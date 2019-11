Khai Tâm Nhiếp Anh Phượt

Bài số: 5832-20-31618-Vb2111119

Tác giả Lai Thị Mơ lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây, thêm một bài viết mới.

***

Trong nhóm chị em, bỗng dưng cô nàng Út Huyền nảy ra ý kiến: Mời các bạn( ở gần) đi xem lá vàng mùa Thu .

Mùa Thu thì ở đâu cũng có, nhưng ở Maine màu lá đặc biệt hơn: rực rỡ với đủ loại( khác với nhiều nơi chỉ có một màu vàng).

Nhà Huyền ở Boston, gần Maine, nên H mời các bạn ghé chơi rồi nhân tiện ngắm cảnh rừng Thu ở Maine, nơi có Acadia national park, ngập tràn hoa lá.

Thật là một ý kiến tuyệt vời, cho mọi người( có cớ) gặp nhau.

Sau khi từ giã học đường, nhóm chị em mỗi người đi một ngả: kẻ vượt biên, người đoàn tụ gia đình.

Sau 40 năm, mọi người đã tìm ra nhau gần đủ, chỉ còn thiếu Phạm thị Kim Liên vẫn biệt vô âm tín.

Nhóm chị em gọi theo thứ tự, vào một bữa tình cờ họp nhau ăn bánh xèo ở nhà 5 Hồng. Bữa đó thiếu cô nàng Yến, người đã nhanh chân chạy rất sớm, khi vừa biết kết quả môn thi cuối cùng. Chẳng biết mặt mũi mảnh bằng Đại Học của mình ra sao, chẳng cần chờ phân công, tự mình" tìm đường cứu nước", tự phân công cho mình ở tận trời Âu.

Vì lẽ đó khi tìm ra, nhóm có tới 2 Cả: Cả Mơ & Cả Yến. Vẫn còn thiếu 7 Liên, bỗng nhiên cô nàng hiện ra trong một dịp tình cờ bạn bè hỏi thăm nhau.

Điều thú vị là Liên ở Maryland chỉ cách VA, nơi Yến ở 30' lái xe.

Trong nhóm chị em, Huyền & Liên học chung từ lớp 6 ( Trưng Vương). Liên cho biết trường Trưng Vương sẽ có họp mặt toàn trường ở DC vào thứ Bẩy của tuần có ngày Columbus day( Huyền được nghỉ).

Quả là một sự trùng hợp bất ngờ, thế là í ới gọi nhau làm mini roadtrip. Nhất cử " tam tứ tiện": Yến ở VA( cách DC không xa), Liên ở Maryland, Mơ ở NJ, Huyền ở MA. Chỉ còn Nhàn & Tần ở GA, bận chuyện gia đình không thể tham gia. Tuyết ở Toronto sẽ bay qua VA nhập bọn.

Hai nhân vật quan trọng của chuyến đi: anh chị Tuấn Yến.

Một sự kết hợp tuyệt vời(và vẫn mãi mãi tuyệt vời) cho nhóm chị em: bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào( he he).

Tại sao ư? Dễ dầu gì, quí vị gặp một " đôi uyên ương" hoàn hảo( cho phe ta) đến như thế!: Anh Tuấn là tay lái" lụa" trên khắp nẻo đường, chị Yến Pro Photographer" bá cháy", dân phượt chuyên nghiệp, lang thang khắp nơi săn lùng ảnh đẹp(ai xem cũng phải tắc lưỡi hít hà " lé mắt"), và còn nhiều skill khác, từ từ mọi người sẽ biết.

Trong nhóm du hành, Hạnh( bạn Huyền) ở CA sẽ bay qua gặp mọi người ở nhà Huyền.

Xem qua những nơi sẽ đi, Hạnh tìm ra một nơi thú vị ở New Hampshire, có xe lửa Cog Railway, được mệnh danh:

World 's 1st Mountain- Climbing Train.

Hạnh ghi tên giữ chỗ cho mọi người( trước 2 tháng).

Mọi chi tiết của chuyến đi đã hoạch định rõ ràng. Út Huyền là người nôn nóng nhất, cứ đếm ngược từng ngày. Cuối cùng thì xe cũng lăn bánh từ VA ghé NJ đón Mơ. Anh Tuấn quả là một tay lái" lụa" cừ khôi, cầm volant suốt 4 tiếng mới chịu dừng, chặng còn lại tới Boston đi luôn( thêm 5 tiếng nữa). Vì vậy khi tới nhà Huyền, trời vẫn còn sáng, mọi người ùa ra" tàn sát" vườn rau của Huyền, dĩ nhiên đâu có bỏ lỡ cơ hội ghi lại cuộc " ra quân" bằng máy chụp hình.

Vườn nhỏ xíu, mà sao Huyền trồng được nhiều thế: ớt, tía tô, húng quế, rau răm, cà chua, dưa leo, khổ qua, bầu, bí, thứ nhì cũng tươi tốt, thế là gom hết chiến lợi phẩm mang theo.

Những ngày nôn nao chờ đợi, vì có tới 5 bà nên thức ăn mang theo coi bộ hơi nhiều, chưa kể chiến lợi phẩm thu hoạch từ vườn rau của Huyền, tất cả mang theo hết. Rất may xe 12 chỗ, mà chỉ có 6 khách, nên mới có chỗ nhét hành lý & thức ăn.

Nhà Huyền ở ngay bãi biển, chỉ cần vài phút đi bộ, Huyền lại dự định giới thiệu đặc sản của địa phương. Nhưng sau khi tìm kiếm, Yến quyết định sẽ bắt đầu chuyến du hành(quay ngược) về VA, như vậy khi xem xong địa điểm cuối cùng, chỉ còn lái thêm 5 tiếng nữa.

Không có dịp thăm bãi biển Quincy ( Boston), có nghĩa là còn dịp khác nữa.

Đầu tiên chúng tôi thăm công viên quốc gia Acadia ở Maine. Người ta bảo rằng: mọi thứ trên đời này xảy ra, nhờ có " duyên". Cô nàng Tuyết thiệt là " trúng mánh", người hiếu học biết nắm bắt cơ hội.

Đi theo Pro Photographer, chúng tôi biết được những khái niệm cơ bản của nhiếp ảnh, biết phân biệt thế nào là chụp: photo, portrait, pano, và những danh từ của dân chuyên nghiệp: reflection, slow motion…

Nhờ vậy tôi không còn thắc mắc: Làm sao có thể chụp toàn cảnh núi đồi trên cao( nhờ drone) & hiểu những ký hiệu ghi trên tấm ảnh 360 độ.

Tôi đã phân biệt được chỗ nào chụp được hình phản chiếu( phải có mặt nước yên lặng). Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn hỏi những câu " ngớ ngẩn" về những tấm ảnh trên FB của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư( VN) : Ủa bây giờ có loại dây câu mới: câu được 1 lúc 2 con cá( con trên con dưới) hả!!!

Chủ tấm ảnh( phát khùng): yêu cầu ban điều hành hội nhiếp ảnh & du lịch, KHAI TRỪ người không biết chụp ảnh ra khỏi hội.

Ối trời! Sao dễ nổi giận dzậy? Tôi rụt rè: Người ta không biết, mới hỏi. Anh chàng( bớt giận) vùng vằng:gọi là soi bóng, chỉ 1 chứ không phải 2 con cá!

Quên béng tiếng Việt, tôi có nhớ soi bóng ( tên tấm ảnh) là gì đâu. Y như Tuyết nói: em bây giờ tiếng Anh chưa thông, mà tiếng Việt đã quên. Phải chi anh chàng bảo: chụp hình phản chiếu( tiếng SG cũ) , hay tiếng Anh( reflection), thì tôi hiểu ngay. Lại còn ( chọc giận thêm): sao giống con cá( chép) nhựa. Anh chàng đã bớt giận, trả lời: cá giết( sai chính tả, diếc, mà hổng dám sửa).

Không sao, được dạy dỗ (nghe chửi) mới nên người. Anh bạn tôi ơi! Nguyên tắc sư phạm là phải khuyến khích học trò hỏi, có thắc mắc mới biết trò chưa hiểu cái gì. Học trò càng hỏi nhiều, thầy mới biết trò lãnh hội bài học tới đâu. Chứ trong lớp, học trò im thin thít, coi như " lớp chết" đấy bạn. Bởi vậy cứ mạnh dạn hỏi, chỉ sợ nhiều người " giấu dốt", không dám hỏi, sợ bị chê cười.

Nhớ hồi học chính trị, tôi là đứa phát biểu nhiều nhất, để rồi 40 năm sau gặp lại, anh chàng Bùi quốc Cường( chọc quê): Hì hì cám ơn, nhờ có bà phát biểu hăng say, tụi tui mới lẻn đi uống cà phê mà không bị phát giác.

Những ngày thơ mộng qua nhanh, giờ đây đám " lão bà" vẫn còn í ới gọi nhau đi chơi, hạnh phúc quá đi chớ!

Nhờ có," Cô Thầy" Tuấn Yến hết lòng chỉ bảo, trò Tuyết tiến bộ thấy rõ. Ngay bản thân 8 Tuyết cũng chẳng hề biết mình có " năng khiếu chụp ảnh" tiềm ẩn. Trò kè sát Thầy, hỏi từng li từng tí, rồi thực hành ngay. Hết chụp, lại quay( video), để về khoe ông xã.

Không những " tiếp thu" nhanh lời giảng, trò Tuyết còn biết " làm duyên làm dáng" khi chụp hình. Vừa lúc Thầy khai trương máy " mới cáu cạnh", thế là bỗng dưng 8 Tuyết trở thành " người mẫu chuẩn" của chuyến đi( không hề biết trước): em Tuyết quả là may mắn, bỗng dưng có cả trăm tấm hình, tha hồ mà " câu like" trên FB. Lại còn " khè": có ai GATO ( ghen ăn tức ở) không?

Bỏ đi Tám( mà 8 thiệt), thầy chụp, chứ hổng phải trò đâu. Mới vô nghề, nhấp nháy, làm sao qua mặt chị em (cùng đi).

Tuyết trả lời: hì hì, Cả Mơ tinh mắt thiệt.

Có học trò ham học( như Tuyết), không bỏ lỡ dịp may hiếm có( đâu có ai gưởn, dạy chùa). Thầy cũng vui, hết lòng chỉ bảo.

Có đâu như tôi " làm biếng" không chịu xuống xe, len lỏi tìm cảnh đẹp. Thầy hô hào đi xuống, lại còn rên rỉ: Chỗ nào cũng như chỗ nấy. Nghe ngứa tai! Bị hăm dọa: lần sau không cho đi theo. Hổng phải có mình tui nói vậy đâu, khi đi chơi ở Iceland. Anh chàng Vỹ( khoa trưởng) mệt quá, nhắn với mọi người lúc lục tục xuống xe đi vô rừng : Hễ chỗ nào có thác, mà nước chảy ngược từ dưới lên trên, thì kêu tui. Chứ Thác nhiều quá, toàn chảy từ trên xuống dưới( chỗ nào cũng như chỗ nấy), thì thôi khỏi xem. Đi chụp hình gian nan vất vả lắm quí vị ơi. Chả phải như cưỡi ngựa xem hoa đâu. Có nhiều khi còn phả#i ăn bờ ngủ bụi rình thú, để chụp lấy cơ hội( đi săn Voọc ).

Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây.

Nghệ sĩ có cái nhìn và cảm hứng riêng của họ. Nhiếp ảnh gia cũng có " cái nhìn" khác với người thường. Có khi thấy một thân cây xơ xác hay một hòn đá xù xì ven đường, mọi người bỏ đi: Chẳng có gì hấp dẫn.

Vậy mà bạn tôi đã sà xuống, đưa máy ảnh tận sát, để chụp những giọt sương mai đọng trên một cái nấm mọc hoang trong rừng, tấm ảnh sau đó đã làm tấm tắc người xem. Bạn có thể thấy cái nấm giống như con ốc sên, cõng trên lưng những hạt kim cương lóng lánh.

Cũng cùng một đám mây trên trời, mỗi người nhìn sẽ nghĩ khác nhau, tùy trí tưởng tượng của mỗi người.

Đó là cảm hứng( inspiration) của những người mang " nghiệp" nghệ sĩ, trong đủ mọi lãnh vực: thi ca nhạc họa…

Cô bạn nhiếp ảnh của tôi, đã nhiều phen làm tôi giật mình, hú tim. Trèo thoăn thoắt lên cao, lội xuống nước( hồ), cố chụp cho được khoảnh khắc tuyệt vời( the right moment). Mà máy ảnh & những giá đeo đâu có nhẹ, người chụp cũng chẳng còn trẻ, sức đâu còn dẻo dai như thưở học trò.

Bởi vậy, bạn tôi đã té lăn vòng khi xuống dốc. Rất may bạn vật ngã bên sườn dốc( cạn), nơi có những cây nhỏ mọc ven đồi chận lại. Có những sườn dốc, bên dưới là vực thẳm. Tôi thật điếng hồn, vì tôi là người ở sát sau lưng, cả hai đang mải mê nói chuyện. Chắc Bụt linh thiêng muốn nhắc " cô bạn già" nhớ rằng mình không còn trẻ. Ngân hàng thời gian ( Time bank) cho biết, tài khoản( thời gian) của bạn sắp cạn rồi đó, liệu mà chi tiêu, đừng để phá sản, khi chưa dọn về " địa chỉ cuối cùng", mà hàng xóm toàn là giun với dế!

Chạy xe trong Acadia national park xem lá đổi màu, bạn có cảm giác như đi vào thế giới thần tiên của truyện cổ tích, trong phim họa Walt Disneyland. Những hàng cây trùng điệp nối đuôi nhau cả trăm cây số, đủ loại màu rực rỡ chen nhau như những bức tường hoa khổng lồ. Thực sự là lá, chứ không phải hoa. Bình thường chúng ta nghĩ xanh lá cây là lá, còn hồng, đỏ, cam, vàng là hoa. Bây giờ lá đổi màu, tùy loại cây, lá sẽ có màu đỏ thắm, hoặc vàng cam. Tất cả mọi con đường trong công viên, ngoài đường phố cây cối thi nhau đổi màu.

Ở mỗi nơi ghé qua, chúng tôi chỉ nghỉ lại 1 đêm. Tối trước khi về nhà nghỉ, chúng tôi ghé vào ăn lobster & thưởng thức clam chowder, món súp nổi tiếng của Maine. Quả như lời đồn đại, lobster ở đây, thịt chắc & ngon hơn những nơi khác.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lục tục dậy sớm để chụp ảnh bình minh nơi hồ, cách chỗ ở nửa giờ lái xe. Anh Tuấn mang theo drone, chỉ cho cô nàng Tuyết cách lấy cảnh bằng drone, thật là hấp dẫn, được tận mắt xem thiết bị của thời hiện đại.

Sáng sớm, con đường vắng teo, chỉ có chúng tôi mải mê chụp hình. Pro mà, để bắt được khoảnh khắc tuyệt vời( right moment) người nghệ sĩ nào cũng phải gian lao vất vả. Những người mê chụp ảnh (chuyên nghiệp), trèo non lội suối để chụp được cảnh bình minh, hay hoàng hôn không phải dễ. Mặt trời ló dạng, hay đi xuống, tia sáng xuất hiện ở chân trời biến đi trong nhấp nháy. Tuấn Yến cũng có cái đam mê nhiếp ảnh, một thú vui vô cùng hữu dụng khi đã nghỉ hưu. Vừa du lịch( giải trí & mở mang kiến thức), vừa thỏa mộng hải hồ. Mang vác bao nhiêu dụng cụ lỉnh lỉnh nặng nề, chưa kể ngủ bờ ngủ bụi, như một( dân bụi) nghệ sĩ( lãng tử) chính hiệu.

Sau khi chụp được vài tấm ảnh bằng drone, anh Tuấn mang ngay máy cất vào cốp xe. Xong trở lại hồ, chúng tôi vẫn còn ở đó. Khi trở lên, xe Cảnh Sát của công viên đã đậu sát sau( cốp) xe của chúng tôi. Từ bụi cây phía trên( chúng tôi dưới thấp, gần mặt hồ), cô Cảnh Sát xinh đẹp chui ra.

Hello! How are you?

Màn chào hỏi ( xã giao) tưng bừng ( vô số tội), lịch sự của cả hai bên. Hú vía! Chút xíu nữa là bị bắt gặp quả tang. Mỹ mà: No proof, no problem.

Thực sự ra, ở Mỹ( dân sự) không được phép dùng drone: vì bí mật quân sự, hoặc khi rơi xuống " con nhện" có thể gây thương tích cho người bên dưới. Nhất là ở công viên quốc gia( national park) thì còn nhiều thứ cấm khác nữa. Cấm lượm sỏi ở hồ…

Dân Mỹ rất ý thức : Bảo tồn di tích thắng cảnh thiên nhiên là bổn phận của tất cả mọi người.

Ngày kế tiếp chúng tôi lên xe lửa leo núi Washington, gọi là COG RAILWAY ở New Hampshire. Những chiếc xe lửa có từ hơn 1 thế kỷ trước( 1869- 2019), với lời hứa hấp dẫn: Kỷ niệm 150 năm, each day of the 2019 season, our 150th ticket purchased online will be the EXACT SAME PRICE, it was in 1869; "...Summit & Back… $3.00".

Quảng cáo thì như vậy, nhưng hổng phải vậy đâu. Đây là dịp thấy dân xứ lạnh mạo hiểm như thế nào. Có cho thuê đồ dùng leo núi( hiking), nếu ai nổi hứng bất chợt, hay không mang theo.

4 cô nàng Yến Tuyết Hạnh Huyền leo lên tận nơi cao nhất( summit), tui vốn " chicken die" chịu thua, toàn sỏi đá lởm chởm, rất khó leo.

Mount Washington điểm cao nhất của miền Đông Bắc: The peak of the Northeast. Đến đây bạn mới thấy con người chinh phục thiên nhiên bằng trí tuệ siêu việt. Cần gì đi tới Hy mã lạp Sơn, ở đây cũng có thể tưởng tượng cảnh cheo leo hiểm trở, mà dân leo núi quyết tâm chinh phục, thời xưa & thời nay, lúc nào cũng có cách riêng của mỗi thời đại.

Vào xem museum, ghi lại hình ảnh 150 năm trước, lúc mọi thứ chưa (được coi như ) tiến bộ tới mức chóng mặt như bây giờ, mà xe lửa vẫn có cách bám vào vách núi, bò lên. Có những chỗ gần như thẳng đứng, xe tới & lui, chứ không có chỗ ngoặt trở đầu như xe lửa bình thường.

Có đi mới thấy tinh thần khai phá & quả cảm của dân Mỹ, không phải thấy nguy hiểm là chùn bước. Ngay trong truyện Cuốn theo chiều gió( Gone with the wind), chàng Rhett Butler vẫn cho con gái tập cưỡi ngựa( khi còn nhỏ), chẳng may té( ngựa) gãy cổ chết, dù chỉ có 1 đứa con duy nhất.

Chứ không phải như người mình, nếu chỉ có 1 thằng con trai duy nhất" úm" như úm gà. Cái gì cũng hầu tới tận răng, lớn lên thành một thanh niên, mềm như bún, ẻo lả chẳng có vẻ nam nhi chút nào. Trong thời chiến tranh, nhiều gia đình chỉ có 1 đứa con trai( nối giòng), họ vẫn khuyến khích con mình gia nhập quân đội, tòng quân giúp nước, không hề có chuyện luồn lách kiếm chỗ cho con sống an nhàn.

Tiểu bang New Hampshire không tính thuế hàng hóa( mua mấy món nhiều tiền, như xe hơi, không tính thuế, coi bộ ngon à nha).

New Hampshire là nơi duy nhất có covered bridge, những cái cầu có mái che bằng gỗ( đỡ mất công cào tuyết), và được đánh số thứ tự. Chúng tôi nghỉ đêm ở một căn nhà gần covered bridge số 23, rất ngắn chỉ độ vài mét. Gần cầu có một căn nhà hoang vắng, nhưng đố ai dám bước vào khu vực của căn nhà. Một tấm bảng nhỏ( cỡ gấp đôi tờ giấy 10× 11) trong đó có ghi hàng chữ viết bằng sơn đỏ:

Tôi là người đầu tiên nhìn ra tấm bảng, và đã hét lên: Coi chừng! Khi thấy cô nàng Tuyết quay lưng phía cái cây có treo tấm bảng. Cô nàng cứ mải mê tìm góc cạnh cho tấm ảnh chụp, không hề biết mình sắp lùi vào khu vực cấm. Căn nhà không có hàng rào ngăn, trông như một khu vườn bỏ hoang, chỉ có tấm bảng đóng vào thân cây phía trước.

Ghê thật, tấm bảng như một lời cảnh cáo( đừng giỡn mặt):

Cấm băng ngang, vi phạm sẽ bị bắn. Dù sống sót( không bị trúng đạn) vẫn bị bắn nữa.

Thôi, không đùa với( chó) lửa. Dân Mỹ có quyền mua súng, mang súng. Luật Pháp hỗ trợ cho người được giữ súng để bảo vệ tài sản & tính mạng của họ & gia đình.

Ngày xưa ở VN chỉ thấy bảng: Coi chừng chó dữ, là tôi đã( chết nhát) tránh xa. Qua Mỹ thấy bảng: Coi chừng bị bắn, coi bộ dữ dằn, làm thiệt à nghen. Thôi không giỡn mặt, vuốt râu cọp, nhưng trong bụng vẫn thắc mắc: có khi nào họ "làm thiệt" không ta.

Khi bắt gặp một căn nhà có cảnh đẹp ven đường, chúng tôi dừng lại chỉ dám ngó ngó phía trong( với vẻ thèm thuồng), thấy cái hồ ở sân sau. Bỗng đâu chủ nhà đang tiễn bạn ra về ở phía trước, lịch sự bước tới chào hỏi. Chúng tôi rụt rè xin phép vào chụp hình, ai ngờ gặp ngay người hiếu khách, niềm nở bảo chúng tôi cứ tự nhiên. Sau đó ông xin lỗi vào trông chừng" my son", chúng tôi nghe có tiếng the thé ré lên( không giống tiếng trẻ con).

Không muốn mang tiếng tò mò, chúng tôi chỉ lịch sự hỏi xã giao: How old your son? Giật mình nghe câu trả lời: 51 tuổi.

Ô! Chúng tôi hơi ngạc nhiên vì người đàn ông trước mặt chúng tôi đâu có già lắm đâu. Hiểu ý, ông ta tự xưng: tôi 66 tuổi, đó là con nuôi & có vấn đề thần kinh. Chúng tôi hỏi: Cháu có đi học không? Chỉ là những câu hỏi xã giao thông thường. Nhưng câu trả lời làm nhói tim mọi người: trí óc cháu chỉ bằng đứa trẻ 2 tuổi( mãi mãi 2 tuổi), cháu không thể đến trường. Ở nơi vắng vẻ, nhưng chủ nhà không nuôi chó, vì con ông rất ghét lông(ngay cả tóc trên đầu của ông). Thật cảm phục cho một người đầy lòng nhân ái, ông nhận nuôi " đứa trẻ" vì nó bị bỏ rơi. Chúng tôi chỉ biết thở dài( trong lòng), và không hỏi gì thêm nữa.

Chủ nhà rất lịch sự, mang nước( đủ loại) mời chúng tôi, và nhắc: ai cần dùng restroom, cứ tự nhiên vào trong, nhưng chúng tôi cám ơn, chối từ.

Căn nhà ở khu yên tĩnh, có hồ phía sau, những nhà bên cạnh đều có một cái tàu nhỏ, để đi chơi mùa Hè. Ông bảo rằng không thích sống ở thành phố ồn ào, nên lui về ngoại ô.

Ta giàu ta tìm nơi vắng vẻ/ Người nghèo người sống chỗ lao xao. Dân Mỹ sống trên núi, là dân "thượng đẳng". Không phải là dân Thượng như ở xứ mình đâu.

Tuấn Yến du lịch khắp nơi, kinh nghiệm đầy mình, vậy mà vẫn có những chuyện không bao giờ ngờ. Đúng như câu nói: You never know.

Vâng, căn nhà cuối cùng chúng tôi qua đêm, được điều hành bởi công ty Airbnb. Chủ nhà có đầy đủ những gì chúng tôi cần để chuẩn bị cho bữa ăn tối đơn giản. Chủ nhà rất kỹ lưỡng, cẩn thận dặn dò từng chi tiết, ngay cả rác cũng phải phân loại: vỏ rau để trong thùng riêng dùng làm phân bón, rác bình thường bỏ vào thùng rác có bao nylon cột lại.

Chúng tôi chỉ nấu mấy món đơn giản như tráng trứng & luộc bầu( vườn nhà Huyền). Mọi thứ mềm, chỉ cần dùng dao nhỏ để gọt bầu. Trước khi ra về, chúng tôi dọn dẹp, bỏ rác, lau bếp, quét nhà bếp … mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng như nhà của chính mình. Có thể nói, sự sạch sẽ của căn bếp, nhà vệ sinh khi chúng tôi ra về, còn hơn tình trạng khi chúng tôi nhận phòng. Chén bát, nồi niêu được xếp ngăn nắp lại nơi cũ, microwave, bếp, bàn ăn được lau sạch bóng. Rõ ràng ai cũng thấy( tới 12 con mắt cơ mà), mặt bàn có trầy trụa gì đâu.

Vậy mà, hỡi ơi ! You never know. Chúng tôi nhận được lời khen ngợi của chủ nhà vào buổi sáng trả phòng( tất cả chỉ liên lạc bằng email). Thế mà, ngay tối khi về tới VA, chúng tôi giật mình nhận được email than phiền về mặt cái bàn ăn bị lủng nhiều lỗ (bằng một vật nhọn). Người ta còn làm chúng tôi thật bối rối( feel bad) vì chủ nhà viết: Cái bàn đó là đồ gia bảo của ông nội để lại, vật kỷ niệm của gia đình.

Đúng là oan thị Kính. Bà ta bảo rằng số tiền 200 đô deposit, không đủ để sửa cái bàn. Thiệt là bực mình, bạn tôi đã chụp hình nhiều chỗ, nhưng không quay video. Dù có đề phòng bao nhiêu, nếu họ cố tình thì cũng gây khó khăn phiền nhiễu cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những người có ăn học( tự trọng), toàn là ông bà nội ngoại, đầu hai thứ tóc, có phải là " lũ con nít zé zé), mà hành xử như vậy, nếu có lỡ làm hư,vẫn sẵn sàng thương lượng bồi thường. Không có chuyện " hít and run" đâu chủ nhà ơi.

Đó là kinh nghiệm, chúng tôi muốn nhắc các bạn khi mướn phòng của Airbnb. Chúng ta cũng có quyền của người mướn: comments về chủ nhà. Ngược lại chủ nhà nếu bị khách hàng comments không tốt, công ty Airbnb cũng không cho gia nhập, đâu thể tự tìm khách hàng.

Thư qua tin lại, cuối cùng : Có tin vui. Chủ nhà bằng lòng trả lại tiền ký gởi, với hàng chữ: mọi chuyện vẫn còn trong bí mật( mystery). Who knows? Ra điều không phải họ bịa chuyện.

Thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi muốn phân trần: Cái bàn bị đâm lỗ( dấu rất cũ), màu đậm hơn cái bàn ở bếp. Mọi thứ chỉ dùng email, nói xuôi nói ngược làm sao mình có thể chứng minh: ai ngay ai gian.

Ngày cuối cùng trở về, có một trục trặc nhỏ: anh Tuấn lái hơi nhanh, tốc độ 38miles, trên đường giới hạn 25miles. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi quá đẹp trai( cỡ tuổi con cháu mấy bà), mọi người trong xe thì thào: thấy muốn nựng. Ai cũng chắc mẩm thế nào cũng ăn cái ticket vài trăm đô. Ai ngờ, anh chàng cảnh sát sau khi xem xét giấy tờ, đã tha bổng( warning). Lý do bất ngờ, chỉ vì anh Tuấn, dù đã nghỉ hưu, nhưng trong bằng lái vẫn còn ghi: School bus driver. Người nào có license này, nếu bị bất kỳ ticket nào, dù chỉ là lỗi rất nhẹ, vẫn bị mất bằng, phải đi học lại. Hiện nay thiếu rất nhiều School bus driver, nên anh Tuấn được tha( thành phần ưu tú). Đúng là may mắn bất ngờ ( cho đám phượt già).

Tuấn Yến quyết định quay về VA sớm một ngày, cơ hội tốt cho Liên, được ở lại một đêm ở nhà Yến, hàn huyên với các bạn sau một thời gian mất liên lạc quá lâu( 30 năm).

Ngày cuối, trên đường trở về VA, khi đi săn lùng cảnh đẹp, cô nàng Yến quên bẵng mình không còn trẻ( kị xài chữ già), cứ đi phom phom trên con đường hơi dốc, đầu gối sụm bất ngờ, cả thân người lăn theo dốc. Ngón tay út của bàn tay phải bị nứt, trở thành tpb( thương phế binh) bất đắc dĩ. Vậy mà vẫn cứ hí hoáy chụp hình( bằng smart phone) post lên FB. Cô nàng Tần thắc mắc: tay bị băng, còn 3 ngón mà vẫn chụp hình được sao?

Dĩ nhiên, chỉ cần còn 1 ngón ( còn nhúc nhích) là vẫn chụp được cảnh đẹp: chụp bằng mắt, kinh nghiệm tích tụ bao nhiêu năm. Chứ người thường( chưa học về nhiếp ảnh), dẫu có " 3 đầu 6 tay"( tức là 3 người với đầy đủ 30 ngón), thì mèo vẫn hoàn mèo.

Nhờ Thầy giảng dạy, em Tuyết ( cả tui nữa) xem lại ảnh cũ, rên rỉ: thấy mắc cở quá. Nhìn vô tấm nào cũng thấy đầy khuyết điểm. Bây giờ chúng ta có thể" chọc quê": chụp chân dung chả biết nguyên tắc1/3, cứ cho cái mặt chình ình, to tổ chảng ở giữa tấm ảnh.

Không Thầy đố mày làm nên mà.

Đừng chê tui nhé, Thầy giảng chữ nào là tui ghi vô bộ nhớ hết đó( chờ dịp xài).

Coi vậy chứ, cũng vẫn còn nhiều " ngu" như mình. Có khi nào quí vị đi chơi đông người, bỗng dưng có người( không biết chụp hình), mà vẫn xung phong chụp dùm( cho đủ mọi người). Gặp một căn nhà lớn như trang trại ven đường, chúng tôi dừng chân vô chụp hình. Căn nhà nên thơ, có cầu nhỏ bắt ngang con lạch, có xích đu, và một thảm lá tuyệt vời. Bỗng đâu từ đàng xa, một anh chàng ( Mỹ, dĩ nhiên), trông thật lãng tử tới chỗ chúng tôi tình nguyện chụp dùm. Yến đưa phone( không lo bị giựt đâu), bảo bấm nút này nút này. Anh chàng cầm phone chụp có vẻ cũng OK lắm. Chụp xong anh chàng bảo, cũng có cellphone, nhưng chưa biết xài( chụp hình). Hèn chi sau khi "người lịch sự thân thiện" bye bye. Yến xem lại: Chả được tấm nào!

Hóa ra cũng vẫn có người( ngu) như mình. Không sợ lẻ loi.

Nhưng cuối cùng thì tui cũng bị " lộ tông tích", anh Tuấn khi thấy tui hỏi nhiều quá( có cơ hội, ngu gì không hỏi), đã chưng hửng: Thì ra bà này chỉ giỏi ( đọc) sách vở.

Rốt cuộc anh Tuấn là người thứ ba, nhìn ra " chân tướng" của tui.

-Người đầu tiên: cô em út, rất giỏi nấu ăn, bà chị thì lười. Cô bảo rằng: bả chỉ khoái khen (người khác), chứ không khoái ( học) làm. Ai làm cái gì, bả uốn ba tấc lưỡi, khen nồng nàn làm người nghe cảm động( muốn chửi).

-Người thứ nhì: Phạm Trần Nam, bả tên Mơ nhưng rất thực tế.

-Người thứ ba: Nguyễn anh Tuấn, bà này chỉ giỏi( đọc) sách vở, ngoài ra thực tế không biết gì hết.

Vô cùng cám ơn các " quan sát viên", dễ gì kiếm ra thầy ( chân) tướng số hay như thế!

Về lại VA sớm hơn 1 ngày dự định, lại là dịp may cho Út Huyền & Tuyết: học đổ bánh cuốn nhân thịt( tráng hơi), mà hồi xưa mình hay gọi là bánh cuốn Thanh Trì, còn thiếu cà cuống mới đủ bộ( hình như chấm với nước nắm nhĩ).

Thầy vừa khai tâm nhiếp ảnh, vừa " khuyến mãi" dạy nấu ăn. Toàn những món độc đáo: khô bò, gỏi đu đủ, xá xíu, nem nướng. Tất cả mọi thứ đều" homemake", thứ quý hiếm ở xứ Mỹ (nơi ít người Việt), khác với loại sản xuất hàng loạt bằng máy.

Cô nàng Tuyết quả là người năng động, ham học( đủ thứ), chịu khó đứng đổ bánh cuốn, hết dĩa này tới dĩa khác cho cả nhà. Đã dỏm lại dở là tui, 8 Tuyết trổ tài( gì) cũng nhuần nhuyễn trông thấy, khi nồi bột bắt đầu lưng(cạn), thì " Sư phụ" cho lời khen: mở tiệm được rồi đó. Yên chí tết này Tuyết sẽ trổ tài nấu tất cả các món đã học ở nhà sư phụ. Let's see! Chỉ sợ tam sao thất bổn, là ăn ( làm phước) mệt xỉu nha bà con.

Anh hùng có sợ chi ai! Tuyết nói: Hãy đợi đấy.

Phong trào đang lên, coi chừng xẹp.

Trên đường về, chúng tôi ghé thăm Cornell University.

Nhìn những khuôn mặt rạng ngời của sinh viên, mọi người túa ra khắp ngả đường của ký túc xá trong khuôn viên trường, rảo bước thật nhanh về phía giảng đường, bất chợt mọi người nao nao nhớ về những ngày xa xưa cũ, cũng giấy trắng bảng đen. Những ngày tóc còn xanh, môi thắm, giờ đây tóc ngả muối tiêu, nhìn con trẻ nhớ mình ngày xưa cũng tung tăng chân sáo.

Sun rise rồi Sun set. Chu kỳ tuần hoàn của thiên nhiên, của con người. Một chút hoài cảm nhớ chuyện ngày xưa.

Cho con ăn học, đầu tư chất xám là cách giữ tiền chắc chắn nhất.

Knowledge is power.

Người xưa đã bảo: mở thêm 1 trường học, là bớt đi 1 nhà tù.

Mỹ là nơi có nhiều trường đại học nhất thế giới, và cũng là " thỏi nam châm" có từ trường rất mạnh, thu hút du học sinh các nước trên toàn cầu.

Hệ thống trường học ở Mỹ đồ sộ với mấy ngàn trường đại học( chưa kể trường trung, tiểu học & cao đẳng). Cornell University có lịch sử hình thành rất lâu đời, và có mặt ở rất nhiều nước trên khắp thế giới. Được ghé thăm Cornell University cũng là nhã ý của Tuấn Yến, một cư dân lâu năm miền Northeast, giới thiệu những nơi nổi tiếng cũng có toàn trường học nổi tiếng. Bởi vậy khi chọn nơi ở( mua nhà),cần theo 3 tiêu chuẩn: location, location, location.

Nhà tốt là nơi có trường học tốt( location#1), có địa thế tốt( location#2), có an ninh tốt( location#3).

Chỉ ở thêm 3 ngày ở VA, nhưng chúng tôi cũng được đi thăm Luray Cavern,và dạo phố DC by night.

Buổi tối, học trò middle school được Thầy cô dẫn đi tour rất đông, các em ghi ghi chép chép, rất trật tự, không gây ồn ào làm phiền du khách. Đó là nét đẹp của văn hóa xứ người, mong sao xứ mình các em cũng học hỏi theo như vậy. Ảnh chụp DC ban đêm rất đẹp, vì có phản chiếu trên mặt hồ " cây bút chì" từ rất xa, hiện lên như một cái cột đèn( néon) rất sáng. Thăm thủ đô nhiều lần, nhưng vào buổi tối "Bức tường đá đen", nơi ghi tên những người Mỹ chết trong chiến tranh VN, hình ảnh các bạn trẻ công kênh nhau, dùng đèn pin, copy tên thân nhân( dùng giấy& bút chì) làm tôi cay mắt, xúc cảm dâng tràn. Chiến tranh nào cũng chứa quá nhiều điều vô lý. Bây giờ chiến tranh chỉ còn là quá khứ. Nhưng nghĩa trang chôn các anh hùng vẫn nằm đó ,nhắc chúng ta đừng quên :Korea war, Việt Nam War.

Chúng tôi về lại nhà vào sáng Chủ Nhật ở phi trường Dulles. Chỉ còn Tuyết ở lại thêm 1 tuần, thiệt là sung sướng, dù là thương phế binh( bậc 0.1 vì chỉ nứt xương đốt cuối cùng của ngón tay út, chưa tới bậc 1), Thầy tpb vẫn dẫn em Tuyết đi xem thêm nhiều nơi đặc biệt: Capital Hill, Nghĩa Trang Arlington …

Buồn 5' cho Hạnh Huyền Mơ. Hẹn lần sau vậy.

Ở nhà, Tuyết lại tận dụng, khóa dạy nấu ăn " khuyến mãi" khích lệ học trò ham học.

Phen này trở về Toronto, Tám Tuyết nhất quyết thành Pro, cả chụp hình lẫn nấu ăn.

Bây giờ tạm thời mời chị em thưởng thức( online): thức ăn & tác phẩm nhiếp ảnh( có sẵn đồ nghề con cho). Mang vô trông le lói hẳn lên: Người đẹp về lụa/ Pro xịn xài máy xịn.

Ăn hàm thụ trước, tới Tết, Tuyết( hứa) sẽ được thấy " người thực việc thực". Nhớ nhé. Nói ít nhưng phải làm nhiều/ Nói nhiều làm ít mọi người đói meo.

Chuyến du Thu( không phải du Xuân) không hề tính toán, vậy mà mini roadtrip của chúng tôi bỗng trở nên hoàn hảo không ngờ: Ngày đến lá trên cành đổi màu rực rỡ, khoe sắc thắm. Ngày về lá rụng hàng loạt, thành một thảm lá tuyệt đẹp. Chúng tôi bây giờ toàn chụp ảnh( ngồi) trên tấm thảm thiên nhiên đủ sắc màu. Post lên FB, quá trời like, like.

Đúng là mình tính, không bằng trời tính.Chọn đi xem lá vàng vào tuần cao điểm( peak) rất khó cho du khách phương xa.

Chỉ 1 tuần sau khi rụng, tất cả màu đỏ, cam, vàng đều biến thành màu đất, để trở thành cát bụi: vòng tuần hoàn của thiên nhiên.

Tới Maine xem lá vàng đổi màu( sớm), trở về VA lá mới bắt đầu đổi. Coi như chúng tôi xem được mùa Thu ở hai nơi khác nhau, trong cùng một năm. Chúng tôi cũng được đi thăm vườn bonsai của những người hiến tặng( đa số là người Nhật) nay đã ra người thiên cổ. Con cháu đem tặng lại cho chính phủ, để mọi người cùng được thưởng lãm. Có những cây vẫn tươi tốt, dù tuổi thọ tới 300 năm. Con người quả là sinh vật cao cấp nhất trong tất cả các sinh vật, muốn là được.

Tuấn Yến đã không để phí phạm một giây một phút nào, đưa bạn đến những nơi thật" chất". Tôi dùng chữ " CHẤT", vì đã bật cười khi đọc comment của một cậu trong nhóm du lịch & nhiếp ảnh ở VN, thán phục những tấm ảnh ( đi phượt bụi) trên FB của Tuấn Yến: Cô chú sống" chất" thật. Tôi cứ buồn cười lẩm bẩm( rồi thành cà lăm): chất thật, hay chết thiệt.

Bạn tôi thật là: Chất.

Ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Có điều, tôi có một nhóm chị em thật là tuyệt vời.

Longlive friendships, my dear.

Cám ơn Út Huyền, Cám ơn Tuấn Yến, Cám ơn Hạnh, Cuối cùng cám ơn comedian 8 Tuyết: hoạt náo viên, chỉ im có mấy phút( vì bị khan tiếng) màkm

xe vắng như tờ, nghe cả tiếng lá vàng rơi bên đường.

Mùa Thu. Northeast 2019.

Hẹn gặp lại.

Lại Thị Mơ