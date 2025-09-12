Biến Cố 1975: Cơ Hội và Thử Thách của Người Việt Di Dân (Kỳ I)



Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ 2010: Cố Cụ Bà Hà Thị Phức, nhân vật chính của bài “Mẹ, Mẹ Tôi” từ San Jose bay về lãnh giải chung kết 2010 cho người con, tác giả Nguyễn Trung Tây.

Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiều năm qua, ông lãnh việc truyền giáo tại Alice Springs, Northern Territory, vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu. Từ 2016, nhiệm sở truyền giáo mới của Linh mục là một thành phố vùng cao nguyên Tagaytay, Philipinnes. Nhận xét về những tác phẩm của Nguyễn Trung Tây phổ biến trên nhiều diễn đàn tôn giáo và văn học từ hơn thập niên qua “Những tác phẩm của ngài dù được viết với giọng văn đầy dí dỏm, khôi hài vẫn để lại trong lòng người đọc những suy tư trăn trở về văn hóa, gia đình, xã hội, đất nước và ý nghĩa của kiếp người.”



Nhân dịp 50 năm kỷ niệm cộng đồng người Việt xa quê hương, VVNM trân trọng giới thiệu Nguyễn Trung Tây với bài viết mới nhất về tiến trình lịch sử di dân của người Việt, được tác giả biên khảo công phu. Bài đăng hai kỳ.

***

Lịch sử Việt Nam là một dòng lịch sử của những cuộc di dân, khởi đầu từ giai đoạn lập quốc cho đến thời hiện đại. Trong dòng lịch sử ấy, làn sóng di dân sau biến cố năm 1975 đánh dấu một chương sách đặc biệt. Hàng trăm ngàn người Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 rời bỏ quê hương, vượt đại dương hay băng rừng vượt núi trong sợ hãi, với khát vọng tự do, và niềm hy vọng vào một tương lai. Tại những bãi thuyền ở Việt Nam, họ đối diện với cầm tù nếu bị bắt. Trên biển hoặc đường bộ, họ bị hải tặc hoặc thổ phỉ tấn công. Tại những quốc gia vùng Đông Nam Á, họ biết thuyền gỗ có thể sẽ bị đẩy ra khỏi đất liền. Tại những trại tỵ nạn, họ kiên nhẫn đợi chờ ngày được phỏng vấn, lên đường tái định cư.





Trên những vùng đất mới, họ đối diện với ngôn ngữ mới, hội nhập văn hóa, khủng hoảng căn tính, và ám ảnh quá khứ. Thế nhưng, chính trong gian nan thử thách trên, người Việt đã gặt hái những thành quả lớn lao. Họ tái lập cuộc sống trên vùng đất mới, nhanh chóng hòa nhập vào văn hóa địa phương. Họ chung tay với người dân bản xứ đóng góp xây dựng vững mạnh nền kinh tế địa phương, thí dụ, cộng đồng Việt tại thung lũng điện tử San Jose trong vai trò phát triển công nghệ điện tử. Cạnh đó, người Việt di dân cũng không ngừng giới thiệu văn hóa Việt tới người dân bản xứ qua những nhà hàng Việt, thương xá Việt, và văn hóa Tết. Bánh mì, chả giò, Phở và nhiều nét Việt khác, qua cộng đồng di dân 75, đã được nhiều sắc dân trên thế giới biết đến.





Cuộc di dân 75 là biến cố lớn trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Nhưng đây cũng chính là một bước ngoặt đưa người Việt rời bỏ khu vực quen thuộc, vượt đường biên, bước vào hành trình toàn cầu. 50 năm hành trình di dân đã trôi qua, từ con số không tại các trại tị nạn Đông Nam Á, người Việt di dân đã dần định hình nên một cộng đồng hải ngoại đông đảo, gắn bó và năng động tại những thành phố lớn ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Pháp.

Tuy nhiên, nếu đặt làn sóng di dân năm 1975 vào bức tranh tổng thể, độc giả nhận thấy di dân 75 không phải một hiện tượng cá biệt. Khởi đầu từ thần thoại Lạc Long Quân-Âu Cơ, dẫn đến hành trình Nam tiến thời nhà Trần và Chúa Nguyễn, cho đến hiện tượng di dân biến cố 75, lịch sử di dân Việt Nam luôn đi kèm với những cơ hội mở mang và những thử thách sống còn.





Bài tiểu luận “Biến Cố 75: Cơ Hội và Thử Thách của Người Việt Di Dân” sẽ khảo sát tiến trình lịch sử di dân của người Việt Nam qua ba thời kỳ vừa nhắc đến, với trọng tâm là làn sóng di dân sau năm 1975. Qua đó, tác giả sẽ phân tích những cơ hội và thử thách mà người Việt đã trải qua, từ quá khứ đến hiện tại, để làm rõ tính linh hoạt và khả năng hội nhập của một dân tộc gắn bó với hành trình di dân để tìm sự sống mới và tương lai.

I. Di dân trong dòng lịch sử dân tộc



A. Di dân Lạc Long-Âu Cơ

Lịch sử Việt Nam mở đầu bằng huyền thoại Lạc Long Quân, Âu Cơ. Truyền thuyết kể rằng, tổ mẫu Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, nở thành một trăm người con, tượng trưng cho nguồn gốc chung của dân tộc. Sau đó, vì khác biệt căn tính, một bên thuộc về núi rừng, một bên gắn với biển cả, Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay. Mỗi người dẫn theo năm mươi người con, một nửa lên núi, một nửa xuống biển.





Nhìn dưới lăng kính di dân, truyền thuyết Lạc Long-Âu Cơ phản ảnh một thực tại mang tính sinh tồn trong đời sống con người, một quy luật tự nhiên mang tính phổ quát. Đó là, con người rời bỏ nhà cửa khi môi trường sống trở nên khắc nghiệt và không còn cơ hội để phát triển. Khi khí hậu thay đổi theo hướng cực đoan, hạn hán, lũ lụt, băng giá hoặc nhiệt độ tăng cao. Hoặc khi dân số gia tăng nhanh chóng dẫn đến khan hiếm đất đai và lương thực, con người buộc phải di dân. Hành trình “lên núi” hay “xuống biển” trong truyền thuyết trăm con chính là hình ảnh biểu tượng cho hai hướng dịch chuyển chiến lược. Một bên tiến về miền cao để tránh thiên tai, khai phá núi rừng. Bên kia mở đường ra biển, hướng đến không gian sống rộng lớn hơn và tiếp cận nguồn tài nguyên mới.





Nhìn dưới lăng kính nhân học và xã hội học, truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ phản ảnh động lực cốt lõi của mọi cuộc di dân xuyên suốt lịch sử nhân loại. Đó là, khát vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn, và tự do hơn. Các cộng đồng cổ đại tại vùng Lưỡng Hà, Canaan và Ai Cập đã sớm hình thành các phong trào di dân liên khu vực từ khoảng năm 2000 TCN, góp phần tạo nên những nền văn minh rực rỡ đầu tiên. Trong khi đó, người Polynesia, với kỹ năng đi biển vượt trội, đã mở rộng phạm vi sinh sống khắp Thái Bình Dương, từ quần đảo Samoa, Hawaii, cho đến Aotearoa (New Zealand), đỉnh điểm của cuộc di cư vào khoảng thế kỷ 13. Gần đây hơn, từ cuối thế kỷ 15, các đoàn thám hiểm châu Âu của Christopher Columbus năm 1492 và Vasco da Gama năm 1498 đã mở ra kỷ nguyên khám phá và thuộc địa hóa, tái định hình trật tự thế giới qua các luồng di dân cưỡng bức đến từ Phi Châu. Tất cả đều xuất phát từ nhu cầu sinh tồn và khát vọng mở mang không gian sống. Truyền thuyết Việt Nam về nguồn gốc dân tộc, vì thế, không đứng ngoài bối cảnh chung của nhân loại, mà hòa nhập trong dòng di dân của con người từ những ngày đầu tiên.









Nhìn dưới lăng kính văn hóa, truyền thuyết chia đôi đàn con cũng phản ảnh một chiều kích văn hóa quan trọng của hiện tượng di dân. Đó là sự phân tán về địa lý nhưng không làm đứt gãy căn tính. Dù chia lìa, những người con của Lạc Long Quân, Âu Cơ vẫn cùng một gốc, một lòng hướng về cội nguồn. Câu dặn dò: “Hễ hữu sự thì báo cho nhau biết” [1] trước khi chia tay không chỉ là lời nhắn nhủ mang nét gia tộc, mà còn là thông điệp về sự đoàn kết dân tộc vượt qua không gian và thời gian.





Truyền thuyết này, do đó, có thể được hiểu như một tuyên ngôn nền tảng về bản sắc di dân của người Việt, một dân tộc luôn sẵn sàng nếu phải lên đường. Từ việc mở cõi vào miền Trung, vượt Trường Sơn vào Nam, đến những cuộc vượt biên sau năm 1975, người Việt đã nhiều lần rời bỏ quê hương để sống còn, để làm lại từ đầu. Tinh thần di dân ấy đã được khẳng định ngay trong truyền thuyết khởi nguyên.

Ngày nay, khi di dân đã trở thành một thực thể toàn cầu, truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ càng cho thấy chiều sâu nhân văn vượt thời gian. Nó khẳng định rằng: di dân không phải là sự thất bại, mà là một hành vi can đảm, một cách đáp lại lời mọi gọi của sự sống trong hiện tại và cả tương lai. Thần thoại Lạc Long-Âu Cơ là lời tuyên ngôn đầu tiên của một dân tộc đã từng, đang và sẽ tiếp tục hiện diện trên những hành trình hội nhập mà vẫn giữ được những nét căn bản Việt.



B. Di dân thời Trần, Lê, và Chúa Nguyễn

Tiến trình lịch sử Việt Nam sau thời kỳ khởi nguyên đã tiếp tục chứng kiến nhiều đợt di dân quy mô lớn, đặc biệt trong giai đoạn Nam tiến, một quá trình kéo dài hàng thế kỷ, bắt đầu từ thời Trần và đạt đỉnh vào thời Chúa Nguyễn. Nam tiến là một hành trình di dân định hình lại môi trường sinh tồn và cấu trúc địa lý quốc gia.



1. Di dân Việt

Một cột mốc tiêu biểu trong tiến trình này là sự kiện năm 1306, khi công chúa Huyền Trân, con gái vua Trần Nhân Tông, được gả cho vua Chiêm Thành Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô và Rí, vùng đất nay thuộc miền Trung Việt Nam. Dù mang hình thức của một cuộc hôn nhân chính trị, sự kiện này đã tạo điều kiện cho làn sóng người Việt từ miền Bắc di dân. Những người di cư không chỉ mang theo lương thực, nông cụ mà còn đem theo cả phong tục, ngôn ngữ, tín ngưỡng và lối sống của Bắc bộ. Trên vùng đất mới của những nền văn hóa mới, di dân Việt với sắc thái Bắc bộ hội nhập vào nền văn hóa đầy đa dạng và sinh động của cư dân bản địa, bao gồm người Chăm và các sắc tộc thiểu số khác.





Trong tiến trình mở rộng lãnh thổ về phía nam, các triều đại Việt Nam như nhà Trần (1225–1400) và nhà Hậu Lê (1428–1527) đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích di dân nội địa nhằm khai khẩn đất hoang và thiết lập các đơn vị hành chính mới. Dưới triều Trần, đặc biệt vào thời vua Trần Anh Tôn (1293–1314), nhà nước đã tổ chức nhiều đợt di dân từ vùng đồng bằng sông Hồng vào các khu vực trung du và thượng du nhằm tăng cường kiểm soát lãnh thổ và phát triển sản xuất nông nghiệp.





Đến thời Hậu Lê, đặc biệt dưới triều đại Lê Thánh Tôn (1460–1497), chính sách di dân trở nên hệ thống hóa hơn với các biện pháp như cấp đất, miễn thuế trong ba năm, và phong chức cho những người có công khai hoang lập ấp. Bởi thế, di dân Việt tiếp tục di dân xuống vùng đất mới Trung phần. Tới thời Chúa Nguyễn, người Việt di dân sâu hơn nữa xuống phương Nam. Họ khai phá các vùng đất mới từ Nam Trung Bộ đến đồng bằng Cửu Long. Những vùng đất hoang vu, rừng rậm hoặc ít người sinh sống dần biến thành những xóm làng trù phú, ruộng đồng phì nhiêu, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, xã hội ổn định về sau.





Tương tự như bất cứ cuộc di dân nào, quá trình Nam tiến không chỉ mang lại cơ hội mà còn tiềm ẩn nhiều thử thách nghiêm trọng. Nơi vùng đất mới, di dân Việt phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt, thiên nhiên hiểm trở, thú dữ, bệnh tật, xung đột với cư dân bản địa. Nhà văn Bình Nguyên Lộc trong truyện ngắn Rừng Mắm diễn tả lại những thử thách mà di dân Việt thời đó đã trải qua. Nhưng vượt qua những trở ngại, người Việt vẫn kiên cường bám trụ, tạo dựng cộng đồng Việt. Họ xây chùa, lập đình, hình thành hệ thống quản lý địa phương, và từng bước Việt hóa các vùng đất mới. Chính những dòng người lặng lẽ ấy đã góp phần biến vùng đất phương Nam trở thành một phần định hình nên một quốc gia mới và linh hồn dân tộc Việt mới.



2. Di dân ngoại quốc

Không chỉ có di dân Việt Nam từ Bắc bộ di dân xuống miền Trung và miền Nam. Vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chính sách ngoại giao và thương mại của triều đình đã có nhiều bước mở rộng quan trọng, đặc biệt là trong quan hệ với các nước láng giềng và phương Tây. Bởi thế, thương buôn từ các nước trong vùng và Tây phương di dân vào Việt Nam. Họ lập nên những khu vực di dân đặc thù. Tục ngữ “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” nhắc đến Phố Hiến ở Hưng Yên, một thương cảng di dân buôn bán nhộn nhịp vào thế kỷ 17, 18 với nhiều thương nhân đến từ Trung Hoa, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Hà Lan.





Trong cùng một hoàn cảnh, những cảng biển như Hội An đã trở thành trung tâm giao thương sầm uất, nơi hàng hóa, kỹ thuật, tôn giáo và con người từ nhiều quốc gia đổ về. Trong đó, tương tự như Phố Hiến, Hội An nổi bật như một hình mẫu đô thị cảng quốc tế thời đó. Nơi đây, người Hoa, người Nhật, người Bồ Đào Nha, người Hà Lan sinh sống và buôn bán cùng người Việt bản địa, tạo nên một xã hội đa sắc tộc. Di dân ngoại quốc không chỉ định cư tạm thời tại Hội An, mà còn gắn bó lâu dài, góp phần hình thành nên các khu phố riêng biệt như phố Nhật, phố Hoa, cùng các công trình kiến trúc đặc sắc như Chùa Cầu Nhật bản, Hội quán Phúc Kiến, Miếu Quan Công.





Những chuyển động di dân gắn liền với thương mại, chính trị và hành chính này không chỉ giới hạn ở tầng lớp thượng lưu, mà còn bao gồm nhiều lớp dân cư bình dân, từ nông dân đi khai hoang, thợ thủ công di cư tìm cơ hội làm ăn, đến các nhóm người Hoa chạy nạn sau biến loạn thời nhà Minh. Các dòng người ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn hóa và xã hội tại các vùng đất họ đặt chân đến, đặc biệt trong cấu trúc dân cư đô thị và nông thôn Nam Bộ.



3. Phát triển văn hóa

Chính qua những đợt di dân, bản sắc văn hóa vùng miền của người Việt dần dần hình thành một cách rõ nét. Miền Bắc, vùng đất gốc của người Việt, lưu giữ tính cách thâm trầm, gắn bó với truyền thống qua các hình thức nghệ thuật dân gian như Chèo, Quan họ, Ca trù, phản ảnh một xã hội có cấu trúc lễ nghi, nề nếp và tính cộng đồng cao. Miền Trung, vốn là không gian giao thoa giữa văn hóa Việt và văn hóa Chăm, lại mang trong mình vẻ sâu lắng, thể hiện qua những làn hò Huế, Nam Ai, Nam Bình. Trong khi đó, miền Nam, vùng đất mới của các cư dân di cư, được hình thành từ sự đa dạng văn hóa và sự pha trộn văn hóa, lại nổi bật với tinh thần phóng khoáng, thực tế, năng động. Nghệ thuật Cải lương, Hát bội, cùng các loại hình sinh hoạt dân gian như đờn ca tài tử, chợ nổi, lễ hội đình làng đã làm nên một miền Nam sống động, cởi mở và đầy tính thích ứng.





Chính nhờ những cuộc di dân liên tục, cả tự nhiên lẫn chính trị, cả trong nước lẫn xuyên biên giới, mà văn hóa Việt nhận được nhiều cơ hội làm mới, thử thách, và phát triển. Sự phong phú và tính giao thoa ấy không chỉ giúp người Việt thích nghi với thời đại biến động, mà còn là một tiến trình mở rộng không gian sinh tồn, giao thoa văn hóa, và khẳng định khả năng thích ứng của người Việt trước thử thách của tự nhiên và lịch sử. Những cuộc di dân trong dòng lịch sử đã tạo ra, định hình một bản sắc Việt, giúp người Việt có khả năng vươn xa và hội nhập vào trong thế giới của ngôi làng toàn cầu ngày hôm nay.

Nguyễn Trung Tây

(còn tiếp kỳ 2)