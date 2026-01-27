Viết Về Nước Mỹ - Chúng Tôi Cùng Ghi Lại Lịch Sử

Hôm nay,  

TG Huỳnh Thanh Tú (thứ 6 từ trái) chụp hình lưu niệm cùng gia đình và thân hữu tại Lễ trao giải VVNM 2025
 
Huỳnh Thanh Tú là giáo viên tiểu học trước khi cùng gia đình định cư Mỹ năm 2001 tại Hoa Kỳ. Bà từng làm việc cho học khu tại Houston, Texas trước khi về hưu và dành toàn bộ thời gian làm vườn, chăm sóc các cháu, du lịch và tham gia các chuyến tham quan của cộng đồng người hưu trí tại địa phương. Tác giả vừa đoạt giải Đặc Biệt VVNM 2025. Bài viết kỳ này ghi lại nhiều cảm xúc và suy nghĩ chân tình của cô về cuộc thi viết văn “Viết Về Nước Mỹ.”
 
***
 
Những ngày cuối tháng 11 năm 2025 vừa qua, trong không khí cuối năm tràn ngập lòng tri ân và yêu thương của Mùa Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, tôi và gia đình được hân hạnh tham dự buổi trao giải thưởng cho cuộc thi viết văn “Viết về nước Mỹ” do Việt Báo tổ chức.
 
Từ khi được tin mình được giải Đặc Biệt, tôi đã rất hồi hộp chờ đợi cơ hội gặp mặt các anh chị tòa báo, các bạn viết văn. Từ Houston, tôi đến Santa Ana sớm vài ngày để thăm gia đình, dự lễ Tạ Ơn cùng gia đình hai người chị cũng như tranh thủ tham quan vài thành phố lân cận.
 
Ngày phát giải là một buổi trưa cuối năm nắng thật đẹp, trong khí trời se lạnh của miền Nam California. Việt Báo chọn nơi tổ chức thật đẹp là phòng triển lãm Bowers Museum. Tôi lần đầu được gặp chị Hằng người bạn thân quen tôi thường liên lạc gởi bài, gởi hình. Chị thật dịu dàng, nhỏ nhẹ y như trong email tôi mường tượng ra. Ở cổng bảo tàng, có băng rôn lớn và thảm đỏ, cả gia đình chúng tôi vội ùa vào chụp hình cùng nhau và cùng băng rôn tên lễ phát giải.

Bên trong sảnh, tôi đến khu vực các tác giả để tham gia ký tặng sách và cùng gặp gỡ các bạn viết của mình. Sảnh trang trí với không gian rộng. Chúng tôi say sưa trò chuyện cùng bạn bè, gia đình, gặp gỡ những người bạn trước kia chỉ mới quen nhau qua bài viết. Nay, chúng tôi được ngồi bên nhau, thưởng thức những món ăn Việt được trình bày thật đẹp. Các bạn ai cũng trầm trồ mâm chè bánh nhiều màu sắc với những món bánh dân gian làm chúng tôi không khỏi nhớ lại những ngày thơ ấu và nhớ đến quê nhà.
 
Chúng tôi cũng có dịp trò chuyện và chụp ảnh cùng chị Kiều Chinh. Thật vui và cảm động khi được biết năm nào chị cũng đến như một truyền thống để khích lệ những người viết văn Việt.
 
Sau buổi ăn trưa, chúng tôi vào khán phòng để tham dự buổi trao giải. Khi được đọc tên lên nhận giải, tôi thật xúc động và hồi hộp. Đứng bên cạnh các bạn, nhận kỷ niệm chương được trao từ các anh chị đoạt giải những năm trước, tôi hiểu ra rằng việc trao tặng này như hình thức truyền ngọn lửa nhiệt huyết. Chúng tôi cùng mong muốn sẽ cùng nhau truyền lại cho thế hệ sau, cho các anh chị đam mê viết văn tình yêu với tiếng Việt, với văn Việt, với những câu chuyện xúc động của hành trình người Việt vươn lên vững vàng trên đất Mỹ. Đúng như tinh thần của cuộc thi, chúng tôi đang cùng nhau tham dự một hành trình ghi lại lịch sử của người Việt trên đất Mỹ - như nhà thơ Nguyên Sa từng nói “thời đại chúng ta sẽ có một thứ lịch sử do cả ngàn người cùng viết”.
 
Với bài viết này, tôi muốn gởi đến tập thể anh chị tòa báo Việt Báo lời tri ân sâu sắc vì sự dày công của anh chị đồng hành với những người viết, những trang viết trong suốt 25 năm qua. Cảm ơn các anh chị đã chuẩn bị chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn thật đặc sắc đậm chất dân tộc. Cảm ơn quý anh chị đã tổ chức sắp xếp một buổi trao giải thật ấm áp, trang trọng, no bụng và đẹp mắt. Cảm ơn chị Kiều Chinh, chị Khánh Ly đã luôn đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn ban tuyển chọn, các nhà tài trợ và các cơ quan đoàn thể đã ủng hộ và đồng hành cùng cuộc thi.
 
Tôi rất mong được chia sẻ kinh nghiệm và niềm vui của mình hôm nay đến các bạn bè khắp năm châu, mong được là cầu nối để có nhiều bạn bè tham gia cuộc thi này. Để những câu chuyện ở nước Mỹ của người Việt không dừng lại sau cánh cửa mỗi nhà mà được chia sẻ rộng khắp. Để chúng ta luôn nhớ về hành trình người Việt tồn tại, vươn lên tại Mỹ. Để tiếng Việt được gìn giữ tiếp nối qua những trang viết.
 
 
Huỳnh Thanh Tú

Tác giả Nguyễn Mộng Giang sinh trưởng tại Việt Nam, nay định cư ở Hoa Kỳ. Bà lần đầu tham gia chương trình VVNM với bài “Đời bỗng quạnh hiu”. Tác giả cho biết sở thích của bà là làm thơ, viết văn, phổ nhạc. Bà đã có được vài tuyển tập truyện ngắn. Nguyễn Mộng Giang vừa nhận giải Đặc Biệt VVNM 2025 với bài viết “Bóng Ma Trong Sòng Bài”. Bài viết kỳ này cũng là một câu chuyện thấp thoáng bóng dáng tâm linh huyền bí.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa đêm, xé ngang màn tối bằng một âm thanh quen thuộc. Không dồn dập. Không hốt hoảng. Chỉ đều đặn, chính xác - như cách thành phố vẫn tự nhắc mình rằng có những sinh mạng cần được đưa đi, bất kể ngày hay đêm. Anh ngồi ghế phụ, lưng tựa vào thành xe, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Đêm ở Mỹ rộng và lạnh. Những ngọn đèn đường nối tiếp nhau thành vệt sáng dài, trôi nhanh qua cửa kính rồi tan biến, như những suy nghĩ không cần giữ lại.

Hai ngày nay, thành phố FairFax vùng Hoa Thịnh Đốn tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa từ mái nhà đến cây cối lẫn vỉa hè. Từng cơn gió buốt, cuốn theo những bông tuyết nhỏ li ti quất vào mặt rát lạnh những ai “gan dạ” dám bước ra khỏi nhà. Hơi thở của con người sẽ bốc khói trong không gian xám chì, bàn tay vừa đưa ra đã tê cứng, chóp mũi cũng đỏ ửng vì lạnh. Đường phố im lìm, xe cộ chạy thật chậm, bánh xe nghiến lên lớp tuyết phát ra âm thanh rào rào khô khốc. Giữa cái rét cắt da ấy, cả thành phố như co mình lại, lặng lẽ chịu đựng mùa đông khắc nghiệt. Bởi vì “Nắng mưa là việc của trời” con người dù văn minh cỡ nào cũng làm sao tránh khỏi. Lạnh quá không ngủ nán được, tôi dậy ra phòng khách pha ly cà phê bưng đến ngồi bên lò sưởi. Hớp vài ngụm cà phê nóng cho ấm lòng, tôi nhìn từng cụm bông tuyết rơi rơi lung linh qua cửa sổ. Trong cái không gian mờ mịt ấy, đột nhiên tôi nhớ lại thời kỳ mới đặt chân đến Mỹ...

Khi được người em vợ bảo lãnh đi Mỹ thì tôi đã 54, vợ tôi 47, đứa gái lớn 18 và em trai nó 14. Tôi và bà xã thì vừa đi làm, vừa đi học college để có thêm Financial Aid nuôi hai con, một đứa vào đại học, một đứa lớp 9. Thời gian vụt qua rất nhanh đối với một đời người nhưng chỉ là cái chớp mắt của lịch sử. Không biết ai nói câu đó nhưng tôi thấy quá đúng. Một vài năm sau khi cuộc sống nơi quê người ổn định thì tôi bắt đầu viết về nước Mỹ, từ năm 2001 cho đến nay cũng được 25 năm, một phần tư thế kỷ! Mới đó mà tôi đã 83. Ngoảnh lại phía sau: Cả một đoạn đường dài; ngước nhìn phía trước: đường đi cứ ngắn dần. Đời sống ở Mỹ theo cái nhìn của tôi rất muôn màu muôn vẻ, với đầy đủ đắng cay, chua chát, mặn nồng. Dòng đời có những lúc êm như suối mơ, có những lúc dữ dội sóng cuồn, lại có lúc éo le, gay cấn, bất ngờ và l‎ý thú hơn tất cả những gì con người có thể tưởng tượng được.

Houston đã vào hè, không khí nóng bức, có ngày nhiệt độ lên đến 100 độF. Nhiều gia đình cùng đưa nhau đi tránh nắng tại các bãi biển Galveston, Freeport, Corpus Christy… Nhóm người già chúng tôi được Hội Cao niên Houston (Houston Seniors Association) hướng dẫn đi thăm một khu di tích lịch sử của Tiểu bang Texas, đó là Đài Tưởng Niêm và Bảo Tàng Viện San Jacinto (San Jacinto Memorials Monuments and Museum). Sáng ngày 24-4-2025, đúng 8:30, chúng tôi gồm 30 người có mặt tại Trung tâm Cộng đồng Houston (Houston Richard & Meg Weeley Community Center) và được xe bus đưa thẳng đến Đài tưởng niệm San Jacinto.

Câu hỏi vừa có tính châm biếm vừa có chút triết học này đã theo tôi từ ngày tôi nghe nó lần đầu cách đây 40 năm về trước. Câu trả lời có lẽ tùy vào hoàn cảnh và quan niệm sống của từng người. Tôi nhớ các bác tù cải tạo kể rằng vì quá đói trong trại, khi được phát một chén cơm nhỏ, các bác phải ăn từng hạt cơm để bữa cơm được kéo dài ra. Trong hoàn cảnh đói khổ ấy, chắc chắn là ăn để sống. Ngược lại, khi qua Mỹ, đồ ăn dư thừa, nhiều người sống để ăn. Tôi có quen một người rất sành ăn uống. Anh ấy chỉ ăn chủ yếu là thịt bò. Anh ăn thịt bò mỗi ngày và uống kèm theo rượu. Ngày xưa thì anh cứ filet mignon mà phang. Gần đây theo phong trào, anh chuyển sang wagyu. Khi thấy tôi chỉ ăn thịt trắng là gà hay cá, anh cười có vẻ khinh thường:

Tôi đang ngắm nghía bức tường mới sơn xong thì bà hàng xóm bất ngờ ló mặt qua hàng rào, cao giọng: - Anh ơi, sơn lại màu khác đi, chứ màu này phản chiếu vào cửa sổ phòng ngủ nhà tôi, chói mắt không chịu được. Tôi đáp: - Chị ơi, tôi tận sức rồi. Chờ năm bảy năm nữa tôi sơn lại luôn. Bà hàng xóm xịu mặt, rụt đầu về vẻ không vui. Tôi bực mình, rủa thầm: “Thứ hàng xóm nhiều chuyện, nhà người ta muốn sơn màu gì thì sơn chứ!”...

Đây là một tòa nhà 2 tầng không dựng hàng rào tọa lạc trên khu đất rộng có hơn 5, 6 block đường nằm không xa một trạm bus rất tiện lợi cho người già đi lại, đến hội thiện nguyện tham dự bữa ăn miễn phí. Bước vào trong cơ sở bà con thấy ngay một dãy bàn dành cho nhân viên làm việc phục vụ khách hàng. Đó là đoàn thanh nam thanh nữ y phục không sặc sỡ, rất gần gũi vừa giản dị lại nghiêm trang. Xa vào trong là văn phòng làm việc có tính cách chuyên môn: văn phòng Bác sĩ, phòng tập Yoga, chuyên viên về điện nước, hướng dẫn internet, tư vấn pháp luật, tâm lý tuổi trẻ, lớp học giao thông đường phố, cố vấn An sinh xã hội, khu hội họp ca Karaokee, phòng tập thể dục, nơi giải trí đầy đủ báo chí đủ ngoại ngữ Miên, Lào, Anh, Việt, Mễ. Tất cả mọi người có mặt đều kiên nhẫn và nghiêm chỉnh đứng sắp hàng ngay ngắn chờ đợi biểu hiện các dân tộc thế giới giữ nếp sống văn minh của công dân nước tiến bộ. Ai đến trước đi trước, đi sau tới sau. Quang cảnh đông đảo nhưng diễn ra trật tự.

Người Việt ở Mỹ hay nói “muốn giàu thì cho con học bác sỹ.” Nhưng Tin không học bác sỹ vì tiền. Cũng không vì ý muốn bố mẹ. Mà vì ước mơ. Sau khi tốt nghiệp cử nhân đại học Mỹ, ai muốn học cao hơn nữa không cần thi, ngoại trừ ngành y (phải thi MCAT) và hai ngành khác - Law LSA, Business GMAT. Riêng ngành y khó hơn, vì thí sinh phải trải qua cuộc khảo hạch (interview) về bản thân và gia đình. Rồi nhiều lọc lựa khác, như matching với các trường y khác, v.v. ... Và lắm khảo hạch nữa mới ra trường. Đã vậy, ngành y phải học lâu hơn: bốn năm cử nhân đại học, hai năm lý thuyết y, hai năm sinh viên thực tập (clinical rotation) phải đi nhiều nhà thương xa, ba năm bác sỹ thực tập (residency). Tổng cộng hết 11 năm. Đó là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít người được vậy. Tốt nghiệp ra trường tuổi tác cũng 30 trở lên rồi, lại thêm biết bao nhiêu khê nên cũng ít tuổi trẻ nào nhảy vào. Đã khó lại lâu vào cái thời “fast food” này. Chưa nói đến tiền ăn học gần nửa triệu dollars.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên Christine ngồi trước chiếc máy tính mà tôi mua cho con bé. Khi ấy, nó chỉ mới tám tuổi. Đôi mắt sáng rực, tò mò và say mê như muốn khám phá cả thế giới nằm sau màn hình. Tôi mỉm cười, không ngờ rằng hình ảnh nhỏ bé ấy sẽ trở thành khởi đầu cho một hành trình dài, đầy thử thách, và cũng đầy xúc cảm - hành trình của một người con gái mong muốn nối gót cha trong thế giới điện toán, rồi sau đó, rẽ sang một con đường hoàn toàn khác: con đường của y học, của lòng nhân ái, và của ước mơ chữa lành.
