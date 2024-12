Hawaii : Thiên Đường Nơi Hạ Giới

Ảnh tác giả Huỳnh Thanh Tú



Huỳnh Thanh Tú là giáo viên tiểu học trước khi cùng gia đình định cư sang Mỹ năm 2001. Bà từng làm việc cho học khu tại Houston, Texas, trước khi về hưu và dành toàn bộ thời gian làm vườn, chăm sóc các cháu, du lịch và tham gia các chuyến du lịch của cộng đồng người hưu trí tại địa phương. Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ đầu năm nay với bài viết đầu tiên “Áo khoác để ngoài cửa”. Sau đây là bài viết kể chi tiết về chuyến du lịch Hawaii của bà và con gái, đưa người đọc cùng tác giả du hành đến những địa danh nổi tiếng của hòn đảo này.



Đài tưởng niệm USS Arizona tại Peal Habor. Ngày xưa ,lâu lắm tôi vẫn thường nghe ba mẹ kể về Hạ-Uy-Di (Hawaii), về Trân- Châu-Cảng (Pearl Habor). Đây là một căn cứ hải quân lớn của Mỹ, nơi mà vào Thế chiến thứ hai (ngày 7-12-1941) đã bị Nhật bất ngờ tấn công, dội bom gây thiệt hại lớn cho quân đội Mỹ. Ngày nay những chứng tích về trận chiến lịch sử vẫn còn lưu lại nơi đây. Tôi mơ ước có dịp đi đến vùng đảo thơ mộng này, nhưng ở VN thời bấy giờ ước muốn một chuyến đi như vậy là điều không tưởng.

Sau khi định cư tại Mỹ, tôi đem ý định này nói với con gái, con tôi cũng đồng lòng. Hai mẹ con sẽ book tour du lịch đi thăm Hawaii, một nơi được mệnh danh “Thiên đường hạ giới”



Là Tiểu-Bang thứ 50 của Mỹ, Hawaii nằm giữa Thái-Bình-Dương cách San Francisco vào khoảng 2,400 miles về hướng tây, đặc biệt không cùng biên giới với bất cứ một quốc gia nào kể cả nước Mỹ.



Hawaii là một quần thể gồm 132 đảo, được hình thành do sự phun trào của núi lửa cách đây hơn 800,000 năm, hầu hết là những đảo nhỏ, chỉ có 8 đảo lớn là có người sinh sống: Hawaii, Kanai, Halekata, Maui, Lanai, Oahu, Mauna Loa và Mauna Kea. Trong số này Oahu là đảo quan trọng nhất vì có Thủ phủ Honolulu và quân cảng Pearl Habor của Tiểu bang Hawaii.



Với không khí trong lành, quanh năm mát mẻ, trời nước bao la, phong cảnh thiên nhiên đầy màu sắc đẹp tuyệt vời, nhất là cuộc sống bình an, vui vẻ và thân thiện của dân bản xứ, Hawaii đúng là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng của các đại-gia, những bậc thượng-lưu quyền thế

trên Thế-giới.



“The Life of the Land is Perpetuated in Righteousness” (Sự sống của vùng đất được trường tồn trong lẽ phải). Đây là câu châm ngôn của người Hawaii, họ rất hãnh diện về vùng đất họ đang sống vì những đặc điểm mà không nơi nào có:

- Đa số dân Hawaii đều có nguồn gốc từ các nước Nhật, Tàu, Âu châu, Bắc Mỹ, Phi-Luật-Tân.

- Nhiều núi lửa nhất,trong đó có cái còn đang hoạt động: Nilania.

- Có ngọn núi lửa cao nhất Thế giới: Mauna Kea.

- Thánh địa của các Đại gia giàu nhất Thế-giới.

- Nhiều vũ điệu nổi tiếng nhất Thế giới: Điệu múa Hula là linh hồn của người Hawaii.

- Aloha là lời chào hỏi thân thiết đầy yêu thương và hạnh-phúc và đặc biệt nó cũng là câu nói khi từ giả hoặc chia tay nhau.

- Tuyệt đối không cờ bạc dưới mọi hình thức: người dân Hawaii coi trọng giá trị gia đình và cho rằng cờ bạc là một tệ nạn xã hội. Luôn tự hào không cần cờ bạc vẫn là Thiên đường của hạ giới.

- Tiểu bang duy nhất có cung điện Hoàng-gia Vua Kamahameh. Đây cũng là nơi du lịch nổi tiếng.

- Sở hữu lời nguyền kỳ bí: Những tảng đá núi lửa nhắc nhở sức mạnh của thiên nhiên. Ai lấy đá núi lửa đem về nhà là một hành động bất hợp pháp, sẽ gặp rủi ro,không may mắn cho bản thân và gia đình.

- Điểm giao lộ giữa TBD, là một vị trí chiến lược quan trọng của Hoa-Kỳ với Úc,Nhật, Đại-Hàn và Đông-Nam-Á.

- Là một Tiểu Bang hái ra tiền nhờ trồng cây me Hitachi cho Nhật bản.

- Tự hào là nấc thang lên Thiên-đường: Núi Haiku.

- Hoa tượng trưng chung cho người Hawaii là hoa dâm bụt (Hibiscus).

Ngày 6- 19-24: Tôi dậy sớm, sắp xếp hành trang cho chuyến đi. Đúng 9:00am, con cùng tôi lái xe ra phi trường IAH (International Houston Airport). Sau khi gởi xe,chúng tôi được xe đưa vào sân bay làm thủ tục check in. 12:30pm máy bay cất cánh, đây là chiếc B 777 của hảng United Air line.

Máy bay lớn, chỗ ngồi thoải mải và bay trực tiếp không dừng. Dùng cơm trưa xong tôi ngủ một giấc, đến 3:00pm (giờ Hawaii) thì máy bay đáp xuống phi trường Quốc tế Honolulu, đây là phi trường chính của TB Hawaii.Được biết Honolulu là Thủ phủ của Hawaii và nằm về phía Đông nam của đảo Oahu, một hòn đảo lớn thứ ba và đông dân nhất,được hình thành do sự phun trào của hai núi lửa riêng biệt là Wai’anea và Ko’olau.





Xe đón chúng tôi về Khách sạn Oasis, nhận phòng ở tầng 10 nhìn ra biển. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi cùng đi dạo phố. Bãi biển rất gần nên mọi người thoải mài mặc đồ tắm ra biển nếu không muốn tắm ở hồ bơi cùa KS.Không khí trong lành,mát mẻ với những cơn mưa không ướt áo làm tôi nhớ đến VN làm sao...





Dân Hawaii sử dụng hai ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng bản xứ.





Cờ của tiểu bang có 8 sọc ngang với ba màu trắng, xanh đậm và đỏ tượng trưng cho 8 đảo cùng cờ Liên hiệp Anh nằm ở góc trái bên trên.





Còn một vài chi tiết khá đặc biệt mà chúng ta cần nên biết:

- Cấm sử dụng túi nhựa từ năm 2015 để bảo vệ môi trường.

- Cà phê ngon và đắt nhất Thế giới.

- Môn trượt sóng được phát minh tại đây.

- Hawaii không có rắn cũng không có các loại thú dữ như cọp, gấu, beo, sư tử.

- Vật giá rất đắc đỏ vì hầu hết các loại thực phẩm đều phải nhập cảng từ nước ngoài.





Trời đã về chiều, chúng tôi ghé vào một quán ăn của Nhật, gọi món Poke (có cá hồi hun khói và cơm). Đây là món ăn mà người bản xứ thich nhất. Trở lại Khách sạn lúc 9:00pm, sau một ngày khá mệt mỏi, chúng tôi đã có được một giấc ngủ thật ngon cho đến sáng.









6-20-24: Sau khi ăn điểm tâm tại KS, đúng 8:00am xe đón chúng tôi đi thăm Trân-Châu-Cảng. Tàu nhỏ đưa mọi người ra đài tưởng niệm USS Arizona, nằm ngay trên xác chiến hạm Arizona đã bị không quân Nhật đánh chìm vào ngày 17-12-1941, biến cố này đã đưa Mỹ tham dự vào Thế chiến thứ 2. Sau đó chúng tôi đến China Town, rất tiếc là ở đây bị cúp điện liên tiếp 3 ngày nên các hàng quán đều đóng cửa. Chúng tôi đến International Island Country Market, nơi đây có rất nhiều quán ăn và cả phở nữa.

Vào quán, chúng tôi chọn ăn một món bánh nổi tiếng của Hawaii tên là Poi. Đối với người bản xứ, loại bánh này mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và quan trọng. Nó được làm bằng cách nghiền nát phần thân của cây khoai sọ, nấu vừa chín và ủ vài ngày bánh lên men. Khi thưởng thức bánh Poi ta sẽ cảm nhận được vị chua nhè nhẹ khá lạ miệng nhưng rất ngon.

Sau khi thăm vườn cây cỏ lạ Lei’Ohu Hall, chúng tôi trở về ghé vào lâu đài của vua King Kamahameh, nơi đây có nhiều cây cổ thụ to lớn che mát cả một khoảng sân trước cửa lâu đài.





5:00pm chúng tôi lên tàu Star of Honolulu ra khơi, vừa dùng cơm tối vừa xem mặt trời lặn trên biển Hạ-Uy-Di, đồng thời thưởng thức chương trình văn nghệ với những màn múa bụng thật tuyệt vời. Mãi đến 10:00pm mọi người mới trở về KS.









6-21-24: 5:30 sáng, chúng tôi ra phi trường Honolulu để đáp chuyến bay lúc 7:00am đến đảo Maui. 9:30am cả đoàn được đưa lên núi. Xe chạy dọc theo bờ biển ngang qua khu nhà bị hỏa hoạn năm ngoái vẫn chưa được xây lại. Cả một khu vực rộng lớn hơn 2,000 căn nhà đều bị cháy rụi với số tử vong lên đến cả ngàn người. Người ta tưởng niệm bằng hình thức để di ảnh của người quá cố cùng cờ của nước họ dọc theo đường của khu nhà. Xe đưa mọi người đến bãi tắm Mama Fish House, nơi đây tôi thấy rất nhiều rùa đủ cỡ lớn nhỏ, đang nằm phơi nắng trên bãi cát,khi nghe tiếng động chúng vội bò xuống nước. Đến mùa sinh sản, chúng bò lên đẻ trứng rồi vùi xuống cát trước khi ra biển.Vùng biển của đảo Maui cũng là nơi hàng năm người ta ước tính có khoảng 6,000 con cá voi từ Alaska về đây để kết bạn và giao phối.Cuộc hành trình này chúng phải mất từ 6 đến 8 tuần lễ để đến nơi .



Xe chạy dần lên đỉnh Ho’okipa Beach Park, ở cao độ này ta mới thấy sức gió mạnh vô cùng. Nhìn chung quanh là biển cả mênh mông với những con sóng bạc đầu trải dài đến tận chân trời ,đúng là tạo hóa đã tạo ra một bức tranh thủy mặc đẹp tuyệt vời.



Chúng tôi được hướng dẫn đi vào một thung lũng tên là Kepaniwar Park và Heritage Gardens với nhiều cây cối xanh tươi. Nơi đây là khu di sản và vườn cây rất rộng lớn của các sắc dân sống ở Hawaii như: Nhật, Tàu, Phi-Luật-Tân, Tây- Ban- Nha, Bồ-Đà-Nha…



Maui có nhiều bãi tắm đẹp và nhiều sân golf nổi tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu.



Đi dần về phía nam, ghé vào mũi Dragon’s Teeth (Răng rồng) và một số ghềnh núi nhô ra biển giống như những con khủng long (dinosaur) đang vươn mình uống nước.



Chúng tôi vào ăn trưa ở một quán ven đường có tên là China Boat (có lẽ là của người Tàu)



Tôi gọi món Laulau, đây là món ăn được làm bằng thịt (bò hoặc heo), cá nhỏ ướp gia vị bọc trong lá khoai môn và hấp chin ăn với cơm hay mì ống. Cách chế biến đơn giản, không có gì đặc biệt nhưng ăn rất ngon miệng. Đúng 5:30pm mọi người ra sân bay để trở lại Honolulu.



6-22-24: 9:30am đến điểm hẹn tại Shopping Ross để đi Polynesian Culyural Center One Place Like No Other (cách Honolulu 1giờ30 phút lái xe). 11:00am đến nơi, vào Hukilau Market Place nhận vé vào cữa. Chúng tôi vừa uống nước dừa,vừa ăn kem và xem các vũ công múa đê đón chào du khách. Được hướng dẫn xuống thuyền có 2 người chèo đi một vòng len lỏi vào những khu nhà tượng trưng cho các bộ tộc trong mô hình như:Samoa,Aotearoa (New Zealand) Fiji, Hawaii, Tahiti, Tonga. Sau đó chúng tôi đi bộ qua Mission Setlement học tiêng Hawaiilian, đến Tonga học cách xếp lá dừa thành con cá,chong chóng…, ghé Hawaii xem những trò chơi kỹ năng, đi thuyền độc mộc ở Fiji và thử món ăn nấu với nước dừa ,một món ăn truyền thống của người iSamoa.3:00pm vào Hawaii Journey Theater xem phim ngắn” Bình Minh của Sự Sống”.



4:30pm ăn tối ở Gateway Buffet. Mọi người lên xe bus tiếp tục đi một vòng khu dân cư, viếng thăm khu Thánh đường của đạo Mormon.



6:30pm đến Pacific Theatre xem Show buổi tối. Đây là sân khấu lộ thiên được xây trên một khu đất rộng có sức chứa hàng ngàn người. Nơi đây chúng tôi đã được thưởng thức vở kịch”Hơi thở của cuộc sống”với nội dung thật cảm động, đã nói lên hết những khó khổ và tranh chấp ban đầu giữa người dân các đảo để có được sự đoàn kết, thống nhất trong tình yêu thương như ngày hôm nay. Sau đó là phần biểu diễn múa lửa của các diễn viên rất điêu luyện và đẹp mắt. Show diễn chấm dứt lúc 8:30pm. Mọi người lên xe trở về lại Khách sạn.

6-23-24:Sau khi ăn sáng,chúng tôi tiếp tục đi Little Island và New Added Optional. Dọc theo bờ biển Waikiki, nơi nào cũng đông nghẹt người. Được biết Waikiki trước đây là bãi cát màu đen, Chính phủ đã mua cát từ Cali và Úc châu trải lên nên bãi biển mới đẹp như bây giờ.



Qua mũi Diamond Head Beach,tất cả xuống xe ngắm cảnh núi non hùng vĩ.Xe tiếp tục chạy thẳng đến Hanauma,và Holona Blow Hole. Cứ vài đợt sóng dội vào bờ là các hốc nước lại tung bọt lên thật cao tạo nên những cột nước trắng xóa trông đẹp vô cùng. Đến mũi Mokapu,tôi nhìn thấy cột hải đăng vươn cao trong nắng giữa vùng nước biển mênh mông.Bãi biển sạch và rất đông người tắm nên xe cũng bị kẹt hàng dài.



Về đến khách sạn lúc 11:30am, đã có xe chờ sẵn đưa chúng tôi đi tiếp đến Big Cicler Island. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là China man Head trông từ xa giống như mũ của người Tàu. 2:30pm ghé vào quán ăn dùng cơm trưa, tôi gọi món Kahuku ,là món đặc sản của vùng này,chỉ có tôm nướng ăn với cơm trắng,đơn giản nhưng rất ngon miệng. Đến Sun Beach, bãi biển thật đông người.Nhìn từ trên cao thấy họ đang trượt ván trên sóng trông thật đẹp mắt.



Qua Hakiwa Beach,đây là nơi bơi lặn. Tất cả mọi người đang vui đùa trên bãi trông thật vô tư, bởi họ đã bỏ lại sau những lo âu vất vả hằng ngày, đến đây chỉ mục đích hưởng thụ mà thôi.



North Shore Market là một khu chợ bán đủ các loại trái cây và đồ dùng cho du khách sử dụng ở biển. Vào Green World Coffee Farm, chúng tôi được uống thử nhiều loại café miễn phí. Cafe thật ngon, tôi đã mua một ít và vài gói hạt Macadamia đề về làm quà tặng.



Cuối cùng xe rẽ vào Đồn điền trồng thơm Dole ( Dole Pineapple Plantation), nơi đây tôi được thưởng thức kem thơm và nhìn các loại thơm màu đỏ, vàng, xanh. Rất tiếc, vì không đủ thời gian nên chúng tôi không có cơ hôi đi quanh đồn điền bằng xe lửa nhỏ để xem đầy đủ hơn.



Dole là một thương hiệu thơm nổi tiếng trên Thế giới, trái to và rất ngọt ai cũng ưa thích.



Trên đường về,xe chạy qua những trang trại rộng ngút ngàn với những hàng thơm được trồng thẳng tắp trông thật đẹp.



Về đến Khách sạn trời cũng đã bắt đầ tối. Ngoài đường phố người đi đông nghẹt. Các hàng quán nhộn nhịp,người ta xếp hàng nối đuôi nhau để vào mua hàng.



Pháo bông được bắn lên nổ tung những bông pháo nhiều hình dạng và đầy màu sắc sáng rực cả một góc trời trông đẹp làm sao. Chúng tôi cũng xuống phố, ra biển, hòa đồng với mọi người hưởng không khí trong lành, rộn ràng, đầy niềm vui và hạnh phúc rất dễ thương này. Quanh tôi những tiếng chào hỏi Aloha… Aloha nghe thật thân thương đầy tình cảm.



6-24-24: Sau khi ăn sáng, mẹ con tôi ra ngắm biển lần cuối trước khi trở về. Tiếp đến chúng tôi ghé thăm chùa Nhật Bản ở trung tâm Thành phố, đây là ngôi chùa nhỏ nhưng rất yên tĩnh và trang nghiêm.



Trở lại Khách sạn lúc 12:30pm, sắp xếp hành trang, lên sân bay Honolulu để đáp chuyến bay về lại Houston, Texas.



Với một diện tích khiêm nhường, nhưng Hawaii có rất nhiều danh lam thắng cảnh.Từ những bãi biển rộng lớn với nước xanh cát trắng sóng vỗ quanh năm đến những cánh rừng trải dài theo đồi núi và hang động, những núi lửa đã ngưng họat động hay vẫn còn nham thạch phun trào và nhất là những chứng tích của trận chiến khốc liệt tại căn cứ hải quân Trân- Châu-Cảng đang còn hiện hữu. Và thật là một thiếu sót nếu không nói đến sự đa dạng của nền văn hóa Hawaii vì họ đã có nguồn gốc từ các quốc gia trên Thế giới. Dân Hawaii rất hiếu khách, hiền và vui tính, nụ cười luôn nở trên môi dễ gây thiện cảm với người đối diện. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho Hawaii đẹp,hấp dẫn, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên Thế giới. Hawaii đúng là môt trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng tuyệt vời, xứng danh là “Thiên-đường nơi hạ giới” .



Khi tôi đến, đất là nơi tôi ở,



Khi tôi đi, đất đã hóa tâm hồn.



Aloha Hawaii. Chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.



Huỳnh-Thanh-Tú.