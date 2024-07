Yellowstone Phiêu Lưu Ký

TG Huỳnh Thanh Tú





Huỳnh Thanh Tú là giáo viên tiểu học trước khi cùng gia đình định cư Mỹ năm 2001, tại Hoa Kỳ. Bà từng làm việc cho học khu tại Houston, Texas trước khi về hưu và dành toàn bộ thời gian làm vườn, chăm sóc các cháu, du lịch và tham gia các chuyến tham quan của cộng đồng người hưu trí tại địa phương. Tác giả tham dự VVNM với bài viết đầu tiên “Áo khoác để ngoài cửa”, và sau đây là bài viết thứ hai ghi lại chuyến thăm công viên quốc gia Yellowstone.

*

Qua báo chí, tôi được biết Yellowstone là một vùng đất rộng nằm ở Tây Bắc Tiểu bang Wyoming, nơi mà cách đây mấy ngàn năm đã có sự hoạt động của một núi lửa lớn với miệng núi đường kính dài 30km. Người ta tưởng tượng rằng nếu giờ này mà nó thức giấc thì cả miền Bắc Mỹ sẽ không còn. Tôi ao ước có dịp sẽ đến đây để tận mắt nhìn những kỳ tích đẹp và hùng vĩ mà núi lửa đã lưu lại sau hơn mấy ngàn năm ngưng hoạt đông, nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Năm nay, nhân ngày lễ Memorial, con gái tôi đã sắp xếp xin nghỉ một tuần để lấy tour cùng đi thăm danh lam thắng cảnh này.

-Má ơi, con đã book vé cho tour du lịch Yellowstone. Con sẽ đưa Má đi thưởng ngoạn cảnh quang và những kỳ bí của thiên nhiên trong Công viên Yellowstone, nơi mà Má hằng mong đến.

Nghe con nói, tôi rất mừng và thầm cảm ơn con đã cho tôi cơ hội để thực hiện ý muốn của mình. Tôi bắt đầu sắp xếp một vài vật dụng cần thiết và chuẩn bị cho chuyến đi.

*5-25-2023: 7:00am, hai mẹ con lái xe đến phi trường Bush. Sau khi gửi xe ở bãi đậu, làm thủ tục check in và lên tàu.

Đúng 12:30pm, máy bay đáp xuống thành phố Salt Lake thuộc tiểu bang Utah. Bạn Quỳnh ra tận sân bay đón. Phi trường thật rộng và đẹp, hai mẹ con phải đi bộ gần 30 phút mới ra đến cổng.

Salt Lake City là một thành phố xinh đẹp, nằm ở miền Trung tây thuộc tiểu bang Utah, tiểu bang thứ 45 của Hoa-kỳ. Có diện tích rộng lớn, sở hữu nhiều công viên quốc gia nổi tiếng và rất hấp dẫn cho khách du lịch. Nơi chúng tôi đi thăm đầu tiên là Hồ Muối (Salt Lake), nước hồ chứa nhiều khoáng chất cùng lưu huỳnh nên các sinh vật sống dưới nước như cá, ếch nhái… không thể sống được. Với một diện tích rộng và được bao bọc bởi những rặng núi cao, nên vùng hồ này ít khi bị ảnh hưởng bởi những cơn bão lớn.

Tiếp theo là tòa nhà Quốc hội nằm ở trung tâm thành phố, nơi đây tôi được tận mắt nhìn thấy những kiến trúc đầy ấn tượng và độc đáo. Sàn nhà lát đá cẩm thạch, được viền bằng một loại đá granite phức tạp, cầu kỳ, nhất là chiếc cầu thang đựợc thiết kế trông sâu rộng đầy cuốn hút. Quang cảnh bên ngoài khuôn viên tòa Quốc hội thật đẹp và hùng vĩ. Nhiều đoàn du lịch và các toán học sinh, sinh viên dưới sự hướng dẫn của thầy cô cũng đã đến đây để tìm hiểu và học hỏi thêm.

Trời đã về chiều và bắt đầu đổ mưa, chúng tôi trở lại xe, đi ăn tối ở một quán ăn Nhật với món lẩu Shabu Shabu thật ngon trước khi về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.

*5-26-2023: Bắt đầu cho cuộc hành trình đến Yellowstone. 8:00am, bạn đón chúng tôi trực chỉ Idaho. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bầu không khí trong lành, những cánh rừng cổ thụ với những thân cây to vươn cao ngút tầm mắt, núi non trùng điệp tiếp nối nhau trong suốt con đường dài hằng trăm miles.

Nhất là những ngọn núi bạc đầu, những con suối trắng xóa vì lớp tuyết bao phủ, chảy từ đỉnh cao xuống giữa đám rừng xanh rộng bao la, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Yellowstone, một trong những công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới, diện tích 8,983 km vuông, trải rộng từ vùng Tây Bắc Wyoming qua biên giới của hai tiểu bang Idaho và Montana. Hằng năm có hơn 4 triệu khách du lịch ghé thăm.

Yellowstone cũng là vùng núi lửa, đã từng phun trào nham thạch lần cuối cùng cách đây 700,000 năm, vậy mà đến nay nó vẫn còn âm ỉ sức nóng. Có tới hơn 350 thác nước gồm cả Lower Falls với chiều cao nước đổ là 94m, cao gấp hai lần Niagara Falls. Đến với Yellowstone giống như cuộc hành trình ngược thời gian về nước Mỹ khi mà người Tây phương chưa đặt chân đến nơi này.

1:30pm: Chúng tôi đến Thành phố West Yellowstone, nhận phòng ngủ. Điều kỳ lạ là số phòng 238 lại trùng hợp với ngày sinh của tôi 23 tháng 8. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, đúng 2:00pm chúng tôi đi vào Yellowstone. Giá vé vào cửa được tính theo từng loại xe:

- Xe du lịch $35 cho 7 ngày.

- Xe lớn $70 cho 7 ngày.

Vào Yellowstone, xe chạy dọc theo Madison River, nơi đây có những con dê rừng (sơn dương) đang sinh sống, thỉnh thoảng dừng xe lại để xem một vài thác nước nhỏ, đi dần lên vùng núi cao. Xa xa,những đụn khói trắng xóa bốc lên, đó chính là những tia nước sôi từ kẽ hở của núi lửa đang hoạt động. Hai bên đường là những vòm nước nhiều màu sắc đỏ, xanh, vàng, nâu bốc hơi lên sặc mùi lưu huỳnh. Tùy theo màu sắc mà người ta định được sức nóng.

Ở Norris những tia nước được gọi là Geyser basin, rất nóng và có nhiều acid, nơi đây xuất hiện nhiều ngọn núi lửa đang hoạt động âm ỉ, chất lưu huỳnh từ dung nham của các miệng núi lửa phun lên kết tủa, đã tạo ra những hình thái lạ lùng. Nhin màu sắc cùng độ sâu và nghe âm thanh phát ra từ lòng đất ta có thể tưởng tượng như có một sức mạnh phi thường muốn đẩy tất cả dung nham ra bên ngoài.





Nhiều hố bùn non đang sôi sùng sục (mud volcano). Có những chỗ gọi là miệng rồng (Dragon mouth Spring) phát ra những tiếng gẩm gừ khi tuôn trào nước nóng.

Xa xa là một bầy bò rừng (bison) trông hung dữ, đang thong dong ăn cỏ. Mọi người được khuyến cáo không nên đến gần để chụp hình quay phim, phải giữ khoảng cách ít nhất là 25 mét. Khi thấy chúng cong đuôi và nhìn mình có vẻ dữ tợn, thì lập tức chạy và chạy thật mau, tránh càng xa càng tốt, nếu không sẽ bị chúng tấn công. Đây là loại bò gần như tuyệt chủng, ở Yellowstone hiện nay chỉ còn lại khoảng năm ngàn con. Trở lại đi dọc theo sông chảy vào hồ Yellowstone, nước nơi đây nóng vì núi lửa đang hoạt động sôi trào.

5:00pm trở về khách sạn, ăn cơm chiều tại một tiệm Tàu, sau đó đi dạo phố.





* 5-27-2023: 8 giờ sáng, chúng tôi đi trở lại Yellowstone. Đến Brink of Lowee Falls, thác nằm ở độ sâu 180m, vì vậy đi bộ xuống đã khó mà khi trở lên lại càng khó hơn. Mọi người đều cảm thấy rất mệt thở không ra hơi. Những ai bị bệnh tim, phổi được khuyến cáo không nên đi. Về mùa đông thác đóng cửa. Mặc dù có nhiều chỗ rất nóng nhưng dọc đường tuyết vẫn không tan tí nào.

12:30pm đến Old Faithfull Geyser, xem nước phun cao 184 feet trong suốt 5 phút. Điều kỳ diệu là cứ 90 phút nước lại phun một lần và đều đặn như vậy. Chúng tôi phải chờ đến 180 phút để được nhìn thấy hai lần nước phun. Thật may mắn mới có cơ hội chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu ở nơi này.

Thỉnh thoảng trên cành của những cây cổ thu cao to, tôi thấy nhiều chim đại bàng (Eagle) đậu trông thật uy nghi. Chúng là biểu tượng cho nước Mỹ.

Tiếp tục đi thăm Excelsior, Grand Prismatic, Springs Prism of Light, Spectrum of life, Life of the Edge và Fountain Paint Pots.

Buổi chiều ghé nhà hàng Pháp ăn tối trước khi về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Hai mẹ con đi tắm. Sau một ngày mệt mỏi, được ngâm mình trong bồn nước nóng massage thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy khỏe, rất thoải mải, và bắt đầu cho một giấc ngủ thật ngon.

*5-28-2023: 7:30am, trên đường đi về hướng Bắc, tuyết ngập nhiều hơn hai bên đường, rừng thông xanh biếc và thẳng tắp, các hồ nước đóng băng trắng xóa. Đến Jackson Lake Dam and Reservoir, núi non trùng điệp,hùng vĩ. Đi dần về hướng Nam, qua Snake River. Đến đỉnh Teton, tôi chụp vài tấm hình của dãy Grand Teton. Ghé Jackson Square, rồi tiếp tục xuôi về miền nam Wyoming. Sau 8 tiếng đồng hồ trên một chặng đường dài mệt mỏi, lúc 3:30 chúng tôi đến Salt Lake City. Ghé vào tiệm ăn Thái dùng cơm tối, về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai trở về.

Buổi tối tôi tâm sự với con: - Má cảm thấy rất vui và thích thú trong chuyến đi chơi này, nó giúp má biết nhiều hơn những gì mà má muốn biết về Công viên Quốc Gia YellowStone. Có điều là lội bộ nhiều quá nên rất mệt, chắc chắn bạn bè của má không ai đi nổi!!

Con tôi mỉm cười: - Má ao ước được đi nơi này mà, chỉ tiếc là mình không check trước, vả lại con cũng không nghĩ là phải đi bộ quá nhiều như vậy. Nhưng con thấy má còn khỏe lắm hì…hì…

Tôi biết nó đùa, thực ra thì đây là một chuyến du lịch rất hữu ích, khó có cơ hội đi được lần thứ hai.

* 5-29-2-23: Ngày cuối cùng của chuyến đi.

8:300am, bạn đưa chúng tôi đi một vòng thăm Salt Lake City. Đến 9:00am qua The Church of Jesus Christ of Latter Day Saint Conference Center. Vào ngôi Giáo đường, chúng tôi được hướng dẫn đi thăm những phòng ốc bên trong, và nhất là được tận mắt nhìn thấy một cây đàn với giàn ống đồng to lớn, bóng lộn rất đẹp và thật quí hiếm. Đây là ngôi Giáo đường của đạo Mormon, một tôn giáo chính ở Tiểu bang Utah.

10:30am, bạn đưa chúng tôi ra phi trường. Vì trễ máy bay, nên đến 8:00pm tôi mới về đến nhà.

Một chuyến đi tuy có mệt mỏi nhưng giúp ích cho tôi rất nhiều. Cảm ơn con gái đã cho má được hưởng những ngày du lịch thật tuyệt vời.

