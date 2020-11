Tiếng Nói Cử Tri 3. Hậu Kết Qủa Bầu Cử

Hồ Nguyễn

Hôm nay ngày Chúa Nhật 1-11. Chỉ còn hai ngày nữa thì cuộc bầu cử Tổng thống, Hạ nghị viện và1/3 số Thượng nghị sĩ của TNV liên bang xảy ra.



Dĩ nhiên ở tất cả các địa phương trên toàn Hoa Kỳ, cử tri còn có sự chọn lựa cho các chức vị khác nữa. Nhưng có lẽ các công dân Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng người gốc Việt nói riêng quan tâm nhất là các chức vụ liên bang, đặc biệt ai sẽ nắm giữ vai trò Tổng thống trong nhiệm kỳ tới? E rằng đợi đến sau khi có kết qủa bầu cử thì có thể mất đi tính khách quan của bài viết, nên tôi bỏ buổi xem games Football đầy thú vị để viết bài này.





Trước hết phải khen ngợi TT Donald J Trump trong việc làm sôi động mạnh mẽ không khí chính trị trong mùa bầu cử, ông là nguyên nhân làm cho rất nhiều công dân từ trước tới nay thờ ơ chính sự, đã quan tâm và tham gia tích cực vào việc nước. Không chỉ là việc tranh cãi, bàn luận trên mạng...mà thống kê cho thấy tính đến hôm nay có hơn 91 triệu phiếu đã được gửi qua bưu điện, hoặc trực tiếp đến bỏ phiếu tại các các địa điểm mở cửa. Chiếm khoảng 70% số lượng phiếu bầu của năm 2016. Riêng tiểu bang Texas có hơn 9 triệu phiếu đã bầu so với tổng số phiếu 8.8 kỳ trước.





Ai cũng biết sau nhiệm kỳ 4 năm của TT Trump, nước Mỹ đã chia làm hai phe rõ rệt nhất từ trên trăm năm qua. Từ chính quyền liên bang giữa hai ngành hành pháp và lập pháp, đến lưỡng viện quốc hội được phân chia quyền lực bởi lãnh tụ hai đảng Dân Chủ, Cộng Hoà. Không còn cái không khí tương nhượng, kính trọng nhau như xưa để cùng tính toán việc nước nữa. Đặc biệt trong 2 năm sau cùng, cái còn lại là sự gấu ó, cãi vã, bới lông tìm viết để đổ lỗi cho nhau, hoặc dùng mọi cơ hội để đạt mọi lợi ích cho phe phái của mình. Đơn cử TT Trump và Chủ tịch quốc hội đã không gặp mặt nhau hơn một năm qua thì làm sao có thể bàn việc ích quốc lợi dân?



Chúng tôi không dám lạm bàn đến việc ai đúng, ai sai. Việc ấy dành cho các nhà viết sử, họ có đủ khả năng chuyên môn, kiến thức chính trị và các tài liệu về các việc đã xảy ra...Họ sẽ ghi lại vào trang sử quốc gia Hoa Kỳ, làm bài học cho con cháu chúng ta sau này.





Về phía công chúng cũng không khác bao nhiêu, nước Mỹ cũng chia ra hai phe ngày càng rõ nét hơn. Nói chi đâu cho xa, cộng đồng người Việt lưu vong trước đây được mệnh danh là "Người Việt Quốc Gia", ý nghĩa là một tập thể người Việt Hải Ngoại, chống lại độc tài Cộng Sản trong nước, mục tiêu cuối cùng là xây dựng lại một Việt Nam có DÂN CHỦ - TỰ DO- thật sự Độc lập, với kết qủa nước giàu, dân mạnh...Nhưng gần đây ý nghĩa chống cộng hình như không còn hoặc ít ưu tiên, cái còn lại là không khí chia rẽ, chống đối, coi nhau như kẻ thù...xảy ra ở khắp nơi, cả trên các trang mạng lẫn sinh hoạt các nhóm vận động cho người mình hâm mộ. Ngoài việc binh - chống Tổng thống Donald J Trum, còn phải kể đến là hai phe theo hai đảng DC và CH chống đối nhau.



Trong cuộc đối đầu này dường như có một số nhân ít tố nêu ra và dẫn chứng tại sao thích và không thích vị tổng hiện tại. Xin đơn cử:





Trên trang nhà của MC Việt Thảo, người có tên Thảo Việt Trịnh, có STT;

TÔI & BẠN

Sự khác biệt giữa Tôi và những người bạn Dân Chủ của Tôi

Bạn

thấy sự kiêu ngạo của Trump

Tôi

thấy sự tự tin của Trump

Bạn

thấy chủ nghĩa dân tộc của Trump

Tôi

thấy chủ nghĩa yêu nước của Trump

Bạn

nghe thấy những lời nói không tưởng của Trump

Tôi

nghe thấy sự trung thực của Trump

Bạn

thấy sự phân biệt chủng tộc của Trump

Tôi

thấy lời nói của Trump bị sai lệch và xoắn lại bởi thông tin hằng ngày họ gán ghép cho phù hợp với câu chuyện và ý đồ của họ

Bạn

thấy Trump là một người Đảng Cộng Hoà

Tôi

thấy Trump là một người yêu Nước

Bạn

thấy Trump là một nhà Độc tài

Tôi

thấy Trump là người duy nhất sẵn sàng chiến đấu cho sự Tự Do của chúng ta

Bạn

thấy Trump là trẻ con

Tôi

thấy Trump là một chiến binh, không muốn chung hàng ngũ với những lời dối trá

Bạn

nghĩ Trump ghét người nhập cư

Tôi

biết Trump đã kết hôn với một người khác Nước

Bạn

thấy Trump chấm dứt việc nhập cư ở Mỹ,

Tôi

thấy Trump chào đón người nhập cư đến Mỹ MỘT CÁCH HỢP PHÁP.

Bạn

thấy những cái lồng của Trump ở biên giới,

Tôi

thấy những cái lồng của Obama ở biên giới.

Bạn

thấy Trump với một nền kinh tế khó khăn,

Tôi

thấy Trump đã và đang thiết lập nền kinh tế tuyệt vời cho nước Mỹ.

Cho

đến khi Đảng Dân chủ đóng cửa, bạn nhìn thấy bạo lực trên đường phố và gọi nó là “Mỹ của Trump”!

Tôi

thấy bạo lực trên đường phố của Đảng Dân Chủ từ chối sự giúp đỡ của Trump và gọi nó là “Nước Mỹ tự do”!

Bạn

muốn có một người chuyên nói lời hứa hẹn lên làm Tổng Thống,

Tôi

thật hạnh phúc khi chúng ta có một người lãnh đạo không chỉ nói mà còn có hành động đi đôi với việc làm.



Người

xứng đáng là Vua của một Siêu Cường Quốc

Ngài

đứng thẳng lưng không quỳ mọp, không sợ hãi một thế lực nào hay rào cản xung quanh ...



TÔI

& ANH, CHỊ & EM ... Chúng ta nhìn thấy mọi thứ rất khác xa ...

Chúng

ta là những cử tri trong một đất nước tự do bậc nhất trên thế giới “HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ”

DÙ

KHÔNG THÂN THIỆN, CŨNG KHÔNG NHÌN NHAU NHƯ KẺ THÙ ***** *****

Ở group Sự Thật Lề Đường, Facebooker



Thận Nhiên



VÌ SAO TÔI CHỐNG TỔNG THỐNG TRUMP T



Nêu quan điểm:





- Là một người di dân, tôi chống Tổng thống Trump vì những biểu hiện chia rẽ và kỳ thị chủng tộc, điều này tạo ảnh hưởng nguy hiểm trực tiếp đến bản thân tôi, gia đình tôi, cộng đồng di dân Việt Nam, và các cộng đồng di dân khác trên nước Mỹ.



- Là một người Việt Nam, tôi chống Tổng thống Trump vì không như những người tiền nhiệm, ông không quan tâm gì đến nhân quyền của Việt Nam, không có biểu hiện gì bênh vực cho giới tranh đấu cho dân chủ ở VN, cũng như bỏ mặc Hồng Kông, Tây Tạng và Tân Cương trước sự đàn áp của chính quyền TQ.



- Là một công dân Mỹ, tôi chống Tổng thống Trump vì những biểu hiện không làm tròn trách nhiệm công dân của ông: trốn lính, gian lận thuế, bất kính và vô ơn với các tiền nhân, với quân đội. Và thậm chí phản quốc khi làm lợi cho Nga và Putin.



- Là một công dân Mỹ, tôi chống Tổng thống Trump vì những thất bại trong những chính sách đối nội như: chống dịch Covid 19, kinh tế suy thoái, nạn thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe cho người dân, duy trì an ninh trong xã hội. Những phát ngôn của ông đã cổ vũ và kích động bạo lực từ những nhóm chủ trương da trắng thượng đẳng, những nhóm khủng bố nội địa, và tiền đề cho sự phân hoá xã hội.



- Là một công dân Mỹ, tôi chống Tổng thống Trump vì những thất bại trong chính sách đối ngoại. Ông làm mất đi vị trí và hình ảnh của một nước Mỹ hùng mạnh và hào hiệp như từng là. Ông làm suy giảm và mất đi lòng tin và sự gắn bó của các đồng minh. Thậm chí ông còn phản bội những đồng minh từng sát cánh bên nước Mỹ chống lại các thế lực khủng bố.

- Là một công dân Mỹ và là một người Việt, tôi chống Tổng thống Trump vì những thất bại trong chính sách chống lại kẻ thù Trung Cộng. Sau thương chiến, Trung Cộng chẳng những không suy yếu đi mà còn hung hăng hơn. Nạn nhân của cuộc thương chiến lại là người dân Mỹ khi phải gánh chịu giá cả đời sống tăng cao, giới nông dân phá sản.



- Là một người đang sống trên trái đất, tôi chống Tổng thống Trump vì quan điểm chống lại giới khoa học, không tin vào hiểm họa thay đổi khí hậu toàn cầu, và chính sách bỏ mặc và đả kích những nổ lực cứu chữa cho tình trạng xuống cấp của môi trường sống trên trái đất.



- Là một người viết, tôi chống Tổng thống Trump vì sự ngăn trở và những biểu hiện chống lại quyền tự do ngôn luận, chống lại giới truyền thông, và khuynh hướng độc tài của ông.





- Sau cùng, ở vị trí một người đàn ông, tôi khinh bỉ những biểu hiện và thái độ lố bịch, thô thiển, thô bỉ, nhỏ mọn của con đực Donald J. Trump đối với những đồng loại khác giới tính. Ông tạo nên ấn tượng người Nam là một kẻ nói dối không biết ngượng, một kẻ thích trau chuốt bộ mã mà ô trọc, một kẻ đê tiện có bắp thịt và túi tiền, một tay trọc phú mà kém văn hóa. Tóm lại, Tổng thống Trump làm thảm hại nhân dáng và nhân cách của phái Nam, cả bề ngoài lẫn tính cách.



******



Tôi không dám lạm bàn đến những suy nghĩ của hai tác giả thượng dẫn. Suy nghĩ, đánh giá, chọn lựa những vị lãnh đạo là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân ở xứ tự do. Đó chính là lý do chúng ta đánh đổi cả mạng sống để thoát nạn độc tài CS, tìm đến định cư ở đất nước này. Tôi kính trọng các tác giả đã phân tích dẫn chứng những ra những lý do làm cho họ tin tưởng và thuyết phục những người khác hãy suy nghĩ giống như họ. Tiếc thay thành phần này có tỉ lệ rất thấp. Số còn lại thường là những người ăn theo, họ chỉ ̉ bấm vào các ký hiệu: like, sad, angry.



Khi gặp các ý kiến trái ngược mà không đủ lý lẽ phản biện thì phát ra những hàng chữ vu khống, chụp mũ, kết án...



Điển hình: Những người theo đảng Cộng Hoà thì lên án đảng Dân Chủ là bán nước. Ngược lại bên Dân Chủ lên án Cộng Hoà là lưu manh. Tệ nhất câu mạ lị nặng nề dành cho nhau là ngu, là vô học... Một cách buộc tội rất gây sự mích lòng. Bạn có lý luận cách nào cũng phải công nhận có gần một nửa dân số ủng hộ mỗi bên. Trong số đó có biết bao nhà khoa bảng.



Một thành phần khác ít khi cụ thể nêu quan điểm của mình, mà chỉ chia sẻ lại các video clip của các người khác. Có cái rõ nguồn, có cái không. Một số người it theo dõi các thông tin đại chúng uy tín, đa chiều... mà tuyệt đối tin tưởng vào tiếng nói của các video này, khiến xảy ra những ngộ nhận đáng tiếc.



Những người theo đảng này thì cực lực lên án đảng kia là xấu, là vô dụng, chỉ có đảng mình mới xứng đáng nắm quyền điều hành đất nước.



Than ôi! Qúi vị lại muốn biến xứ Tự Do- Dân Chủ này thành độc đảng, cùng nghĩa với độc tài hay sao?



Trong các video mang thuyết âm mưu này, không biết từ đâu có thông tin cho rằng: Đảng Dân Chủ sẽ đưa đất nước đến Xã Hội Chủ Nghĩa như các nước Cộng Sản. Mới đây tôi comment trong một vài viết về tính phi đảng phái trong các tổ chức cộng đồng, như vậy sẽ giữ được sự đoàn kết, mang lại lợi ích lâu dài cho mục đích của tổ chức ấy. Có một người chống đảng DC đặt vấn đề rằng:

Mau Le

Hovan Nguyen Chính xác. Phải đa đảng thì mới có tự do, dân chủ, và nhân quyền, đất nước mới phát triển tiến bộ được. Có một điều xin hỏi bạn là đảng Dân Chủ hôm nay có chủ trương theo XHCN là cộng sản trá hình hay không?





Hovan Nguyen

Mau Le Qúa khứ, hiện tại, và tương lai...Không bao giờ có việc đó xảy ra.



Cộng Sản đồng nghĩa với độc đảng, độc tài. Hậu quả là vì quyền lợi của một nhóm nhỏ mà đàn áp những người dân thấp cổ bé miệng như chúng ta đã thấy.



Ở thể chế dân chủ. Người công dân có quyền lựa chọn chính quyền qua việc bầu cử tự do. Luật pháp rất rõ ràng và áp dụng triệt đề với mục đích bảo vệ công lý, công bằng cho công dân.



Ai đó lập lờ đánh lận, dùng chữ chủ nghĩa xã hội đề đánh đồng "chính sách "Dân Chủ Xã Hội để mê hoặc cử tri, nhằm vận động cho mục tiêu chính trị. Chính sách xã hội trong chế độ Tự Do Dân Chủ hoàn toàn khác với CNXH trong độc tài cs.



Điển hình hãy xem Canada và một số nước bên Âu châu như Phần Lan, Đan Mạch... là những nước tự do dân chủ, họ có chính sách Dân Chủ Xã Hội với mục đích đánh thuế cao trên những người giàu, tập đoàn giàu để hỗ trợ cho người nghèo, giảm bớt cách biệt mức sống giàu nghèo trong xã hội. Các nước này đã áp dụng chính sách ấy bao nhiêu năm nay mà họ có trở thành độc đảng, độc tài đâu. Ngược lại, hãy nhìn cuộc sống của người dân những nơi đó bình an, hạnh phúc như thế nào.



Tôi là một cử tri độc lập, Công Giáo, nhưng không coi đảng phái là vấn đề chọn lựa ứng viên trong mùa bầu cử. Tôi chọn mỗi cá nhân theo nhận xét của mình.



Tôi vẫn cho rằng mỗi đảng phái có những chính sách (policy) riêng. Nó được gần một nửa công dân thấy phù hợp và ủng hộ. Khả năng, tính cách của mỗi cá nhân khó thay đổi, nhưng chính sách của mỗi đảng phái có thể thay đổi theo nhu cầu, nguyện vọng của công dân. Các cử tri sẽ xem xét các chính sách này, tình hình của đất nước trong hoàn cảnh, thời gian hiện tại, cộng với thành tích cống hiến của mỗi ứng viên, số cử tri này nghiêng về bên nào thì bên đó thắng.





Cá nhân chúng tôi đã chọn lựa và đi bầu. Số tôi xui lắm, ba bốn lần vừa qua cứ bầu cho ai thì người đó thất cử.



Lần này mà lập lại như vậy tôi cũng an vui. Bởi cách nhìn, đánh giá của mình về ứng cử viên mình chọn lựa chưa chắc đúng, mà có đúng chăng nữa cũng chưa chắc có đa số nhìn nhận. Mình thấy hai ƯCV Tổng thống vất vả suốt mấy tháng trời, ai được số đông công nhận có tài-đức thì lãnh đạo đất nước. Hoa Kỳ tốt lên thì toàn dân được hưởng, có xấu đi thì cùng chia nhau nhận lãnh. Dù thế nào cũng không thể tệ như quê mẹ VN, bị độc tài cs cai trị nên nó mới thê thảm như thế.





Tội nghiệp nhất là sự phân cực, chia rẽ còn xảy ra ở các đơn vị nhỏ hơn, như: Trong sinh hoạt tôn giáo, gia đình hay các nhóm bạn hữu. Khác nhau về cách nhìn chưa chắc đúng mà sinh ra cãi vã, thù hận nhau. Tôi mong rằng cộng đồng người Việt hãy bỏ qua mọi hiềm khích, nối lại vòng tay để chiến đấu cho quê hương và dân tộc VN.





Trong nhóm bạn hữu cả thân và sơ. Có những người dùng những từ ngữ như: Bọn, thằng, đám...một cách khinh miệt với những người không đồng quan điểm với mình. Thưa các bạn, qúi vị sẽ nghĩ sao về những người mình tỏ ý khinh miệt ấy lại chọn đúng người mà đa số công dân sẽ chọn để giữ vai trò lãnh đạo đất nước trong thời gian tới?





Có người than phiền với tôi rằng: Họ bị hủy kết bạn vì bất đồng chính kiến. Tôi trả lời rằng: Tại sao lại trẻ con như thế? Vấn đề chính trị qúa bao la, cộng đồng người Việt có số lượng nhỏ bé trong các nhóm cử tri, khó có khả năng làm thay đổi kết qủa bầu cử, việc gì mà phải cạn tàu ráo máng với nhau như vậy. Tôi rất trân trọng tình bạn, dù có bị thách thức cũng không hủy bỏ. Tuy nhiên nếu ai vì việc này mà hủy đi sự trân trọng ấy, tôi cũng không tiếc.





