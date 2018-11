Tình Người… Nở Hoa

Người viết: Minh ThúyBài số 5558-20-31364-vb3112718Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Theo bài viết, Minh Thúy là cư dân miền Bắc California. Trong mùa lễ Tạ Ơn mới đây, bà đã cùng hội Huế địa phương, tổ chức mời ăn và tặng quà những người vô gia cư. Nhân đây cũng xin nhắc lại, là từ 16 năm trước, có tác giả Minh Thùy, một thuyền nhân Việt định cư tại thành phố Mainz, Germany đã nhận giải danh dự năm 2004. Hai bút hiệu Minh Thúy (2018, dấu sắc) và Minh Thùy (2004, dấu huyền) vốn dễ gây nhầm lẫn. Mong tác giả Minh Thúy tiếp tục viết và vui lòng bổ túc sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.***Lá vàng ngập lối, trời đã chuyển lạnh. Đường phố có vẻ nhộn nhịp nhiều, các chợ cũng đông đúc người hơn vì sắp đến ngày lễ Thanksgiving nên ai ai cũng mua sắm thức ăn chuẩn bị những ngày lễ tới tiêc tùng họp mặtTheo tài liệu sách vở, vào khoảng thế kỷ 17, một số người vì tự do tôn giáo đã buộc phải rời bỏ Châu Âu. Một phần trong số đó đã đến châu Mỹ sinh sống, thường được gọi là người hành hương (Pilgrims)Họ đã vượt 3000 dặm qua Đại Tây Dương bằng con tàu Mayflowers đến New England khi đang mùa đông, đoàn người này chịu giá rét đói lạnh đã bỏ sinh mạng hết một nửa, sau nhờ dân bản địa, người da đỏ mang gà tây, bí đỏ đến giúp cũng như chỉ dẫn cách trồng trọt hoa màu, săn bắt,...Khi người Pilgrims đã có thể cảm thấy tiếp tục sống ở vùng đất mới, họ tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn Chúa Trời và mời những người da đỏ cùng nhau ăn uống vui vẻ, cũng đồng thởi cảm ơn những người Da đỏ này đã giúp đỡ họ. Từ đó về sau, hằng năm con cháu của người Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để cảm ơn Trời Đất giúp sinh tồn đến ngày hôm nayTheo tài liệu lịch sử, buổi lễ tạ ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ, do người Pilgrims tổ chức, là vào năm 1621 tại vùng Plymouth, ngày nay thuộc tiểu bang Massachusetts, sau một mùa trồng trọt thành côngĐến nay, lễ Tạ Ơn được chọn ngày thứ năm tuần thứ tư tháng 11 hằng năm. Món ăn chính là gà Tây, khoai bí đỏ đã được các bà nội trợ biến chế thành nhiều món hấp dẫnDân Hoa Kỳ tổ chức ăn mừng, tạ ơn trời đất, tạ ơn vị cứu tinh người Da Đỏ tên là Tisquanto (gọi tắt là Squanto), người đầu tiên biết nói tiếng Anh đến ở chung và giúp họ ngay từ thơi gian đầu, có thể nói nước Hoa Kỳ được khởi đầu từ đó.Chúng tôi dân tỵ nạn cộng sàn từ VN cũng “nhập gia tuỳ tục,” theo các ngày lễ ở xứ người.Mấy ngày qua anh chị em hội Huế San Jose, thuộc tiểu bang California, lăng xăng đi quanh nhiều shop chợ , để mua gom mỗi nơi mội ít các hàng hoá cho đủ 200 phần quà , chuẩn bị buổi phát quà cũng như đãi cơm những người gọi là homeless (người sống lang thang, không có nhà). Các thứ cần lùng kiếm gồm dao cạo râu, kem đanh răng, xà phòng, khăn lau mặt và vớ tấc, vì mỗi shop chỉ có số ítCông việc của tôi ở hãng vùi đầu, nhờ ông dôn (ông chồng) đã về hưu chạy dùm, nhưng lại muốn ông so giá nhiều chợ trước khi mua, nên chịu khó nghe ông cằn nhằn- Tui sợ mấy Mụ Huế luôn ...mua chi cũng phải vừa đẹp, vừa rẻ, vừa nhiều mới chịu...”Tôi chẳng phải hiền phụ nên cũng nhóp nhép cái miệng lại:- Ông đừng vơ đũa cả nắm mà mất lòng mất bề dân Huế, ở đây chỉ có vài người thôi nghe.Mà thiệt rứa, xa đâu không thấy chứ quanh mấy chị em trong hội giống tính ơi là giống..hi...hi...chị nào cũng gọi phone:- Đừng mua chợ kia, mua chợ nọ, lỡ mua thì trả lại…Nhưng rồi ông chồng tôi cũng chiều theo, đi lựa nơi nào rẻ nhất, để được mua các thứ đã dự tính, cùng quý chị cũng lùng kiếm gom lại cho đủ số lượngBình thường chị nào cũng than đau lưng, đau cổ, vậy mà bây giờ thật hăng hái mạnh mẽ, họp mặt cùng nhau sắp xếp quà mỗi túi giấy là 5 món, nhìn các túi đủ màu sắc thật đẹp mắt, và hình dung người nhận, chúng tôi cảm thấy vui như mình là em nhỏ sắp được nhận quà.Chiều nay các bác, anh chị em hội Huế tập trung tại Shelters nằm trên đường Little Orchard thuộc thành phố San Jose, nơi mỗi năm thường tổ chức 2 lần , đãi cơm người vô gia cư vào dịp hè và ThanksgivingCũng chính nhờ tấm lòng bác ái, thương người của bà con xa gần gởi tiền bạc đến hội, nên hội đã đặt phần ăn đặc biệt đắt hơn gấp 4 lần so với bữa ăn thường gồm Meatloaf, Mashed potato, Gravy, cake, Veggies and beverages (Bánh mì thịt, khoai tây nghiền, nước thịt, bánh ngọt, rau tươi và các loại nước uống)Đúng giờ hẹn, mỗi người một việc, số thì đứng bên 200 phần quà để phát, số thì trong quầy múc thức ăn lên khay cho ngườ sắp hàng đến nhận, số đàn ông bưng đến tận bàn dùm những người già yếu với bước chân đi run rẩy, hoặc những người đi xe lăn cũng được ưu áiKhông khí diễn ra thật tưng bừng, họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến nhưng không dấu nét buồn bã mệt mõi. Những cái siết tay thân mật, nụ cười thân thiện, họ luôn miệng nói “ thank you, thank you ...” , có lúc họ vỗ tay to nhìn về phía chúng tôi để hoan nghênh việc làm nàyAnh chị em đến tận bàn hỏi họ uống thứ gì để phục vụ với thái độ nhã , niềm nở và ân cần cùng hoà chung niềm vui ngày lễ lớnChúng tôi sung sướng hít thở niềm hạnh phúc chan hoà của kẻ biết ơn nước Mỹ đã cưu mang, mà nay muốn bày tỏ chút tình tri ân được thể hiện tuy nhỏ nhoi nhưng thực tế và rất có ích nàyHọ cầm gói quà trên tay đầy vẻ cảm động, người cho và kẻ nhận đều hưởng cảm giác giống nhau giữa tình người san sẻ.Xong việc, quý anh chị em lại rủ nhau đến dự lễ nguyện cầu cũng như quyên góp từ những vị chủ toạ đủ các tôn giáo hướng dẫn, về việc đau buồn của cơn hoả hoạn cháy nguyên thành phố Paradise nằm phía Sacramento thuộc tiểu bang California. Đến nay tin tức cho biết số người chết trên 100, số mất tích hơn 1000 người, và cuộc tìm kiêm vẫn tiếp tục.Đêm khuya trời buốt lạnh, đường phố trang trí đủ màu sắc mùa lễ. Trên đường về tôi miên man suy nghĩ về trận hoả hoạn đau thương “chẳng có thứ gì là của mình, rồi sẽ trở về cát bụi với hai bàn tay trắng...” Cũng như câu nói mẹ tôi ngày xưa vẫn thường nhắc “của cải là phù vân một lúc, chỉ có cái tình đối đãi tốt với nhau mới đáng quý.”Tôi lại hồi tưởng buổi ăn vừa qua, có người còn trẻ, có bà vẫn còn nét mặt tươi sáng sang trọng một sớm một chiều đã trở thành người vô gia cư. Đồng cảm với nỗi niềm này bỗng nhiên ký ức tôi trở về bao nhiêu năm trước...Tôi nhớ thời gian sau 75 tại quê nhà, cuộc sống thật là vất vả, khốn khổ và nghèo đói. Nhà ở Huế đều có sân vườn rộng, hầu như vườn ai cũng có cây khế, lúc này cây khế rất đáng quý cho bữa cơm mỗi nhà nồi canh nấu với nước muối trưa chiều, để húp qua ngày cùng chén cơm độn sắn khoai hết 2 phần.Rồi có những buổi ngồi tán dốc với bạn bè, hỏi nhau về ước mơ khi ngày Tết đang kề cận, tôi đã đưa ra niềm khao khát mình trước tiên, rằng mơ... Tết này có được nồi cơm trắng với dưa cải kho ruốc, chỉ chừng đó thôi mà nó vẫn đứng một góc cao trên ...thiên đàngĐiều quan trọng là mặt tinh thần luôn luôn bị áp đảo với từng đêm đi họp tổ, tim đập mạnh khi thấy họ nêu lên danh sách bị cưỡng bách đi kinh tế mới theo kế hoạch... cải tiến . Thế rồi, luồng sóng ra khơi, cao bay xa chạy để chấp nhận tìm một phần sống trong 99 phần chết , cũng như TVT đã nói “nếu cột điện biết đi thì cũng chẳng tiếc gì mà ở lại”Thời gian vụt đi nhanh như bóng câu thoáng qua ngoài cửa sổ, mới đó đã hơn 20 năm. Nào quên ngày đầu tiên đặ chân đến nước Mỹ, bước xuống phi trường đã được người bản xứ phát tại chỗ cai áo jacket lót lông dày ấm, về nhà nhìn tủ lạnh thì hoa mắt choáng ngợp với đầy ngập thức ăn. Hai hôm sau có xe chở đi làm, lần đầu tiên nhận lương bằng đồng đô la Mỹ, tôi tha hồ thức hiện ước mơ là mua quà trả ơn lớn, ơn nhỏ gởi về VNTôi thầm cám ơn trời đất, cám ơn cha mẹ, thầy cô , cám ơn nước Mỹ, cám ơn công việc hiện tại đã cho tôi có điều kiện thể hiện tình thương với gia đình, bạn bè, xã hội dù trong phạm vi hạn hẹp, nhưng đã đem lại tâm hồn tôi sự nhẹ nhàng thanh thản.Lòng tôi như rung lên khi nghĩ đến ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn đầy thiêng liêng cao quý, mọi người cùng chung vui, nhà nhà cùng sum họp, con cháu sẽ trở về ngồi quây quần bên bàn tiệc, trò chuyện với nụ cười tràn ngập, Cảm tạ ơn trên, Biết ơn những người lính VNCH đã đổ máu xương, đã hy sinh tù tội , những thế hệ đi trước đã lót đường để chúng tôi có được ngày hôm nay. Cám ơn “mái Chùa che chở hồn dâng tộc” cho tôi có những giờ phút sinh hoạt đầy an lạcCòn 2 ngày nữa là lễ Thanksgiving, tôi có cảm giác nao nao khác thường, tối thứ năm được quý sư Cô gọi phone nhắc lên Chùa dùng cơm tốiHai ngày kế tiếp, đại gđ tổ chức con cháu anh em họp mặt, còn gì rộn ràng hơn nữa với những ân tình trao nhau.Tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường, với lời nguyện cầu chân thành cho nạn nhân hoả hoạn, hình ảnh chung hoà ân tình giữa người vô gia cư và những thành viên hội Huế vừa qua, thật đẹp khi Tình Người... Nở Hoa.Hayward, CaliforniaMinh Thúy