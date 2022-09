Chuyện Cũ Còn Dây Dưa

Tác giả tên thật Nguyễn Thanh Hiền, Nickname: Steven N, Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, Sinh sống ở Atlanta trên 20 năm.

Thời gian như lắng đọng đến độ đông đặc lại, Steven liếc nhìn vào đồng hồ ở góc màn hình máy tính mà sốt ruột, lòng phân vân:

“ Con số hiển thị không di động hay là thời gian ngừng trôi?”

Thầm nhủ vậy nhưng biết chắc là không thể có chuyện ấy được, con số vẫn chuyển động và thời gian vẫn trôi đều đều. Thời gian nó chẳng chìu lòng ai, dù có nhởn nhơ hay thúc bách, thời gian vật lý tách biệt với thời gian tâm lý là vậy. Những khi công việc bận rộn thì mình quên bẵng thời gian, khi việc chậm lại hoặc không có việc thì thời gian nó dài lê thê, cứ trông chừng hết giờ ấy vậy mà nó cứ còn hoài.

Mấy nay công việc trong hãng chậm quá, đơn hàng hổng có, mọi người tụm năm tụm ba nói dóc, bàn tán cả ngày. Mỗi nhóm có đề tài khác nhau. Nhóm đen tụi thằng Kieth, thằng Eddie, thằng Aaron… thì lúc nào cũng chuyện cá độ bóng chày, bóng rổ, bóng cà na, chuyện cầu thủ này chơi đẹp, cầu thủ kia xuất sắc, chuyện thằng Willi tát xướng ngôn viên trên thảm đỏ giải Oscar… Nhóm gốc mít như anh Tuấn, thằng Khôi thì toàn chuyện Việt kiều về nước ăn chơi, chuyện ông này bà nọ ăn bẩn...Nhóm thằng Andre, Jose… thì tám chuyện Mễ Tây Cơ. Nhóm đàn bà thì hổng biết nói chuyện chi nhưng chưa bao giờ thấy miệng nghỉ ngơi, kể cả lúc ăn uống, tám liên tu bất tận.

Thằng Andre và anh nó là Joseph, một đốc công người Mễ. Cả hai vốn từ Cali di chuyển qua đây, sở dĩ vậy là vì khi hãng mở chi nhánh ở thành Ất Lăng, hãng cử anh em nó qua, những tưởng làm tạm một thời gian rồi rút về bển, nào ngờ bén duyên nên ở lại luôn. Anh em nó cũng như đồng hương Mễ Tây Cơ, dáng người tầm thước như dân mít mình nhưng to bề ngang, vai u thịt bắp, cổ như bò mộng, lưng tấm phản, cày như trâu. Anh em nó bảo ở đây không phồn hoa đô hội như Cali nhưng vật giá rẻ, nhà cửa rẻ, mọi thứ đều rẻ nên dễ sống. Ở bển anh em nó mướn cái gara xe để ở mà tốn mỗi tháng cả ngàn bạc, trong khi bên này mướn nguyên căn nhà bốn phòng ngủ cũng chừng đó tiền. Làm hai năm, anh em nó mua căn nhà mới toanh, năm phòng ngủ mà giá chỉ hai trăm ngàn, nếu ngôi nhà đó ở Cali thì không dưới bạc triệu. Andre vỗ vai Steven:

“Chán quá phải không? Nhưng ngồi không vẫn có tiền cơ mà.”

Quả thật thế, mỗi khi hết đơn hàng mọi người vẫn được ngồi chơi chứ không bị hãng cho về sớm, nhiều khi tình trạng ngôi chơi kéo dài cả tuần. Steven làm chung với anh em nó đã nhiều năm, chơi cũng thân, biết nhau khá rõ. Cả ba anh em đều sống độc thân, thằng anh có vợ và một cô con gái nhưng ly dị đã lâu. Steven thường đùa:

“Những lúc hứng mà không có vợ, không có đàn bà vậy mày làm gì? Tự xử à?”

Cả đám cười rần rật, thật ra thì ai cũng biết ba anh em nó thường đến quán nhảy cởi truồng Crazy Horse mỗi cuối tuần, hoặc là tìm đến xóm bình Khang Cleveland. Thằng Joseph nói:

“Tao sợ đàn bà quá rồi, chơi thì chơi chứ không bao giờ cưới nữa.”

Không biết nó với vợ sống thế nào mà giờ nó hận đàn bà đến thế, chuyện vợ chồng xung đột ly di vốn rất thường, đàn ông hận đàn bà hay đàn bà hận đàn ông cũng phổ biến trong xã hội và xưa nay chứ nào phải mới mẻ gì, tuy nhiên ở cái xã hội Mẽo này “Lady first” nên đàn ông cũng bị thiệt rất nhiều, nhiều người gặp phải đàn bà quá quắt rất kinh khủng nhưng đành chịu, hễ đụng đến là rắc rối với pháp luật ngay lập tức và luôn luôn thua. Thằng Joseph đem chuyện vợ chồng của diễn viên Johny Deep ra để minh họa cho chuyện vợ chồng nó cũng sêm sêm vậy. Con vợ thằng Johny Deep quả là đáng sợ, đàn bà dễ có mấy tay là thế, nếu đàn ông đánh vợ là vũ phu, còn đàn bà đánh chồng có lẽ gọi vũ thê chăng?

Thằng Andre kể gia đình nó có tới mười một anh chị em, vì quá nghèo khổ nên lưu lạc tha hương kiếm sống, ban anh em nó băng qua sa mạc đầy nguy hiểm chết chóc để vượt biên sang Mỹ. Làm ở đây được một thời gian thì một ngày kia cảnh sát và mật vụ GBI ập vào hãng còng tay thằng Ozzy, em kề thằng Andre. Mọi người xôn xao nhưng chẳng ai biết lý do gì, sau một thời gian thì thằng Joseph mới nói:

“Thằng Ozzy có dính dáng với băng đảng ở Cali, nó được lệnh phải trình diện nhà chức trách nhưng từ khi qua Ất Lăng thành trốn luôn, vì vậy đặc nhiệm mới tìm vào tận hãng”

Nó buồn buồn kể tiếp:

“Quê tao nghèo lắm, nắng như nung, đất đai hoang hóa khô cằn, không trồng trọt được cũng chẳng có nghề gì để làm. Băng đảng lộng hành như chỗ không người, cảnh sát và chính quyền cũng đều là người của băng đảng cả. Tụi nó dụ bọn trẻ gia nhập băng đảng và xử dụng những đứa trẻ như công cụ buôn ma túy, đâm chém người. Chúng rất tàn bạo, sẵn sàng giết bất cứ người nào và với bất cứ lý do gì. Ba anh em tao đi bộ mấy trăm dặm qua sa mạc không bóng cây giọt nước, rất nhiều người bỏ mạng giữa đường...”

Câu chuyện cón dài, nó chợt ngưng lại và chuyển đề tài:

“Lần bầu cử trước mầy bỏ phiếu cho ai? Tao bầu cho ông Trump.”

Steven ngạc nhiên:

“Dân Chủ giúp đỡ người nhập cư bằng những chương trình lớn như DACA, thân thiện người nghèo, hợp pháp hóa người không có giấy tờ, tăng phúc lợi xã hội… Cộng Hòa và Trump kỳ thị người da màu, chống nhập cư, cắt giảm phúc lợi xã hội, giảm thuế cho nhà giàu, tăng cường trục xuất người, em mầy cũng đã bị trục xuất, sao mầy lại bỏ phiếu cho Trump?”

Thằng Joseph nhún vai xòe hai tay rất Mỹ mà không trả lời, nó bảo chỉ thích Trump thế thôi! Steven thât không sao hiểu nổi, những anh Tuấn, Khôi và rất nhiều anh chị mít cuồng Trump kinh khủng.

Thằng Joseph là một cá nhân hiếm hoi trong cộng đồng Mễ cũng cuồng Trump. Trump cao ngạo, hách dịch, cục súc, hồ đồ, gian trá, vô đạo đức, không từ một thủ đoạn đê hèn bẩn thiểu nào miễn là đạt được mục đích. Trump tham quyền cố vị, háo danh, hoang tưởng không khác những tay độc tài ở các xứ lạc hậu đói nghèo như: Kim Jong Un, Putin, Xi Jingping... Trump lấy tiền quỹ từ thiện chi xài cho mục đích cá nhân, chế giễu người tàn tật, đưa cả con cái dâu rể vào chính quyền chẳng khác những chế độ gia đình trị của những nước thế giới thứ ba. Trump phá hoại các mối quan hệ đồng minh truyền thống, tôn sùng và đi đêm với Putin. Trump và chính quyền Trump trục xuất hàng loạt dân mít mặc dù họ đến Mỹ trước 1995 (thỏa thuận của hai chính phủ là không trục xuất ngưới đến Mỹ trước 1995). Trump ngồi xổm trên pháp luật, coi pháp luật và hiến pháp chẳng ra gì, kích động bạo loạn, tung tin giả, thuyết âm mưu, buộc người khác kiếm phiếu đại cử tri giả cho y… Một ông tổng thống tệ hại như thế ấy vậy mà mấy anh chị mít cuồng nhà ta vác cờ vàng theo đám làm loạn xông vào tòa nhà quốc hội. Đây là một vết nhục cho cộng đồng, một vết bẩn trát lên lá cờ và giờ thì những kẻ cuồng mà ngu ấy đang trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Cái tâm lý thằng Joseph cũng như những anh chị mít cuồng Trump là cái tâm lý nhược tiểu được ve vuốt tự sướng là mình đã nhập vào dòng chính thống, mình ngang hàng và được đứng chung với nhóm da trắng thượng đẳng. Thật buồn cười và cũng đáng tiếc cho cái tâm lý ấu trĩ như thế. Riêng với những anh chị mít cuồng Trump còn có một lý do khác, bọn họ cứ hoang tưởng là Trump và Cộng Hòa chống Cộng còn dân Chủ thân Cộng, làm gì có chuyện đó! Chẳng có ai chống Cộng hay thân Cộng cả, họ vì quyền lợi của nước Mỹ và quyền lợi của đảng phái, có thể ở mỗi giai đoạn có những lúc phải bắt tay hay phải đấm đều là vì chính sách của quốc gia. Chẳng phải Cộng Hòa chống hay Dân Chủ thân, một ý tưởng sai lầm, thiếu hiểu biết nhưng vẫn cứ tồn tại dai dẳng.

Thằng Andre, Joseph và Steven thoải mái nói chuyện bầu bán, chính trị, chuyện đàn bà và bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi khác… Tuy mỗi người có quan điểm khác nhau nhưng phận ai nấy lo, chuyện ai nấy chịu, chẳng vì khác quan điểm mà nghỉ chơi với nhau, làm việc chung với nhau đã nhiều năm nên cũng biết tánh nết của nhau, tôn trọng sự khác biệt của nhau.

Riêng nhóm thằng Kieth, Eddie… thì lại khác, tụi nó rất kín miệng về chuyện chính trị, không bao giờ tiết lộ quan điểm cá nhân về chuyện ủng hộ ai hay chống ai, dĩ nhiên chuyện bầu cử cũng không bao giờ tiết lộ bỏ phiếu cho ai, đúng là rất American way. Tuy nhiên qua những câu chuyện tầm phào thì cũng có thể thấy tụi nó không ưa Trump. Nhóm thằng Bryan, thằng Joe, thằng David… và cả bọn da trắng của nó cũng thế, nói đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên không đá động đến chính trị bao giờ. Tụi nó là dân nhà quê, cổ đỏ, qua cách ăm mặc và phong cách sống là biết ngay. Trong nhóm này thì thằng Joe là một tay cổ đỏ chính hiệu, kỳ thị rất rõ, mặc dù thường ngày nó vẫn tỏ ra lịch sự. Đám này thì bỏ phiếu cho Trump là cái chắc, chắc như đinh đóng cột gỗ lim, chắc như bắp nổ trong rạp xi nê. Lực lượng da trắng nhà quê là lực lượng hùng hậu hậu thuẫn cho Trump. Chính thành phần da trắng nhà quê bảo thủ, kỳ thị và chống nhập cư này là chỗ dựa vững chắc cho trump.

Hãng MITF mà Steven đang làm là một hình ảnh thu nhỏ của nước Mỹ, nó như một cái lẫu thập cẩm có đủ mọi sắc dân, trắng từ Đông Âu, đen từ châu Phi và vàng từ châu Á, da đỏ ( Native America) từ nam Mỹ và cả người da đỏ bản địa nữa. Nói da đỏ là theo thói quen xưa nay, tuy nó sai nhưng riết rồi chẳng ai sửa. Đây là sai lầm từ thời Colombus, khi ông ấy đến châu Mỹ nhưng cứ ngỡ là Ấn Độ nên gọi người dân bản địa là dân Anh điêng ( Indian). Sai riết rồi thành thói quen, đời có những cái sai nhưng riết rồi thành đúng hay mặc nhiên chấp nhận vậy.

Nước Mỹ hình thành và phát triển bởi di dân, đất này vốn của thổ dân bản địa ( Native America) mà tổ tiên xa xưa của họ đã di cư từ châu Á đến ( theo các nhà khảo cổ và nhân chủng học). Người da trắng đến đây từ sau khi những phát kiến địa lý của Colombus. Họ đã thành công vượt trội nhưng không phải vì thế mà họ được quyền “Thượng đẳng”. Có những người da trắng vĩ đại nhưng lại vô cùng nhân ái, hiền thiện như Thomas Jeffeson, Abraham Lihcon… Hiến pháp Mỹ cũng tuyên bố rõ ràng:” ...Mọi người sinh ra đều bình đẳng, ai cũng có quyền sống, quyền tư do và quyền mưu cầu hạnh phúc” Chính cái tinh thần khai phóng, tự do, nhân bản này đã làm nên một nước Mỹ, một giá trị Mỹ, một kiểu Mỹ.

Cộng đồng gốc mít đến Mỹ chậm hơn so với các sắc dân châu Á khác như: Tàu, Đại Han, Phi Luật Tân, Nhật...nhưng ngày nay đã hình thành một cộng đồng khá mạnh, tuy nhiên người gốc mít vốn có nhiều xung đột, chia rẽ, bè phái. Xưa nay có nhiều lý do để chống báng nhau nào là: Bắc – nam, cũ – mới, trước – sau, quốc – cộng… giờ thì thêm một lý do nữa là Trump. Trump vốn là chuyện của nước Mỹ, của người Mỹ (dân mít dẫu có quốc tịch đi nữa vẫn cứ bị xem là người nhập cư) nhưng dân mít lại chơi nhau sát ván, oánh nhau phù mỏ, choảng nhau bưu đầu sứt trán, đổ vỡ nhiều mối quan hệ lâu nay, hủy kết bạn trên mạng xã hội… Vì Trump mà các anh chị Mít nhà ta chia rẽ trầm trọng, vì Trump mà nước Mỹ cũng bị chia rẽ phân hóa sâu sắc, gây tan nát nhiều mối quan hệ giữa người và người, giữa các cộng đồng, giữa các quốc gia…

Gia đình trump vốn gốc Đức, đến Mỹ cũng chỉ mới ba đời. Vợ Trump cũng mới nhập cư, ba vợ Trump vừa vô quốc tịch Mỹ, ấy vậy mà Trump bài xích người nhập cư, kỳ thị người nhập cư, khinh rẻ và coi thường người nhập cư. Vấn đề Trump không còn là vấn để chính trị hay đảng phái nữa, nó là vấn đề đạo đức, lương tâm. Một vấn đề rành rẽ giữa thiện và ác, xấu và tốt, chánh và tà. Không thể nào một người lương thiện hiền lành, sống đời đạo đức và có đức tin thánh thiện lại đi ủng hộ một kẻ vô đạo đức, một kẻ nói dối và gian trá toàn tập, lương lẹo, gian xảo, lật lọng, ích kỷ, hồ đồ, kỳ thị… Trump là tổng thống của nước Mỹ, ấy vậy mà ngày nhậm chức cả thế giới xuống đường phản đối, nhiêu đó đủ để biết con người ấy như thế nào rồi.

Trời đất sắp vào thu, dòng thời gian quay bất tận có dừng lại bao giờ, bốn mùa luân chuyển. Cái cảm giác nhanh chậm là tự tâm mình, nói cách khác thì thời gian vật lý vốn là thế, không nhanh không chậm, không đến không đi, không tốt không xấu…. Thời gian tâm lý mới có đến đi, nhanh chậm, tốt xấu...Dòng thời gian vốn vô thủy vô chung, không đầu không cuối càng không có năm tháng ngày giờ… Những khái niệm đo lường ấy là do con người chế ra để thuận tiện trong cuộc sống mà thôi.

Hãng MITF này khi mới mở chi nhánh ở thành Ất Lăng chỉ khoảng vài mươi người, vậy mà giờ gần cả ngàn người, đa phần là dân nhập cư và rất nhiều chuyên viên, kỹ sư từ các nước đông nam Á đến làm việc theo dạng khách mời, trong số họ có nhiều người được hãng bảo lãnh và xin thẻ xanh để ở lại. Giả sử không có dân nhập cư, không có công nhân, kỹ sư, chuyên viên… nhập cư kia thì liệu có cái hãng này không? Mở rộng ra nếu không có người nhập cư thì liệu có nước Mỹ không? Cả ngàn con người đang ngày ngày làm việc, góp công sức và trí tuệ, đóng thuế… để hãng và nước Mỹ cùng phát triển, dĩ nhiên là việc đóng góp tùy vào vị trí của mỗi người mà mức độ có khác nhau.

Mấy ngày nay thằng Andre và thằng Justin bàn tán chuyện tòa án quận Fulton điều tra tội giả mạo phiếu đại cử tri của Trump và đồng bọn, tội ép buộc chánh thư ký tiểu bang phải bằng mọi cách kiếm thêm phiếu cho Trump, rồi chuyện FBI lục soát tư dinh của Trump... Thằng Andre lúc trước bỏ phiếu cho Trump nhưng giờ này lại có vẻ đồng tình trong việc này. Nó nói:

“Không có ai được quyền đứng trên pháp luật.”

Có lẽ nó đã đổi ý rồi chăng? Có lẽ nó đã nhận ra sự thật, riêng thằng Bryan thì vẫn ủng hộ Trump cho tới cùng. Nó nói với vẻ không hài lòng:

“Đây là một việc vô tiền khoáng hậu, nước Mỹ xưa nay chưa từng có việc đột nhập lục soát tư dinh tổng thống, dù là tổng thống đã hết nhiệm kỳ.”

Đúng vậy, đây là một việc chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Việc này mở ra một chương mới trong lịch sử: Không có ai cao hơn luật pháp! Đây là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ ngông cuồng chà đạp lên luật pháp, phá hoại luật pháp, vi phạp luật pháp. Nước Mỹ vẫn là một nước dân chủ pháp trị với tam quyền phân lập. Trump đã lợi dụng quyền thế hắc lực để can thiệp vào tư pháp và lập pháp nhưng rất may chưa bị hư hỏng nhiều, rất may nền dân chủ chưa bị bức tử theo ý muốn của y. Y đã thất bại trong việc ôm ghế thêm một nhiệm kỳ nữa, y đã thất bại nặng nề trong việc thâu tóm tam quyền vào tay. Y kích động và xúi giục đám đông cuồng loạn xông vào tòa nhà quốc hội cũng là một việc vô tiền khoáng hậu. Lịch sử hơn ba trăm năm nay chưa từng xảy ra việc này. Y kích động đám đông cuồng lọan xông vào tòa nhà quốc hội để đập phá, đe dọa giết các vị dân biểu chẳng khác nào Mao kích động đám hồng vệ binh làm loạn trong cách mạng văn hóa. Y chẳng khác gì những tay độc tài Saddam Hussein, Bashar Al Assad, Gaddafi… kích động người ủng hộ của bọn chúng làm loạn. Cái đám đông cuồng loạn xông vào tòa nhà quốc hội đòi bắn người này, giết người kia, thậm chí muốn treo cổ cả phó tổng thống Mike Pence. Ông ấy cùng đảng và trung thành với Trump nhưng còn có lương tâm khi công nhận sự thất cử của Trump, từ chối lời tuyên bố dối trá của Trump. Cái đám đông cuồng loạn và sự hung hăng của ông Trump sẵn sàng giết ông Mike Pence, rất may là ông phó tổng thống đã được lực lượng an ninh đưa đến chỗ trú ẩn an toàn, chỉ cần chậm một chút nữa thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Đất trời sắp vào thu, thành Ất lăng và nước Mỹ sắp bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ. Dân Chủ hay Cộng Hòa sẽ thắng thế thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều gì đến dân mít ta, thật sự ra thì lá phiếu của dân mít chẳng nhằm nhò chi cả, nói theo kiểu dân gian thì: ”Có mợ chợ cũng chẳng đông, không mợ chợ chẳng bỏ không bữa nào”. Nếu ở những cấp thấp như thị trưởng những thị trấn nhỏ, hội viên những hội đồng thành phố nhỏ… thì lá phiếu của cư dân có giá trị, có sức ảnh hưởng thắng thua. Còn ở cấp độ quốc gia như bầu cử tổng thống thì lá phiếu dân Mít ta chẳng bỏ bẽn gì. Ngay cả lá phiếu phổ thông của toàn thể cư dân dẫu có hơn bao nhiêu triệu nhưng thua phiếu cử tri đoàn thì cũng vứt đi (tất nhiên là phiếu cử tri đoàn có lệ thuộc vào lượng cử tri phổ thông). Việc đi bầu cử là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ nhưng không bắt buộc, chuyện chính trị vô cùng phứuc tạp, dễ gây xung động, tranh cãi bởi vậy người Mỹ rất kín đáo về việc bỏ phiếu cho ai, không biểu tỏ quan điểm riêng về chính trị ở nơi làm việc, trong giao tiếp hàng ngày cũng không đề cập đến chuyện chính trị. Người Mỹ lẳng lặng đi bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, quyền lợi và cũng là bày tỏ quan điểm chính trị của mình thông qua việc chọn người cho hệ thống công quyền.

Nước Mỹ có mít tin, hội họp để ủng hộ đảng phái tuy nhiên hung hăng, cuồng loạn, manh động như những kẻ cuồng Trump là một việc hy hữu. Việc tấn công tòa nhà quốc hội là một cái tát vào nền dân chủ Mỹ, một vết nhơ trong lịch sử Mỹ.

Hãng MITF đang lúc chậm lại, đơn hàng ít, phụ tùng từ các nước đông nam Á đến không kịp vì sự hung hăng của Trung Cộng đối với Đài Loan. Trong lúc chờ đợi ai cũng thấy thời gian nặng nề trôi qua một cách chậm chạp, cái cảm giác uể oải vì quanh quẩn tới lui y hệt như tù nhân. Chính vì việc chậm lại mà những nhóm người lao động tụ họp lại theo sắc tộc, theo quan điểm tương đồng để mà tám, tám đủ chuyện đông tây, chuyện trời đất, chuyện thể thao và cả chuyện chính trị, chuyện ông Trump.

Tiểu Lục Thần Phong