Tiếng hát của cô Thanh Nga trong Tiếng Trống Mê Linh lại vang lên,

Hỡi đồng bào trăm Họ!

Giặc Đông Hán đang xéo giày đất nước

Nhục nào hơn nhục nô lệ ngoại bang

Thà chết mà đứng thẳng,

Không cam chịu sống quỳ

Đất nước Nam cẩm tú

Người dân Nam anh hùng,

Trước đền thờ Quốc Tổ,

Thề hy sinh giết giặc cứu non sông

Tác giả: Anne Khánh VânBài số 5421-19-31262-vb3062618Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Chỉ ít tuần sau đó, cô “chạy” đủ giấy tờ đón ba má từ Việt Nam dự lễ phát giải. Sau chuyến du lịch, hồ sơ bảo lãnh gia đình được hoàn tất và từ 2013, ba má, và vợ chồng người em trai đã chính thức định cư, đoàn tụ. Hiện nay, cô là một thành viên trong ban điều hành Mount Vernon, di sản của vị Đệ nhất Tổng Thống Hoa Kỳ George Washington, tại Alexandria, Virginia.***Washington DC có một chợ bán đồ biển ở dọc bờ sông, đoạn đường Main Street. Chợ đồ biển này khá nổi tiếng, không chỉ với dân địa phương mà với cả khách viễn phương, cả người ngoại quốc. Các bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra một phần đáng kể những người bán hàng là người Việt Nam. Nhiều người trong số họ làm việc ở đây từ ba bốn chục năm qua.Mỗi lần ra đây tìm mồi về…nhâm nhi, tôi thường trò chuyện với các anh chị bán hàng… Không phải vì mải mê lựa cua, chọn ốc… lưới ở sông biển Mỹ, và đời sống của mọi người đã yên ấm, ổn định mà những người tưởng chừng chẳng còn dính dáng tới Việt Nam này vô tâm với chuyện ngư dân, cá mắm, biểu tình,… tuốt ở bên nhà.Anh T đang gắp gắp mấy anh ghẹ xanh bỏ vô bao cho tôi thình lình nói, “Sao không ở gần Mỹ hay Canana… đi ở gần mấy thằng chó đẻ!! Dân tình gì mà thấy ghét, đi đâu ai cũng ghét… Tụi nó đi vòng vòng ngoài này mua cá, mua cua, không ai bán hết chị ơi, dù người phục vụ là Mỹ chứ không phải tụi em phục vụ… Đâu phải cứ có tiền thì hênh hoang muốn mua gì cũng có người bán.”Mấy tuần qua, người Việt nào yêu nước, dù ở nơi đâu, cũng xốn xang với chuyện ở quê nhà.Đọc tin tức thấy em kia ở Lăng Cha Cả - Tân Bình, sát nách khu nhà tôi ở ngày xưa, cùng chồng đi biểu tình, hòa trong đám đông, giăng biểu ngữ… bị công an đánh bầm khắp mặt mũi. Dỉ nhiên đó chỉ là một ví dụ trong hàng trăm ví dụ... Nhưng ví dụ này làm tôi suy nghĩ vì người trong chuyện và nơi chốn việc xảy ra cứ y như xảy ra với hàng xóm mình, em út mình còn ở quê nhà.Suy nghĩ gì ư? Giả dụ trong số các bạn học của tôi có vài bạn hiện giờ là công an thì sao nhỉ? Cả lớp chúng tôi dù ngày xưa đi học thân thiện, quý mến nhau,… Lớn lên, mỗi người đi mỗi hướng, trở thành những thành phần khác nhau trong xã hội, có những quan điểm, tin tưởng và lập trường khác nhau. Nếu bất đồng với ý định hiện tại của nhà nước về việc cho Trung Quốc thuê đất 99 năm, xây dựng đặc khu, luật an ninh mạng, hay bất kỳ chủ đề hay ý định gì và đi biểu tình - bạn học mà có thể cũng là hàng xóm, nay là công an, mới hôm qua vẫn còn vui vẻ, gặp gỡ, ăn uống, chuyện trò với nhau; hôm nay sẽ cầm dùi cui đập vào những bạn học kia, y như em gái ở Lăng Cha Cả bị đập bầm khắp mặt mũi mình mẩy? Những người đi biểu tình kia cũng có thể là thầy giáo của mình, cha mẹ của bạn bè mình, hay chính bà cụ hàng xóm…Cảnh đó loạn đến cỡ nào!? Loạn từ trong lòng, trong tâm tư, ra tới ngoài da, trên mắt, trên môi… Tôi sẽ thắc mắc người bạn nay là công an đó, về nhà tối ngủ, gát tay trên trán, nghĩ gì?Đài BBC và CNN vừa đăng tin hôm qua, ngày 22 tháng 6, phát ngôn viên chính thức của tòa Bạch Ốc, Sarah Sanders, bị “đuổi” ra khỏi nhà hàng khi cùng gia đình đi ăn ở một nhà hàng vùng Lexington, Virginia. Sau khi nhận diện người khách vào ăn chính là phát ngôn viên của tổng thống đương thời, Donald Trump, nhân viên nhà hàng đã liên lạc với người chủ nhà hàng, bà Stephanie Wilkinson, và đồng quyết định người chủ nhà hàng hãy thay mặt “đuổi” người khách đó ra khỏi nhà hàng.Khi phỏng vấn và được hỏi, người chủ nhà hàng Stephanie Wilkinson đã không ngần ngại trả lời bà sẽ làm y chang như thế nếu có dịp làm lại. Có nghĩa bà không hề luyến tiếc cho những gì đã làm, bởi như bà đã nói với người phát ngôn của tòa Bạch Ốc bị đuổi ra khỏi nhà hàng, “Nhà hàng của chúng tôi có một số các giá trị mà tôi bắt buộc phải gìn giữ như là lòng chân thật, sự đồng cảm và hợp tác, do đó chúng tôi xin phép mời bà ra khỏi nhà hàng. Người nhà của bà vẫn có thể ở lại và được phục vụ.”Lý do bà Wilkinson và toàn nhân viên của nhà hàng Gà Mái Đỏ (Red Hen) không chấp nhận phục vụ người khách Sarah Sanders này vì họ tin Sarah Sanders phục vụ cho một chính phủ bất nhân và phi đạo đức (Wilkinson believed, “Sarah Huckabee Sanders worked in the service of an “inhumane and unethical” administration”), mặc dầu trong suốt thời gian 10 năm quản lý nhà hàng, bà Wilkinson luôn gìn giữ không để chính trị lẫn lộn vào thực đơn và chuyện làm ăn (“keeping politics off the menu”). Bà Wilkinson đã nói, bà chẳng thích đối nghịch với ai. Bà muốn chuyện làm ăn buôn bán thuận lợi và phát triển. Nhưng khi đến thời điểm quyết định thì phải hành động để gìn giữ đạo lý của mình.Sarah Senders đã lịch sự trả lời bà chủ nhà hàng, “Được thôi, tôi sẽ đi,” và rời khỏi nhà hàng.Vài ngày trước đó, Trời cũng đánh trúng bữa ăn của bà Kirstjen Nielsen, Bộ Trưởng bộ Nội An của chính quyền Trump. Bà Nielsen cũng buộc phải rời khỏi một nhà hàng Mexico trong Washington DC khi đang ăn vì bị nhiều người tụ họp biểu tình phía ngoài la lớn, “Xấu hổ! Xấu hổ! Xấu hổ! (Shame! Shame! Shame!).Không đi vào chi tiết phe này phe kia, hay ai đúng ai sai. Chỉ là những ví dụ cho thấy lòng tự trọng và anh dũng của người dân Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng không vì thế mà tìm cách trả thù nhà hàng, mà dù có muốn trả thù cũng không được vì nước Mỹ là nước tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do phát biểu cảm nghĩ. Sự việc cũng cho thấy tầm quan của việc gìn giữ và bảo vệ quan điểm và giá trị đạo đức của từng con người ở một đất nước tự do.Cùng với những cuộc biểu tình phản đối chính quyền trong nước lớn nhất từ sau năm 75 trong những tuần qua là Giải Túc Cầu Thế Giới.Người thì lo lắng cho vận mạng đất nước, xuống đường biểu tình, phản đối và bị đánh đập, đàn áp.Kẻ thì bận cá độ và nhảy cầu tự tử vì “thua độ”!Mạng xã hội lại xôn xao bình luận “Tưởng chết vì yêu nước thì đáng thương, đáng quý… Tự tử chết vì thua độ đá banh, vì đầu óc không sáng suốt, không biết quý trọng sự sống và công lao nuôi dưỡng của cha mẹ, thì thật quá phí và cùng đáng chết!”Tin rằng số người tự tử thua độ đá banh chỉ là một phần một tỷ của dân số gần một trăm triệu của Việt Nam hiện nay. Sức mạnh của toàn dân Việt Nam vẫn còn đây, con Rồng cháu Tiên – không chỉ ở trong nước mà ở khắp năm châu.Qua đã lâu rồi cái thời con người đi khai hoang, đánh dấu lãnh thổ như khi ông Columbus khám phá Châu Mỹ từ hơn trăm năm trước. Khó mà chứng minh được Châu Mỹ thuộc về người thổ dân nếu không chứng minh được người thổ dân là những người dân có mặt trước hết trên vùng đất Châu Mỹ. Biết đâu chừng người Eskimo xuống từ bắc cực để trốn lạnh mới là những người đến Châu Mỹ trước tiên. Giả thiết khác cũng có thể người Viking mới là những người đến Châu Mỹ trước hết, trong những chuyến thám hiểm và di dân vĩ đại vượt qua eo biển Bering…Công ước quốc tế đã ra đời từ lâu. Bản đồ từng lãnh thổ đã rõ ràng. Việt Nam hay bất cứ đất nước nào trên thế giới không thuộc của riêng của một vài cá nhân lãnh đạo để họ tự cho quyền quyết định những điều trái ngược với ý kiến của đại đa số người dân.***Anne Khánh Vân6/23/2018