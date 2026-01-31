Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự Quốc Gia (hình do TG cung cấp)

Tác giả lần đầu tham dự VVNM vào tháng 1-2024 với bài “Một Ngày Thăm Trường Võ Bị West Point”. Bà hiện định cư ở Texas và làm việc trong ngành giáo dục. Nhị Độ Hoàng Mai vừa nhận giải Đặc Biệt VVNM 2025. Bài viết kỳ này tường thuật chuyến viếng thăm Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự Quốc Gia tại Arlington, Texas với nhiều chi tiết có giá trị lịch sử và tấm lòng trân trọng, biết ơn của tác giả đối với những vị anh hùng trong quân đội Hoa Kỳ.

***

Trong bối cảnh nền chính trị phân cực của nước Mỹ, nếu có một nơi mà ở đó người Mỹ tạm gạt qua những sự khác biệt, tạm quên đi sự chia rẽ trầm trọng sâu sắc giữa các đảng phái chính trị để đoàn kết lại thành một khối, ắt hẳn nơi đó là Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự (HCDD) Quốc Gia ở thành phố Arlington, bang Texas. (The National Medal Of Honor Museum).





Có một câu nói đùa của người Mỹ rằng Huy Chương Danh Dự là huy chương không ai muốn nhận vì huy chương này đại diện cho ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của người được trao tặng. Trong tổng số 40 triệu người Mỹ phục vụ trong quân đội, chưa đầy 40 ngàn người được trao tặng Huân Chương Danh Dự, chính xác hơn là có 3,528 người Mỹ được trao tặng Huy Chương Danh Dự. Trong số 3,528 vị anh hùng này, chỉ còn 61 người còn sống đến ngày nay.





Tôi đến tham quan Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự Quốc Gia (The National Medal of Honor Museum) ở thành phố Arlington, bang Texas vào cuối tháng 10 năm nay. Nằm gần sân vận động AT&T và kế bên khu vui chơi phức hợp Six Flags Over Texas, nhà Bảo Tàng này trải rộng trên diện tích gần 9,290 mét vuông được khánh thành vào tháng 4 năm 2025.





Trong tổng số hơn 20 thành phố lọt vào danh sách được đề cử là nơi nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự Quốc Gia được xây dựng, thành phố Arlington, bang Texas cuối cùng hân hạnh được chọn vì thành phố này nằm ở vị trí trung tâm của nước Mỹ, điều này cho phép tất cả người Mỹ có thể đến thăm nhà Bảo Tàng này một cách dễ dàng.





Với sứ mệnh truyền cảm hứng cho khách tham quan và cho thế hệ trẻ mai sau cũng như để tôn vinh giá trị của người Mỹ như lòng can đảm, tinh thần hi sinh, sự cam kết và lòng yêu nước, Nhà Bảo Tàng được khánh thành vào tháng Ba năm nay, dự kiến sẽ đón hàng triệu khách tham quan mỗi năm. Đây là Nhà Bảo Tàng Quốc Gia đầu tiên của Hoa Kỳ lưu trữ những câu chuyện và những di sản của những người Mỹ được trao huân chương quân sự cao quý nhất của nước Mỹ. Họ là những người can đảm nhất trong các trận chiến kể từ cuốc nội chiến nước Mỹ đến thế chiến thứ nhất, thứ hai, cuộc chiến ở Triều Tiên, Việt Nam và ở Afghanistan.





Từ bãi đậu xe rộng rãi kề bên, khách tham quan có thể ngắm kiến trúc độc đáo của Nhà Bảo Tàng và đi bộ tới lối vào chỉ mất vài phút. Bên trong cửa chính là sảnh tiếp khách tham quan có tên “Ring of Valor” (tạm dịch là Chiếc Nhẫn Dũng Cảm). Đây là một bề mặt tròn liền mạch khắc tên 3,528 người Mỹ được nhận Huân Chương Danh Dự. Tại đây, khách tham quan được các nhân viên làm việc tại đây chào đón vào hướng dẫn đến quầy bán vé.





Sau khi mọi thủ thục được hoàn tất, tôi được nhân viên hướng dẫn đưa vào thang máy cùng với một số khách tham quan khác để đi lên tầng trên, nơi có phòng trưng bày các hiện vật. Khi thang máy đi lên, tôi phóng tầm mắt ngắm thành phố Arlington bên dưới và ngắm kiến trúc của nhà bảo tàng được nâng đỡ bởi 5 trụ cột đồ sộ, mỗi trụ cột này đại diện cho một nhánh của quân đội Hoa Kỳ. Năm trụ cột nâng đỡ khối kiến trúc hình hộp bên trên tượng trưng cho sức mạnh tập thể và sự đoàn kết giữa các nhánh của quân đội Hoa Kỳ.





Thang máy đưa chúng tôi lên tầng trên. Bước ra từ thang máy, chúng tôi được một nhân viên giới thiệu về căn phòng triển lãm đầu tiên có tên là “Moments in Action” (Những khoảnh khắc hành động). Trên trần sảnh của căn phòng hình tròn 360 độ này có khắc tên của tất cả những người Mỹ được trao Huy Chương Danh Dự. Các màn hình chiếu phim tái hiện lại những chiến trường nơi các hành động dũng cảm của những người lính Mỹ. Những giây phút đứng tôi ngắm tên của các anh hùng nước Mỹ và xem lại những trận chiến trong quá khứ, đối với tôi, là những giây phút thật cảm động và khó quên.





Sau đó khách tham quan được đưa vào phòng triển lãm chính. Khu vực “Rails to Rotor” trưng bày thiết bị và máy móc mà quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng trong các cuộc thế chiến, cuộc chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam và gần đây nhất là cuộc chiến ở Afghanistan. Hiện vật gây ấn tượng cho tôi mạnh nhất ở khu vực “Rails to Rotors” là chiếc trực thăng Huey, một biểu tượng của cuộc chiến ở Việt Nam, được quân đội Hoa Kỳ sử dụng để tải thương trong cuộc chiến ở Việt Nam. Các chiếc trực thăng này được đội cứu thương Hoa Kỳ sử dụng để cứu sống hàng ngàn người trong cuộc chiến tại Việt Nam và được sử dụng để triển khai quân đội và tiếp liệu. Di sản của nó là những chiếc trực thăng Sikorsky Black Hawk và Boeing Chinook ngày nay.



Điều thú vị cần biết là đội xây dựng phải dùng cần cẩu để đưa nó vào nhà bảo tàng trước khi hoàn thiện các bức tường của Nhà Bảo Tàng vì chiếc trực thăng Huey quá to lớn. Chiếc trực thăng có biệt hiệu là Huey chở được 11 người và hai phi công, dài 41 feet 5 inches, cao 14 feet 8 inches, đường kính rotor 48 feet 3inches có thể bay 138 miles một giờ do hội Rattler-FireBird (Rattler-FireBird Association) tặng cho Nhà Bảo Tàng HCDD Quốc Gia. Chiếc trực thăng này đại diện cho một trong ba chiếc trực thăng được Thiếu Tướng Patrick Brady sử dụng trong cuộc chiến ở Việt Nam. Thiếu Tướng Patrick Brady đặt tên cho chiếc máy bay trực thăng có số đuôi 66-16663 là Nancy Lee để vinh danh vợ mình. Là một chiếc trực thăng đa năng, các chiếc trực thăng Huey đã thi hành nhiều nhiệm vụ khác nhau như vận chuyển lính, súng ống và sơ tán y tế.





Nhà văn Mỹ John Steinbeck đã nói về phi hành đoàn Dustoff không được trang bị vũ khí, bao gồm phi công, trưởng phi hành đoàn và nhân viên y tế làm nhiệm vụ tản thương ở cuộc chiến ở Việt Nam như sau: Tôi ước gì tôi có thể kể cho bạn nghe về những người phi công này. Họ lái những chiếc trực thăng cứu thương giống như một người đàn ông điều khiển một con ngựa quý được huấn luyện tốt. Họ điều khiển những chiếc trực thăng len lỏi dọc theo lòng các con suối, bay vượt qua khỏi những cái cây, quay tròn, uốn lượn và lao xuống như chim én vào buổi tối.





Huey được lắp đặt tại Nhà Bảo Tàng HCDD Quốc Gia này, Ông đã leo lên chiếc trực thăng và kiểm tra để bảo đảm nó là hàng thật.



Một trong những phi công Dustoff được trao tặng Huy Chương Danh Dự là Thiếu Tướng Patrick Henry Brady. Ông về hưu với cấp bậc Thiếu Tướng vào năm 1993. Ông là người có sáng kiến cải tiến các phương pháp bay và cách liên lạc để có thể cứu được rất nhiều người lính bị thương. Khi Ông nhìn thấy chiếc trực thăngđược lắp đặt tại Nhà Bảo Tàng HCDD Quốc Gia này, Ông đã leo lên chiếc trực thăng và kiểm tra để bảo đảm nó là hàng thật.

Patrick Henry Brady, một phi công của phi hành đoàn Dustoff, luôn đặt việc cứu những người lính bị thương lên hàng đầu. Vào ngày 6 tháng 1 năm 1968, Ông bay xuyên qua sương mù, các ngọn núi và giữa các lằn đạn của quân thù để sơ tán hơn 50 người lính bị thương nặng. Ông đã lái tổng cộng ba chiếc trực thăng Huey khác nhau trong ngày này vì các chiến trực thăng ông lái thay phiên nhau bị trúng đạn làm hệ thống điều khiển máy bay bị hư hại. Ông được trao tặng Huy Chương Danh Dự vì lòng can đảm và chiến công phi thường của ông vào ngày này.





Ở khu vực “More Than A Medal”, khách tham quan sẽ tìm thấy những kỷ vật và vật dụng cá nhân của những anh hùng được trao tặng Huân Chương Danh Dự và có thể hiểu rõ hơn về giải thưởng quân sự danh giá nhất của nước Mỹ. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng những huy chương thật do các nhánh quân đội cho Nhà Bảo Tàng này mượn để trưng bày trong khu vực này.





Một số triển lãm có tính chất tương tác và có tính năng công nghệ nên khách tham quan cảm thấy sống động hơn các bảo tàng khác. Có hai màn hình chiều dài 15 mét tái hiện quan cảnh chiến tranh ở khu rừng rậm Guadalcanal đến những đỉnh núi băng giá của Triều Tiên để du khách tìm hiểu về những anh hùng được trao tặng Huân Chương Danh Dự vào thời điểm đó.





Đặc biệt ở Nhà Bảo Tàng còn có nhà chiếu phim có tính năng tương tác (interactive theater) sử dụng công nghệ AI tạo điều kiện cho các anh hùng được trao tặng Huân Chương Danh Dự (HCDD) trò chuyện trực tuyến với khách tham quan. Dự án Interactive theater này đã chọn ra một số anh hùng được trao tặng Huy Chương Danh Dự, ghi âm lại hơn 700 câu trả lời của họ cho một số câu hỏi tiềm năng của khách tham quan về quá trình trưởng thành, trải nghiệm chiến đấu và mong muốn về di sản của họ. Khách tham quan có thể trực tiếp đặt câu hỏi về cuộc sống, sở thích của các anh hùng này và sẽ được các vị anh hùng này trả lời nhờ vào sự trợ giúp của AI (Trí tuệ Nhân Tạo).





Mặc dù diện tích tầng trên của Nhà Bảo Tàng khá rộng, khoảng 3,700 mét vuông, diện tích này vẫn không đủ để kể hết các câu chuyện của các anh hùng nhận Tấm Huy Chương Cao Quý này. Việc lựa chọn những anh hùng nào để tôn vinh là một lựa chọn khó khăn của Nhà Bảo Tàng HCDD và họ được lựa chọn tùy vào giá trị mỗi câu chuyện của mỗi một vị anh hùng cũng như những hiện vật có sẵn được quyên tặng. Để tôn vinh được nhiều quân nhân được trao tặng Huy Chương Danh Dự hơn, Nhà Bảo Tàng sẽ luân phiên trưng bày thêm những hiện vật mới được quyên tặng hàng năm.





Nhà Bảo Tàng HCDD Quốc Gia này cũng là nơi đặt trụ sở của Viện Griffin, một tổ chức phi lợi nhuận hổ trợ phát triển tài năng và công nghệ cho Bộ Quốc Phòng. Viện Griffin đã xâu dựng chương trình giảng dạy cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 và các chương trình lãnh đạo dành cho chuyên gia dựa trên các giá trị được thể hiện trong tấm Huân Chương Danh Dự.





Khi cuộc nội chiến ở Mỹ bắt đầu vào năm 1861, nước Mỹ chưa có lệ trao giải thưởng cho những người lính dũng cảm trong quân đội Hoa Kỳ. Việc Châu Âu sử dụng những giải thưởng chiến đấu đã truyền cảm hứng cho Quốc Hội Hoa Kỳ phê duyệt luật ban thưởng Huân Chương Danh Dự. Kể từ những năm đầu tiên đó, ý nghĩa của Tấm Huân Chương Danh Dự đã phát triển xa hơn ý nghĩa ban đầu là Tấm Huân Chương Chiến Đấu. Ngày nay, Huân Chương Danh Dự tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự hy sinh, sự cam kết, lòng chính trực, tinh thần công dân và lòng yêu nước của người Mỹ ở mức độ cao nhất.





Tổng Thống Mỹ đại diện cho Quốc Hội là người trao Huân Chương Danh Dự cho các quân nhân nổi bật, những người dám can đảm hi sinh mạng sống của mình để hoàn thành nhiệm vụ của lực lương vũ trang Hoa Kỳ. Để được trao tặng Huy Chương Danh Dự của nước Mỹ, một quân nhân cần được tiến cử thông qua một quá trình phê duyệt chính thức. Quá trình phê duyệt này dựa trên những bằng chứng xác thực về hành động dũng cảm của quân nhân này, bao gồm cả báo cáo của nhân chứng và các bằng chứng khác. Huân Chương Danh Dự sẽ được trao cho người nhận trong vòng 5 năm kể từ ngày họ hoàn thành nhiệm vụ một cách dũng cảm. Chỉ có Quốc Hội Mỹ mới có quyền đưa ra các ngoại lệ cho những yêu cầu về tiêu chí xét duyệt trao Huân Chương Danh Dự.





Người nhận Huân Chương Danh Dự trẻ tuổi nhất là Willie Johnston, người đã nhận Tấm Huân Chương Danh Dự lúc 11 tuổi. Willie Johnston là một cậu bé đánh trống của liên bang miền Bắc trong cuộc nội chiến của nước Mỹ. Cậu được trao tặng Huân Chương Danh Dự vì lòng can đảm khi từ chối bỏ lại trống của mình trong cuộc rút lui đầy nguy hiểm. Người nhận Tấm Huân Chương Danh Dự cao tuổi nhất là Tướng Douglas MacArthur, vị tướng đã lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ và quân nhân Philippines chống lại lực lượng Nhật Bản tại nước Phillipines vào năm 1941. Ở tuổi 61, ông được công nhận là người cao tuổi nhất được trao tặng Huân Chương Danh Dự .





Những anh hùng được trao tặng tấm huân chương cao quý này là ai? Họ là những người Mỹ bình thường nhưng đã hành động phi thường và dũng cảm để phục vụ đất nước và phục vụ người Mỹ. Jack Jacobs, một cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam được trao tặng Huân Chương Danh Dự, đã phát biểu: “Họ là những con người bình thường như chúng ta. Họ cũng sợ chết nhưng nỗi sợ lớn nhất của họ là thất bại với chính mìn với bạn bè và đất nước của họ”.





Đi một đàng, học một sàng khôn, Nhà Bảo Tàng HCDD Quốc Gia ở Arlington, Texas quả đúng là một thể nghiệm mở rộng tầm mắt cho tôi. Có thể nói đây là một Nhà Bảo Tàng về tiểu sử của các các quân nhân được trao tặng Huân Chương Danh Dự của nước Mỹ. Tại đây, tôi có dịp tìm hiểu về cuộc đời của những vị anh hùng như Hiroshi Miyamura, Clifford Sims, Williams Shemin, Edward Carter và rất nhiều vị anh hùng Mỹ khác.





Tôi cảm thấy cuộc đời tôi nhỏ bé và tầm thường biết bao sau khi tham quan xong Nhà Bảo Tàng HCDD quốc gia. Tôi thật sự ngưỡng mộ những anh hùng được trao tặng Huân Chương Danh Dự sau khi nghe thuyết trình về cuộc đời và những chiến công của họ. Nhờ những hi sinh lớn lao của họ, tôi mới được định cư ở nước Mỹ hùng mạnh như ngày hôm nay. Trước khi rời phòng trưng bày, tôi nán lại một phút trong im lặng để cúi đầu mặc niệm những vị anh hùng đã hi sinh cho nước Mỹ. Xin cảm ơn các quân nhân Hoa Kỳ được trao tăng Huân Chương Danh Dự vì những chiến công phi thường và quả cảm. “Thank you for your extraordinary service!”





Tôi thường hay cảm ơn những người lính Mỹ khi tôi có dịp gặp gỡ họ ở nơi làm việc. Theo tôi, nước Mỹ là đất nước đã cưu mang bao thế hệ người Việt bỏ nước ra đi vì nhiều lý do. Vì thế, khi chúng ta có dịp tiếp xúc hay tình cờ gặp những người lính Mỹ ở những nơi công cộng hoặc ở chỗ làm việc, nói một lời cảm ơn “Thank you for your service!” thiết nghĩ là điều nên làm. Mong lắm thay!





Viết cho mùa Lễ Tạ Ơn Tháng 11-2025

Nhị Độ Hoàng Mai