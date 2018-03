Saigon 68 Và Ông Sáu Lèo

Gia đình Trung Tá Nguyễn Tuấn, cả nhà 10 người, bị đặc công cộng sản thảm sát trong một trại gia binh. Khi quân VNCH tới, chỉ một em bé còn sống sót.

Cùng ngày, Thượng Úy đặc công khủng bố VC Nguyễn Văn Lém tự Bảy Lốp bị bắt tại mặt trận. Đi cạnh là Trung tá Ng.V.Đ, tiểu đoàn trưởng TĐ2/TQLC.

Tấm ảnh oan nghiệt của Eddie Adams: Tướng Loan bắn Bảy Lốp.

Nhiếp ảnh gia Trương Tấn Bảo của Tổng Nha Cảnh Sát, người sau đó cũng bị VC hạ sát.

Tác giả Captovan trong phim tài liệu Saigon 68.