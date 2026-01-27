Viết Về Nước Mỹ - Chúng Tôi Cùng Ghi Lại Lịch Sử

TG Huỳnh Thanh Tú (thứ 6 từ trái) chụp hình lưu niệm cùng gia đình và thân hữu tại Lễ trao giải VVNM 2025

Huỳnh Thanh Tú là giáo viên tiểu học trước khi cùng gia đình định cư Mỹ năm 2001 tại Hoa Kỳ. Bà từng làm việc cho học khu tại Houston, Texas trước khi về hưu và dành toàn bộ thời gian làm vườn, chăm sóc các cháu, du lịch và tham gia các chuyến tham quan của cộng đồng người hưu trí tại địa phương. Tác giả vừa đoạt giải Đặc Biệt VVNM 2025. Bài viết kỳ này ghi lại nhiều cảm xúc và suy nghĩ chân tình của cô về cuộc thi viết văn “Viết Về Nước Mỹ.”

***

Những ngày cuối tháng 11 năm 2025 vừa qua, trong không khí cuối năm tràn ngập lòng tri ân và yêu thương của Mùa Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, tôi và gia đình được hân hạnh tham dự buổi trao giải thưởng cho cuộc thi viết văn “Viết về nước Mỹ” do Việt Báo tổ chức.

Từ khi được tin mình được giải Đặc Biệt, tôi đã rất hồi hộp chờ đợi cơ hội gặp mặt các anh chị tòa báo, các bạn viết văn. Từ Houston, tôi đến Santa Ana sớm vài ngày để thăm gia đình, dự lễ Tạ Ơn cùng gia đình hai người chị cũng như tranh thủ tham quan vài thành phố lân cận.

Ngày phát giải là một buổi trưa cuối năm nắng thật đẹp, trong khí trời se lạnh của miền Nam California. Việt Báo chọn nơi tổ chức thật đẹp là phòng triển lãm Bowers Museum. Tôi lần đầu được gặp chị Hằng người bạn thân quen tôi thường liên lạc gởi bài, gởi hình. Chị thật dịu dàng, nhỏ nhẹ y như trong email tôi mường tượng ra. Ở cổng bảo tàng, có băng rôn lớn và thảm đỏ, cả gia đình chúng tôi vội ùa vào chụp hình cùng nhau và cùng băng rôn tên lễ phát giải.





Bên trong sảnh, tôi đến khu vực các tác giả để tham gia ký tặng sách và cùng gặp gỡ các bạn viết của mình. Sảnh trang trí với không gian rộng. Chúng tôi say sưa trò chuyện cùng bạn bè, gia đình, gặp gỡ những người bạn trước kia chỉ mới quen nhau qua bài viết. Nay, chúng tôi được ngồi bên nhau, thưởng thức những món ăn Việt được trình bày thật đẹp. Các bạn ai cũng trầm trồ mâm chè bánh nhiều màu sắc với những món bánh dân gian làm chúng tôi không khỏi nhớ lại những ngày thơ ấu và nhớ đến quê nhà.

Chúng tôi cũng có dịp trò chuyện và chụp ảnh cùng chị Kiều Chinh. Thật vui và cảm động khi được biết năm nào chị cũng đến như một truyền thống để khích lệ những người viết văn Việt.

Sau buổi ăn trưa, chúng tôi vào khán phòng để tham dự buổi trao giải. Khi được đọc tên lên nhận giải, tôi thật xúc động và hồi hộp. Đứng bên cạnh các bạn, nhận kỷ niệm chương được trao từ các anh chị đoạt giải những năm trước, tôi hiểu ra rằng việc trao tặng này như hình thức truyền ngọn lửa nhiệt huyết. Chúng tôi cùng mong muốn sẽ cùng nhau truyền lại cho thế hệ sau, cho các anh chị đam mê viết văn tình yêu với tiếng Việt, với văn Việt, với những câu chuyện xúc động của hành trình người Việt vươn lên vững vàng trên đất Mỹ. Đúng như tinh thần của cuộc thi, chúng tôi đang cùng nhau tham dự một hành trình ghi lại lịch sử của người Việt trên đất Mỹ - như nhà thơ Nguyên Sa từng nói “thời đại chúng ta sẽ có một thứ lịch sử do cả ngàn người cùng viết”.

Với bài viết này, tôi muốn gởi đến tập thể anh chị tòa báo Việt Báo lời tri ân sâu sắc vì sự dày công của anh chị đồng hành với những người viết, những trang viết trong suốt 25 năm qua. Cảm ơn các anh chị đã chuẩn bị chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn thật đặc sắc đậm chất dân tộc. Cảm ơn quý anh chị đã tổ chức sắp xếp một buổi trao giải thật ấm áp, trang trọng, no bụng và đẹp mắt. Cảm ơn chị Kiều Chinh, chị Khánh Ly đã luôn đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn ban tuyển chọn, các nhà tài trợ và các cơ quan đoàn thể đã ủng hộ và đồng hành cùng cuộc thi.

Tôi rất mong được chia sẻ kinh nghiệm và niềm vui của mình hôm nay đến các bạn bè khắp năm châu, mong được là cầu nối để có nhiều bạn bè tham gia cuộc thi này. Để những câu chuyện ở nước Mỹ của người Việt không dừng lại sau cánh cửa mỗi nhà mà được chia sẻ rộng khắp. Để chúng ta luôn nhớ về hành trình người Việt tồn tại, vươn lên tại Mỹ. Để tiếng Việt được gìn giữ tiếp nối qua những trang viết.

Huỳnh Thanh Tú