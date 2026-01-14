Hàng Xóm Láng Giềng Của Tôi

Hôm nay,  

TG Phước An Thy nhận giải Đặc Biệt VVNM 2025 từ Giám khảo Anne Khánh Vân
TG Phước An Thy nhận giải Đặc Biệt VVNM 2025 từ Giám khảo Anne Khánh Vân
 
 
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải Đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân và giải Đặc biệt năm 2023. Với giọng văn dí dỏm, tác giả kể đôi ba chuyện vui buồn về hàng xóm láng giềng của ông.

***
 
Tôi đang ngắm nghía bức tường mới sơn xong thì bà hàng xóm bất ngờ ló mặt qua hàng rào, cao giọng:
 
- Anh ơi, sơn lại màu khác đi, chứ màu này phản chiếu vào cửa sổ phòng ngủ nhà tôi, chói mắt không chịu được.
 
Tôi đáp:
 
- Chị ơi, tôi tận sức rồi. Chờ năm bảy năm nữa tôi sơn lại luôn.
 
Bà hàng xóm xịu mặt, rụt đầu về vẻ không vui. Tôi bực mình, rủa thầm: “Thứ hàng xóm nhiều chuyện, nhà người ta muốn sơn màu gì thì sơn chứ!”
 
Nói đến chuyện sơn nhà, tôi mới nhớ lại. Hôm đó, vợ tôi muốn thay áo cho nhà, bảo tôi tìm thợ sơn. Tôi dò hỏi giá cả, rồi về báo lại: “Khoảng năm ngàn trở lên”. Vợ nghe xong liền phán:
 
- Anh tự sơn đi, để tiết kiệm tiền.
 
Tôi trố mắt:
 
- Anh từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ sơn nhà thì làm sao biết được!
 
Vợ tôi đáp tỉnh queo:
 
- Không biết thì học.
 
Tôi cố vớt vát:
 
- Thế bao giờ mới xong?
- Anh có thời gian mà. Nhớ mua màu sáng sáng để nhà cửa trông mới hơn nghe hôn.
 
Vâng lời vợ, tôi lên mạng học cách sơn nhà, xem video hướng dẫn, đọc bài viết về sơn, cọ, con lăn; rồi chạy khắp các cửa hàng để hỏi giá và chọn vật liệu. Sau mấy ngày lăn lộn, tôi thấy mình chẳng khác gì thợ sơn chuyên nghiệp với “mấy chục năm kinh nghiệm”.
 
Tôi mua sắm đầy đủ, chọn loại sơn rẻ mà bền. Rồi bắt đầu cạo lớp sơn cũ, rửa tường, trét bột, chà nhám. Hôm sau đi làm về sớm, tôi tranh thủ sơn bức tường bên trái nhà trước. Tối trời mới xong, nhưng tôi tự thấy công việc cũng không quá khó.
 
Tôi định sáng mai thức dậy sớm để được nghe vợ khen, ai ngờ đang ngủ say thì bị tiếng hét thất thanh của cô ấy làm cho giật mình. Tôi bật dậy, chạy ra xem. Vợ tôi giơ hai tay lên trời, la lớn:
 
- Trời ơi! Tường sao quăn queo như bánh tráng vậy? Hết màu sao chọn màu vàng chóe như chùa vậy trời!
 
Tôi mừng vì vợ không bị gì, chỉ kêu ca chuyện sơn. Chiều qua, sơn còn ướt, tôi thấy màu vàng nhợt lắm, nhưng sáng nay ánh nắng mặt trời chiếu vào bức tường chói sáng loang loáng, vằn vện khó chịu thật. Tôi chống chế:
 
- Sơn bóng dễ lau bụi. Em bảo màu sáng, còn màu nào sáng hơn màu vàng nữa đâu?
 
- Tui nói là sáng sáng, chứ không phải chói sáng! Sơn lại đi!
 
Tôi vội vàng năn nỉ:
 
- Thôi, để anh sơn những bức khác nhạt hơn.
 
Vợ không nói gì, bỏ đi làm. Tôi coi như được “ngầm đồng ý”. Nghĩ vậy, tôi gọi điện vào công ty xin nghỉ một ngày. Tôi pha thêm sơn trắng vào màu vàng, rồi sơn tiếp tường phía sau. Sáng hôm sau, vợ lại bảo:
 
- Vẫn còn đậm.
 
Tôi lại pha thêm sơn trắng, sơn tiếp tường bên phải. Đến khi sơn mặt tiền, vợ bảo:

- Thôi, phần đó để tui mua sơn.
 
Tưởng vợ mua màu gì sáng lắm, hóa ra chỉ là màu trắng pha chút xanh lam. Sơn xong, tôi nhẹ nhàng nói:
 
- Mặt tiền nhà mình trông như bệnh viện em nhỉ.
 
Vợ tôi đáp lại:
 
- Còn đỡ hơn cái màu vàng nhà chùa của anh.
 
Thế là nhà tôi thành ra có bốn bức tường bốn màu khác nhau, chẳng giống ai, nhưng nó đẹp. Dù sao, nhà mình lúc nào vẫn là “nhất xóm”.
 
Nhưng hàng xóm thì không phải ai cũng dễ chịu. Người ta nói “xa gần chẳng bằng láng giềng”, song láng giềng mới phía sau nhà tôi thì thật là “đặc biệt”. Từ ngày họ dọn đến, tuần nào cũng tổ chức hát karaoke ngoài sân sau, sát ngay phòng ngủ nhà tôi. Loa đài “hoành tráng”, hát từ chiều đến khuya, tuần nào cũng lặp đi lặp lại vài bài quen thuộc. Cả khu xóm mất ngủ, còn tôi chỉ biết thở dài, không hiểu sao họ không chán.
 
Một chiều, tôi đang dọn lá rụng sau vườn thì nghe chị hàng xóm gân cổ hát, giọng chênh vênh mà vẫn say sưa. Tôi ghé đầu qua hàng rào hỏi:
 
- Chị ơi, sao hát mãi một bài này thế?
 
Chị cười:
 
- Ừ, chị còn chưa thuộc xong mà...
 
Cứ tưởng tôi khen, chị càng hát to hơn. Rồi lão hàng xóm, mặt rất “hảo hán”, lú đầu lên mời:
 
- Qua đây uống vài ly làm quen!
 
Tôi ngần ngừ một thoáng rồi vào nhà lấy một chai rượu, mang qua chung vui. Tôi chưa kịp chào hết mọi người, lão đã rót đầy ly, dõng dạc hô lớn:
 
- Uống hết đi!
 
Tôi vội xua tay:
 
- Từ từ thôi, tôi không uống hết một lần được đâu.
 
Lão nói giọng như sấm:
 
- Rượu mang sang mà không uống hết thì không về được đâu.
 
Tôi cầm ly rượu, thầm nghĩ: Khổ rồi đây!
 
Tôi uống say quá chừng, đang chuẩn bị đi về thì lão hàng xóm chỉ tay vào mặt vợ, gầm lên:
 
- Im đi! Cô làm tôi mất mặt! Tôi là chủ cái nhà này!
 
Rồi ông vung tay hất tung ly chén vỡ loảng xoảng. Tôi vội chạy lại đứng giữa hai người, can ngăn:
 
- Bình tĩnh anh ơi! Đàn ông đánh vợ thì không hay đâu!

Lão nhìn tôi, vẻ mặt đầy bức xúc, gầm lên:
 
- Đánh gì mà đánh? Đâu phải vợ tôi!
 
Tôi sững sờ. Té ra chị kia chỉ là khách karaoke! Tôi lê về nhà, nằm vật xuống giường. Nhưng chưa kịp chợp mắt, lại nghe tiếng lão ấy hò “Đò ơi…” oang oang sau nhà. Tôi tự hỏi, không biết bao giờ mình phát điên đây? Có lẽ đến lúc lấy bông gòn bịt tai rồi.
 
May mắn là ít lâu sau, có lẽ ai đó gọi cảnh sát, nên “cơn ác mộng âm thanh” chấm dứt. Tôi thở phào.
 
Trái lại, người hàng xóm bên phải nhà tôi lại hiền lành, dễ thương. Chúng tôi thường xuyên trao tặng trái cây, rau củ trồng trong vườn cho nhau. Thỉnh thoảng có tiệc tùng cũng không quên gửi nhau ít món ăn. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ hoàn toàn.
 
Chiều hôm qua, tôi dắt thằng Yukio, con chó nhà tôi, đi dạo mát. Đi ngang qua nhà chị hàng xóm, con chó cái của chị phi ra cổng, đuôi vẫy rối rít. Thằng Yukio và nó vốn là bạn tâm giao, thường chém gió “gâu gâu” qua lại với nhau giữa bức tường ngăn đôi phía sau. Gặp lại nhau sau bao ngày, thằng Yukio không kìm được cảm xúc, giật phăng dây xích trên tay tôi và lao đến nói chuyện với bạn gái của nó qua khe cánh cửa sắt.
 
Hai đứa nó lăng xăng, tíu tít chuyện trò, sủa loạn xạ như đang bàn tính chuyện tương lai. Tôi đứng nhìn, thấy tụi nó vui vẻ, lòng tôi như mở hội. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì chị hàng xóm lao ra như cơn lốc, ôm khư khư con chó vào lòng.
 
Tôi cười, nói đùa:
 
- Chị cho tụi nó tâm sự thêm chút đi, lâu ngày gặp nhau mà. Chị không thấy tụi nó vui lắm à.
Chị hàng xóm nghiêm mặt, đáp gọn lỏn:
 
- Không được! Lỡ nó có bầu thì sao?
 
Tôi đứng nhìn cánh cổng sắt, rồi nhìn lại thằng Yukio vẫn đang hí hửng “gâu gâu” với bạn gái nó, tôi thật sự không hiểu nổi, làm thế nào nói chuyện cách nhau một cánh cổng sắt mà lại có bầu được?
 
Tôi cười nhẹ:
 
- Chị ơi, chúng nó chỉ gặp gỡ nói chuyện thôi, cổng sắt còn đó mà!
 
Ánh mắt chị hàng xóm đầy sự cảnh giác, như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một giây thì bụng con chó cái của chị sẽ phình to lên ngay. Chị trầm ngâm vài giây, rồi chốt lại rất kiên quyết:
 
- Không gặp gỡ gì hết!
 
Nói xong, chị quay vào nhà, đóng cửa “rầm” một cái. Tôi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn thằng Yukio tiu nghỉu mà lòng cũng chùng xuống theo. Đúng là người ta nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, nhưng cái rơm bị nhốt sau cánh cổng sắt kiên cố này thì làm sao cháy được đây?
 
Thế là buổi gặp gỡ đầy cảm động của đôi tình thân chó bị dập tắt trong chớp mắt. Tôi và thằng Yukio lững thững đi về, không quên đóng thêm một chút vai buồn chán cho đúng điệu thất tình.
 
Là hàng xóm có thể san sẻ trái cây, rau củ, thức ăn cho nhau, nhưng tình yêu của đôi trẻ chó thì tuyệt đối không được bén mảng. Hàng xóm là để cùng nhau chia sẻ những điều vui trong cuộc sống, sao lại phải đóng cửa, đóng tình chó của tụi nó? Đời chó cũng lắm éo le thật!
 
Và tôi nghiệm ra: Hàng xóm, ai cũng muốn gắn kết, nhưng niềm vui của mình, đừng để trở thành nỗi khổ của người khác.
 
 
Phước An Thy
 
 
 

