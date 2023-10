Trở Về Với Chính Mình

Tác Giả Anne Khánh Vân nhận giải VVNM Việt Bút Trùng Quang

2021





* Ung Thư Tái Phát…





Năm 2017, khi tìm hiểu về căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt và giúp tía Hai Lúa trong quá trình trị bệnh, KV có chia sẻ một số cách chữa trị Prostate cancer phổ biến ở Mỹ. Sau 44 lần xạ trị và tiêm hormone mỗi ba tháng, tía Hai Lúa có vẻ khỏe lại. Nhưng có lẽ tía đã không nên chủ quan và vội nghĩ mình đã thoát ung thư, bởi mầm ung thư có sẵn trong mỗi người; khi các duyên hội đủ, ung thư sẽ phát triển.





Bốn năm sau, tháng 5/2021, khi đến lúc tía đi siêu âm và chụp Xray hàng năm để canh chừng dấu hiệu ung thư tái phát thì kết quả cho thấy vài bướu ung thư với kích cỡ khác nhau lại mọc lên ở vùng bụng dưới. Bác sĩ cấp kỳ lên kế hoạch trị bệnh cho tía. Lần này, họ không đề nghị xạ trị nữa mà mạnh dạn cho toa thuốc chemo viên: thuốc tốt nhất, mạnh nhất… và dĩ nhiên đắt tiền nhất, hơn $500/viên.





Chỉ vài tuần sau khi tía Hai Lúa bắt đầu dùng thuốc chemo, mọi người trong nhà nhanh chóng nhận thấy tình trạng sức khỏe của tía xuống dốc trầm trọng. Tía yếu đi rõ rệt! Nhìn tía xanh xao, mất hết thần khí, đi đứng lết thết, mỗi ngày như chết dần, KV nghĩ bụng điệu này không xong rồi!





Cậu của KV cũng bị ung thư phổi và di căn đi nhiều nơi. Cậu cũng đã rất mừng vui và đặt nhiều hy vọng khi được uống những viên thuốc hóa trị đắt tiền như vậy. Có thể có những người hạp với cách trị ung thư thuần túy và khỏe ra. Nhưng cậu KV và những người thân bị ung thư mà KV biết có cùng cách trị bệnh đều ra đi rất nhanh.





* Những Kết Nối Vô Hình





Khoảng ba tháng trước chuyện ung thư của tía Hai Lúa trở lại gõ cửa, Trời Đất run rủi một loạt sách về thảo dược đến tay KV. Nhìn số sách dược thảo “tự dưng” về đến nhà, KV cảm giác như được nhắc nhở những điều nên để tâm đến.





Thế là sau những ngày làm việc bận rộn, KV bắt đầu đọc những cuốn sách dày cộm của Edgar Cayce về những cây thuốc, và có một cuốn nói về trung tâm Hoxsey ở Mexico, chuyên trị các bệnh ung thư bằng dược thảo. KV đọc qua những trải nghiệm chứng thực và tìm cách liên lạc với cả bệnh nhân ung thư trong những video chia sẻ quá trình dùng thảo dược từ trung tâm Hoxsey và những kết quả “nhiệm mầu”.





KV tìm đọc thêm một số tài liệu về những bài thuốc gia truyền của gia đình Hoxsey thụt lùi hơn trăm năm trước. Cuốn sách “You Don’t Have to Die” Dr. Hoxsey bắt đầu với câu chuyện của chú ngựa trong nông trại của họ bị bướu sưng to ở chân và sắp chết nên họ thả nó về rừng để nó được chết an lành trong thiên nhiên. Nhưng lạ thay mỗi ngày chú ngựa lại trở về với họ và khỏe ra. Ông cố của Dr. Hoxsey đã bí mật đi theo chú ngựa mỗi khi nó đi về rừng để theo dõi xem “ai” đã giúp nó khỏe ra. Sau mấy tuần lễ, chú ngựa hoàn toàn khỏe mạnh lại và đã chẳng có “ai” giúp nó ngoài những loại cây cỏ chú ngựa đã tự biết và ăn. Chuyện này làm KV nhớ lại em chó Bích La của KV hồi xưa. Mỗi khi ăn trúng cái gì bị đau bụng thì luôn đi ra bãi đất có nhiều cỏ dại, tìm mấy loại cỏ nào đó nhai nhai, ói ói… Thế là mai chiều lại khỏe. Dù chẳng ai chỉ dẫn mà em Bích La vẫn biết phải làm gì.





Sau khi chú ngựa bình phục, gia đình Hoxsey đã bắt đầu thử nghiệm những loại cây cỏ đó trên người nhà đau bệnh, rồi giúp lan ra rất nhiều bạn bè, người thân, xóm làng... Cuốn sách dầy 300 trang kể lại khá nhiều trường hợp nan y được chữa lành và quá trình phát triển của trung tâm. Song, họ đã phải đương đầu với nhiều gian nan, thử thách, vô số các “trận chiến” với kỹ nghệ thuốc men của Mỹ và hầu tòa hằng nhiều năm. Và nhờ những hộ trì đặc biệt, gia đình Hoxsey cuối cùng đã thắng kiện và vẫn được quyền chữa bệnh bằng thảo dược. Dù vậy, để có thể phục vụ yên ổn và an toàn, từ hơn 15 trung tâm chữa bệnh trong nhiều tiểu bang ở Mỹ, gia đình Hoxsey và đội ngũ y tá bác sĩ trung thành nòng cốt đã gom gọn lại thành chỉ một trung tâm và sang Mexico “tạm trú”.





Từ 1963 đến nay, những bài thuốc thảo dược của gia đình Hoxsey đã cứu sống hơn 250,000 bệnh nhân đáng lẽ đã qua thế giới bên kia hàng chục năm trước. Họ vẫn giữ lời nguyện ước của gia đình: duy trì công việc và chi phí tối thiểu để phục vụ, chứ không nhằm mục đích thương mại.





Khi KV tìm hiểu được đường đi nước bước và kết nối được với các bác sĩ và y tá của trung tâm thì cũng đúng thời điểm tía Hai Lúa khám phá ung thư trở lại. Tuy nhiên, khi kể lại chi tiết những gì KV đã âm thầm tìm tòi mấy tháng qua và giới thiệu với tía cách chữa trị bằng thảo dược thì tía không tán thành. Tía không muốn đi xa hay thay đổi sự chăm sóc hiện đại của nhà thương và thuốc men… tốt, mà tía đang được nhận ở Mỹ.





Mãi đến hôm tía sắp xỉu ở nhà thờ, tía đã nhận thức rõ sức lực mình cạn kiệt quá nhanh sau những liều thuốc chemo và tác dụng phụ của thuốc. KV nhắc lại chuyện chữa bệnh bằng thảo dược mà KV đã giới thiệu với tía mấy tháng trước, lúc đó tía mới đồng ý cùng KV đi Mexico để thử vận may.





Một cuộc hành trình dài và công phu… cuối cùng tía bắt đầu dùng thảo dược vào tháng 9/2021. Tía bắt buộc phải đi vào khuôn khổ: nghiêm túc thay đổi hoàn toàn các thói quen, các sinh hoạt, và cách ăn uống trước kia… Phải mất nhiều tháng để giải những độc tố tích lũy suốt cả đời và từ việc trị bệnh bằng xạ trị, hóa trị những năm qua để thảo dược có thể có tác dụng. Sau 6 tháng dùng thảo dược, và đổi cách sống, các bướu ung thư phần bụng dưới của tía nhỏ lại và biến dần trong những lần khám định kỳ sau đó. Tía khỏe ra nhiều.





Trong hai năm qua, ngoài những kết quả nhận thấy từ tía Hai Lúa, KV cũng đã trực tiếp nghe nhiều bệnh nhân chia sẻ kết quả tốt trong việc dùng thảo dược của Trung tâm Hoxsey. Khi mới lui tới trung tâm, KV có nhen nhúm ý nghĩ mỗi năm sẽ xin đến phòng thuốc của họ làm thiện nguyện vài tuần để tỏ lòng biết ơn. Nhưng khi hiểu rõ hơn các hoạt động và tổ chức của trung tâm thì KV khám phá vì những gì diễn ra trong quá khứ, họ đã phải giữ tất cả các khâu quan trọng của quá trình chưng cất pha chế và chuyên chở thuốc ở độ kín đáo và an toàn cao nhất có thể.





KV tự hỏi vậy ở Việt Nam mình thì sao? Chắc chắn phải có những cách trị ung thư bằng thảo dược tương tự. Nguyên cớ nào và từ khi nào cách trị bệnh hiện đại bằng hóa trị và xạ trị đắt tiền này đã chiếm lĩnh và dẫn đầu cách trị bệnh ung thư? Không phải Việt Nam xưa nay luôn rất tin vào Đông y và sống rất gần gũi với thiên nhiên sao (?), lại là nước nhiệt đới nơi hầu hết các loại cây rau củ quả thảo dược mọc quanh năm. Không như trung tâm Hoxsey phải nhập một số thảo dược để có đủ nguồn dược liệu làm thuốc cho năm.





KV lại bắt đầu tìm kiếm… và dần dà các mảnh vụn puzzles được ráp lại, các câu hỏi có được trả lời. Dù dược thảo có thể trị được ung thư và kéo dài thêm sự sống, tất cả thuốc men, những chia sẻ, hỗ trợ chỉ là phần bên ngoài. Điều tiên quyết và quan trọng nhất vẫn là chính chúng ta đối với cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta không tìm hiểu gốc rễ của bệnh tật, không giải tỏa được những nút thắt hay nguồn gốc bên trong mà lại dùng thuốc để cắt đi những triệu chứng và phản ứng mà cơ thể tìm cách đối thoại với chúng ta thì chúng ta vừa nuôi bệnh, cùng lúc lệ thuộc vào thuốc và phải dùng thuốc suốt đời; và rồi sẽ đến lúc thuốc cũng sẽ lờn và không còn công hiệu.





Thật vậy, sau một năm rưỡi dùng thảo dược có kết quả tốt và thấy khỏe ra, và vì việc đi lại cũng xa xôi, tía KV đã tự tin quyết định ngưng dùng thảo dược. Chỉ vài tháng sau, chỉ số PSA (prostate-specific antigen: kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) từ dưới 1 trong gần hai năm, tăng vọt lên gần 7. Tía lại phải trải qua tất cả các thử nghiệm và chụp hình Xray, MRI, v.v... Bác sĩ bên Mỹ lại có cơ hội phê bình thảo dược không hiệu nghiệm mãi, rằng nội tiết vẫn rối loạn và buộc tía phải theo những cách trị bệnh của họ đề nghị.





Đã dùng qua Tây y cả Đông y, biết rõ tác hại cùng hiệu quả của từng loại thuốc và phản ứng của cơ thể, tía quyết định không trở lại dùng thuốc chemo. Sẽ tiếp tục dùng dược thảo chăng và nó sẽ hiệu quả đến bao giờ?





Vậy còn vị Thầy thuốc trong chính mỗi người chúng ta thì sao? Nếu chú ngựa của gia đình Hoxsey hay em chó Bích-La ở nhà KV tự biết phải ăn nhai những loại cỏ nào, thì không chừng thâm sâu bên trong, chúng ta cũng có hiểu biết và khả năng đó?





Làm sao để đánh thức người Thầy thuốc bên trong chính mỗi chúng ta?





* Định Luật Hấp Dẫn của Vũ Trụ





Có phải chúng ta vẫn hay nói rằng khi người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện?





Cách đây khoảng một năm rưỡi, cùng khoảng thời gian tất cả những diễn tiến kể trên diễn ra trong gia đình, KV có duyên được học tịnh tâm ngồi bình yên (NBY) tiếp nhận năng lượng (NL) vũ trụ và tập kết nối với cơ thể để nó tự chữa lành.





KV tìm xem được nhiều video của thầy Thích Tâm Thành và chương trình Thanh Lọc Thân Tâm (TLTT) trên YouTube và trang web Sống Chánh Niệm, nơi thầy chia sẻ hầu hết những tài liệu thầy giảng dạy và được ghi lại trên các video, kể cả cách thức làm nước thực dược (nước ép từ rau củ quả hữu cơ tươi mới): nước vàng, nước đỏ, hỗn hợp dầu xổ… cùng vô số các bài tập thể dục và ngồi bình yên do đích thân thầy làm mẫu hướng dẫn.





Tiến trình Thanh Lọc và Chuyển Hóa Thân Tâm được thực hiện và phối hợp đồng bộ theo ba con đường thải độc: đường đại tiện (chất đặc), đường mồ hôi và nước tiểu (chất lỏng) và hơi thở sâu, chậm (chất khí) và hai con đường nuôi dưỡng phần thân Vật Lý và thân Tâm Lý. Chúng ta tập thể dục để cơ bắp, gân cốt được lưu chuyển, co giãn; khí huyết và dịch nội tiết được lưu thông, cân bằng. Đồng thời, dành thời giờ Ngồi Bình Yên, giờ Thư giãn, Soi sáng và Trị liệu để giúp làm sạch những nhận thức sai lầm, bế tắc, lo lắng, căng thẳng, buồn phiền… Các tiến trình chữa trị được thiết kế vào các khung giờ cố định trong mỗi ngày, bám sát đồng hồ sinh học của cơ thể để tận dụng được sự trợ lực của Năng lượng Vũ trụ. Vậy đây là cách thanh lọc toàn vẹn cả Thân lẫn Tâm. Trở về với chính mình - Làm mới một cách toàn diện.









KV cũng xem được rất nhiều bệnh nhân chia sẻ trải nghiệm và kết quả cụ thể sau những khóa TLTT, khi nghiêm túc thực hành tịnh tâm NBY và thực tập các bài thể dục: Rất nhiều người bị ung thư ở giai đoạn cuối, nhà thương đã chê và gửi về nhà; nhiều người khác bị u xơ nang buồng trứng, tử cung, vú, não; bị sỏi mật, sỏi thận, các chỉ số rất cao như cao mỡ, cao đường huyết, cao máu, men gan cao, nhiễm khuẩn nấm trong phổi, rối loạn nội tiết trầm trọng... Sau những chu kỳ thanh lọc 7 ngày, 21 ngày hay 49 ngày liên tục, và nghiêm túc đặt trọn tâm ý vào sự thực tập cho chính mình, họ đã lành bệnh, các chỉ số đều quân bình trở lại, u xơ nang teo nhỏ, dần lặn và biến mất.

Nhiều người tìm đến khóa học vì mang quá nhiều bệnh và tin tưởng còn nước còn tát. Những người khác thì vì hiếu kỳ muốn trải nghiệm thử dù chưa có bệnh biểu hiện hay học để biết cách về giúp người thân đang bị bệnh mà không thể tham gia lớp.





Và trong gia đình KV, người đầu tiên tham gia khóa Thanh Lọc Thân Tâm là em gái của KV ở Việt Nam. Em khám phá nhiều u xơ nang ở buồng trứng và tử cung bộc phát nhanh trong thời gian Việt Nam và thế giới bị bế quan tỏa cảng, bị động ở nhà. Các u xơ nang làm bụng em lớn như có mang 3-4 tháng. Người em mất thần sắc, luôn mệt nhừ, hàng tháng mất nhiều máu. Gia đình chồng sốt ruột đốc thúc em đi mổ và giới thiệu bác sĩ nổi tiếng. Cách mổ mà em được giải thích là sẽ phải cắt đi toàn bộ tử cung và buồng trứng, thay vì tách rời và chỉ mổ lấy các u xơ đi thôi. Em đang không khỏe, lại càng thêm khủng hoảng khi phải đương đầu với bao nhiêu áp lực nên cầu cứu chị Hai. Đúng lúc KV vừa tìm hiểu xong về các khóa TLTT của thầy Tâm Thành. Thế là KV lập tức tìm cách đăng ký cho em tham gia và thuyết phục gia đình cho em cơ hội trải nghiệm chữa bệnh bằng TLTT và kết nối với bản thân. Lịch giải phẫu được hủy.





Cái khó lúc bấy giờ là không dễ vào được khóa TLTT, vì khóa nào vừa mở ra thì chỉ sau 20 phút đã đầy và khóa sổ. KV tự khuyên mình cứ hãy cố gắng hết sức phần của mình và tin tưởng vũ trụ sẽ vận hành và các đấng Bề Trên sẽ lo phần còn lại, tùy thuộc vào phần phước và lòng thành của mỗi người. Cuối cùng KV đã đăng ký được cho em gái KV tham gia khóa thanh lọc thân tâm.





Em dùng nước thực dược theo đúng các chỉ dẫn và tập ngồi bình yên, tập các bài tâm thể khí phối hợp và lạy khí công, và thực hành xổ dầu để kết nối, khai thông và đào thải độc tố toàn diện. Sau 7 ngày thanh lọc, từ hơn 70kg, em xuống còn 59kg. Khoảng cách giữa các chu kỳ hàng tháng của em giãn ra, em ít mất máu hơn. Hồng và bạch huyết cầu và chất sắt trong máu cân bằng lại, và các u xơ nang teo nhỏ lại. Người em hồng nào tươi tắn lên,… và em vẫn lành lặn, vẫn còn tử cung và buồng trứng!





Thấy chính người thân trong nhà thu nhận được kết quả tốt, gia đình KV rất mừng. KV cũng rất muốn được tham gia “thử” một khóa TLTT nhưng phải chờ lịch thầy đi phục vụ cộng đồng ở các châu lục ăn khớp với thời duyên phước của mình.





* Người Thầy Bên Trong…





Thầy Thích Tâm Thành tốt nghiệp Y Khoa Sài Gòn năm 1987 và giảng dạy chuyên khoa Xét Nghiệm Cận Lâm Sàng đến năm 1994 khi sang Mỹ định cư với gia đình. Năm 2001 thầy tốt nghiệp Tiến Sĩ Dược Khoa, chuyên khoa Tiểu Đường và Dinh Dưỡng. Vì tốt nghiệp Top 5 thủ khoa, thầy được Hải Quân Hoa Kỳ chiếu cố và mời làm việc với cấp bậc cao, đồng thời thanh toán luôn cả số nợ tiền học.





Tuy nhiên, vì không muốn dính vào chính trị, quân sự, hay tôn giáo, thầy Tâm Thành quyết định chọn một con đường khác thích hợp để đi vào tôn giáo tâm linh một cách đúng nghĩa.





Kết hợp kiến thức và kinh nghiệm trong cả hai ngành y và dược Tây Phương cũng như Đông Phương, đặc biệt đặt trên nền tảng thiền học Phật Giáo ứng dụng, Thầy đã hướng dẫn rất nhiều các khóa tu học, các khóa Thanh Lọc Thân Tâm và hội thảo vòng quanh thế giới, không những cho người Việt trong và ngoài nước, không giới hạn tôn giáo, mà còn cho người bản xứ tại các nước ở bốn châu lục từ 2006 đến nay.





Trong hơn 15 năm qua, có hơn 500 khóa TLTT và hơn 100,000 học viên đã tham dự. Hầu hết mọi người đều nhận được rất nhiều lợi lạc. Họ chia sẻ kết quả và hằng ngày tiếp tục lan tỏa phương pháp TLTT của thầy đến những người thân.





Mỗi năm thầy Tâm Thành có mặt ở mỗi châu lục và ở Việt Nam khoảng hai tháng. Những năm đầu mới trở lại Việt Nam, thầy trực tiếp đứng lớp hướng dẫn; và vì nhu cầu càng ngày càng tăng nhanh và lan rộng ra cả nước, thầy đã đào tạo những đội ngũ phụng sự, có cả bác sĩ, dược sĩ,…những người đã thu nhận được lợi lạc sau khi tham gia khóa TLTT với thầy và xin được đồng hành với Thầy để phục vụ vì lợi ích của cộng đồng. Nếu không đến được lớp và dù đang bận lớp ở châu lục nào khác, thầy luôn kết nối qua Zoom với từng lớp ở Việt Nam để động viên, và trả lời các câu hỏi.





Thầy Tâm Thành thường nhắc nhở: “Bên trong mình mới chính là người Thầy đích thực, người bạn tri kỷ thực sự của mình, luôn đồng hành và sát cánh, có mặt cho mình trong mọi hoàn cảnh và nơi chốn. Nếu chúng ta không ý thức được điều này mà cứ hướng ra bên ngoài tìm cầu, mong mỏi, van xin, kể cả dựa vào thuốc thang… thì sẽ không bao giờ giải quyết được tận gốc vấn đề...” (156)





* Trở Về Với Chính Mình





Nhiều năm trước kia, vài ngày mỗi tháng, KV hay bị đau đầu kinh niên (migraine). Có những trận đau như búa bổ và có thể làm mình ói mật xanh mật vàng; và để không phải chịu đựng cái đau, KV uống một viên thuốc giảm đau để tiếp tục làm việc dù KV chẳng bao giờ thích uống thuốc tây vì biết thuốc là chất hóa học, có phản ứng phụ và chỉ giải quyết triệu chứng.





Chưa tham dự được khóa TLTT nên trước mắt, mỗi ngày KV vẫn tập cho mình thói quen tịnh tâm NBY ít nhất là 15 phút; sau đó tăng lên 30, rồi một tiếng. Tập hướng vào bên trong, tập kết nối với chính mình. KV để ý thấy không còn những trận nhức đầu migraine như trước, và nếu có bị thì cũng nhẹ hơn. KV sẽ tịnh tâm tập trung vào chỗ bị đau và nói chuyện với các tế bào và mạch máu chỗ đó như dỗ dành người em nhỏ; khoảng nửa tiếng sau cái đau biến mất trước khi mình nhớ ra đã bị đau đầu.





KV cũng để ý thấy đầu óc mình tinh tế hơn. Có thể nghĩ ra giải pháp cho những khó khăn trong công việc hàng ngày nhanh hơn. Đối phó với những hoàn cảnh căng thẳng một cách bình tĩnh - dễ dàng hơn. Làm việc hiệu quả và làm được nhiều việc trong ngày hơn. Và nhiều chi tiết khác mà KV đã để ý thấy chuyển hóa rất tốt như: da mặt sáng ra, tóc mọc lại nhiều, thính giác và khứu giác rất nhậy bén, v.v.





Thầy Tâm Thành thường nhấn mạnh trong những bài giảng, “Như lý tác ý” “Ý dẫn đầu các pháp”. Mình là người tự điều khiển mình bằng ý chí và tâm thức của chính mình, “Yếu tố bên trong phải là tiên quyết và quan trọng nhất… Vậy khi chúng ta thực hiện đúng thì luật Vũ trụ cộng hưởng, luật Hấp dẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta.”





Đọc qua các sách khác nhau về những lãnh vực Tâm Linh, Phật Giáo, Đông Y, Tâm Lý, Vật Lý, Hóa Học, kể cả sách y khoa, giải phẫu người,… thì quý bạn nào có duyên đọc cuốn sách “Thanh Lọc Thân Tâm – Chuyển Hóa Môi Trường” (TLTT CHMT), sẽ đồng ý với KV đây là một cuốn sách để đầu giường vì thầy đã đúc kết hầu hết những điều cần thiết nhất, đáng nhớ nhất trong những lãnh vực trên, cùng với những nghiên cứu về y học, kết hợp là kiến thức uyên thâm của đạo Phật, và những nghiên cứu về phương pháp Thanh Lọc Thân Tâm.





Từ ngàn năm trước Đức Phật đã nói rằng Ngài không chế tạo phát minh ra gì cả mà mọi thứ đã có sẵn vì đó là quy luật của Vũ Trụ: Luật nhân quả, luật Hấp Dẫn, Luật Bảo Toàn Năng Lượng… “Hãy đừng tin những gì được chỉ dạy, truyền miệng từ Thánh Hiền, cổ nhân; cũng đừng vội tin vào những gì được ghi chép lại trong Kinh điển và ngay cả đừng vội tin vào những gì Ta nói, mà hãy tự thực hành, thực nghiệm và thực chứng tự thân.” (TLTT CHMT 305)

Quả thật, cho đến nay, thật sự là KV đã rất “ghiền” tịnh tâm NBY và NBY trở thành nhu cầu vì nhận được quá nhiều lợi lạc. Sẽ không có thuyết phục nào mạnh mẽ hơn khi mỗi cá nhân chúng ta tự tìm hiểu, trải nghiệm và thu nhận được những gì chính mình cần và tìm kiếm.





*





Tháng bảy vừa qua, thầy Tâm Thành về lại Virginia. KV cùng 5 người nhà, và 4 người bạn đã được tham gia khóa TLTT với thầy ở trung tâm Thiện Đức. Từng cá nhân đã thu nhận được nhiều lợi lạc cho tình trạng sức khỏe của mình. Tía Hai Lúa của KV tạm dừng thảo dược. Tía đã tham gia TLTT với KV và cũng đã xổ được hàng khối những chất độc cặn bã chồng chất 70 năm qua. Tía tập duy trì NBY và khỏe ra nhiều.





Phần KV thì cứ ngỡ mình tương đối mạnh khỏe, ăn uống chọn lọc và ăn rau củ quả hơn 300 ngày trong năm, tập thể dục thường xuyên đều đặn, và NBY hai ba thời mỗi ngày thì chắc sau khóa học sẽ chẳng thu nhận gì đáng kể. Ấy vậy mà vẫn thu hoạch (xổ) được một số “đá quý” sau đêm xổ dầu ngày thứ ba. KV quả thật ngạc nhiên khi các chỉ số khập khễnh trường kỳ hàng chục năm qua của KV về mỡ, đường, nội tiết, đề kháng… đã quân bình lại. Mình cũng sụt được 10 pounds mỡ thừa.





Là một duyên phước lành khi chúng ta tìm được đúng thuốc, đúng Thầy. Tuyệt vời và nhiệm màu hơn nữa là khi tìm được, đánh thức được và kết nối được với chính người Thầy bên trong chúng ta và tự chữa lành cho chúng ta.





*





Trong hơn mười năm qua, KV mất nhiều người thân bạn bè... vì ung thư và những bệnh nan y. Nhiều người mới mấy tháng trước còn đầy sức sống, bao nhiêu là mơ ước và dự án, nào là được nhìn con cái lớn lên, vào đại học, lập gia đình; nào là sang California vùng nắng ấm để nghỉ hưu; nào là đi du lịch vòng quanh thế giới… Hai cậu của KV mất đều do ung thư, cậu nhỏ khi chỉ mới 45 tuổi, cậu lớn 64. Người bạn thân của KV ra đi khi con chị vừa tròn 14 tuổi… Thời gian đó, những kiến thức và trải nghiệm này chưa kịp học, chưa được biết… để chia sẻ, để những người thân của mình có thêm chọn lựa nếu cách chữa trị này không thích hợp thì chọn cách khác. Tía Hai Lúa của KV cũng đã có thể ra đi hai năm trước… Trong những mất mát, bản thân KV và gia đình KV đã đi qua nhiều thay đổi và chuyển hóa, “Thân” lẫn “Tâm”.





Hôm nay, KV chia sẻ những trải nghiệm và lợi lạc thu nhận được trong quá trình nghiên cứu, học hỏi và thử nghiệm trong giới hạn cá nhân, gia đình và những bạn đồng hành - không có ý định thúc đẩy hay quảng bá một tổ chức hay cá nhân nào, cũng không có ý đả phá bất cứ phương pháp nào.





KV chia sẻ trong ước mong chúng ta hãy cùng nhau chịu khó nhìn lại những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày của mình, cởi mở trong suy nghĩ, và sống thuận với tự nhiên hơn. Tập trở về với chính mình để phòng bệnh, để mỗi ngày sống thêm mạnh khỏe và hạnh phúc,… Nếu có đau bệnh thì nên tìm hiểu thêm những phương pháp khác, thuận tự nhiên để có những chọn lựa chữa trị thích hợp và kịp thời, để có những hy vọng mới… Và nếu có phải ra đi thì cũng là một sự ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, bình an, … để có một bắt đầu tốt đẹp cho đời sau…





Anne Khánh Vân

September 20, 2023





***

Tài liệu tham khảo:

Giới Thiệu Tổng Quan về khóa học Thanh Lọc Thân Tâm: https://www.youtube.com/watch?v=FZoBQebNqYA

Sơ Lược Tiến Trình Làm Mới: https://songchanhniem.com/so-luoc-tien-trinh-lam-moi/