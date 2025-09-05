Cây Chĩa Ba Thần Hải Vương Tinh



Hình do tác giả cung cấp

Nguyễn Văn Tới - Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018, giải vinh danh Tác Phẩm 2019 và giải vinh danh Tác giả, Tác phẩm 2021. Là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển, ông định cư tại Mỹ từ 1990, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Bài này tác giả ghi lại hành trình mười năm săn đuổi và tiêu diệt Osama Bin Laden, viết trong tháng 9 tưởng niệm với thông điệp: công lý có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng.





*





Biến cố đau thương 9-11 đã xảy ra cách đây 24 năm, vẫn còn là một bi kịch đau thương trong lòng người Mỹ. Bộ Quốc Phòng Mỹ quyết định bằng mọi giá, phải bắt cho được Osama Bin Laden, OBL, kẻ chủ mưu khủng bố, bắt hắn phải đền tội để làm gương cho những tên khủng bố khác. Chiến dịch Neptune Spear, Cây Chĩa Ba của thần Hải Vương Tinh, được lên kế hoạch để săn đuổi và sau 10 năm âm thầm nhưng quyết liệt, đã bắt và giết chết tên trùm này tại Pakistan.





Trong thần thoại La Mã, Neptune là vị thần của biển Cả, hay còn gọi là thần Poseidon. Chiến dịch được đặt tên như vậy vì cây chĩa Ba là huy hiệu (insignia) của một nhóm lực lượng đặc nhiệm được gọi là Seal Team Six. Cây chĩa ba mang ý nghĩa cú đánh thần tốc, sắc bén, và chính xác.





OBL đã kịp trốn vào vùng núi cao hiểm trở Tora Bora phía Đông Afghanistan, giáp ranh với Pakistan, nơi không mấy người dám đặt chân đến. Đây là vùng thánh địa của tổ chức khủng bố Al-Qaeda do hắn cầm đầu. Ngày 12 tháng 12, 2001, không quân Mỹ mở cuộc không kích, ném bom dữ dội vào những căn hầm bí mật nơi OBL ẩn núp; thoát chết nhưng không chịu nổi, hắn đã âm thầm trốn ra khỏi vùng này và biến mất không còn tăm tích.





*





Thành phố nghỉ mát Abbottabad, phía Bắc Pakistan, nơi tọa lạc căn cứ không quân chiến lược quan trọng Kalabagh Airbase, nó nằm gần đường biên giới Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan là nơi vẫn còn xảy ra tranh chấp đẫm máu giữa hai bên. Trên đỉnh đồi cao, sừng sững nhìn xuống thành phố là trường võ bị quốc gia PMA, Pakistan Military Academy, nơi đào tạo sĩ quan ưu tú của đất nước.





Năm 2005. Ở cuối một con đường đất, khu phố Bilal Town, cách trường Võ Bị khoảng 1.3 km, địa chỉ Warizistan Haveli, Bilal Town, Abbottabad, Pakistan, một ngôi nhà lớn 3 tầng tọa lạc trên mảnh đất hình tam giác diện tích 3,500 m2, được bao quanh bằng tường đá cao 5 mét, bên trên giăng giây thép gai, có 2 cổng ra vào được gắn hệ thống an ninh, coi rất bề thế, nhưng lại có rất ít cửa sổ. Tầng cao nhất lại được xây thêm một bức tường cao 2 mét, khiến tòa nhà giống như một pháo đài. Điểm đặc biệt là ngôi nhà không có điện thoại và Internet, không xài dịch vụ đổ rác như mọi nhà khác trong khu phố. Người trong nhà tự làm vườn, trồng rau, nuôi bò, cừu trong chuồng mà không cần ra chợ.





Trên tầng cao nhất của ngôi nhà, một người đàn ông cao lớn, lưng hơi còng như mang một gánh nặng vô hình, râu tóc bạc phơ, đứng bên cánh cửa sổ duy nhất, đưa tay vén tấm rèm, nhìn xuống con đường chạy dài theo con hẻm bên hông nhà. Mắt ông đăm chiêu, gương mặt khắc khổ như chưa bao giờ biết cười. Ông ta có thói quen đứng đó hằng giờ mỗi ngày, đôi mắt mờ đục âm thầm quan sát, đôi khi nhìn chăm chăm xuống phía dưới đường mà như không thấy gì.





Người dân ở đây, không ai quen biết hoặc đã từng gặp mặt người chủ căn nhà, họ chỉ biết nhiều năm trước, tòa nhà được mua lại và sửa chữa rất nhiều, rồi thấy có người ra vô, thỉnh thoảng nghe tiếng con nít cười đùa trong sân, tuyệt nhiên không thấy chủ nhà ra giao tiếp với hàng xóm. Người dân ở đây cũng quen dần với thái độ của người hàng xóm không thân thiện này.





Một buổi chiều mùa đông giá rét cuối năm 2010, Abu Ahmed Al-Kuwaiti nhanh nhẹn dắt chiếc xe gắn máy ra khỏi cổng ngôi biệt thự. Theo thói quen, hắn nhìn trước trông sau coi có ai để ý mình không, rồi mới đạp máy xe và phóng đi. Đầu quấn khăn turban che kín gần hết khuôn mặt, hắn chạy ngoằn nguèo một lúc rồi hướng về phía chợ, ghé vào một cửa tiệm, ngồi nhấm nháp ly cà phê, mắt hướng ra phía cửa, vẻ sốt ruột như đang chờ đợi ai.





Abu Ahmed là người tôn thờ và phục tùng OBL như một tín đồ sùng bái đấng tiên tri, một vị thánh thần. Hắn không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt thủ lĩnh, chỉ cúi đầu vâng dạ, đặt tay lên ngực trái thì thầm “Ngài là tiếng gọi của Allah trong thời đại mù lòa”. Hắn vâng theo mọi chỉ thị và lời sai khiến, không hề thắc mắc. OBL yên tâm tuyệt đối và tin vào lòng trung thành của Abu.





Bỗng có tiếng gọi to:

- Phải Abu Ahmed đó không?





Abu quay lại. Thì ra thằng bạn ngày xưa cùng chung trong cuộc thánh chiến Mujihadeen. Cả hai đứng dậy, bước đến, ôm nhau và hôn trên má theo phong tục địa phương.





Tay bắt mặt mừng, cả hai chuyện trò rôm rả, không biết có một người khách ngồi trong góc quán đang lắng nghe, đằng sau một tờ báo che kín mặt. Khi cả hai rời đi, người khách lạ cũng âm thầm theo sau.

*





Năm 2006, trại giam Guantanamo, Cuba. Sau khi bị hỏi cung, trở về phòng, Khalid Sheikh, còn gọi là Mohammed (KSM) Sheikh, một đồng phạm quan trọng thứ 2 trong biến cố 9-11, hắn chối không biết OBL đang trốn ở đâu. Nhưng khi về phòng, hắn bí mật thông cung, dặn dò các đồng phạm khác: không được khai hay nhắc nhở đến cái tên Abu Ahmed. Hắn và đồng bọn không ngờ rằng trong phòng giam đã được gắn một hệ thống cameras kỹ thuật cao, theo dõi và nghe không sót một lời nói hoặc cử chỉ nào của phạm nhân.

*

Đô Đốc William McRaven được triệu hồi cấp tốc về ban tham mưu ở Ngũ Giác Đài (Pentagon). Ngày 11 tháng 3, 2011, Robert O’Neil, trưởng toán Navy Seal Team 6, đang nghỉ hè cùng gia đình sau một chiến dịch bên Trung Đông, anh nhận được cú điện thoại khẩn cấp từ Đô Đốc McCraven cho hay phải tập họp toàn đơn vị, chuẩn bị đầy đủ hành trang, dụng cụ để lên đường. Địa điểm và mục tiêu cho biết sau.





Robert không xa lạ gì với những công tác đột ngột và khẩn cấp như vậy, anh vốn là một sĩ quan đặc nhiệm, chuyên nghiệp, vào sinh ra tử, anh không nề hà hiểm nguy. Nhưng điều khiến anh trăn trở nhất là làm cách nào nói cho vợ con hiểu khi anh ôm hôn và từ giã vợ con, trở về căn cứ gặp mặt đồng đội để chuẩn bị lên đường.





Chuyến công tác trước, một đồng đội và cũng là bạn thân của anh, khi từ biệt vợ con ra đi, đã mãi mãi không trở về. Khi Robert qua thăm và báo hung tin cho gia đình người góa phụ, hai đứa con thơ của người bạn hỏi anh “ba cháu bao giờ về?”. Câu hỏi như mũi dao xoáy thẳng vào tim, khiến anh phải quay đi ngăn giòng nước mắt ướt đẵm trên mi. Anh nghẹn ngào ôm hai đứa trẻ vào lòng thì thầm:





- Ba các cháu đã về với tổ quốc, với quê cha đất tổ.





Anh nhớ mãi và bị ám ảnh bởi ánh mắt ngơ ngác của hai đứa trẻ và âm thanh cái đĩa rơi vỡ khô khốc trên nền gạch khi vợ của bạn mình xuất hiện ở ngưỡng căn bếp; một sự lặng im của nỗi đau chất ngất, đôi mắt lặng đi kinh hoàng nhìn anh, không nói nổi một lời. Đời anh, sống chết kề cận, chứng kiến quá nhiều điều kinh khủng, nhưng cái khoảnh khắc đó đã để lại trong anh một ký ức đau đớn không bao giờ quên.

*

Một chiếc vận tải cơ C17 Globemaster đang chờ ngoài phi đạo. Phi hành đoàn đã chất xong mấy “containers” và hàng hóa được bao bọc kỹ càng, không ai biết bên trong là những gì. Ba người lính không quân đang kiểm soát lại tất cả các “tie-downs”, bảo đảm hàng hóa được thắt dây chặt chẽ, người chuẩn úy trẻ tuổi, “the load master”, đi một vòng kiểm soát lại lần cuối. Bên trong cockpit, 2 viên phi công đang lướt qua từng chi tiết trong cuốn “check list” trước khi cất cánh.





Một chiếc xe vận tải chạy đến phía sau khoang chở hàng, 23 người lính đặc nhiệm, quân phục gọn gàng, nhảy xuống; từng người một bước lên và dạt ra 2 bên hàng ghế dọc theo sát thân phi cơ.





Ngay lập tức, Đô Đốc McRaven đích thân ra tiễn tận bên trong khoang cargo, bắt tay từng người và căn dặn:





- Trong chiến dịch tối mật này, nếu thất bại, bị bao vây, các bạn phải tự mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thoát ra ngoài tìm đường về căn cứ. Sẽ không có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ quân đội Mỹ và cũng sẽ không có việc trao đổi con tin. Các bạn chỉ có một con đường, một lựa chọn duy nhất là CHIẾN THẮNG.





Mọi người im lặng nhận chỉ thị với vẻ mặt nghiêm nghị và quyết tâm cùng thưa:





- Thưa Đô Đốc, rõ và sẵn sàng.





Khi viên Phi công thông báo “Welcome to BAF, Afghanistan”, mọi người mới biết mình chuẩn bị đáp xuống phi trường Bagram Air Force base, căn cứ quân sự lớn nhất của quân đội Mỹ, phía Đông Bắc Afghanistan.





Ngày hôm sau, cả toán được chuyên chở đến một khu trại nhỏ bé nằm gần BAF, Camp Alpha, thành phố Jalalabad, khá xa tỉnh bang Parwan Province. Ra đón Seal Team 6 là hai nhân viên mặc thường phục của CIA (Central Intelligence Agency) và JSOC (Joint Special Operations Command). Họ là những nhân viên ưu tú, chuyên lên kế hoạch và điều phối huấn luyện trong những chiến dịch thật đặc biệt. Tất cả đi bộ tới một tòa nhà lớn như một tòa nhà thực thụ và mới vừa được cất lên bằng ván ép, mùi gỗ mới vẫn còn phảng phất đâu đây, kích thước giống y như tòa nhà của OBL (a full-scale mock-up building). Người có vẻ là chỉ huy lên tiếng:





- Tự Do của đất nước chúng ta đã bị tấn công ngày 11 tháng 9, 2001 bởi những kẻ dấu mặt hèn nhát, nhiệm vụ chúng ta là phải bảo vệ Tự Do cho đến cùng bằng chiến dịch Neptune Spear. Nhiệm vụ của các bạn là săn lùng OBL, nếu không bắt sống được thì giết chết. Chi tiết sẽ cho biết sau. Có 3 bài tập các bạn phải nhuần nhuyễn, ngay cả trong giấc ngủ, cũng phải thuộc nằm lòng. 1. Di chuyển bằng trực thăng đặc biệt để xâm nhập vào địa điểm. 2. “Dọn dẹp phòng” và xác định nhân thân của mục tiêu HVT (high valued target). 3. Thoát hiểm và biến mất.





Ngừng lại một chút cho ai nấy có đủ thời gian thẩm thấu 3 điều cần nhớ, ông tiếp tục:





- Bắt đầu từ hôm nay, không ai được ra khỏi doanh trại, không tiếp xúc bất cứ ai, không gọi điện thoại về nhà, tắt hết cell phones, tuyệt đối giữ kín thông tin cho đến khi chiến dịch thành công. Điều cần làm bây giờ là “kế hoạch, kế hoạch, kế hoạch và thực tập, thực tập, thực tập” (plan, plan, plan and rehearsal, rehearsal, rehearsal). 12 giờ một ngày. Rõ chưa?





- Thưa rõ.

- Các bạn có 1 giờ chuẩn bị. Có câu hỏi gì không? Nếu không. Tan hàng.

Thưa rõ.









Những ngày đầu năm 2011, những chiếc MQ1-C Drones, máy bay không người lái, không mang theo hỏa tiễn laser, đều đặn cất cánh hằng ngày từ căn cứ BAF. Tất cả các chuyến bay đều được mã hóa và được lập trình bay tự động theo một đường bay và độ cao nhất định, nhắm hướng Pakistan, đi đi, về về không nghỉ một ngày nào. Từ trên cao những không ảnh được chuyển về bộ chỉ huy CENTCOM, đến một tòa nhà của CIA. Các nhân viên phân tích, dựa vào ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng và chiều cao ngoại lệ của một bóng người trên tầng 3 tòa nhà, hằng ngày vào giờ nhất định, cái bóng lặng lẽ vén màn nhìn ra ngoài. Đối với một người Ả Rập, OBL có một chiều cao vượt trôi người thường. Những không ảnh này, bao gồm cả hình ảnh từ sân trước đến sân sau, hình ảnh trẻ em chơi đùa trong sân, những người ra vô tòa nhà, cho đến thói quen của họ, tất cả được gởi về đều đặn trong vòng hơn 4 tháng.



Một buổi sáng tháng 4, 2011. Khu phố Waziristan Haveli. Cả xóm rủ nhau đem trẻ em đi chích ngừa Thủy Đậu. Một phái đoàn y tế trên thành phố xuống chích ngừa cho trẻ em theo định kỳ, không tốn tiền. Các bà mẹ dẫn đám trẻ nhỏ, lũ lượt lên bệnh xá, xếp hàng chờ tới phiên. Trước khi chích, vị bác sĩ nhìn vào hồ sơ của từng đứa trẻ và kiểm tra tên, tuổi, và địa chỉ từng nhà. Căn nhà “pháo đài” hiện lên trong một mẫu đơn chích ngừa. Khi chích ngừa đứa trẻ, vị bác sĩ cẩn thận lấy mẫu DNA của đứa bé, bỏ vào trong một ống nghiệm nhỏ và niêm phong rất cẩn thận.



*





Ngũ Giác Đài. Ngày 28 tháng 4, 2011 Một cuộc họp của ban An Ninh quốc gia, National Security Group. Đô Dốc McRaven trình bày chi tiết kế hoạch. Chủ tịch ủy ban chấp thuận chiến dịch Neptune Spear, đóng dấu tuyệt mật và gởi lên Tổng Thống.



*





Căn cứ Jalalabad thuộc BAF, Afghanistan. Ngày 1 tháng 5, 2011. Lúc 00:30 sáng. Hai chiếc trực thăng Sikorsky cất cánh rời khỏi phi đạo trong bóng đêm, đèn phi hành được tắt hết. Chuyến bay 162 miles dự trù để đến được mục tiêu.





Trực thăng Sikorsky là phiên bản cải tiến của trực thăng Black Hawk với thân máy bay được bắn ri-vê bằng phẳng với vỏ máy bay, được phủ lên một loại sơn đặc biệt RAM (Raw Absorbing Material) thẩm thấu sóng radar. Nếu xuất hiện trên màn ảnh radar của địch thì kích thước chỉ bằng con chim sẽ không gây chú ý của kẻ thù. Ngoài 4 cánh quạt chính, 4 cánh quạt sau đuôi được thêm vào cánh thứ 5 để triệt tiêu tiếng động, giúp máy bay giảm tiếng ồn khi phi hành. Vì những tính năng này, trực thăng có thể bay rất thấp, men theo khe núi, không gây ồn ào, và tránh được radar.





Toán đặc nhiệm được trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết dành cho chiến dịch như nón chống đạn gắn kính hồng ngoại tuyến và máy liên lạc giảm âm thanh tối tân nhất, có thể “text” với nhau mà không cần nói chuyện; tất cả đều mang tiểu liên HK 416, Hecker & Koch, cỡ đạn 5.56 mm, có thể bắn 850 viên đạn trong 1 phút với ống nhắm laser và súng ngắn cực nhẹ.





Hai chiếc Sikorsky bay trong bóng đêm vào không phận Pakistan, bay ngoằn ngoèo quanh co giữa các khe núi, chỉ dựa trên kính hồng ngoại tuyến và hệ thống TCAS (Traffic Collision & Avoidance System) để tránh đụng vào vách núi. Viên phi công rất nhà nghề, dày dạn kinh nghiệm, bay thật êm đến địa điểm mà dàn radar của Pakistan không hề hay biết.

Tiểu liên HK 416 được trang bị cho đội đặc nhiệm.

Nón bảo vệ Helmet Ops Core FAST (Future Assault Shell Technology). Nặng 1.47 lbs (667 gr) làm bằng chất liệu ultra high molecular weight polyethylene fibers. Được gắn communication Gears, hệ thống liên lạc.

Cùng một lúc, tại phòng theo dõi tình hình ở tòa Bạch Ốc. TT Obama, ủy ban An Ninh, Giám Đốc CIA và nhiều nhân vật liên quan đến chiến dịch, tất cả ngồi quanh cái sofa thật rộng, mắt chăm chú nhìn lên màn hình khổng lồ ở giữa phòng, theo dõi từng đường bay, từng cử động, bước đi của toán biệt kích, Real-Time Action, đang xảy ra bên kia quả địa cầu. Căn phòng lặng im, có phần ngột ngạt, chỉ thỉnh thoảng nghe vài tiếng động của ly tách trên bàn và bước chân đi lại thật nhẹ nhàng.



*





00:30 giờ Pakistan, theo kế hoạch, chiếc trực thăng thứ nhất sẽ đổ bộ biệt kích xuống mái nhà của tầng 3, bắt hoặc giết OBL xong, sẽ đánh từ trên xuống. Chiếc thứ hai sẽ đáp xuống sân nhà để biệt kích đánh từ dưới lên. Không may, thời tiết ngày đó quá nóng, không khí loảng, cánh quạt tạo ra luồng khí xoáy (vortex) lực nâng bị giảm mạnh, chiếc trực thăng rơi trên bức tường, gãy đôi, phần trước bên ngoài sân, phần đuôi nằm vắt lên tường bên trong sân. Tất cả toán biệt kích và phi công không ai bị thương, họ phải chuyển qua phương án B, đánh từ bên ngoài cổng vô và từ dưới lên.





00:32 giờ Pakistan. Dùng thuốc nổ, họ phá cánh cổng gỗ nặng nề, tràn thật nhanh vào trong sân và đánh thốc lên trên. Chiếc trực thăng thứ hai đáp xuống an toàn. Hai toán chia ra làm 2 ngã đồng loạt tiến về phía trước, toán thứ nhất phá cánh cửa chính tòa nhà. Toán thứ hai đi vào bằng cánh cửa nhà để xe. Vừa thấy hai bóng người mang súng xuất hiện, một loạt đạn vang lên, Abu và người em trai gục xuống. Họ tiếp tục lên tầng 2, một bóng người khác lấp ló sau tường, người thông dịch viên kêu lên bằng tiếng Ả Rập “lại đây, lại đây”. Tưởng cùng phe, bóng đen ló đầu và bước ra, một viên đạn kết liễu mạng sống Khalid, đứa con trai của OBL.





Khi lên tầng 3, thấy nhiều bóng người đằng sau tấm màn, một bóng người cao lớn đứng cách người lính biệt kích chừng 1 mét, bóng đen đó nhoài người với lấy cây súng đầu giường, cùng 1 lúc, một cái bóng khác lao về phía người lính. Hai phát súng hãm thanh vang lên rất nhỏ trong căn phòng tối, hai thây người đổ nghiêng qua một phía. Một trong mấy bà vợ và OBL nằm sõng soài trên vũng máu. Cái bóng cao lớn đồng thời ngã dạt sang một bên.





Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 19 phút tính từ lúc đáp xuống cho đến lúc bay đi; tiếng súng im bặt và mọi vật cần phải dọn dẹp và đem đi đã được đóng gói cẩn thận. Hàng xóm đổ nhào ra đường, chạy về phía tòa nhà, bàn tán xôn xao, không biết chuyện gì đang xảy ra. Người thông dịch viên trong trang phục lính Pakistan, vội vàng bước ra giải thích đây là một cuộc tập dượt của quân đội chính phủ, xin mời bà con ai về nhà nấy ngay lập tức. Có người còn luyến tiếc lẫn tò mò, cố gắng nấn ná lại để coi; người thông dịch viên phải lên đạn cây súng, tiếng sắt thép vang lên rợn người, anh ta ra lệnh phải về, nếu không bị bắn.





Bên trong nhà, toàn biệt kích, ai nấy lo phận sự của mình. Họ làm thật nhanh và gọn gàng, khuân đi tất cả máy móc điện toán, giấy tờ, tài liệu, và những gì cần thiết. Một người lính đang lấy mẫu DNA của OBL và dùng con dao mổ nhỏ xíu cắt toàn bộ miếng da mặt của tên trùm khủng bố, bỏ vào một cái hộp đặc biệt. Xong việc anh ta đưa ngón tay trỏ và ngón cái giao nhau thành hình tròn, gật đầu ra dấu cho trưởng toán.





Trong phòng tình hình tại tòa Bạch Ốc, ai nấy nín thở theo dõi toàn cảnh hành động trên màn ảnh lớn, từng tích tắc một, gương mặt ai cũng căng thẳng vì hồi hộp. Người trưởng toán biệt kích xuất hiện trước ống kính, nói ngắn gọn 1 câu:





- For God and country- Geronimo, Geronimo, Geronimo. Geronimo E-K-I-A. (Geronimo Enemy Killed In Action). (1) Geronimo bị giết ngay tại trận.

Cả căn phòng thở phào nhẹ nhõm, những gương mặt căng thẳng giờ dãn ra tươi tắn, tiếng vỗ tay high-five vang lên trong căn phòng tràn ngập tiếng bàn tán xôn xao.





Vài phút sau, người trưởng toán lại đứng trước ống kính, nói thật nhanh:

- Package secure. (Hàng đã được đóng gói).



*





Phương án B: chiếc trực thăng Shinook CH-47 dự bị đến liền sau đó, đáp xuống sân bên ngoài khuôn viên tòa nhà, “bốc” toán biệt kích của chiếc thứ nhất đã bị hư. Cả nhóm 22 người chia nhau lên 2 chiếc trực thăng, chỉ còn lại một người trưởng toán của nhóm thứ 2, anh đi một vòng thật nhanh quan sát chiếc Sikorsky bị nạn, rồi cũng nhanh nhẹn nhảy lên máy bay. Vừa cất cánh lên cao trong khoảng cách an toàn, anh móc túi lấy cái “remote” ra, bấm cái nút đỏ, một tiếng nổ vang, xác chiếc trực thăng nằm lại nổ tung, ngọn lửa bùng lên cao.





Cả hai chiếc trực thăng xả hết tốc lực bay đi. Lúc này, không quân Pakistan mới bắt đầu đẩy 2 chiếc chiến đấu cơ F-16 ra khỏi hangar, khởi động máy, bay lên tìm kiếm thì hai chiếc trực thăng chở toán biệt kích Seal Team 6 đã về gần tới không phận Afghanistan.





Viên phi công loan báo “welcome to Afghanistan”, mọi người đều kêu lên vui mừng “we make it”.





Người trưởng toán, một lần nữa, xuất hiện trên màn ảnh căn phòng tình hình tòa Bạch Ốc.





- All Eagles home. (Tất cả về nhà an toàn).





02:52. Hai chiếc trực thăng về đến căn cứ Jalalabad an toàn, không thiệt hại về nhân mạng, chỉ mất một chiếc Sikorsky. Hai nhân viên chịu trách nhiệm, ra tận đường băng, bắt tay chúc mừng nhóm đặc nhiệm đã hoàn thành chiến dịch, giết được tên đầu sỏ cuối cùng chịu trách nhiệm cho vụ khủng bố 9-11. Mọi người nhìn nhau, gương mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nói lên niềm vui chiến thắng.





Ngoài những tài liệu liên quan đến nhân sự và những kế hoạch phá hoại trong tương lai tịch thu tại hiện trường đã giúp chính phủ Mỹ và đồng minh tránh được nhiều vụ khủng bố sau này; có thêm những máy tính, nhiều ổ cứng chứa đựng rất nhiều phim XXX mà OBL đã cất công sưu tầm bao lâu nay, tất cả đều được sản xuất từ các nước phương Tây và Mỹ mà OBL thường hay rao giảng cho đàn em là đồi trụy.





Ngày 3 tháng 5, 2011, khi bình minh với những tia nắng vàng vừa nhô lên phía chân trời, một chiếc C-130 cất cánh từ căn cứ Jalalabad, Afghanistan, bay trực chỉ ngoài khơi phía Bắc vùng biển Arabian Sea, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc hàng không mẫu h ạm USS Carlson. Hai người lính khiêng xuống một chiếc băng ca, trên đó một xác người bọc trong vải liệm trắng. Họ chuyển cái xác vào trong một cái bọc vải có đeo chì, rất nặng. Một chiếc xe nâng hàng nhấc cái bọc nặng nề đó và đặt lên trên một miếng ván ép. Một nghi lễ thủy táng theo phong tục Hồi Giáo diễn ra ngắn gọn, lời kinh cầu phát ra từ một máy thâu thanh. Tấm ván được nghiêng lên, cả cái bọc nặng nề trượt rơi xuống lòng biển sâu.





Trong thế giới của những kẻ khủng bố dấu mặt trong bóng tối, chúng có thể chạy, có thể đổi tên, thậm chí thay đổi cả diện mạo; nhưng công lý, giống như bóng hình của hắn, sẽ luôn bám theo từng hơi thở, từng bước đi, suốt đời sẽ không để hắn yên ổn mà sống cuộc đời bình an. Chúng chắc chắn phải trả giá cho việc chúng làm.





Trái đất này mênh mông bao la, để kiếm ra một người không hề dễ dàng, nhưng nước Mỹ vẫn làm được. Một biểu tượng của công lý trong tội ác và trừng phạt, người Mỹ có câu: “You can run but you cannot hide”. Bạn có thể chạy, nhưng bạn không thể trốn thoát được. Ý muốn nêu lên quyết tâm của người Mỹ là khi bắt đầu việc săn lùng tên tội phạm OBL, phải hoàn thành việc đó; dù kẻ thù có trốn tránh bất cứ ngóc ngách nào trên trái địa cầu này, chúng tôi vẫn tìm ra và trừng phạt hắn. Công lý có thể chậm, nhưng lúc nào cũng chiến thắng.

NGUYỄN VĂN TỚI. Tưởng nhớ 24 năm biến cố 9-11.

“Geronimo bị giết tại trận”. Đây là mật khẩu người chỉ huy biệt kích gởi về xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt được mục tiêu. Geronimo là tên của thủ lĩnh người Da Đỏ thuộc bộ lạc Apache trong thời miền Viễn Tây Hoa Kỳ, người đã chống lại chính phủ Mỹ và giết chết nhiều di dân vô tội. Sau, ông ta bị bắt nhốt và chết già trong khám đường.