Tiếng Nói Cử Tri 4. Vui Buồn Sau Bầu Cử

Bây giờ là sáng ngày thứ Bảy 7-11. Ai theo dõi cuộc bầu cử thì đã biết, liên danh Biden-Harris đã thắng phiếu tại tiểu bang Pensylvania với 20 cử tri đoàn, nâng số phiếu của liên danh này lên 273, vượt qua con số 270 cần có để thắng cử. Dự đoán của đài CNN con số cuối cùng sẽ là là 306-232 CTĐ. Dĩ nhiên với tin này được loan ra sẽ làm cho hơn 74 triệu người vui và khoảng 70 triệu người buồn. Niềm vui được thể hiện qua các cuộc xuống đường rất đông người vẫy cờ ở nhiều thành phố lớn. Đặc biệt tại DC ngay chung quanh tòa Bạch Ốc.

Cộng sản VN và các nước độc tài có muốn phát tán tin bầu cử gian lận tại Mỹ không? Trên báo chí quốc tế và Mỹ hiện nay rất quan ngại việc ông Trump luôn miệng tố cáo bầu cử Mỹ gian lận mà không có cơ sở vững chắc. Tin tức tràn lan trên các trang mạng xã hội đủ loại, video hình ảnh để chứng minh là có gian lận mà chúng ta không biết video đó xuất xứ từ đâu, quay vào thời điểm nào, địa điểm nào. Đây là những câu hỏi người xem phải tỉnh táo đặt ra. Việc ông Trump tố cáo bầu cử gian lận có thể làm hại uy tín của nước Mỹ trước cộng đồng thế giới. Mỹ là tấm gương và dẫn đầu thế giới về nền dân chủ và pháp trị. Cả thế giới hiện đang đổ dồn mọi con mắt về Mỹ. Rồi đây, khi uy tín về một nước có nền dân chủ và công lý hàng đầu thế giới bị suy giảm, thì liệu Mỹ còn có tư cách để nói về dân chủ tự do với các nước khác nữa không? Mỹ còn có thể truyền cảm hứng và hy vọng cho người dân Việt Nam và các nước độc tài nữa không? Nhà nước VN không lâu sẽ có những luận điệu như, Mỹ cũng như VN, tham nhũng, xảo trá. Khi người dân VN mất hết niềm tin vào bất cứ thể chế dân chủ nào trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, thì những ý chí tranh đấu của họ từ đó mà cũng dần bị thui chột. Và nhà nước độc tài CSVN sẽ tiếp tục tồn tại vững bền. Một số người vì nhiệt tình cùng lòng sùng kính, dù biết có thể là fake news nhưng họ vẫn muốn nghe, muốn tin và muốn phổ biến đi khắp nơi. Các bạn hãy nhìn chung quanh. Gần đây trên FB tràn lan tiếng nói của nhiều người trong nước mà chưa rõ nguồn gốc quá trình quan tâm chính trị của họ ra sao, nhưng bỗng nhiên xuất hiện như vũ bão, tung hô TT Trump hết mình đánh Tàu cứu nước và cứ khăng khăng quả quyết là có bầu cử gian lận thì bạn hãy tự đặt câu hỏi. Các bạn hãy thận trọng. Đừng bao giờ vô tình tiếp tay với kẻ xấu, phát tán tin giả cho đến khi có được tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền. Kính mong anh chị em giúp phổ biến rộng rãi. Nếu mình là một psychologist, có lẽ mình sẽ nghiên cứu về tâm lý của nhóm người Việt pro T và nhóm người Việt anti T để tìm hiểu coi nguyên nhân và động cơ nào khiến họ tuy không quen biết gì nhau, mà suy nghĩ và nhận định của từng nhóm giống nhau đến kỳ lạ! 1/ Anti T không care nhiều về chuyện tăng thuế. Nếu phải đóng nhiều chút mà có thể giúp người nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng cho cộng đồng, và giúp chính mình lúc về già thì ok fine, no problem. Pro T rất ghét bị tăng thuế, họ cũng biết đồng thuế là để xây dựng các công trình công cộng, giúp người nghèo và giúp chính mình, nhưng ngoài ra họ còn nghĩ đóng thuế góp vào phúc lợi xã hội chỉ để nuôi bọn ăn bám! Tuy nhiên ý nghĩ này nó lấn át tất cả những ý nghĩ trên và kết quả là họ muốn T tại vị để không phải hồi hộp lỡ bị tăng thuế! 2/ Anti T coi việc đóng thuế và việc làm từ thiện đều là "help the poor", chỉ khác một bên là duty, một bên là optional. Còn Pro T coi hai việc này hoàn toàn khác nhau, đóng thuế là góp phần nuôi bọn ăn bám, donation là giúp đỡ người nghèo, tích phước đức về sau! 3/ Cùng 1 sự việc, nhóm anti T và nhóm pro T có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Ví dụ vụ anh cảnh sát đè cổ anh Floyd. Anti T cho rằng anh cảnh sát không tuân thủ luật pháp, lạm dụng quyền lực, anh Floyd chết oan. Còn phe pro T thì cho rằng anh cảnh sát “ lỡ tay” chứ không cố ý giết anh Floyd. Mà nếu có cố ý thì cũng đáng đời vì anh Floyd là thành phần bất hảo với nhiều tiền án tiền sự. Thậm chí rất nhiều bạn pro T mắng chửi thậm tệ là vì “một thằng Mỹ đen mà cả nước Mỹ náo loạn”; có bạn thì mỉa mai “chết vậy cũng đáng chết” khi thấy số tiền quyên góp cho gia đình anh ấy lên tới hàng triệu đô la! Bên pro T thì thấy anh Floyd lời quá còn gì? Vừa được tiền, vừa được tiếng, lại còn được các vị chức sắc quỳ lạy! (take a knee mà họ nghĩ là quỳ lạy thì chắc họ chả phân biệt được cái vẫy tay gọi người hay ngoắc chó!) Còn bên anti T thì thấy vì anh cảnh sát lạm dụng quyền lực quá mức mà nước Mỹ bạo loạn. Anh Floyd dù có tiền án tiền sự nhưng anh ta đã vào tù ra khám xong rồi. Nếu đang vi phạm án mới thì phải đem ra xét xử rồi mới có quyền kết tội, và tất nhiên không thể nào là tội phải chết! Anti T thấy rõ rằng không có đồng tiền nào mua được mạng người, nên dù có quyên góp bạc tỷ cũng không thể nhẫn tâm mà nói “chết như thế cũng đáng!” 4/ Về chuyện thuế má của T, anti T cho rằng T conflict of interest, làm Tổng thống nhưng vẫn run business và tìm khe hở pháp luật để lách thuế tới cùng kiệt là không đáng mặt lãnh đạo một quốc gia hùng cường. Phe pro T thì cho rằng đó là chuyện quá bình thường, làm business ai mà chẳng lách thuế? Phe anti T thấy nếu nhà giàu mà không đóng nhiều thuế, nhà nghèo không đóng thuế, thì dân trung lưu lãnh đủ, trong khi đúng lý là càng giàu phải càng đóng nhiều. Phe pro T thì nói T tuy không đóng nhiều thuế nhưng làm từ thiện rất nhiều, và trả khoản nọ khoản kia tới hàng triệu đô la! Cái này không phải chuyên môn của mình nên mình không bàn, nhưng mình nghĩ tiền từ thiện không thể đi vào ngân sách quốc gia. 5/ Về dịch Covid-19, phe anti T dè dặt cẩn trọng, sợ lây lan, tin vào scientist, tin vào số liệu từ John Hopkins, họ tức giận vì chính phủ không có sự chuẩn bị nên số người chết và nhiễm càng ngày càng tăng cao. Phe pro T tuyên bố chả thấy ai bị nhiễm hay chết vì Covid-19, sau này thì họ nói có quen biết nhiều người nhiễm nhưng đều recovered và chả ai chết nên không việc gì phải sợ. Các số liệu nhiễm và death rate đều do đảng Dân Chủ bịa ra để hại T và gây náo loạn, đưa dân Mỹ vào tình trạng giam lỏng, làm kinh tế tan nát, thất nghiệp lan tràn. Bản thân mình thì không bao giờ quên những ngày không đủ có mask, găng tay, gown... chỉ được mặc 1 bộ 1 shift nên không dám cởi ra để ăn uống, chỉ có đi restroom là bắt buộc phải cởi 6/ Về bầu cử thì phe pro T ai cũng phản đối bầu qua mails. Nhiều người có những câu chuyện như người chết cũng có phiếu bầu được count, tôi đi bầu in person mà họ nói đã bầu rồi nên không cho bầu thêm... Còn anti T thì phần đông đi bầu qua mails và đăng hình chụp phiếu bầu đã được cast qua hệ thống tracking. Có người đem ballot tới định bỏ vào thùng thư nhưng thấy vắng nên vô bầu trực tiếp thì nhân viên huỷ mail ballot ngay trước mặt. Bố của bạn mình vừa mất cách đây không lâu thì phiếu bầu không gửi về và guideline hướng dẫn điền phiếu gửi cho gia đình cũng không có tên ông. Vài ví dụ nhỏ trong giới hạn một bài viết nhưng cũng đã khá dài, cảm ơn những ai đã đọc tới khúc này! Mình không đánh giá ai đúng ai sai, ai nói thật ai nói xạo, mà chỉ tường thuật những gì mình thấy và nghe từ những người mình quen biết. Nước Mỹ đang bị xé toang thành nhiều mảnh, mà có lẽ khởi đầu là từ những sợi chỉ bung ra ngay chính mỗi cộng đồng bé nhỏ trong lòng quốc gia -------------------------- Một bài chia sẻ khác của Facebooker

Ý kiến chúng tôi. Ba-bốn mươi năm trước, khi đến định cư ở đất nước này, chúng ta tin tưởng vào nền dân chủ, tự do, pháp trị. Từ đó đến nay, quê hương này đã cho chúng ta cuộc sống phong phú, an bình, hạnh phúc... Con cái chúng ta có muôn vàn cơ hội thăng tiến như ước mong của mọi người. Để có kết qủa ấy chúng ta nhờ: - Các Tổ Phụ của nước Mỹ đã thiết lập ra một hệ thống chính trị lưỡng đảng, tam quyền phân lập để cân bằng quyền lực và kiểm soát lẫn nhau. Từ sự vững mạnh trong sạch của hệ thống này mà Hoa Kỳ phát triển không ngừng. - Tinh thần thượng tôn pháp luật, lòng bao dung rộng mở của các công dân đến định cư trước chúng ta. Chấp nhận và sẵn sàng nâng đỡ mọi người mới đến. - Và chính chúng ta cũng đã hoà nhập vào nền văn hóa, văn minh ấy để nỗ lực sống một cuộc đời tử tế tốt đẹp như mọi người. Câu hỏi đặt ra: Thế trong cuộc bầu cử vừa có gian lận không? Thưa có thể có. Như mỗi người chúng ta có những lầm lỗi, mỗi cộng đồng hay trong xã hội dù văn minh tốt đẹp đến đâu vẫn có một số cá nhân xấu xa, vi phạm pháp luật. Trong các cuộc bầu cử cũng vậy. Một số phần tử lưu manh hoặc bên này, hoặc bên kia sẽ cố lợi dụng những kẽ hở của các tổ chức để phá hoại. Xin nhớ đây là hành vi vi phạm pháp luật, nếu bắt được sẽ bị lãnh án hình sự. Tôi tin không có đảng phái nào chủ trương như thế. Tôi cũng tin tất cả mọi người dù khác chính kiến, nhưng tất cả đều yêu nước, đều lo cho vận mệnh quốc gia, cùng có chung một mục đích dân giàu nước mạnh. Tổng thống Trump và cựu PTT Biden đã tranh cãi với nhau suốt mấy tháng qua. Cộng đồng VN cũng đã làm giống như vậy. Luật chơi của nền dân chủ là thiểu số phục tùng đa số. Nay cuộc bầu cử đã qua, chức vị TT thứ 46 đã được lựa chọn. Cộng đồng người việt hãy gác lại chuyện bầu cử, bỏ qua những khác biệt. Hướng về tương lai xây dựng cuộc sống, vun bồi tình người như nó đã từng. Nếu ai vẫn tin rằng sự gian lận là có mục đích, có tổ chức. Điều qúi vị có thể làm là gửi các bằng chứng về cho ban vận động tranh cử của TT Trump. Họ mới tuyên bố rất cần những bằng chứng có nguồn gốc rõ ràng để theo đuổi việc kiện tụng với cơ quan pháp lý. Họ đang cần 60 triệu cho chiến dịch này. .



Đây là địa chỉ có thể liên lạc. //www.donaldjtrump.com

Có rất nhiều dư luận khác nhau trong mấy ngày qua. Là một cử tri tôi muốn đóng góp sự hiểu biết giới hạn về vấn đề này. Xin qúi vị thức giả chỉ giáo thêm nếu có những lầm lỡ, sai sót.Với các độc giả bên kia bờ đại dương.Chế độ độc tài, độc đảng cuả VN, việc bầu cử chỉ là một sự phô diễn cho có màu, khoe với thế giới là ta cũng có bầu cử, có dân chủ. Thật ra trong các cuộc bầu cử của các nước cs, tất cả các ứng viên đều do đảng CS chọn ra vài người của đảng, qua sự giới thiệu của Mặt Trận Tổ Quốc cũng là một cơ quan đại diện đảng. Các ứng viên này không cần phải vận động cử tri, chứng minh sự cống hiến, tài đức gì...Dân chọn ai cũng là người của đảng, vâng lời đảng, làm những việc có lợi cho đảng...Cho nên hầu hết dư luận gọi nhóm được bầu là quốc hội bù nhìn. Hay Nghị Gật.Ở Hoa Kỳ phương cách bầu cử khác hẳn.Mỗi đảng có nhiều ứng cử viên hoàn toàn tự do ghi danh cho mỗi chức vụ. Các ứng viên này sẽ được cử tri chọn lựa và loại ra trong các cuộc bầu cử sơ bộ, những người có số phiếu cao nhất của mỗi bên sẽ là đại diện đảng cho việc tranh cử cuối cùng ở vị trí ấy. Cũng có những cử tri độc lập, không cần sự đề cử của đảng phái nếu có tài-đức và tiền để tự vận động.Về việc bầu cử Tổng thống. Ở liên bang có hội đồng bầu cử riêng do lưỡng đảng cử đại diện để có những quyết định quan trọng cho mỗi cuộc bầu cử, bao gồm tổ chức các cuộc tranh cãi (debate) cho mỗi nhóm ứng cử viên từ sơ bộ cho đến kết cuộc. Chức vụ Tổng Thống là rất quan trọng nên mỗi ứng viên đều lựa chọn ra một ban vận động tranh cử cho mình. Ban này gồm những nhân tài về chính trị: Tổ chức các cuộc vận động tài chính để chi tiêu trong việc tranh cử, cố vấn các chính sách, tổ chức việc trình làng cho các ứng cử viên...Về phương pháp tổ chức các cuộc bầu cử này lại do luật lệ mỗi tiểu bang quyết định. Mỗi tiểu bang có những qui chế riêng đôi khi rất khác nhau. Bởi vậy khi kiểm phiếu, mỗi tiểu bang sẽ cho kết qủa sớm muộn khác nhau. Thí dụ: Ở Florida có khoảng hơn 10 triệu cử tri, hơn nửa trong số đó đi bầu sớm hoặc bầu qua thư... Họ kiểm cả hai loại này trước ngày bầu cử. Chiều ngày 3-11, họ chỉ cần kiểm số phiếu trong ngày đó nữa thôi. Nhờ vậy mà có kết qủa rất nhanh chóng, khoảng 11 giờ tối đã tươm tất. Trong khi ấy một số tiểu bang khác cho kiểm hai loại phiếu này sau. Đặc biệt tiểu bang Pensylvania, quốc hội quyết định không cho mở các lá phiếu bầu qua thư trước ngày bầu cử 3-11, rồi kiện tụng qua lại, cuối cùng ban bầu cử tiểu bang phải vâng theo lệnh toà án, nên kết qủa chậm như vậy.Một vấn đề khác. Chiến lược bên đảng Cộng Hoà không cho cúm tàu là quan trọng. Trong khi đảng DC dùng yếu tố này để tấn công TT đương nhiệm, cho ông là đã thất bại trong việc bảo vệ người dân. Đảng CH yêu cầu cử tri của họ trực tiếp đến bầu tại các phòng phiếu, trong khi đảng DC lại khuyến khích bầu qua thư cho nó an toàn. Vì vậy mà các tiểu bang chiến trường như: Wisconsin, Michigan, Pensyvania, Geogia...vì số cử tri của đảng CH đến bầu tại phòng phiếu được kiểm trước, dẫn trước. Sau đó khi mở các phiếu bầu qua thư là những phiếu ủng hộ đảng DC nên độ cách biệt cứ giảm dần ở các tiểu bang này, sau cùng như ngựa về ngược là vậy.Các cử tri mới phải ghi danh trước tháng 10, các cử tri cũ thì khỏi phải ghi danh lại. Dĩ nhiên tất cả phải là công dân hợp pháp tại Hoa Kỳ. Trước khi được công nhận, ban bầu cử ở mỗi quận hạt phải kiểm tra các thông tin cá nhân một cách chính xác và hợp lệ mới cấp phiếu bầu.Trong các ngày bầu cử và trong các cuộc kiểm phiếu, có đại diện của lưỡng đảng, có các máy thu hình hoạt động liên tục để giám sát để bảo đảm sự trong sáng, tất cả các hoạt động bầu cử đòi hỏi chính xác, công bằng, đúng luật lệ.Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.Sau ngày bầu cử bên phía ủng hộ đảng CH chuyền đi rất nhiều thông tin theo nhận định của chính vị TT đương nhiệm. Cuộc bầu cử lần này là gian lận, ông bị ăn cắp nên số phiếu DC cứ ngày một tăng dần...Và ông đã phát đơn kiện tại các toà án liên bang. Cho đến bây giờ theo Yahoo cho biết, hầu hết các đơn kiện đã bị tòa bác vì không có bằng chứng, số còn lại thì phải chờ thu thêm bằng chứng. Xem ra cuộc chiến pháp lý vẫn còn dài.Về vấn đề này, tôi xin trích thư của một luật sư trẻ tên Trần Kiều Ngọc.