tại sao sinh mạng con người lại dễ dàng bị cướp đi như thế? Tại sao một quốc gia giàu mạnh, văn minh, được xem là thiên đường của tự do như nước Mỹ lại không thể bảo vệ sự an toàn của từng công dân. Chỉ một viên đạn, chỉ một phút giây bạo lực, là một cuộc đời bị xóa bỏ, cả một gia đình chìm trong tang thương.
 
Bạo lực chính trị, hận thù xã hội, kỳ thị chủng tộc, tranh giành quyền lợi, bất đồng chính kiến… Tất cả, đã và đang để lại những vết thương quá sâu trong lòng nước Mỹ. Người dân sống trong lo âu, ra đường không biết tai họa ập tới lúc nào.
 
Mỗi lần nghe tin có một vụ bạo lực, một cái chết đau thương, tôi thấy nản lòng, bởi tôi biết, sau những bản tin lạnh lùng ấy là những bà mẹ gục ngã, những đứa trẻ mồ côi, những mái nhà tắt lửa.
 
Nước Mỹ đã cưu mang tôi và biết bao người tỵ nạn khác, nước Mỹ cho chúng tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi mang ơn nước Mỹ này. Nhưng lòng luôn bị khuấy động trước những đổ vỡ đang hiện diện nơi đây.
 
Một đất nước vĩ đại không chỉ đo bằng sức mạnh kinh tế, quân sự, hay tiếng nói trên trường quốc tế, mà quan trọng ở chỗ, bảo vệ được sinh mạng, quyền sống, sự bình an của từng con người nhỏ bé.
 
Lòng người Mẹ nào cũng mong thấy con mình trưởng thành, hạnh phúc, dựng vợ, gả chồng, sinh con, bình an hạnh phúc. Nhưng bạo lực đã phá tan tất cả, nó gieo rắc chết chóc, cướp đi tương lai, để lại những vành khăn tang, những nỗi đau khôn nguôi. Làm sao mà nói đến “Tự Do” khi ngay cả quyền được sống của con người bị đe dọa. Làm sao nói đến công bằng khi máu người vô tội đổ xuống, rồi bị lãng quên trong những cuộc tranh luận chính trị lạnh lùng.
 
Tôi viết những dòng này không phải để kể nỗi đau riêng. Nỗi đau của tôi bây giờ như một lời nhắn gửi.
“Xin đừng để thêm bất cứ người Mẹ nào, phải chịu thêm cái cảnh đau xé tim gan này.
“Xin đừng để thêm người vợ trẻ và những đứa con thơ, những mái nhà vô tội bị tan vỡ vì bạo lực.”
 
Tôi cầu mong nước Mỹ - một đất nước được xây dựng trên lý tưởng Nhân Quyền và Tự Do, sẽ đi đúng nghĩa của mình.
 
Một xã hội văn minh, không dung túng cho sự hận thù, cho bạo lực súng đạn, cho những toan tính chính trị đạp lên máu xương của dân lành. Khi nào con người được đặt sự sống lên trên hết, biết yêu thương và tôn trọng nhau. Khi ấy mới thực sự là Hòa Bình, mới thực sự Tự Do.
 
Tôi - Một người mẹ đã mất con, xin gửi lời từ trái tim mình. Hãy ngừng lại những mất mát, trước khi quá muộn. Đừng để thêm những bà mẹ âm thầm khóc con trong đêm tối như tôi.
 
Trong nỗi đau mất mát. Tôi luôn hướng lòng cầu nguyện cho linh hồn đứa con trai thân yêu của tôi được sớm an nghỉ. Cầu cho linh hồn những thanh niên, những người vô tội, đã ngã xuống vì bạo lực, được an giấc ngàn thu.
 
Cầu cho những người Mẹ, những người Cha, những người Vợ, những đứa con ở lại được sớm tìm niềm an ủi, dù chỉ là nhỏ bé, để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời lắm tang thương này.
 
Tôi cầu xin cho nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng ta, biết dừng lại, Xin cho những đảng phái đối lập, biết lắng nghe tiếng kêu thầm lặng, của những người Mẹ. Biết nhìn những giọt nước mắt của những người Cha. Biết nghĩ đến những đứa trẻ cần một mái ấm bình yên. Xin đừng để chính trị, quyền lực, hận thù, làm mờ đi giá trị của sự sống.
 
Và trên hết, tôi cầu mong cho mỗi chúng ta - Những con người đang hiện diện nơi đây - Biết thương nhau nhiều hơn, biết che chở cho nhau, bảo vệ nhau. Để không còn thêm những vành khăn tang, những tiếng khóc ai oán, Những bà Mẹ không còn phải lặng lẽ tiễn con trong tuyệt vọng.
 
Bởi sự sống là món quà mà Thượng Đế ban tặng. Vậy nên hãy gìn giữ nó bằng tình yêu, bằng lòng nhân ái, bằng sự tha thứ và chúng ta tin rằng: “Sẽ có một ngày chúng ta sẽ thật sự sống trong một thế giới an bình”.
 
 
18/09/2025
Khách
Thật khó hiểu khi người VN, nhất là ở Mỹ, lại tôn thờ anh chàng này như một vị thánh trong khi anh ta là người bài di dân, kỳ thị da màu, khinh thường đàn bà. Có lẽ người VN cho rằng mình là công dân Hoa kỳ và cùng hàng ngũ với mấy anh da trắng kỳ thị mà quên rằng chúng ta chỉ là những di dân da vàng. Đối với người da trắng kỳ thị thì chúng ta chẳng khác gì da đen, Mễ. Đừng quên rằng Đức quốc xã đã giết bao nhiêu người Do thái sinh ra tại Đức. Chúng ta sinh ra tại VN, di cư qua Mỹ, dù có quốc tịch chẳng có nghĩa lý gì.

Người gốc Hispanic năm 2024 bỏ phiếu cho Trump vì người Mễ cho rằng Trump sẽ chỉ trừng phạt người Honduras. Người gốc Puerto Rico thì cho rằng Trump chỉ trục xuất dân Mễ. Dân Bolivia thì cho rằng Trump sẽ phạt người Venezuela. Bây giờ thì họ sáng mắt ra rằng Trump trục xuất hết đám di dân, chẳng hề phân biệt Mễ, Puerto Rica, Bolivia hay Venezuela. Người VN vẫn chưa nhật ra điều này, vẫn cho rằng người VN tại Mỹ cao hơn dân Hispanic, hơn người Tàu. Thật khó hiểu
18/09/2025
Khách
Theo lý thuyết nhân quả và nghiệp Phật Giáo thì mọi nguời phải gánh chịu cái quả và nghiệp. Nguời có nhân duyên như tác giả thì thấy đuợc cái nghiệp của nuớc Mỹ để cầu nguyện. Nhưng những nguời bị mắc nghiệp nặng thì không thoát đuợc. Ông Kirk nhờ tài ăn nói nên sớm trở thành danh tiếng và giàu có nhưng bị khẩu nghiệp mà chết. Ông Tyler Robinson sau khi giết Kirk có lẽ vì nghiệp nặng nên nghe lời cha mình ra đầu thú để nhận án tử hình. Cả hai ông Kirk và Robinson đều phải trả cái nghiệp mình gây ra. Nguời Mỹ da trắng đuợc Trời ban cho rất nhiều ân huệ như đẹp và thông minh, nhưng gần đây thay vì làm phuớc lại ăn hiếp các nuớc nhỏ nghèo, theo giúp kẻ ác phạm tội chiến tranh diệt chủng thì ông Trời sẽ lấy lại ân huệ, Mỹ phải trả cái nghiệp họ gây ra. Cuộc đời dâu bể, phúc đức Trời ban cho mà không biết giữ là mất.
18/09/2025
Khách
Nguời di dân VN tại Mỹ có nên tuởng niệm thuơng tiếc ông Kirk khi ông chủ truơng chống lại di dân từ các nuớc nhuợc tiểu trong đó có nguời từ Việt Nam?
Sau thế chiến II, Mỹ là quốc gia sát sanh nhiều nhất trên thế giới vì tham gia chiến tranh không ngừng nghỉ. Mỹ là cuờng quốc nên khi Mỹ phạm lỗi lầm chiến tranh thì gay tai họa rất lớn. Phạm tội sát sanh không ngừng nghỉ thì gây nghiệp báo (Karma). Luới trời lồng lộng, thoát duợc luật pháp con nguời nhưng không ai thoát khỏi nghiệp Karma.
Trich "Rút Thang & Đục Thuyền?" TN & Nguyễn Văn Chất,VietBao 17/9/2025.
"Charlie Kirk từng tuyên bố lạnh lùng:
“It’s time to ban third world immigration, legal or illegal… We need a net-zero immigration moratorium with a ban on all third worlders.”
Tạm dịch:
“Đã đến lúc phải cấm nhập cư từ thế giới thứ ba, dù hợp pháp hay bất hợp pháp… Chúng ta cần một lệnh tạm ngừng nhập cư với mức ròng bằng không, đồng thời cấm toàn bộ người từ thế giới thứ ba.”
