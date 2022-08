Ai Mua Tranh Tôi Bán Tranh Cho!

Đặng Hà Nội -Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất. Ông là giáo sư về hưu dạy môn SongNgữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota. Thú tiêu khiển của ông là hội họa, viết văn và du lịch. Đây là bài viết mới nhất về thú vẽ tranh của ông.





Khí hậu Minnesota năm nay thiệt lạ lùng! Mùa đông thì kéo dài lê thê tê tái với thời tiết dưới độ âm F, rét run với nhiệt độ thấp hơn ngăn đá trong tủ lạnh rồi nàng xuân cũng đến thủng thẳng ghé thăm mấy ngày nhắc cho thiên hạ biết nàng là ai. Nhưng vì mùa đông rét mướt quá lâu, hoa mẫu đơn của nhà tôi hờn dỗi nở muộn, rồi quanh đi quẩn lại mùa hè rực rỡ chụp đến với ánh nắng nóng chói chang hoa cả mắt làm nhễ nhãi mồ hôi mồ kê. Tuy vậy dân Minnesota ở đâu quen đấy! Khí hậu chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi vào dịp cà phê buổi sáng và họ lại tiếp tục công việc hằng ngày.





Thằng tôi lại lợi dụng mùa đông lạnh lẽo cùng với mùa đại dịch Cô Vi dai dẳng bị nằm nhà tù lỏng nên lấy sơn dầu, khung vải và cọ vẽ vung vít làm vui. Có chị bạn rất thích tranh tôi trưng lên Facebook và than ông trời bất công quá vì tài vẽ vời và viết văn vớ va vớ vẩn của tôi. Thật ra ai cũng có tài năng không ít thì nhiều mà nếu không dùng và luyện tập thì tài năng có hay chi mấy cũng bị hao mòn và mất mát. Nên tôi sáng tác hơi nhiều tranh, chất đầy trong phòng ngủ của cậu con trai đã dọn đi San Francisco làm thầy lang. Hai chúng tôi đã phải bàn nhau “xuất cảng” số lượng tranh trong nhà. Bạn bè ai biết thưởng thức nghệ thuật của mình thì cho không biếu không, khi thì trưng bán trên mạng saachiart.com và Instagram, bầy tranh bán khi mùa garage sale bắt đầu và có khi liều lĩnh dựng lều bán tại các Hội Chợ nghệ thuật địa phương để ai ngưỡng mộ tranh của mình thì khuân về nhà giùm.



Không biết tại sao gia đình tôi lại có máu nghệ sĩ tràn lan mang đủ tài năng cầm kỳ thi họa. Về thể loại “cầm” thì mấy ông anh bà chị lớn đều biết chơi đàn dương cầm, bà chị cả là giáo sư dạy đàn xuất thân trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon, hai ông anh thì chơi vĩ cầm. Tôi hồi tiểu học cũng vào học dương cầm trường này nhưng đàn địch chẳng khá, về nhà trả bài cho bà chị, đánh dở quá bị chị la làm tôi vừa gõ vừa khóc như mưa trên phím ngà nên sau đó phải bỏ dở mộng làm”dương cầm thủ”. Còn về vụ đánh cờ trong mục “kỳ” thì tôi đầu hàng hai tay nhưng bố mẹ và anh chị lớn đều biết chơi mạt chược! Còn về “thi” thì hai ông anh nhà tôi đều biết làm thơ và viết truyện được đăng trong báo Ngôn Luận trong thời kỳ vàng son của thời Việt Nam Cộng Hòa và một ông còn viết truyện trường thuốc của ổng nữa in bán cho nhà sách. Hồi còn trung học tôi cũng tấp tểnh viết vài chuyện phiếm và dịch bài về y khoa cho báo Chính Luận của ông Đặng Văn Sung nên lâu lâu được tiền nhuận bút hai ba trăm để ăn quà vặt. Còn về “họa” thì con trai nhà tôi ai cũng ưa thích bộ môn này nhất là tôi. Tuy không nổi danh nhưng cũng tô điểm cuộc đời thêm ý nghĩa và giá trị.





Hội họa với tuổi thơ của tôi là một trang giấy trắng trinh nguyên với bao nhiêu nét vẽ ngây ngô hồn nhiên, tươi sáng, không qui tắc làm cho thằng bé thích thú say mê, nếu không thấy đẹp thì lại vo viên vứt đi và vẽ tranh khác. Đề tài là thú vật, cây cối, cảnh đồng quê hay bắt đầu mon men vẽ mặt mấy cô gái xuân thì. Đem ra khoe ông anh bị phê bình ngay một câu:





“Sao mày vẽ mặt cô này giống gáo dừa quá!”





Tôi tiu ngỉu như mèo cụt đuôi nhưng vẽ thì cứ vẽ, giấy quăng bừa bãi làm mẹ tôi la quá chừng. Đi tiểu học cuối giờ thì thích giờ họa. Giờ này chằc là giờ nghỉ mệt của thầy cô nên họ cứ để cho học trò tự do vẽ vời. Có lần ông thầy cắc cớ cho đề tài vẽ lá đu đủ nhưng ông không mang lá làm mẫu để vẽ mà ngồi rung đùi xem học trò làm ăn ra sao! Mấy đứa nhìn nhau hoang mang không biết lá như thế nào để mà vẽ. Một đứa nhanh trí xé giấy vo viên xin thầy đi vệ sinh. Hồi xưa đâu có giấy đi cầu như bây giờ. May ngay gần phòng cầu tiêu có cây đu đủ nên nó mang lá về phòng để chúng tôi truyền tay nhau vẽ.



Khi vào trường trung học công lập Nguyễn Trãi thì có thầy Thịnh Del là người chỉ dẫn đầu tiên về qui tắc hội họa căn bản như qui tắc kết cấu hay sructure. Thầy dạy vẽ các loại hình hộp, hình tròn, hình nón sao cho hợp mắt rồi về phối cảnh hay perspective khi vật gần mình thì vẽ đậm còn vật xa mình thì tô mầu nhạt đi và thu nhỏ. Bài tập tôi còn nhớ mãi là vẽ đường rầy xe lửa với đường chân trời (horizon line) và điểm tụ (vanishing point). Lóp học vui vì trò tha hồ tô vẽ và thầy tận tâm chỉ bảo.





Chúng tôi học ban Toán nên nhiều đứa lười không vẽ tranh nộp cho thầy chấm điểm. Thầy cho ngay con zero to tướng nhưng bằng bút chì và đe nếu nộp tranh cho thầy kỳ sau con số không sẽ được xóa đi! Vậy thầy rất thương và bao dung với học trò.





Tranh vẽ của Đặng Thống Nhất (hình tác giả cung cấp).

Triết lý về thẩm mỹ của thầy mà tôi ghi trong óc cho tới ngày hôm nay là Cái Đẹp nằm trong Cái Xấu hay được dịch nôm na là The Beauty of the Ugly. Lúc đầu nghe có vẻ khó hiểu nhưng thầy giải nghĩa rành mạch cho tụi tôi hiểu. Thí dụ điển hình là tranh của Vincent van Gogh (1853-1890) là họa sĩ thần tượng của tôi, gốc Hòa Lan thuộc phái hậu ấn tượng nổi tiếng với bức “Hoa Hướng Dương” và “Đêm Đầy Sao” . Ông đã sáng tác gần cả ngàn tác phẩm, có mang đi triển lãm nhưng bị chê bai nặng nề chỉ bán được một bức tranh trong đời cho ông anh là người buôn tranh. Các tác phẩm của ông có mầu sắc tươi vui yêu đời, nét vẽ sống động trái ngược với cuộc sống sầu thảm của ông. Ông bị bệnh tâm thần sống trong cảnh nghèo nàn, có lần tự cắt một phần tai trái sau cuộc tranh luận về hội họa, bị đưa vào dưỡng trí viện cuối cùng ông đã tự tử cắt đứt đời của mình. Sau khi ông mất đi mọi người mới khám phá các tác phẩm tuyệt tác siêu đẳng của ông và các tranh được bán với giá kỷ lục có tấm lên tới mấy trăm triệu đô la!