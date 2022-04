Đi Xem Hoa Đào ở Hoa Thịnh Đốn

Hình do tác giả chụp

Ngọc Hạnh - Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.

*

Hôm nay trời trong, nắng vàng rực rỡ nhưng lạnh. Hàn thử biểu cho thấy buổi sáng 47độ và trưa được 54 độ F. Vào buổi chiều 16 giờ khí tượng cho biết sẽ có mưa. Từ hôm qua các con đã khuyến khích tôi đi xem hoa đào vì sợ sau cơn mưa, phần lớn hoa sẽ rơi rụng, tơi tả không còn đẹp nữa. Qua video người bạn gửi cho xem thấy hoa đào ở Tidal Basin thủ đô Hoa Thinh Đốn đã nở rộ.

Đại Cương:

Có thể các tiểu bang Hoa Kỳ cũng có hoa đào nhưng theo tôi có lẽ hoa đào vùng Hoa Thinh Đốn nhất là ở bờ hồ Tidal Basin thủ đô Hoa kỳ, nhiều hơn cả. Tôi nói thế vì hàng năm cả triệu du khách viếng thủ đô vào mùa Xuân xem hoa đào khoe vẻ đẹp.Tôi xin sơ lươc để quý độc giả ở xa có chút khái niêm về hoa đào ở Washington DC. Cách đây hơn 100 năm váo tháng 3 năm 1912, Thủ đô Hoa kỳ được thành phố Kyoto Nhật bản tặng hơn 3000 cây hoa đào để tăng thêm tình hữu nghi 2 quốc gia. Các cây đào ấy trồng phần lớn được trồng chung quanh bờ hồ Tidal Basin, ở “cây Bút Chì” theo cách gọi dân gian hay ”Tháp Bút” theo các nhà báo khi nói đến Washington Monument. Ngoài ra hoa đào còn được trồng các vùng lân cân, các công viên gần gần thủ đô.

Thường đào ra hoa vào khoảng 20 tháng 3 đến tuần lễ đầu tháng 4 tùy thời tiết.Thời gian này thủ đô có lễ Hội Hoa Đào ( National Cherry Blossom Festival ) gồm nhiều trò vui: trình diễn âm nhạc, các sản phẩm mỹ thuật, các vũ điệu, ẩm thưc, chọn hoa hậu kimono… và xe hoa diễn hành trên đường phố, thu hút đông đảo khán giả. Có các đòan thể, các quốc gia bạn, các trường Trung Học tham dư (trình diễn âm nhạc). Về ẩm thưc cũng đa dạng với thức ăn nhiều quốc gia: Đại Hàn, Nhật, Ấn, Phi, Ý Mễ… Lễ hội thả diều, pháo bông cũng tổ chức trong thời gian này. Du khách ở xa muốn xem hoa đào phải đặt khách san trước và nên chọn các nơi trong thủ đô để có thể đi bộ thăm viếng hoa đào và các kiến trúc nổi tiếng khác như tòa nhà Quốc Hội, viện bảo tàng Smithonian, Tòa Bạch Ốc (White House)... Cũng nên xem 8 đài Tưởng Niệm khi viếng thủ đô Hoa kỳ:

1. Franklin Delano Roosevelt

2. Korea War Veterans Memorial

3. Thomas Jefferson Memorial

4. Vietnam Veterans Memorial

5. Martin Luther King Jr Memorial

6. National World War II Memorial

7. Washington Monument

8. Lincoln Memorial

Trước khi có dịch cúm Covid, lễ hội Hoa Đào thủ đô thật tưng bừng trang trọng với nhiều trò chơi vui lạ: xe hoa, trình diễn y phục các nước, đi đạp 1 bánh xe, đi cà khêu, thả bong bóng thật to có hình người, cỡi ngựa, các ban nhạc vừa đi thổi kèn, nhạc cụ sáng trưng, đồng phục xanh, đỏ hay tím tùy trường học hay đoàn thể Các thiếu nữ xinh đẹp vừa đi vừa trình bày các vũ điệu... và trên hồ hàng trăm chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô trên mặc nước. Sân cỏ nơi Tháp Bút thiên hạ tụ tập đông đúc xem hàng trăm con diều màu sắc bay lượn nhiều hơn với số diều ngày hôm qua mấy lần.

Khi viếng thủ đô du khách có thể mua tua thăm hoa đào và các nơi bằng xe bus, muốn xuống trạm nào cũng được (hop-on hop-off tour) bằng xe trolley, xe điện hay thuê xe đạp khoảng 2 tiếng, chạy lòng vòng chụp ảnh là hết giờ. Theo bách khoa toàn thư trước khi có dịch cúm Covid hàng năm có hơn 20 triệu du khách viếng thủ đô vào mùa Xuân khi hoa đào nở rộ. Nên đi sớm hay dùng xe công cộng như metro hoặc đi vào ngày thường vì những ngày cuối tuần sẽ bị kẹt xe. Theo người viết trừ quý vị giỏi vi tính nghiên cứu trước các nơi thăm viếng, còn lơ mơ thì nên theo tua có hướng dẫn viên chuyên nghiệp biết rõ lịch sử các kiến trúc, các công viên, công sở..., cuộc thăm viếng sẽ thú vị hơn. Còn không thành phố nào cũng có lâu đài, kiến trúc xinh đẹp, cây kiểng... giống giống như nhau mà thôi

XEM HOA ĐÀO:

Hầu như năm nào vào tháng 3 tôi cũng đến bờ hồ Basin Tidal thủ đô Hoa Kỳ xem hoa đào trắng và hồng nở rộ đầy cành, chẳng còn lá xanh rất đẹp. Tôi có trồng 2 cây đào nay được 30 tuổi cành lá xum xuê, mùa Xuân ra hoa nhưng đâu có đẹp như ở thủ đô, cây cảnh đươc chuyên viên canh nông chăm sóc, bón phân tỉa cành. Ngoài ra nhìn cánh hoa đào mong manh bay bay và rơi lả tả trên mặt hồ hay sân cỏ khi có cơn gió nhẹ cũng thich lắm. Thiên hạ đông đảo kẻ qua người lại, trẻ con, người lớn, đủ sắc tộc. Có các nhiêp ảnh gia chuyên nghiệp với máy ảnh cồng kềnh quay phim chụp ảnh và những vị chụp ảnh tài tử với các cell phone nhỏ bé cầm tay. Người nào cũng có vẻ thich thú, nhìn ngắm tìm cảnh đẹp. Du khách có thể thuê thuyền nhỏ bơi trên hồ xem hoa chung quanh bờ hồ, nhìn những thiên nga, vịt trời tung tăng bơi lội.

Hai năm 2020 và 2021 do cô Vy xuất hiện, chánh phủ khuyến cáo dân chúng không nên đến những nơi đông người nên tôi cũng không xem hoa khu bờ hồ, chỉ chạy xe ngang cây ”Bút Chì”mà thôi. Vả lại du khách cũng vắng có lẽ ngại đi xa lúc dịch cúm đang hoành hành đó đây. Ngoài ra thời kỳ ấy các đường ra bờ hồ Tidal Basin, nơi có nhiều hoa đào bị chặn lại, công chúng không được vào xem hoa tự do như các năm trước.

Đến đây tôi xin cám ơn chi Hồng Ngọc, cựu gs Gia Long, ba năm liên tiếp vào mùa hoa đào là chị rủ mấy người em và tôi đi xem hoa đào. Thật ra chị Ngọc đưa chị em tôi đên bờ hồ thả mọi người xuống hẹn giờ trở lại, chị chạy xe vòng vòng vì không cách chi tìm được chỗ đậu xe.

Hôm nay tôi và các con rời nhà lúc 9 giờ nghĩ là sẽ có mặt thủ đô trước 10 giờ, đi sớm để khỏi bị kẹt xe nhưng không ngờ chúng tôi sai. Xe dồn cục nhích nhích từng chút trên con đường vào thủ đô. Đi Metro nhanh hơn, không bị kẹt xe nhưng phải đi bộ nhiều. Trên các lề đường người lớn, trẻ em đông quá, không biết họ đến từ lúc nào. Tất cả mặc áo ấm nhưng chỉ số ít mang khẩu trang. Các nơi đậu xe đầy kín, không còn chỗ trống. Những con đường gần bờ hồ tuy có đèn đường nhưng vẫn có cảnh sát đứng chỉ đường, cấm quẹo phải, trái. Có đường môt dãy dài toàn xe tour to từ các nơi khác đến, có đường toàn xe bán thức ăn:kem, hotdog, nước giải khát… hay quà lưu niêm, không biết họ đến từ bao giờ và đã có khách đứng mua. Trong sân cỏ có rất nhiều lều vải to, rộng, cái trắng, cái xanh, đỏ… khách ra vào cũng đông lắm. Tôi nghĩ sau mùa hoa đào sân cỏ chắc tiêu tùng với bao bước chân qua lại. Có lẽ những lều là của các hội đoàn, các dân tộc tham dự lễ hội Hoa Đào? Nơi đây cũng có vài cây đào lẻ loi đang ra hoa rất đẹp. Dần dà xe chúng tôi cũng nhích tới ”cây bút chì” (Washington Monument), biểu tượng thủ đô, cao nhất trong các kiến trúc thủ đô: 169 mét. Môt dọc xe trên đường nối đuôi nhau, ngồi trên xe, nhìn ngắm thiên hạ đi bộ qua lại đông đảo trên lề đường, chụp ảnh. Muốn đi tới cũng không được mà quay trở lại cũng không xong. Đành phải nhìn hoa đào và cảnh vật chung quanh qua kính xe. Những cây hoa đào quanh “cây bút chì” không nhiều như bờ hồ nhưng cũng đầy hoa đẹp.Thiên hạ đông lắm, người lớn, trẻ em dù trời lạnh. Các cô câu trẻ em mặc áo ấm đủ màu sắc thật vui mắt, Các vi du khách lớn tuổi, các phụ nữ Ấn độ trong quốc phục nhiều màu nhiều lớp, phụ nữ Trung Đông với khăn choàng đầu che mặt chỉ chừa đôi mắt cũng có nơi đây…

THẢ DIỀU :(Kite Flying)

Trên sân cỏ xanh nơi Cây Bút Chì thiên hạ xúm xít xem hàng trăm con diều giấy to, bé, nhiều màu sắc uốn lượn trên không. Có diều bay cao gần đến đỉnh ”cây bút chì”. Nó phải to lắm nên bay cao như thế nhưng vẫn nhìn thấy. Có con có hình giống con chim đại bàng xòe đôi cánh rộng cái đuôi dài có lẽ đến 5 mét hơn. Trẻ con, người lớn say mê theo dõi những con diều bay lượn trên không trung. Lễ hội thả diều’ ( Kite Festival) hàng năm ở thủ đô, thú vui của nhiều người nhưng từ 2 năm nay khi có dich cúm, người ta không tổ chức nữa. Thấy diều bay lượn vui mắt tôi lại nhớ thôn quê Việt Nam với những cánh diều thô sơ của trẻ em thời bình và bâng khuâng thầm nghĩ chẳng biết đời sống dân quê Viêt Nam ra sao nhất là từ khi có dịch cúm.

Tóm lại ngày hôm qua mang tiếng là xem hoa đào nhưng tôi chỉ ngồi trên xe và chưa bước bước chân xuống

đường suốt mấy tiếng ở thủ đô Hoa Kỳ. Hình ảnh cũng chụp từ trên xe.

Tuy nhiên tôi cũng mừng vì sự đông đúc, nhộn nhịp vào mùa Hoa Đào ở thủ đô cho biết vùng Hoa Thinh Đốn đã hồi sinh sau 2 năm buồn thiu gần như tê liêt vì dịch cúm. Hơn 2 năm nay đường phố vắng vẻ, nhiều cửa hàng đóng cửa vì vắng khách, môt số lớn công chức và học sinh phải làm việc và học online, không đến trường sở. Dân chúng không tụ họp đông người dù có việc vui buồn tang ma, cưới gả theo lời khuyên chính quyền phòng ngừa sự lây lan dich cúm Covid.

Nhìn thiên hạ xem hoa đào đông đảo tôi nghĩ đến đất nước nhỏ bé có thành phố cổ kính xinh đẹp Ukraine đang bị người “khổng lồ Nga sô” xâm lăng, dinh thự tiêu tan, người chết, nhà cháy. Thường dân phải di tản đến nước khác xa rời quê hương như một số đồng bào tôi cách đây gần 1/2 thế kỷ. Tôi ao ước, cầu mong thế giới bình an, không chiến tranh, hết dịch cúm, mọi người an lành, khỏe mạnh, ai ai cũng no ấm, vui tươi, luôn có mùa Xuân trong lòng.